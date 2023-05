Víkendový výber: Ľudia sa dodnes pýtajú, čo mala Iveta za problém. Veď všetko mala

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Do éteru zavítala nová séria seriálu Iveta. O niekdajšej popovej hviezde Ivete Bartošovej. Reportérka Kristína Kúdelová sa zhovárala s režisérom Michalom Samirom aj o tom, prečo Iveta skončila v súkolí drám a tragédií.

Kolega Peter Getting sa stretol s Pavlom Draxlerom, expertom na boj s extrémizmom a v rozhovore prezrádza aj to, že mená tých, ktorí boli v čase vraždy Daniela Tupého na mieste činu, mala polícia už pred 17 rokmi. Prečo sa páchatelia dostávajú pred súd až teraz?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nataša Juračková sa rozhodla vyrozprávať svoj príbeh o emočnom prejedaní reportérke Michaele Žurekovej. Čo sa skrýva za chuťami prejedať sa, vysvetľujú aj odborníčky. Aj o tom sa zhovárali.

Režisér seriálu o Bartošovej: Iveta nikdy nemala ísť do vzťahu so Štaidlom

Michal Samir, režisér Ivety, seriálu o Ivete Bartošovej. (zdroj: TV Markíza)

Z Ivety Bartošovej sa stala hviezda česko-slovenskej popmusic, no krásne časy trvali krátko. Vystriedala ich tragédia, ktorá zavŕšila sériu drám.

Smrť milenca, záhadný únos, psychické problémy a novinári, ktorí striehli na jej smrť. Keď zomrela, nebol jej syn Artur Štaidl ešte ani plnoletý. Dnes sa na to všetko musí pozerať ešte raz.

„Hneď na začiatku som mu povedal: Artur, priprav sa na to, že tvojej mamičke nepostavím pomník. Nejdem nakrúcať seriál o tom, aká skvelá bola. Nejdem nakrúcať Bohemian Rhapsody a nemienim vynechať všetko negatívne, čo sa s ňou kedy spájalo. Si na to pripravený? A on povedal áno,“ hovorí Michal Samir, režisér seriálu Iveta.

V rozhovore tiež otvára tému o neriešenom psychickom zdraví Ivety Bartošovej, objasňuje, akú chybu urobila, keď vstúpila do vzťahu s Ladislavom Štaidlom, kto v ňom koho a ako manipuloval, spomína, s akými názormi na Ivetu Bartošovú sa stretol aj ako vidí jej syna Artura po to všetkom.

Expert o vražde Tupého: Neviem to pochopiť. Tie mená sme mali už pred sedemnástimi rokmi

Daniel Tupý na jednej z posledných fotografií pri výlete do Nórska. (zdroj: Archív D. T.)

Daniel Tupý mal 21 rokov, študoval, písal básne, mal rád metal a kapelu s kamarátmi. Šli práve z hudobnej skúšky a mali chuť ešte na jedno pivo, veď bol piatok večer. Na dunajskom nábreží ich 4. novembra 2005 prepadla banda neonacistov. Útočili z nenávisti, trvalo to sotva pár minút. Daniela zavraždili.

Trvalo 17 rokov, kým verejnosť spoznala ich mená. „S tými menami sme v tíme pracovali už vtedy. Už vtedy, hneď, sme mali vytypovanú túto skupinu a väčšina z nich bola rozpracovaná počas toho prvého víkendu,“ hovorí Pavol Draxler, ktorý v čase vraždy viedol na ministerstve vnútra komisiu na monitorovanie a boj s extrémizmom.

„Až pri tejto vražde si začala širšia verejnosť uvedomovať skutočný rozmer násilia zo strany pravicových extrémistov. Táto vražda bola následkom dlhodobého podceňovania tejto problematiky,“ vysvetľuje.

Neonacisti totiž útočili v krajine celé roky s cieľom nastoliť čisté Slovensko podľa svojich predstáv. Zostali po nich stovky obetí aj viacero zavraždených.

Jedla všetko, až kým jej nebolo zle a ani to ju nezastavilo. Zajedať sa dá smútok aj radosť

Nataša Juračková (zdroj: SME/Marko Erd)

"Zo začiatku sa mi epizódy prejedania sa diali párkrát do roka, potom to už bolo aj oveľa častejšie - dvakrát do mesiaca a v horšom období aj každý týždeň. Keďže sa však celkovo veľa hýbem, tak tento problém na mne nebolo až tak vidno. Keď človek chce, dá sa zakamuflovať," začína svoje rozprávanie Nataša Juračková.

Odhaduje sa, že záchvatovým prejedaním sa môže celosvetovo trpieť asi 1,5 percenta žien a 0,3 percenta mužov, často však býva prehliadané pre rôzne spoločenské bariéry aj pre zatajovanie človekom, ktorý poruchou trpí. Nie všetci ľudia, ktorí sa prejedajú, sú totiž obézni a zároveň nie všetci ľudia s nadváhou či obezitou trpia poruchou príjmu potravy.

O emočnom jedení hovoríme v podstate vždy, ak jeme bez fyzického hladu, teda len na základe chuti jesť.

"Za touto chuťou je zvyčajne potreba zmeniť alebo prehĺbiť svoj emočný stav. Môže ísť o negatívne emócie ako hnev, smútok, strach, frustrácia, tlak, stres - vtedy ide najmä o úľavové jedenie. Ale aj o pozitívne emócie, ako sú radosť, oslava úspechu a tiež o neutrálne emócie, ako je pocit nudy alebo prázdnoty," približuje odborníčka.

Floristka Faturík: Hitom sú panašované monstery. Videla som aj rastlinu za 10-tisíc eur

Rastlín nie je nikdy dosť, ale priestoru je málo, tvrdí Nikola Faturík. (zdroj: Lenka Rountree)

"Rastlín nie je nikdy dosť, ale priestoru je málo. Ak chce mať niekto v byte džungľu, nech ju má. Je to váš dom, vy sa v ňom musíte cítiť dobre," hovorí v rozhovore majiteľka kamenného kvetinárstva aj e-shopu Nikola Faturík.

„Dnes je napríklad veľký trend pestovania panašovaných rastlín. Obľúbené sú najmä monstery, hoje a filodendróny. Klasické kultivary týchto druhov rastlín možno nájsť v každom obchode, no momentálne sú vyhľadávané aj raritnejšie varianty, ktoré nenájdete v bežných obchodných reťazcoch. Skôr si ich môžete zadovážiť od pestovateľov a zberateľov rastlín. Tí si objednajú zo zahraničia vzácnu rastlinu a potom odrezok ponúkajú ďalej,“ vysvetľuje.

V rozhovore sa tiež dozviete, aké rastliny sú dnes v kurze, prečo sú trendom panašované monstery, ako sa postarať o kvety po zime, ako si vybrať rastlinu do bytu či koľko vody je pri zálievke akurát.

Bol František Krištof Veselý naozaj bezchybný? Bol, hoci ho na rukách nosili gardisti

Bonviván, D.Koči, K.Čálik. (zdroj: Anton Sládek)

Divadlo Nová scéna má k dispozícii všetko, čo pre dobrý muzikál o významnom hercovi a spevákovi Františkovi Krištofovi Veselom potrebuje. Takmer nekonečnú zásobu skladieb, ktoré interpretoval a ktoré neraz aj zľudoveli.

Živý orchester, v ktorého podaní znejú piesne mimoriadne autenticky, a takmer súčasne aj celý tím výborných spevákov a tanečníkov. V neposlednom rade skvelého predstaviteľa FKV.

Dárius Koči je, rovnako ako Veselý, výborný spevák, hravo si poradí aj s náročnými vysokými pasážami niektorých skladieb, zvláda tanec a pôsobí rovnako elegantne a kultivovane ako niekdajšia hviezda.

Hudobník Stanley Clarke: Do mojej hudby zasiahol najviac rozvod s manželkou

Stanley Clarke patrí medzi legendy svetovej hudby. (zdroj: SME/Marko Erd)

Hudbu považuje za duchovnú vec, ktorá je najlepšia vtedy, ak z človeka prúdi sama, ako rieka, bez toho, aby nad ňou príliš uvažoval. No a na jeho hudbu mala vplyv aj taká udalosť, akou bol rozvod. Nepríjemnosť, ktorá ho však s hudbou dokázala lepšie prepojiť.

Svetoznámy americký basgitarista, ktorý spolupracoval s najväčšími menami hudobnej scény, Stanley Clarke poskytol pre SME krátky rozhovor pred svojím vystúpením na Jarných jazzových dňoch v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v utorok.

„Niekedy ide hranie jednoducho, napríklad vtedy, keď sú spolu dvaja ľudia, ktorí sú si podobní. Pre mňa bolo jednoduché hrať napríklad s Chickom Coreom,“ hovorí. A spomína tiež, ako rád hrával s Jeffom Beckom. „Spomedzi rockových gitaristov bol mojím obľúbencom. Nikto nehral tak ako on.“

Byť dobrý, lepší, vynikať. Johan patrí k mužom, čo sa musia pred trendmi skrývať

Film Bombastický Johan vybrali diváci za najlepší na prehliadke Scandi. (zdroj: Film Europe)

Som cyklista, otec, brat, hovoril o sebe, keď začínal. Netrvalo dlho a doma v Nórsku sa Erlend Loe presadil aj ako filmový recenzent a scenárista. A ako scenárista je podpísaný aj pod film Bombastický Johan, ktorý je teraz v slovenských kinách.

Johan je ďalšou variáciou mužov, o ktorých Loe písal v knihách. Ich spoločným znakom bolo, že väčšinou sa potrebovali pred niečím skryť: pred civilizáciou, pred príliš vášnivými ženami, pred tehotnými ženami, pracovnými povinnosťami.

Všetci títo muži cítili, že nezapadajú do spoločnosti, a ani Johan nie je výnimkou.

Ukrajinská divadelníčka: Skúsenosť s vojnou človeka naučí žiť len zo dňa na deň

Halyna Kapralova. (zdroj: SME/Marko Erd)

Jej otec odpratával trosky po výbuchu Černobyľu, stará mama trpela dôsledkami hladomoru a prastará mama utekala pred stalinskými represiami. V rodine sa však o týchto veciach takmer vôbec nehovorilo.

Ukrajinská herečka Halyna Kapralova však tieto témy otvorila, napísala o nich hru a nedávno ju uviedla v inscenácii Najdrahšie na svete v bratislavskom divadle Astorka Korzo ’90.

Ona sama utiekla so synom a mamou pred ruskou inváziou. Svojmu synovi to zatiaľ vysvetliť nevie.

„Sama sebe ešte neviem dať odpoveď na to, prečo ľudia zabíjajú ľudí. Prečo je v mojej krajine toľko smrti. Neviem sa s ním teda o tomto ešte otvorene rozprávať. Syn však vie, že je vojna a raz sa s ním isto porozprávam o tom, čo všetko sme prežili. Zatiaľ to otváram aspoň v mojom texte,“ hovorí.

V rozhovore sa dočítate aj, ako jej rodinu ovplyvnila jadrová katastrofa, stalinské represie a hladomor, ako začala v Bratislave pracovať ako rekvizitárka a čo sa pri tejto práci ako herečka môže naučiť či aký je rozdiel medzi slovenským a ukrajinským divadlom.

Chcete zmenu? Lenivá záhrada môže zmeniť spôsob, akým trávite svoj čas vo dvore

Viac úžitku s menšou námahou? Trendom sú radostné záhrady. (zdroj: Adobe Stock)

Kosenie, polievanie, trhanie buriny, výsadba, hnojenie, okopávanie, či rez ustupujú do ústrania. Lenivá záhrada sa zaobíde bez usilovnej práce. Stavia na prírodných vzťahoch a rovnováhe, ktoré zabránia tomu, aby prerástla v nevzhľadné rumovisko.

Kde začať? Skúste sa zamyslieť nad tým, ktoré práce vám zaberajú najviac času.

Kultúrne tipy

Slovensko sa každoročne zapája do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. (zdroj: Stanislava Smadišová)

Stotridsať slovenských múzeí a galérií počas sobotnej noci ponúkne návštevníkom špeciálny program. V netradičnom čase a s množstvom zaujímavých aktivít sú pripravené prilákať milovníkov kultúry a umenia, ale aj tých, pre ktorých je takáto návšteva skôr výnimočnou udalosťou. Kam za kultúrou od 12. do 19. mája?

Víkendový recept

Cviklový koláč s kozím syrom. (zdroj: Fotolia)

Čokoládové pokušenie inak. Vybrali sme pre vás koláče a zákusky s cviklou.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.