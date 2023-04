Víkendový výber: Prajem Slovákom, aby sa viac usmievali

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Matej Drlička sa vracia na riaditeľskú stoličku do SND. Hoci z divadla pred pol rokom odchádzal za potlesku, má v ňom, aj mimo neho, i kritikov. Chce s nimi uzavrieť mier, povedal v rozhovore, ktorý s ním urobili reportéri Soňa Jánošová a Daniel Bernát deň po tom, čo ministerka kultúry oznámila, že ho vymenuje do funkcie.

S Tomášom Yxo Dohňanským sa zhovárala Zuzana Kovačič Hanzelová. Skupina Hex totiž vydala svoj jubilejný desiaty album, prvý bez speváka Ďuďa, ktorý podľahol rakovine. Rozprávali sa aj o tom, či sa ľudia chcú v týchto náročných časoch baviť viac a prečo by sa mali Slováci viac usmievať.

Reportérka Kristína Kúdelová zas prináša rozhovor so sociálnou poradkyňou Idou Želinskou a reč bola aj o tom, či je rozvod zlyhaním a ako sú v spoločnosti stigmatizovaní ľudia, ktorým sa skončí manželstvo.

Staronový riaditeľ SND: S opernými sólistami si chcem veci vyjasniť a uzavrieť mier

Matej Drlička. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď zo Slovenského národného divadla pred pol rokom odchádzal, postavili sa za neho umelci aj zamestnanci. Dokonca zožal niekoľko minútový potlesk. O niekoľko dní sa Matej Drlička vráti do SND na svoju staronovú pozíciu riaditeľa. V pondelok ho do funkcie vymenovala ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá ho na konci októbra sama odvolala.

Medzi jeho prvé kroky bude patriť otvorená debata s opernými sólistami, ktorí jeho pôsobenie vo funkcii vnímajú ako problém. „Mám určite v pláne predstúpiť pred sólistický súbor, ktorého členmi sú aj dvaja nespokojní kritici, a absolvovať spoločnú debatu o tom, čo sa udialo, aj individuálnu debatu s každým z nich.“ Ako sám hovorí, chce uzavrieť mier.

V rozhovore sa dočítate, ako sa dozvedel o svojom opätovnom vymenovaní, či sa s ním ministerka stretla, akú komunikáciu s rezortom kultúry očakáva v novom funkčnom období, čo považuje za svoju najväčšiu chybu v kauze prepustených operných sólistov a či bude jeho návrat do SND jednoduchší ako keď doň nastupoval v roku 2021.

Yxo Dohňanský: Ľudia nemôžu čakať, že im niekto pomôže. Politici to určite nebudú

Tomáš Yxo Dohňanský z kapely Hex. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prial by si, aby sa Slováci viac usmievali, a je rád, ak ich pesničky prinášajú dobrú náladu. Ak vraj budú zdraví a muzika ich ešte bude baviť, pokojne ju budú robiť aj ďalších dvadsať rokov, hovorí Tomáš Yxo Dohňanský, zakladateľ a líder kapely Hex.

Momentálne im vychádza nový album Kde je tu láska? Vznikal dva roky v troch štátoch a troch nahrávacích štúdiách. Po prvý raz bez speváka Ďuďa, ktorý ešte v roku 2019 podľahol rakovine.

„Keď Ďuďo odišiel a jeho rodina s fanúšikmi nám dali „posvätenie“, aby sme pokračovali, tak začal spievať Šarkan. Fanúšikovia to prijali. Samozrejme, sú aj ľudia, ktorí to neberú a my to úplne chápeme a vôbec im to nemáme za zlé,“ hovorí.

V rozhovore opisuje, ako tvorili nový album, čo sa zmenilo pre kapelu od pandémie aj či by šli spievať politikom.

Ida Želinská o rozvodoch: Keď sa rozvádzate starší, máte viac možností toho druhého zruinovať

Sociálna poradkyňa a analytička Ida Želinská. (zdroj: SME/Marko Erd)

Manželom, ktorí už nedokážu ďalej spolu žiť, pomáha dešifrovať podstatu konfliktu a prejsť celú cestu slušne a bez zbytočných zranení.

Rozvod môže byť cesta, po ktorej jednému a druhému odľahne. Bohužiaľ, v našej kultúre sme sa k tomu ešte nedostali. Ukončenie manželstva pre nás znamená boj. Boj o peniaze, o deti, o pocit víťazstva a možnosť toho druhého zničiť, hovorí sociálna poradkyňa Ida Želinská.

Rozvedení sa cítia v spoločnosti stigmatizovaní, menejcenní, podliehajú zaklínadlám o tradičnej rodine a rôznym iným fikciám, ktoré šíria aj samotní experti.

Preto so spisovateľkou Janou H. Hoffstädterovou napísala knihu Dohodnime sa, ktorá je určená pre deti aj pre dospelých. Vysvetľuje aj, prečo odporúča oblúkom sa úradom vyhnúť.

„Na úradoch sa dočkajú len rozhodnutia. Okrem toho, úradníci môžu rozhodovať aj so svojimi predsudkami a nevedomosťami, a tak veľmi nepriaznivo zasiahnuť do vášho osudu. Dokážu vám ho veľmi znepríjemniť a môžu vám aj uškodiť,“ hovorí. V rozhovore sa dočítate aj, či je rozvod zlyhaním, prečo sa rozvod stáva bojom a či sa možno rozviesť slušne, kedy sa v manželstve oplatí zostať či ako zvládajú rozvod rodičov deti.

Koľko káuz sa v tejto krajine vyšetrilo? pýta sa agent a zahladzuje nežiaduce stopy

Jana Oľhová, Jan Kačer a Ingrid Timková vo filme Moc. (zdroj: Filmtopia)

Na „papalášskej“ poľovačke nešťastnou náhodou zomrie mladý Adam. Niekto ho omylom zastrelil.

A sme doma. Hoci nevedno, kde presne. Je to však krajina, v ktorej je bežné, že sa veľké kauzy nevyšetria. Tak sa o nej hovorí v novom filme režiséra Mátyása Priklera Moc.

Ten príbeh sa odohráva na Slovensku, ale postavy v ňom hovoria často aj po maďarsky. A minister životného prostredia používa češtinu. Možno to znamená, že príbehový prípad sa môže vzťahovať na širší priestor než len na Slovensko.

Ten prípad sa týka vysokých politických kruhov. A zahladzovania stôp, aby politici neboli dotknutí. Pod dohľadom premiérky, ktorá s kamennou tvárou neváha použiť ani poriadne vulgárny slovník, aby stručne a jasne umravnila svojho ministra.

Udávali, klamali a vraždili. Prečo sa z nenápadných ľudí stávali fašisti?

Juraj Loj v inscenácii Konformista. (zdroj: Ctibor Bachratý)

Prečo Marcello tak zúfalo túži vyzerať a pôsobiť všedne? Zjavným dôvodom je, že tento nenápadný úradník je v skutočnosti agent, ktorý pracuje pre Mussoliniho fašistickú stranu. Povedať, prečo sa tento citlivý a krehký človek rozhodol zneužívať a udávať ľudí, je však komplikovanejšie.

Inscenácia režiséra Romana Poláka Konformista sa pokúša odpovedať na otázky, ako osobné tragédie a neprajné prostredie privádzajú ľudí k extrému.

Inscenácia jednoznačne ukazuje paralelu medzi fašizmom vo svojej kolíske a jeho súčasnou podobou na Slovensku. Ani v jednom prípade nejde o fanatizmus, ale viac-menej o pragmatické rozhodnutie, niečo, čo sa javí dobrou stratégiou pre život.

„Dáva mi pocit slobody,“ vraví Marcello svojmu niekdajšiemu profesorovi Quardimu (Martin Huba), ktorého vyhľadal iba preto, aby ho udal. „Prijme každého, kto chce byť pre režim užitočný. So všetkou bolesťou, krutosťou aj nádejou, ktorá je v ňom skrytá. Udavač môže byť udavačom, vrah vrahom,“ vysvetľuje v jednej z kľúčových scén.

Je lepšie umenie z výkalov alebo z krvi? Film z prijímacích pohovorov strápnil uchádzačov i pedagógov

Z dokumentu Skúška umenia. (zdroj: FILM EXPANDED)

Režiséri Adéla Komrzý a Tomáš Bojar prišli na prijímacie pohovory do ateliéru maľby, grafiky a nových médií. Všetci kandidáti boli upozornení, že ich budú nakrúcať – a súhlasili.

Výsledok pôsobí tak, že prijímacie pohovory na Akadémiu výtvarných umení v Prahe pozostávajú: po prvé z nesúrodého bľabotania. Po druhé z polemiky o tom, či je lepšie mať doma artefakt z krvi alebo artefakt z výkalov. Po tretie zo zdôverovania sa so sexuálnymi štandardami a po štvrté z testovania toho, kto vie ako hlasno zakričať, keď ho k tomu vyzvú.

Režiséri sa ujali pozície pozorovateľov, do diania nezasahovali, nič neinscenovali a rešpektovali, že nie všade sa s kamerou dostanú.

Film Skúška umenia vznikol na objednávku akadémie. S tým, že vo filme vznikne znepokojivý obraz inštitúcie, stavu umeleckého vzdelávania a umenia samého osebe, zrejme vedenie školy nepočítalo. Do práce režisérov však nijako zasahovať nechcelo.

Kultúrne tipy: Pribina, Jekyll a Hyde aj Maria Stuarda. Divadlá prichádzajú s novinkami

Jekyll a Hyde je novou inscenáciou DPOH v Bratislave. (zdroj: Katarína Bubeníková)

Po stopách Pribinu, temného Jekylla a Hyda aj rivalského boja Marie Stuardy. Divadlá prichádzajú s novinkami. A zažiť možno aj Bratislavské mestské dni či festival detskej knihy v Košiciach. 12 tipov, kam za kultúrou v nasledujúce dni.

Víkendový recept

Nadýchaná bábovka. (zdroj: Isifa)

Bábovky, hrnčekové koláče aj zákusky. Vybrali sme pre vás desať receptov na krásne mramorové koláče.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.