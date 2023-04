Víkendový výber: Prečo treba pomáhať užívateľom drog a koľko Slovákov zahynulo na Titanicu?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Pred 111 rokmi sa potopila najveľkolepejšia loď svojej doby. Už po katastrofe sa ľudia pýtali, či sú medzi obeťami aj Slováci. Príbeh Titanicu fascinuje dodnes a reportér Peter Getting zisťoval, či mohla Mária Lovásiková z Hričovského Podhradia naozaj zahynúť práve na tejto lodi.

Reportérka Michaela Žureková sa zhovárala s terénnou pracovníčkou Sabínou Brédovou, ktorá pomáha ľuďom pracujúcim v sexbiznise a tiež užívateľom drog. Vysvetľuje napríklad, prečo vojna proti drogám nie je účinná a že užívatelia vonkoncom nie sú otrhaní ľudia, ktorí na svoje dávky žobrú. Sú to často aj seniori, študenti či rodičia detí.

Soňa Jánošová prináša príbeh mladej ženy, ktorú v dvadsiatich rokoch zasiahla masívna mŕtvica. V nemocnici sa prebudila ako novorodenec. A okrem reči stratila aj emócie. Musela sa ich naučiť znova cítiť.

Že aj Slováci vyrábajú špeciálne efekty do svetoznámych filmov ako Harry Potter či Iron Man, o tom sa dozviete v rozhovore Daniela Bernáta s Marekom Ježom, ktorý v časoch začiatku nemal žiadne konexie vo filmovej branži, napriek tomu prerazil aj vo svete.

Koľko Slovákov zomrelo na Titanicu? Zmiznutie ženy z Hričovského Podhradia zostáva záhadou

Titanic na svojej prvej a poslednej plavbe cez oceán. (zdroj: Library of Congress)

Zvesť o tragédii Titanicu 15. apríla 1912 preletela svetom a vtedajšia tlač opisovala zrážku lode s ľadovcom s veľkými titulkami.

„Obrovským, titanským pomenovali inžinieri svoje dielo, bol to ozaj ohromný plávajúco hôtel,“ písal časopis Dennica, „a ľudia šli s dôverou na palubu lodi, ktorá svojou rýchlosťou mala predstihnúť všetkých dosavádnych lodí.“

„Prišlé telegrammy oznamujú, že paroloď Titanic utonula,“ konštatovali Slovenské noviny 18. apríla 1912. Už vtedy sa ľudia pýtali, či medzi pasažiermi v najlacnejšej tretej triede boli aj Slováci.

Bolo to takmer 50 rokov po tragédii, keď sa v úradných oznámeniach vtedajšej Československej socialistickej republiky objavil zvláštny oznam. Oficiálny edikt Ľudového súdu v Žiline z októbra 1960 uvádzal, že sa začalo konanie o vyhlásení za mŕtvu. Bola ňou Mária Lovásiková, štyridsiatnička, žena z Hričovského Podhradia, malej dedinky pri Žiline.

Mala vraj cestovať Titanicom do Ameriky. Odkedy sa loď potopila, niet o nej správ. Bola táto žena obeťou katastrofy v Atlantickom oceáne?

Pomáha užívateľom drog: Niektorí vravia, že už sú starí, aby si zarábali žobraním na pervitín

Sabína Brédová z OZ Prima. (zdroj: SME/Marko Erd)

„Predstavujeme si, že užívateľ drog musí byť otrhanec, ktorý zapácha a žobre, aby mal na drogy a o nič sa nestará. Pričom to môžu byť rodičia, ktorí majú doma dve malé deti, v pohode fungujú a príležitostne užívajú akúkoľvek drogu. Môže to byť stará mama, ktorá pracuje v sexbiznise, lebo chce podporiť svoju dcéru, slobodnú mamu, a tak chodí postávať k benzínke a ešte aj chodí upratovať. Alebo je to vysokoškolská študentka, mladá, šikovná, ktorá buď niečo užíva, alebo si zarába v sexbiznise,“ hovorí Sabína Brédová z občianskeho združenia Prima.

Venujú sa v ňom terénnej sociálnej práci s ľuďmi, ktorí pracujú v sexbiznise, ale aj užívateľom drog, pri ktorých uplatňujú princípy harm reduction, teda prevencie a znižovania rizík pri užívaní návykových látok. Cieľom teda nie je vojna proti drogám ako taká, ale najmä ochrana verejného zdravia.

„Práve harm reduction prístup sa snaží poukázať na to, že tí ľudia nie sú ako cez šablónu. Každý z nich má za sebou veľmi individuálny príbeh. Jeden z najhlavnejších dosahov stigmatizácie je stotožnenie sa s ňou. Keď nastane, tak človek môže abstinovať ďalších dvadsať rokov, aj tak bude stále žiť s tým, že je 'špinavý feťák' a veľmi ťažko sa z tej ulity bude vedieť pohnúť. Respektíve sa možno k abstinencii ani nedostane," vysvetľuje.

Od skrášľovania herečiek po výbuchy budov. Slováci robia efekty pre svetové filmy

Marek Ježo. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď v kinematografii nastal boom 3D filmov, pomáhala pri prevádzaní filmov do tohto formátu aj neveľká slovenská spoločnosť Blue Faces. Podarilo sa jej dokonca dostať k veľkým projektom typu Harry Potter, Avengers, Iron Man či Amazing Spider-Man. A stáli aj pri čínskom veľkofilme Asura, v ktorom mohli byť kreatívnejší a vytvárali doň magické postavy a imaginárne prostredia. Špecialista na vizuálne efekty a konateľ uvedenej spoločnosti Marek Ježo označuje práve tento film za jeden z najnáročnejších projektov, na akom pracovali.

Začínali však bez toho, aby mali vo filmárskom svete nejaké konexie. „Zo sto e-mailov nám zareagovali dvaja,“ spomína Ježo. Odvtedy si však dokázali vybudovať zaujímavé portfólio. A v súčasnosti už pre množstvo práce musia niektoré zákazky odmietať.

V rozhovore sa dočítate, aké druhy vizuálnych efektov robia a aké nie, v čom sa líši práca na veľkých zahraničných projektoch od tých slovenských, prečo je dôležité hovoriť s producentmi a tvorcami o vizuálnych efektoch v dostatočnom predstihu aj ako často musia aktualizovať svoje technologické vybavenie.

Stratila nervy, zošalela. Postarali sa o to ľudia a okolnosti, ktoré ju vtiahli do špirály rozkladu

Ústrednú postavu vo filme Zošalieť stvárňuje Ingrid Hrubaničová, ktorá napísala k snímke aj scenár. (zdroj: Filmtopia)

Zuzana Piussi nakrútila svoj prvý hraný film. V minulosti sa ako dokumentaristka venovala pálčivým témam v tituloch ako Nemoc tretej moci, Od Fica do Fica, Ťažká voľba, Ukradnutý štát, Očista...

Piussi sa pritom ani vo svojom hranom debute neodkláňa od tendencie upozorňovať na veci, ktoré v krajine nefungujú.

V posledných rokoch sa stalo veľa toho, čo mohlo človeka poriadne znervózniť. A to napätie režisérka vložila do svojho filmu Zošalieť.

Jej hrdinka stráca rovnováhu. Je to milý a priateľský človek, no napokon kričí na svoju susedu, že odmieta žiť jej život. V tomto príbehu totiž štartuje stratu rovnováhy zlé susedské spolunažívanie.

Mozgovú príhodu mala v dvadsiatich. Roky nepoznala strach a opakovala slová českej hymny

Eliška Nováková. (zdroj: Radek Koudelka )

Keď sa v nemocnici prebrala, bola ako novonarodené dieťa. Nemala spomienky, nevedela hovoriť, hýbala iba očami, nechápala, čo sa okolo nej deje, a zasiahnuté mala aj centrum emócií. Keď si neskôr nevedela na niečo spomenúť, dookola opakovala prvé slová českej hymny Kde domov můj.

Eliška Nováková mala v dvadsiatich rokoch masívnu mŕtvicu.

Hoci má trvalé následky – ochrnutú ruku, problémy s rečou aj s pohybom, je dnes absolventkou vysokej školy. Na Českej vysočine vedie rodinnú firmu a prostredníctvom blogu a sociálnych sietí šíri povedomie o mozgovej mŕtvici a živote s hendikepom.

Pred mozgovou príhodou bola Nováková veľmi aktívna turistka a ako väčšina mladých ľudí mala bohatý sociálny život.

„V lete po maturite som absolvovala prechod Nízkych Tatier, prechod Českej republiky od severu na juh, tábory, festivaly, mala som veľa kamarátov, ktorí za mnou začali chodiť do nemocnice. Boli nesmierne milí a žartovali so mnou, hovorili, že so mnou znova plánujú výlety a stanovačky. Ja som spočiatku ani nechápala, prečo mi to vravia, ale postupne sa mi poskladali pocity a informácie, že za mnou asi chodia preto, lebo ma majú radi. To bol veľmi silný pocit a zásadná motivácia k uzdraveniu.“

Kedysi ho bránil pred bitkármi, teraz ho režíruje. Affleck a Damon to spolu ťahajú už od detstva

Ben Affleck opäť nakrútil film, ktorým nesklamal. (zdroj: Continental film)

Ben Affleck a Matt Damon sa poznajú od detstva, spoločne vstupovali do filmového sveta, spoločne získali Oscara za scenár k filmu Dobrý Will Hunting. Stali sa z nich herecké hviezdy a život sa im zmenil, no ich priateľstvo pretrvalo.

A vracajú sa aj k vzájomnej spolupráci. Ako teraz, pri snímke Air: Zrodenie legendy.

Ben Affleck opäť nakrútil film, ktorým nesklamal. A zdá sa, že spokojný je aj Matt Damon, ktorý sa vyjadril, že azda ho bude jeho mladší priateľ čoskoro zase režírovať.

Nezabudol však ani úsmevne dodať: „Môže sa zdať, že ma režíroval prvý raz. No v škole sme hrávali divadlo a tam mi hovorieval: Kamoš, podľa mňa by si to mal robiť takto. Režíroval ma už pred viac ako štyridsiatimi rokmi.“

Drzé mladé čajočky, chceli by sa vyrovnať mužom. Z hororu Vtáci sa niektorí dodnes nevyliečili

Hitchcockovi Vtáci mali premiéru presne pred 60 rokmi v roku 1963. (zdroj: IMDB)

Pre ľudí dlho platilo, že sa na vtáctvo pozerali s obdivom. Závideli vtákom schopnosť lietať a menšie či nežnejšie druhy si dokonca osvojili, aby ich štebot mohli počúvať aj doma.

No na jar roku 1963 sa tento harmonický a nevinný vzťah pre niektorých skončil. Premiéru mal Hitchcockov horor Vtáci a jedným z prvých sprievodných znakov, ktorý sa po vyjdení z kina začal u divákov prejavovať, bol nevyliečiteľný strach zo všetkého, čo má perie, zobáky a pazúry.

Na pľaci vtákov Hitchcock prikrmoval pšenicou a nadájal lacnou whiskey, aby boli pokojnejšie. Technológie, postupy, triky, všetko dokonalo ovládal, ale rovnako tak mal dôvtipne premyslený samotný príbeh.

Dlho sa nič hororové nedeje. Násilie sa však postupne stupňuje. Vtáci sa ľuďom zadrapujú do tvárí aj do očí, zostávajú po nich prví mŕtvi a jednou z obetí, ktoré budú mať po tejto nevysvetliteľnej epizóde aj psychickú traumu, je Melanie.

Kultúrne tipy: Kto bude triumfovať na slovenských filmových cenách?

Herečky Natália Germani a Eva Mores a režisérka Tereza Nvotová (v strede) s ocenením festivalu Locarno - Zlatý leopard za najlepší film. (zdroj: Facebook - Svetlonoc)

Už v sobotu sa dozvieme, ktoré slovenské filmy, herci, herečky a tvorcovia získajú národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Priamy prenos zo slávnostného udeľovania odvysiela verejnoprávna televízia.

Najviac, a to šestnásť nominácií na cenu, má film Piargy režiséra Iva Trajkova, za ním nasleduje Svetlonoc Terezy Nvotovej s deviatimi nomináciami a filmy Obeť režiséra Michala Blaška s Tieňohrou Petra Bebjaka majú šesť.

Víkendový recept

Mak a ovocie k sebe v koláčoch pasujú. (zdroj: Adobe Stock)

Rezy, záviny aj torty. Vyskúšajte recepty na chutné makové zákusky s ovocím aj bez neho.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

