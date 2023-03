Víkendový výber: Prečo je slovenský šoubiznis toxický? Lučenič to vie

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Len nedávno dostal cenu za celoživotný prínos do hudby, má sedemdesiat, ale na dôchodok sa nechystá. No rekapitulácii života aj kariéry sa nevyhne.

Najradšej pracoval s Mekym Žbirkom, teraz však brázdi koncertné sály s punkovou kapelou. Laco Lučenič je legenda a v rozhovore s reportérom Petrom Gettingom vysvetľuje aj to, prečo sa muzikant jeho rangu podujal na účasť v hudobnej šou.

Reportérka Michaela Žureková sa zase zhovárala s psychologičkou Kristínou Pomothy, ktorá na vlastnej koži vyskúšala psychedeliká a vysvetľuje, ako jej pomohli prekonať posttraumatickú stresovú poruchu, ale aj to, aké riziká sú s nimi spojené.

Prinášame vám aj recenzie: na novú divadelnú inscenáciu o tvorcovi svetoznámeho bojového umenia Krav maga, ktorý pred fašizmom ušiel zo Slovenska aj na český film o skladateľovi a milovníkovi žien, ktorého zohavil syfilis. A neopomíname ani nový album Depeche Mode, ktorý hodnotí reportér Daniel Bernát.

Laco Lučenič: Slovenský šoubiznis je toxický a neveľmi podnetný

Laco Lučenič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Spevák, skladateľ, producent a multiinštrumentalista Laco Lučenič sa preslávil ako člen skupín Fermata, Prúdy, Modus a Limit, ale aj ako sólový hudobník. "Raz sme v jednom roku odohrali 360 koncertov," spomína si. Do povedomia sa dostal aj ako prvý šéf poroty speváckej šou Slovensko hľadá Superstar.

Nedávno oslávil sedemdesiatku a získal ocenenie za celoživotný prínos do hudby.

„Som človek, ktorý žije v istom zmysle v minulosti. Neviem, či to považovať za pozitívum. Ale preto sa nedá povedať, že by som teraz nad tým začal vážne rozmýšľať. V istom veku sa nedá nespomenúť si na tie desaťročia, ale nedá sa povedať, že by som rekapituloval,“ vraví.

V rozhovore vysvetľuje aj, prečo začal hrať na basgitaru a ako zničil rádiá, aká bola realita života umelca za komunizmu a po páde režimu či aký je slovenský šoubiznis.

Neopomína ani svojho najobľúbenejšieho spolupracovníka Mira Žbirku. "Meky musel občas korigovať moje z reťaze odtrhnuté nadšenie, naopak ja som musel občas rozvinúť jeho anglickú decentnosť, opatrnosť. Dopĺňali sme sa. Náš vzťah s Mekym bol fantastický. Mohli sme byť spolu a nemuseli sme ani hovoriť."

Psychedeliká jej priniesli jeden z najkrajších zážitkov. Dnes robí osvetu o bezpečnom užívaní

Kristína Pomothy. (zdroj: SME/Marko Erd)

Hoci sú na Slovensku psychedeliká v súčasnosti zakázané, vo výskume aj v terapii v zahraničí sa tieto látky čoraz viac dostávajú do popredia. Spájajú sa s pozitívnym účinkom pri liečbe depresií, úzkostí, traumy či závislostí. Psychologička Kristína Pomothy ich sama vyskúšala a pomohli jej pri prekonávaní posttraumatickej stresovej poruchy, ktorá sa u nej vyvinula v dôsledku vážnej autonehody.

Upozorňuje však na to, že potrebné je robiť osvetu o správnom užívaní a najmä príprave, aby sa kríza duševného zdravia ešte viac neprehĺbila.

„Pôvodne som v psychedelikách nehľadala liečenie posttraumatickej stresovej poruchy, chcela som sa pustiť len do ich bádania. Keď som ich však vyskúšala, pochopila som určité udalosti, ktoré sa mi diali pred dvadsiatimi rokmi. Mali veľmi silný a krásny terapeutický dosah na moju traumu aj na moje vzťahy s rodinou,“ vraví v rozhovore. „Zaradila by som to medzi najkrajšie zážitky môjho života.“

Vizuálne efekty, hormóny, mystickosť alebo niečo, čomu veda hovorí rozplynutie ega, môžu vyvolať natoľko ľahké, blažené a krásne pocity, že niektorí ľudia môžu považovať psychedeliká za únik a vyhľadávať ich,“ pokračuje.

Ako však upozorňuje, ide to však ruka v ruke s veľkým rizikom. „Emočný a psychospirituálny zážitok vie byť aj veľmi strašidelný, nehovoriac o možnom dlhodobom alebo dokonca trvalom ublížení na zdraví.“ Je preto podľa nej dôležité dodržať správnu prípravu, prostredie a postup.

Nie je ľahké živiť značku Depeche Mode. Novú silu našli v smrti

Depeche Mode sa vracajú s novým albumom a 28. mája odohrajú koncert v Bratislave. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Patrili im osemdesiate aj deväťdesiate roky minulého storočia, keď sa zaradili k najvplyvnejším kapelám sveta. Aktívni boli aj po roku 2000, ale asi sami cítili, že to už postupne prestávalo byť ono.

„Akoby opäť nastali naše časy,“ poznamenal Gahan tento mesiac. A v tomto období prišiel na svet aj nový album slávnej britskej formácie. Volá sa Memento Mori a smrť je jedným z jeho dôležitých motívov.

Šesťdesiatku už dosiahol aj Dave Gahan a zdá sa celkom prirodzené, že sa dvojica hudobníkov zaoberá spomenutými otázkami. O to viac, keď majú za sebou aj skúsenosti, ktoré sa dajú pokojne nazvať hraničnými.

Gahan mal veľké problémy s tvrdými drogami a prežil aj klinickú smrť, keď sa mu na dve minúty zastavilo srdce.

Samozrejme, Gahan aj Martin Gore vedia, že Depeche Mode je stále silnou značkou a že ľudia od nich veľa očakávajú. Aj preto nie je ľahké živiť túto značkou novou hudbou.

Bol najlepší bitkár z Bratislavy. Vymyslel systém krav maga, keď naháňal gardistov?

Richard Autner, Juraj Hrčka a Annamária Janeková v inscenácii Pressburger Fight Club (zdroj: Bára Podola)

Na korze aj na námestiach si ľudáci pospevovali „Rež a rúbaj do krve“ a z dlhej chvíle si dovoľovali zbiť Židov, ktorí im prišli do cesty. V tomto prostredí, v predvečer druhej svetovej vojny, kde iba so slušnosťou pochodil málokto, trávil mladosť aj Imrich Lichtenfeld.

Vynikajúci tanečník, zabávač, zvodca a učiteľ, ale aj zápasník, boxer a bitkár, ktorý neskôr vytvoril bojový systém určený pre boj zblízka krav maga.

Práve jemu je venovaná inscenácia s mimoriadne lákavým názvom Pressburger Fight Club, ktorú v réžii Gejzu Dezorza uvádza Divadla Pavla Országha Hviezdoslava.

„Človek nepotrebuje žiť v mieri s priateľmi, ale s nepriateľmi,“ hovoril Lichtenfeld a táto veta zaznie aj z úst jeho predstaviteľa Richarda Autnera. V tomto prípade mali tvorcovia šťastnú ruku. Protagonistu, ktorý elegantne zvládne zápasenie v dobovom trikote, ako aj drzo a vtipne odpapuľovať gardistom, obsadili výborne.

Bolela ho duša i telo, zomrel v potupe. Miláčika žien a opernú hviezdu znetvoril syfilis

Hudobný skladateľ Josef Mysliveček trpel koncom života na syfilis. Za maskou je Vojtěch Dyk, ktorý ho hrá vo filme Il Boemo. (zdroj: SSIFF)

Hoci bol Josef Mysliveček veľký a úspešný skladateľ, v Čechách sa o ňom málo vedelo.

"Muži mali kedysi len tri možnosti, ako postupovať na spoločenskom rebríčku: cez armádu, cirkev alebo cez kontakty so ženami," hovorí český režisér Petr Václav.

Vo filme Il Boemo, ktorý o ňom nakrútil, je Myslivečkova cesta zrejmá.

Bol iný ako Taliani. Neovládal miestny slang ani nepísané pravidlá verejného života, bol však pekný, vysoký a jeho počiatočná zdržanlivosť ženy priťahovala. Intímne vzťahy s nimi nadväzoval preto, že mu finančne pomáhali, zoznamovali ho s dôležitými ľuďmi - alebo že sa mu prosto iba ponúkali.

V príbehoch o vysokej spoločnosti z 18. storočia býva nemálo dekadencie. Aj vo filme Il Boemo je prítomná, Petr Václav však na nej svoju estetiku nestavia. S veľkým citom nechal snímať Myslivečkovu tvár, v akomkoľvek rozpoložení bol. Či to bola rozkoš, nervozita, alebo utrpenie, všetko má sugestívnu, takmer až hmatateľnú podobu a prítomnosť žien získava odtieň osudovosti.

Keď sa úprimnosti neprialo. Párnický vedel, že problém slovenských režisérov nie je vo filmoch z USA

Televízny a filmový režisér Stanislav Párnický. (zdroj: TASR/AP)

Patril k tým tvorcom, čo dokázali rozprávať široké, epické príbehy, kde vysoká miera fantázie nijako nepodkopávala ich realistický základ a kde minulosti nikdy neuškodilo, keď sa nasvietila novým pohľadom.

Divadelný a filmový režisér Stanislav Párnický zomrel v piatok vo veku sedemdesiat sedem rokov.

"Spomienky sú zvláštna vec," hovoril. "Je v nich aj to, čo sa nestalo - to, čo sme chceli, aby bolo."

Prinášame výber filmov, ktorými najviac poznamenal slovenskú kinematografiu.

Pije šťavu z prachu mesiaca, za radu pre vagíny platila pokutu. Herečka si posmešky vynútila

Gwyneth Paltrow mala lepšie meno ako herečka. (zdroj: Netflix)

Meno, ktoré mala vďaka výbornému vzdelaniu a hereckému talentu (potvrdenému Oscarom), má už dlhšie pokazené. Viac ako obdiv v posledných rokoch vzbudzovala posmešky – a do istej miery si za to môže sama.

Hrať pre Gwyneth Paltrow prestalo byť dôležité. Dnes sa na plný úväzok venuje biznisu v oblasti zdravého životného štýlu.

Klientom ukazuje nové trendy v oblečení a mejkap, radí im s varením, cestovaním, zvyšovaním vitality aj sexuálnej energie.

Hovorí, že všade sú toxíny. Aj v lubrikačnom géli. Namiesto neho navrhuje taký, ktorý sa dá aj zjesť. Z takzvaných detoxikačných látok sa jej osvedčil napríklad džús, do ktorého je primiešaný mesačný prach. A za odporúčanie čistenia vagíny na parnom tróne ju vysmiali.

Kultúrne tipy: Ako Bratislavská lýra stvorila hviezdy aj zničila životy, ukážu v divadle

Zlatá lýra na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre. (zdroj: Bara Podola)

Za jedinú noc stvorila z interpretov hviezdy a z piesní hity. Rovnako však jeden nevhodný verš z lýrového pódia zapríčinil zákaz tvorby, dokázal zničiť kariéru a životy interpretov a ich rodín. Nová hudobná inscenácia poodhalí zákulisie a predstaví festival Bratislavská lýra ako fenomén doby. Kam za kultúrou v prvý aprílový týždeň?

Víkendový recept

Voňavá perníková bábovka. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Symbol domácej pohody je bábovka. Vyberte si z najlepších receptov.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.