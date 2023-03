Víkendový výber: Platia cudzie dlhy a žiadajú o peniaze v zbierkach

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Keď zaplatia za bývanie, energie a školské obedy pre deti, na konci mesiaca im už nezostanú žiadne peniaze. V tom lepšom prípade. V tom horšom sú aj týždeň bez peňazí. Jednorodičia. Reportérka Soňa Jánošová prináša viaceré príbehy jednorodičov, ktorí sú chudobou ohrození aj vtedy, keď pracujú.

Keď Henrieta Farkašová vstupovala do tanečnej šou Let´s dance, vypočula si aj komentáre od divákov, že škúli naschvál. Najúspešnejšia slovenská paralympionička v rozhovore s reportérom Michalom Dudoňom hovorí aj o tom, ako majorita vníma zdravotne znevýhodnených ľudí a s akými predsudkami a pocitmi sa stretla ona sama.

Reportérka Kristína Kúdelová na festivale v Cannes vyspovedala francúzsku hviezdu Valeriu Bruni Tedeschi, ktorej nový film práve prichádza do kín. Hovorí aj o tom, ako jej generácia verila, že prežijú drogy aj AIDS. Nie všetkým sa to však podarilo.

Do zákulisia života hviezd pozýva v rozhovore aj fotograf Tono Stano. Reportér Daniel Bernát sa ho pýtal nielen na fotenia s nimi, ale aj na jeho plány vybrať sa na road-trip s pojazdným ateliérom.

Farkašová z Let´s Dance: Snažili sa vo mne vyvolať pocit menejcennosti

„Nás, zdravotne znevýhodnených, vníma majorita ako neschopných či slabých ľudí. Akoby sme boli menej hodnotní. Mám s tým veľa skúseností: bolo jedno, čo som vedela alebo nevedela dokázať, tá nálepka zdravotne znevýhodneného tam bola,“ hovorí najúspešnejšia slovenská paralympionička Henrieta Farkašová, ktorá vystupuje v tanečnej šou Let's Dance.

Nad svojou účasťou v šou najskôr váhala, no dúfa, že môže ukázať, čo dokážu ľudia so zdravotným znevýhodnením a prispeje k ich pozitívnemu vnímaniu.

„Aj zdravotne znevýhodnený človek sa vie o seba postarať, vie si prispôsobiť život a vie byť vo veľkej miere sebestačný a plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. Veľmi rada pozerám inšpiratívne videá, kde ľudia s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami ukazujú, čo všetko dokážu. Ak človek chce, nájde si spôsob a vie aj bez rúk opatrovať dieťa a postarať sa o seba,“ vysvetľuje.

Je rada, že môže šíriť osvetu aj vďaka príležitosti byť v šou. „Môžem ukázať ľuďom, že aj napriek zdravotnému znevýhodneniu viem zatancovať pekné čísla: že to nie je len o tom, že urobím nejaké dva krôčiky, ale viem podať aj kvalitný výkon.“

Ak sú každý mesiac na nule, je to malé víťazstvo. Ako sa na Slovensku žije jednorodičom?

Jednu partner opustil, keď sa naplno prejavil autizmus ich syna, ďalšia zistila, že manžel po sebe zanechal značné dlhy. Pracujú, poberajú rôzne druhy príspevkov, dávok, využívajú zbierky aj pomoc neziskových organizácií. Výdavky a príjmy sa im však každý mesiac dostávajú v lepšom prípade na nulu.

Všetci traja patria do veľkej skupiny ľudí, ktorá si nesmierne ťažko hľadá a udržiava oficiálne zamestnanie. A ak ho aj majú, neznamená to, že žijú pohodlný život v dôstojných podmienkach a stabilite. Tieto desiatky tisíc ľudí musia vynaložiť všetky sily, aby ich aj s deťmi nestiahla špirály chudoby, z ktorej sa nedá vymaniť.

Jednorodičia.

„So stravou by som bola mesačne asi sto eur v mínuse. Každý mesiac to však nejako vyčarujem,“ vraví Silvia Sopková. Jednou z možností, ako dostať príjmy a výdavky na nulu, je, že syna do školy odvezie iba trikrát do týždňa, aby ušetrila na benzíne.

Herci sú ako zvieratká, bez lásky sa cítia menej ako pes, vraví pre SME Bruni Tedeschi

Jej brat Virginio zomrel pomerne mladý na AIDS, jej sestra, speváčka Carla Bruni sa dostala medzi najvyššie kruhy, keď sa vydala za prezidenta Sarkozyho. Valeria Bruni Tedeschi sa našla v herectve a stala sa z nej hviezda francúzskej kinematografie.

Jej film Navždy mladí, ktorý je v slovenských kinách, mal premiéru vlani na festivale v Cannes. V jej príbehu sa prejavili jej autentické spomienky a skúsenosti z vlastnej mladosti.

Okrem problémov a osobných bojov, ktorými prechádzajú všetci študenti v akejkoľvek ére, zrekonštruovala špecifické podmienky, ktoré formovali jej generáciu. Boli 80. roky, do životného štýlu mladých zasiahli drogy a AIDS.

"Na škole sme cítili veľa slobody a príjemné uvoľnenie spoločenských pravidiel. Bolo skvelé, že k nám chodili idoly ako Depardieu či Deneuveová. Určite však nebolo normálne, keď pedagógovia pred nami fetovali," hovorí.

Viac ako skúšok sa študenti báli toho, aby sa nenakazili pri sexe. Stačilo, že sa vírus potvrdil u najpopulárnejšieho spolužiaka, a panika sa rozšírila v celom kolektíve.

Fotograf Stano: Keď je niečo príliš pekné, môže to byť až nechutné

Preslávili ho najmä fotografie aktov, ale aj portréty, medzi ktorými sú slávne osobnosti ako Morgan Freeman, Robert De Niro, Harvey Keitel, Sharon Stone, Keira Knightley či Scarlett Johansson. Nápad jeho fotografie Zmysel dokonca odkúpili filmoví producenti a využili ho na plagát k erotickej dráme Showgirls.

„Fotil som aj Scarlett Johanssonovú či Keiru Knightleyovú v čase, keď ešte neboli zďaleka také známe ako dnes. Spomínam si, že Keiru som fotil v jej apartmáne a poňali sme to formou večierka, kde bola so svojimi kamarátmi. Fotili sme s ňou v kúpeľni, dávali si drink, boli sme tam niekoľko hodín... Prebiehalo to radostne a bezprostredne,“ spomína fotograf Tono Stano, ktorému začiatkom roka udelili ocenenie Osobnosť slovenskej fotografie.

Všetko, čo ľudstvo má, je podľa neho založené na tvorivosti. Hoci nemusí byť nutne umelecká. Dnes však pozoruje, že tvorivý náboj sa vytráca, mení sa na spotrebnosť a konzum.

Fotografia ho neprestáva fascinovať a plánuje pracovnú cestu po svete. Pôjde špeciálne upravenou dodávkou, ktorá bude pojazdným ateliérom.

„Od všetkého, čo by malo vyzerať ako drina, by som išiel okamžite preč. Ja sa musím dostať do stavu, keď som opojený vášňou pre vec a výsledok vzniká akosi samozrejme. Čím dlhšie žijem, tým viac som presvedčený, že veciam, ktoré vyzerajú ako práca, je dobré sa vyhnúť.

Treba ísť za tým, pri čom máte pocit, že sa hráte a že je to vlastne ľahké. Hoci to robíte sústredene a zodpovedne. Ani pri pohľade do svojej minulosti nemám pocit, že by som pracoval, ale zároveň som toho vytvoril toľko, až by sa ľudia zdesili, keby to mali urobiť. Mali by pocit, že toľkú „drinu“ by neboli ochotní podstúpiť,“ hovorí v rozhovore.

Do hĺbky tridsať metrov sa ponárali menštruujúce aj tehotné. Muži zatiaľ strážili deti

V desaťstupňovej vode a len v bavlnených plavkách dokázali loviť morské živočíchy aj niekoľko hodín a svoje telo mali na podchladenie vytrénované natoľko, že ich opakovane sledovali a dokumentovali lekári aj antropológovia.

Na lov ježoviek, chobotníc a ulitníkov používali len minimálne vybavenie, potápali sa aj vo vysokých fázach tehotenstva a vo vode nezriedka aj rodili.

Na nehostinnom južnom ostrove Čedžu sa vyformovala nezvyčajná forma matriarchátu. Stáročia tu ženy boli hlavnými živiteľkami rodín, kým muži preberali starostlivosť o deti a varenie. Narodenie dievčaťa sa v rodinách vítalo so slovami: „Keď sa narodí dievča, nasleduje oslava.“

Iba dievčatá sa totiž mohli stať morskými ženami – potápačkami henjo, ktoré aj bez prístrojov zvládli ponor do hĺbky tridsať metrov. Teraz o nich vyšla pútavá kniha.

Hodili ho do priekopy a obžrala ho divá zver. Prečo zavraždili Hitlerovho jasnovidca?

Predpovedal úspech Adolfovi Hitlerovi, organizoval veľkolepé predstavenia aj orgie pre nacistických pohlavárov a mal k nim blízko.

Pred 90 rokmi, na ceste k uchopeniu moci, však nacisti slávneho mága, jasnovidca a telepata Erika Jana Hanussena zatkli, v noci z 24. na 25. marca 1933 zastrelili, v jeho vlastnom aute vyviezli za mesto a vyhodili do priekopy. Čo sa mu stalo osudným?

Erik Jan Hanussen neohuroval len publikum v Bratislave. Vystupoval vo Viedni, v Prahe a napokon skončil v Berlíne, kde sa ocitol v prostredí vysokých nacistických pohlavárov. Bol na vrchole slávy.

„Tesne po víťazstve hitlerovcov sa tešil Hanussen v Nemecku veľkej popularite,“ konštatoval časopis Ferdinanda Peroutku Přítomnost v čísle z 12. apríla 1933. „Kolovali o ňom fantastické povesti a gáža, ktorú dostával, bola hollywoodska.“

O to paradoxnejšie je, že tento mág so škandinávskym menom bol v skutočnosti Žid Herschel Chajm Steinschneider s koreňmi v moravskom Prostějove. Jeho umelecké meno však patrilo k najnevinnejším podvodom, na ceste za slávou ich tento celoživotný hochštapler využil oveľa viac.

Hlbší význam to nemá, ale dobre sa pri tom smeje. Tarantino, ktorý urobil z filmu fetiš, končí

Tarantino sa stal osobnosťou svetovej kinematografie okamžite, ako vstúpil na scénu s gangsterkou Reservoir Dogs. O dva roky neskôr, keď nakrútil Pulp Fiction a získal za ňu Zlatú palmu, bol už v podstate legendou. Z filmu dokázal urobiť fetiš a nakazil tým milióny divákov.

Dnes hovorí, že jeho najbližší film bude posledný. To slovo si dal už dávnejšie a chce ho dodržať. „Pri filmároch neplatí, že čím starší, tým lepší. Ich najhoršie filmy sú zvyčajne posledné štyri v ich kariére,“ povedal pred desiatimi rokmi v rozhovore pre časopis Playboy.

„Nechcem nakrútiť film, pri ktorom si ľudia povedia: bože, on si stále myslí, že je minulé storočie.“

Aká katastrofa prichádza, zostáva záhadou. Trom ženám sa však rozpadávajú svety aj bez toho

Nad Prahou sa zjavujú zvláštne atmosférické úkazy, dochádza k výpadkom elektriny, k výbuchom a samovznieťovaniu predmetov. Nikto nevie, čo to je, ale zdá sa, že sa deje niečo veľké. Že sa blíži katastrofa.

„Běžná selhání nie sú epický akčný sci-fi film. Ide o psychologickú drámu, ktorá sa zaoberá vnútornými konfliktami troch hlavných postáv,“ upozorňuje Cristina Groșan. Maďarsko-rumunská režisérka, ktorá film nakrútila v česko-maďarsko-taliansko-slovenskej koprodukcii. Na festivale v Benátkach zaň získala cenu pre najlepšiu režisérku do 40 rokov.

Hrdinkami filmu sú tri ženy, respektíve dve ženy a jedno dospievajúce dievča. Hana, ktorá sa cíti nepotrebná a aj s dcérou udržiava iba telefonický kontakt. Tereza, ktorá zjavne nenapĺňa mamine predstavy a otec nevie preniknúť do jej blízkosti. A Silva, ktorú ťaží zodpovednosť za výchovu syna, najmä keď sa niekedy vymyká spod kontroly. Film sleduje jeden deň z pohľadu týchto ženských postáv. Najprv samostatne a v závere sa línie prepoja.

Založil svetoznáme bojové umenie, keď nastúpil fašizmus. Jeho príbeh prichádza do divadla

Založil svetoznáme bojové umenie sebaobrany Krav maga, keď sa k moci dostali fašisti a ulice sa menili na krvavý ring. Príbeh slávneho Bratislavčana Imiho Lichtenfelda prináša na divadelné dosky Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave. Kam za kultúrou na budúci týždeň?

Víkendový recept

Rezy, linecké pečivo aj muffiny. Upečte si výborné zákusky a koláče s citrónovou polevou.

Víkendový kvíz

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

