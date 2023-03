Víkendový výber: Či chceme, alebo nechceme, manipulácia je všadeprítomná

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Existuje jedna pravda? Alebo existuje aj alternatívna pravda? Prečo klameme a necháme sa klamať? Aj o tom v rozhovore s reportérom Petrom Gettingom hovorí filozof Ivan Buraj, ktorý študentom prednáša o hoaxoch a lžiach. Zďaleka však nejde o nový fenomén, ako sa môže zdať na prvý pohľad.

Z iného súdka, avšak novému fenoménu, sa venovala reportérka Michaela Žureková. Pýtala sa známych slovenských influenceriek vrátane tých, ktoré vytvorili účty aj svojim deťom, prečo majú potrebu zviditeľňovať život svojich detí už od narodenia a ako si deti na sociálnych sieťach chránia.

Od odovzdávania najslávnejších filmových cien – Oscarov – ubehol necelý týždeň a reportér Daniel Bernát prináša recenziu na film Veľryba, vďaka ktorému sa na filmové plátno aj červený koberec vrátil takmer zabudnutý herec Brendan Fraser. Nielen jeho výkon, ale aj film samotný budil veľké očakávania. Prečo je teda recenzent z neho sklamaný?

Reportérka Kristína Kúdelová sa zas pozrela na to, prečo a ako americká filmová akadémia plánuje od budúceho roka meniť pravidlá pre filmy, ktoré sa budú chcieť o zlatú sošku uchádzať. Už nebude stačiť príbeh o bielom heterosexuálnom mužovi. A prinášame vám aj rozhovor s režisérom Michalom Kollárom, ktorého nová komédia Villa Lucia je aktuálne v kinách.

Filozof Buraj: Neexistuje nič také ako alternatívna pravda. Je to lož, ktorá sa za pravdu vydáva

"Neznášam pojem alternatívna pravda. Pretože je to jednoducho klamstvo, ktoré sa vydáva za akúsi alternatívnu či neoficiálnu pravdu.

Musíme tiež rozlíšiť lož a nepravdu. Nepravda je širší pojem, zahŕňa aj legendy, rozprávky, mýty či milosrdné lži, to sú však nevinné nepravdy. Obávať by sme sa mali takých neprávd, ktoré zasahujú a napokon ovládajú celú našu osobnosť: naše myslenie, cítenie, naše postoje i konanie," hovorí filozof Ivan Buraj, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Prednáša aj o tom, prečo sa ľudia uchyľujú veriť nepravdám, lžiam a hoaxom.

"Či chceme, alebo nechceme, manipulácia je, podobne ako moc, a zvlášť dnes, všadeprítomná," dodáva. V rozhovore hovorí aj o tom, ako sa dá definovať lož a prečo je pre život nevyhnutná pravda, odkedy je spoločnosť konfrontovaná s demagógiou aj prečo demagógia vedie k tyranii.

„Podľa Aristotela sa tyrania usiluje o tri veci: najprv o malomyseľnosť poddaných, pretože malomyseľný či hlúpy človek tyraniu neohrozí, potom o vzájomnú nedôveru poddaných, ktorá zabezpečí, že tyrania nepadne, a po tretie o neschopnosť poddaných konať.

Tyran sa snaží budiť zdanie, že mu ide o spoločné dobro. Tyran ťaží z chaosu v spoločnosti a z umelo vyvolávaných konfliktov. Lebo ľudia v konfliktoch dostanú strach, hľadajú pomoc v nejakej silnej, ba dokonca neobmedzenej autorite. Tyran príde a povie: som tu a vyriešim to.“

Dobrý deň, máte hendikep? Kto bude chcieť Oscara, zdravý biely heterosexuál mu nepostačí

Americká filmová akadémia od budúceho roka sprísni podmienky, ktoré musia tvorcovia splniť, ak budú chcieť svoje diela prihlásiť do hlavnej kategórie v súťaži o Oscara.

"Budem úprimný, keď som ich prvýkrát videl, úplne som sa vyľakal. Cítil som sa podobne, ako keď uvidím výšku daní, ktoré mám zaplatiť. Všetci v štúdiu sme sa na seba pozreli s otázkou v očiach: čo teraz budeme robiť?" cituje časopis Hollywood Reporter anonymného producenta.

Akadémia plánuje vyhodnocovať, či boli herci a filmový štáb dostatočne diverzifikovaní, to znamená, či na filme pracovali zástupcovia rôznych rás, pohlavia, sexuálnych menšín, či ľudia so zdravotným znevýhodnením - teda všeobecne tí, čo doteraz dostávali menej príležitostí.

To isté bude platiť aj pre príbeh. Aspoň jeden z hlavných hrdinov a aspoň tridsať percent z vedľajších postáv musí zastupovať nejakú menšinu - teda všeobecne tých, ktorí doteraz neboli na plátne dostatočne reprezentovaní.

Desaťtisíce ľudí sledujú život ich detí. Plačková a ďalšie influencerky hovoria o sharentingu

Zuzana Strausz Plačková je jednou z najsledovanejších osôb na slovenskom instagrame. Sleduje ju 875-tisíc ľudí. Keď sa jej minulý rok v lete narodil syn Dion, rozbehla na sociálnej sieti aj jeho samostatné konto Dion Baby. Rodičia jeho život na sociálnej sieti zachytávajú už od pôrodnice, hoci na fotkách neukazujú synovu tvár.

Dion je teda známy, hoci o tom sám ešte nevie. Niektorí takéto prípady prirovnávajú k niekdajším detským hviezdam z oblasti hudby či filmu, ktoré stratili súkromie už v skorom veku. Dnes ide “len” o modernú formu rodičovstva.

Plačková však zďaleka nie je jediná, kto je súčasťou fenoménu “sharentingu”, ktorý celosvetovo prekvitá. Ide o slovné spojenie anglických slov share (šíriť) a parenting (rodičovstvo). Milióny ľudí - influencerských osobností aj bežných rodičov - na sociálne siete pridávajú fotografie či videá svojich detí už od útleho detstva.

Ľudia vidia, ako spia, jedia, hnevajú sa v obchode či tancujú na karnevale. Tiež ich sledujú na dovolenkách, v bazéne pri plávaní alebo pri rozbaľovaní vianočných darčekov.

Nastoľuje sa tak otázka ich súkromia a aj dopadu na životy do budúcna. Denník SME sa pýtal známych slovenských influenceriek vrátane tých, ktoré vytvorili účty aj svojim deťom, ako nad problematikou uvažujú a ako si deti chránia.

Filmár Michal Kollár: Keira Knightley na fotkách? To by v našej komédii nestačilo

"V súčasnosti existuje tlak urobiť z filmu rýchloobrátkový tovar. Ale ja by som si neodpustil, keby Villa Lucia nebola kinematografiou. Chcem, aby mala hodnotu teraz, ale bol to súčasne pokus o to, aby mala hodnotu aj o päť rokov. Preto bolo treba vybojovať každý záber," hovorí slovenský režisér, producent a scenárista Michal Kollár.

Má za sebou aj projekt, o ktorom nehovorí rád. Je to jeho celovečerný režijný debut Poslední plavky. Túto komédiu nepovažuje za svoj film a aktuálne do kín vysiela novú komédiu Villa Lucia. Za tou si stojí. „Je to film o tom, čo sú chlapi schopní robiť kvôli ženám,“ približuje.

V rozhovore hovorí aj o tom, ako sa na Slovensku menili podmienky na podporu kinematografie, aké inšpirácie stoja za komédiou Villa Lucia, prečo v Česku nefungujú úspešné slovenské filmy a aké osobnosti filmového sveta stretol v Cannes a inde.

Odborníčka: Aj muži prežívajú tehotenstvo a pôrod partneriek intenzívne. Potrebujú podporu

Na dieťa má vplyv napríklad aj to, či bolo chcené, alebo nechcené. Výskumy ukazujú, že nechcené deti sú v dospelosti častejšími psychiatrickými pacientmi a pacientkami oproti chceným deťom, hovorí psychologička Katarína Greškovičová.

Čo všetko človeka formuje ešte pred narodením? Čo vplýva na to, kým sa stane, keď sa ešte vyvíja v maternici? A ako tehotenstvo a prežívanie počas neho vplýva na samotné ženy? Týmto a aj mnohým ďalším otázkam sa venuje prenatálna psychológia.

"Na dieťa vplývajú rôzne stresory fyzického prostredia. Silné svetlo spôsobí zvýšenie srdcového tepu. Hlasná hudba spôsobí zvýšené pohyby dieťaťa, doslova kope ženu do brucha. Keď žena pozerá násilné, hororové filmy, dieťa je tiež vystresované a býva hyperaktívne. Ale aj väčšie stresory, napríklad násilie zo strany partnera, vie dieťa veľmi intenzívne vnímať," tvrdí.

V rozhovore vysvetľuje aj, že nižšie vzdelanie, sociálny status aj vystavenie násiliu majú na tehotenstvo vplyv, ako sa prežívanie ženy prenáša na dieťa či prečo je dôležité skúmať aj psychické prežívanie otcov.

Oscary nafúkli Veľrybu viac, než by si zaslúžila. Nie je to veľké dielo

Veľryba získala celkovo dva Oscary – okrem toho hereckého to bola aj cena za najlepšie masky. Hrdinom snímky je morbídne obézny Charlie. Má takmer tristo kíl a väčšinu času je zapadnutý hlboko v gauči.

Veľryba znamenala pre Brendana Frasera po dlhom čase výraznejšiu dramatickú úlohu a navyše u režiséra, ktorý niečo znamená. Herec vďaka úlohe, ktorá tak trochu pripomínala jeho život, získal svoj prvý Zlatý glóbus a nominovali ho aj na Oscara.

Ale Veľrybu treba hodnotiť aj v kontexte toho, že kolovala po najprestížnejších filmových festivaloch a fórach. A tak vzbudzovala nemalé očakávania. Priniesla však aj sklamanie.

Kultúrne tipy

Ako vyzerá moje budúce virtuálne ja? Odhalí slovenské dokumentárne sci-fi. Kam za kultúrou od 17. do 24. marca?

Víkendový recept

Inšpirujte sa koláčmi, v ktorých majú hlavnú úlohu piškóty.

Víkendový kvíz

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.