Víkendový výber: Šikanoval, ponižoval a zosmiešňoval. Teraz nesie dôsledky

Príjemný víkend! Vysoká škola výtvarných umení sa na Medzinárodný deň žien ospravedlnila trom bývalým študentkám, dnes už významným výtvarníčkam, za správanie pedagóga a maliara Ivana Csudaia, od ktorého si počas štúdia vypočuli nadávky, zažili šikanovanie aj iné formy psychického násilia. Aj o tom, aké dôsledky čakajú Csudaia, píše v texte Soňa Jánošová.

Reportér Peter Getting sa vybral do Žiliny, kde dnes už jedno z najvýznamnejších nezávislých kultúrnych centier na Slovensku oslávilo 25 rokov svojej existencie a prináša odtiaľ reportáž. Režisérka Mira Fornay sa prednedávnom vrátila z prestížneho Berlinale s ocenením za jej nový film Mimi, venovaný deťom lesu a rieke. Reportér Daniel Bernát sa s ňou zhováral aj o tom, ako vznikal tento film a aké reakcie naň malo festivalové publikum. Herec Juraj Mokrý sa po dlhej odmlke vrátil na divadelné dosky a prekvapil svojím výkonom, píše Soňa Jánošová. A prinášame vám aj tipy z programu filmového festivalu Febiofest.

Dopúšťal sa psychického násilia na študentkách. Maliar Csudai na škole končí

Ivan Csudai. (zdroj: TASR)

„Dopúšťal sa psychického násilia a navodzovania fyzického násilia, ponižovania, zosmiešňovania a šikany voči študentom a študentkám, nerešpektoval slobodu slova a kritického myslenia, vytváral zastrašujúce prostredie na katedre maliarstva,“ znie stanovisko etickej rady Vysokej školy výtvarných umení.

Aktérom je akademický maliar Ivan Csudai, ktorý v tejto chvíli pôsobí na Katedre maliarstva VŠVU.

Rektorka VŠVU Bohunka Koklesová v stredu na sociálnych sieťach uverejnila stanovisko, v ktorom sa ospravedlnila obetiam šikanovania a násilia na pôde školy - výtvarníčkam Ivane Šátekovej, Kataríne Sido a Év van Hettmer, ktoré na pedagóga podali podnet a o svojich skúsenostiach na pôde katedry maliarstva viackrát hovorili.

Csudai na škole skončí.

Na truc všetkým. Robia to už dvadsaťpäť rokov a sú vzorom

Robo Blaško (vľavo) a Marek Adamov. Na pozadí fotografia oboch zakladateľov z čias, keď začínali. (zdroj: Peter Kotrha )

„Od začiatku sme chceli byť miestom, kde sa kriticky uvažuje, tvorí a vzdeláva. Prepájať ľudí zblízka aj ďaleka, progresívne umelecké aktivity s miestnymi komunitami a verejnosťou,“ opisuje riaditeľ Stanice Žilina-Záriečie Marek Adamov.

Na túto stanicu sa dostanete motoráčikom po jednokoľajke. Z hlavnej stanice v Žiline je to hneď prvá zastávka.

Aj budova stanice Záriečie stále funguje ako čakáreň a predajňa lístkov. Kedysi v nej býval celý život železničiarsky pár, lístky predávali takmer priamo zo spálne.

Teraz však žije stanica novým životom a píše sa s veľkým S. A hoci sa tam dá doviezť lokálkou, Stanica už dávno presiahla regionálnu úroveň. Najznámejšie nezávislé kultúrne centrum Slovenska má dnes meno v celej Európe. Jeho príbeh sa začal písať pred štvrťstoročím.

„Bolo to na truc všetkým. Takže dnes je to už dvadsaťpäť rokov trucu,“ usmieva sa Adamov.

Režisérka Mira Fornay: Mimi katapultuje rodičov i nerodičov do ich detstva a začnú znovu snívať

Mira Fornay. (zdroj: IFF ROTTERDAM)

"Predošlé filmy vznikali v podmienkach relatívnej pohody, keď si spoločnosť neuvedomovala, že má problém. Mala som potrebu hovoriť o temnotách, lebo ich vtedy vnímal len málokto. Teraz je zase temnota okolo nás taká veľká, že som potrebovala urobiť niečo láskavé," hovorí režisérka Mira Fornay o vzniku svojej novinky Mimi.

Bola už vyčerpaná po svojich predošlých filmoch, ktoré riešili ťaživé otázky, napríklad aj rasizmus či domáce násilie. Preto sa rozhodla, že urobí niečo, pri čom sama načerpá energiu.

Príbeh snímky hovorí o malom dievčati Romy, ktoré sa vyberie do lesa, aby našlo svoju stratenú andulku Mimi. Svoju novinku nakrúcala ako nízkorozpočtový film bez ambície bodovať na veľkých festivaloch. Dostala sa však na Berlinale a získala tam Grand Prix v sekcii Generation Kplus, ktorá sa zameriava na tvorbu pre deti a mládež. A hoci Fornay tušila, že je to divácky film, reakcie berlínskeho publika ju prekvapili.

„Bola som v šoku. Vedela som už z testovacích projekcií na Slovensku a v Česku, že je to divácky film. No v Berlíne sme mali šesť projekcií a každá bola vypredaná. Pri premietaní som oveľa viac počúvala ako pozerala. Chcela som zachytiť reakcie publika. A tie boli výborné. Diváci sa smiali na správnych miestach a zabávali sa aj na drobnostiach. Dokonca tlieskali počas premietania vždy na tých istých miestach,“ opisuje.

Jej Mimi príde do slovenských kín od 23. marca.

Keď majú dvaja chlapci k sebe blízko, môže ich to vzdialiť od ostatných. Ale musí ich to rozdeliť?

Rémi a Léo sú hrdinami filmu Blízko. (zdroj: Film Europe)

Rémi a Léo bývajú v susedstve a sú takmer stále spolu. Spoločne spoznávajú svet a delia sa oň. Sú to takí priatelia, že Rémiho mama sa k Léovi správa ako k svojmu synovi.

Je to hlboký vzťah dvoch citlivých, vnímavých chlapcov, ktorí sú spolu šťastní. Lenže príchodom do novej školy sa na vzťah Léa a Rémiho začína pozerať „podozrievavo“. Spolužiaci majú ironické poznámky, špekulujú, či to nie sú gejovia.

Belgický režisér Lukas Dhont má len 31 rokov a Blízko je len jeho druhým celovečerným filmom. Už jeho debut Dievča z roku 2018 zožal medzinárodné uznanie. Príbeh mladej Lary, ktorá sa narodila v chlapčenskom tele, no túžila byť dievčaťom a stať sa baletkou, získal ocenenia v Cannes a na Európskych filmových cenách vyhlásili Dhonta za objav roka.

Aj jeho nová snímka Blízko, ktorá je nominovaná na Oscara za najlepší zahraničný film, našľapuje okolo témy sexuality. Oveľa viac však hovorí o priateľstve a sexualitu do vzťahu dvoch trinásťročných chalanov premieta ich okolie. Lepšie povedané ich rovesníci v škole.

Všetko mohlo dopadnúť dobre, len sa jej nemal dotknúť. Juraj Mokrý sa vracia na javisko

V hlavných úlohách sa predstavia Juraj Mokrý a Anna Magdaléna Hroboňová. (zdroj: Štúdio L+S)

Keď dramatik, scenárista, režisér David Mamet v roku 1992 napísal hru Oleanna, bol svet iným miestom. Škandál Clinton – Lewinská bol v nedohľadne. Nikto nemohol ani tušiť, k akým výrazným zmenám dôjde v dôsledku hnutia Me Too.

Aj tak bola hra o vysokoškolskom pedagógovi, ktorého študentka falošne obviní zo sexuálneho zneužívania, rozbuškou. Diváci sa rozdelili na dva tábory, priamo počas predstavení na seba kričali.

Inscenácia v Štúdiu L+S v réžii Romana Poláka prekvapuje najmä hereckým obsadením a výkonmi.

V úlohe študentky Carol sa predstavuje študentka herectva Anna Hroboňová a v role vysokoškolského pedagóga Johna Juraj Mokrý, ktorý sa na javisku objavuje po dlhej pauze.

Prvý sex a láska ako z 21. storočia. Seriál Sex O’Clock otvára aj tabu témy s humorom

Tom Sean Pšenička (vľavo) ako David a Maxmilián Kocek ako Adam. (zdroj: TV Markíza / Voyo)

Nový komediálny seriál Sex O’Clock, ktorý televízia Markíza spúšťa na platforme Voyo od piatka, má už na počiatku zápletiek až-až. Sľubuje tiež otváranie rôznych tabuizovaných tém.

Už v prvej scéne úvodnej epizódy sa napríklad objaví masturbácia, neskôr nechýbajú ani polonahé telá, rozhovory o sexe, menštruácia, tematika LGBT+ menšiny a aj neplánovaného tehotenstva.

Azda najviac seriál atmosférou, prostredím, ale aj postavami a samotným hereckým obsadením pripomína britskú sériu Sex Education. Dokáže však aj v našich končinách vzniknúť dôstojný komediálny seriál o dospievaní a reálnych problémoch tínedžerov bez pátosu a stereotypov?

Dá sa oddeliť Rowlingovú od Harryho Pottera? Hráči Hogwarts Legacy bojujú s morálnou dilemou

Hra Hogwarts Legacy láme rekordy. (zdroj: Warner Bros. Interactive Entertainment)

Čarodejnícky svet Harryho Pottera vždy ukazoval, že je v ňom možné azda všetko.

To, že doň bude patriť aj transrodová čarodejnica, si však donedávna asi len málokto vedel predstaviť. A predsa – Sirona Ryanová je ako prvá transrodová postava súčasťou novej videohry inšpirovanej potterovským svetom Hogwarts Legacy, na ktorú sa niekoľko rokov netrpezlivo čakalo.

Hra vyšla vo februári tohto roka a jej dej sa odohráva v rokfortskej čarodejníckej škole zhruba sto rokov pred udalosťami spojenými s príbehmi Harryho Pottera. Vydalo ju Warnes Bros štúdio a vytvorila ju firma Avalanche Software.

Spestrením potterovského univerza o postavu z kvír menšiny sa autori nepriamo vymedzili voči autorke čarodejníckeho sveta, J. K. Rowlingovej.

Rowlingová už niekoľko rokov rozdeľuje ľudí na dva tábory, a to najmä pre svoje opakované transfóbne vyjadrenia na sociálnych sieťach.

Kultúrne tipy: Slovenské opatrovateľky v Rakúsku aj dobrovoľníci na fronte. Febiofest pozýva do kina

Film Běžná selhání uvedie na Febiofeste osobne herečka Vica Kerekes. (zdroj: Febiofest)

Od 15. do 19. marca sa uskutoční jubilejný 30. ročník festivalu Febiofest. Počas päťdňového filmového maratónu sa diváci môžu tešiť na slovenské premiéry a filmy, ktoré nikde inde neuvidia, a tiež na stretnutia s domácimi i zahraničnými filmármi.

Jubilejný 30. ročník festivalu otvorí v SNG film Pamfir, ktorý mal premiéru v Cannes a osobne ho uvedie ukrajinský režisér Dmytro Sucholytkyj-Sobčuk, víťaz ceny Európskej filmovej akadémie za Objav roka 2022.

Psychologickú drámu s prvkami sci-fi Běžná selhání, ktorá mala premiéru počas vlaňajšieho festivalu v Benátkach, príde na festival uviesť Vica Kerekes, ktorá stvárnila jednu z hlavných postáv.

Vyberáme aj ďalšie tipy z programu.

