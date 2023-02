Víkendový výber: Invalid Rómov uraziť nemôže

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Je drobná kriminalita pre Rómov prirodzená? A môže ich uraziť nová slovenská komédia Invalid, ktorá ich zobrazuje aj takto? V rozhovore s reportérkou Kristínou Kúdelovou aj na toto odpovedá novinárka a aktivistka Denisa Havrľová, ktorá pochádza z rómskej rodiny. Môžu byť elektrárne krásne a estetické? Môžu, prezrádzajú v rozhovore s Katarínou Kozinkovou architektky, ktoré obišli vyše dvadsiatku slovenských elektrární a vydali o nich knihu.

Aký je nový seriál televízie Markíza Klamstvo a prečo môže byť úspešnejší ako Dunaj, vysvetľuje reportér Daniel Bernát. Ďalšie prekvapenie na doskách Slovenského národného divadla? pýta sa Soňa Jánošová, keď píše o novej inscenácii Koncert na želanie, ktorú SND uviedlo týždeň po kontroverznom Kocúrkove. A prinášame vám aj zaujímavosti z vedy: kolegyňa Renáta Zelná píše o nových objavoch Webbovho teleskopu aj o bizarnom živočíchovi zvanom tullimonstrum.

Historičky industriálu: Na Slovensku máme unikátne elektrárne

Eva Belláková (vľavo) a Veronika Chládeková (vpravo) (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pol roka chodili po slovenských elektrárňach a zbierali príbehy a dáta, aby vydali o nich knihu. Architektky a historičky industriálu Eva Belláková a Veronika Chládeková ich napokon spolu s fotografom Matejom Hakárom prešli dvadsaťjeden. Malé vodné aj jadrové, fungujúce sto rokov aj postavené len nedávno.

"Často bolo úžasné, že nás po elektrárňach sprevádzali ľudia, ktorí tam robili celý život alebo v elektrárňach aj bývali a žili so svojou rodinou. Príbehy máme priamo od nich," rozpráva Chládeková.

Ich veľká kniha architektúry elektrární Slovenska často hovorí netechnickým jazykom. "Poznáme veľa kníh o elektrárňach, ktoré opisujú technologickú stránku alebo technické parametre. Keď ich čítame, nerozumieme súvislostiam. Tomu sme sa chceli vyhnúť. A tiež sme chceli preniesť na čitateľa naše nadšenie, aby videl niečo z toho, čo je pre nás dôležité," hovorí Belláková.

Denisa Havrľová: Film Invalid nás Rómov nemôže uraziť. Uráža nás milostná scéna v Cinke Panne

Denisa Havrľová. (zdroj: Robert Szegény)

Príbeh dvoch outsiderov - muža na vozíčku a jeho nového kamaráta z rómskeho geta, ktorí sa v novej slovenskej komédii Invalid postavili mafiánom a politikom - je napísaný mimoriadne duchaplne a vtipne a plným právom sa už po niekoľkých dňoch od premiéry stáva veľkým hitom.

Pozoruhodným detailom je, že jej scenárista a režisér veľmi slobodne a uvoľnene pracujú s motívom, že drobná kriminalita je pre Rómov prirodzená.

Novinárka, aktivistka a dnes aj pedagogička Denisa Havrľová, ktorá vyrastala v rómskej rodine, sa na tom smiala. "Ak nás niečo uráža, tak potom film Dušana Rapoša Cinka Panna, nie Invalid," hovorí.

"Veľmi sa teším z Ivety aj z osvety, ktorú robí Alžbeta Ferencová. Za to, že je Rómka, sa nehanbí, ale upozorňuje na to, že to nie je jej jediná identita. Aj o mne dlho v médiách písali, že som rómska novinárka alebo že som rómska aktivistka. Aká rómska novinárka? Aká rómska aktivistka? Som len novinárka a aktivistka, ktorá sa venuje rómskej téme. Preto som rada, že Alžbeta to citlivo ľuďom nasvecuje a učí ich to vnímať inak. Som na ňu veľmi pyšná. Čítala som, že dostala ponuku z televízie Markíza a to už bude seriál, kde nebude hrať Rómku. Bude hrať cudzinku,“ hovorí.

Markíza spúšťa nový seriál. Po sklamaní z Dunaja vzbudzuje nádej na lepší zážitok

Monika Horváthová a Tomáš Maštalír v slovenskej adaptácii seriálu Klamstvo. (zdroj: TV Markíza)

Veľa sa hovorilo o seriáli Dunaj, k vašim službám. Markíza totiž vstúpila do neprebádaných vôd historického projektu, zasadeného do dramatického vojnového roku 1939. Ambície to boli sympatické, ale výsledok je sklamaním a premárnenou šancou.

V Dunaji účinkuje aj Tomáš Maštalír, no podobne ako u viacerých hercov tohto seriálu, aj jeho výkon je tam poznačený neistotou a bezkrvnosťou.

Iné je to v novinke Klamstvo, kde stvárňuje hlavnú úlohu. Na Markíze štartuje v pondelok.

Klamstvo je zatiaľ dobre rozohraná hra, a ak neklame prvou časťou, mohlo by vyniknúť v súčasnej ponuke domácich seriálov, kde už aj Iveta stratila dych.

Sme králi sveta! kričali DiCaprio aj Cameron vďaka Titanicu

Leonardo DiCaprio ako Jack a Kate Winslet v úlohe Rose vo filme Titanic. (zdroj: SITA)

Vo svojej dobe bol najdrahším filmom s rozpočtom 200 miliónov dolárov. Rovnako mal aj rekordné tržby a ako prvý prekonal miliardovú hranicu.

Prorokovali mu, že to bude prepadák. No opak sa stal pravdou. Z filmového Titanicu sa stal divácky hit. Dokonca taký, že ho po 25 rokoch od premiéry vracajú do kín. V 3D verzii.

Romantický veľkofilm režiséra Jamesa Camerona si vyslúžil hneď niekoľko "naj".

Bolo by ľahké cynicky sa posmievať, že ide o gýčovú romancu. Lenže Cameronov Titanic mnohí vnímajú ako ukážku prvotriedneho filmárskeho remesla.

Tri herečky nepovedia hodinu na javisku ani slovo. Ďalšie prekvapenie v SND?

Ingrid Timková. (zdroj: Zuzana Tomková Lazarová)

Inscenácia Koncert na želanie, ktorú Činohra Slovenského národného divadla uviedla týždeň po kontroverznom Kocúrkove, nekladie na divákov nároky na pochopenie deja. Vyžaduje však, aby na malej ploche a v takmer bezvýznamných činnostiach vnímali veľké tragédie.

Tri ženy vo svojich miniatúrnych bytoch nepovedia ani slovo. Zvukovú kulisu im pri večernej rutine robí iba relácia o pletení a hudobno-vedecký podcast Krásne chvíle s Katkou. Vybaľujú nakúp, pijú víno alebo čaj, cvičia, čítajú, sprchujú sa a na prvý pohľad sa zdá, že zajtra to všetko zopakujú znova.

Lenže ani pre jednu z nich žiadne zajtra nebude.

Herečky Monika Hilmerová, Jana Oľhová a Ingrid Timková sa dosiaľ nikdy nestretli v spoločnej inscenácii. Ani teraz však medzi nimi neprebehne žiadna interakcia.

Ukazujú svet samoty a izolácie, tak dobre preskúmanej počas pandémie. Svet, v ktorom sa starnutie považuje za prehru a domáce popíjanie za ticho tolerovanú normu. Toto všetko navyše vynásobili tromi.

Najchladnejšie ľady a najmenší asteorid. Pozrite si nové objavy Webbovho teleskopu

Záber hmloviny Tarantula vznikol spojením dát z teleskopu Jamesa Webba a observatória Chandra. (zdroj: NASA/CXC/Penn State Univ./L. Townsley et al.; a NASA/ESA/CSA/STScI/JWST ERO Production Team)

Teleskop Jamesa Webba je vo vesmíre viac ako rok a sedem mesiacov už robí svoju vedeckú prácu. Tá sa začala štyrmi fotografiami hlbokého vesmíru.

Odvtedy Webb priniesol niekoľko zaujímavých nálezov, ktoré sa však môžu strácať v spleti správ z vesmíru.

Dali sme dokopy objavy a fotografie, ktoré už teleskop spravil v prvom mesiaci tohto roka.

Rozprávkový dobrý kráľ Matej Korvín nikdy neexistoval. Je to len výsledok propagandy

Múdry a dobrý kráľ, tak Mateja Korvína opisujú legendy a rozprávky. (zdroj: Bibliotheca Corvina Virtualis )

Matej Korvín je u nás dodnes známy ako dobrý, múdry a vznešený kráľ. Navyše, kadiaľ chodil, spravodlivosť rozdával. Okrem toho bol vraj neporaziteľný vojvodca, krásny muž a dokonalý vladár. Tento obraz sa dostal aj do legiend, aj do školských učebníc.

V skutočnosti však ide o prácu dvorných propagandistov, ktorí takisto prišli na kráľovský dvor a ich úlohou bolo zlepšovať kráľov imidž, zámerne skresľovať fakty a tváriť sa pritom objektívne. Dokonca aj zdrvujúce porážky dokázali opísať ako víťazstvá.

Politická propaganda teda nie je výdobytkom nedávnej minulosti. Fungovala už v stredoveku a jej výsledkom boli aj hoaxy či dezinformácie. A dokonca také, ktoré dodnes verejnosť nekriticky prijíma. Korvínov príbeh je toho dobrým príkladom.

Vyzerá ako slimák s chobotom a žiabrami. Čo bolo tullimonstrum?

Rekonštrukcia možnej podoby živočícha Tullimonstrum, ktorý žil pred viac ako tristo miliónmi rokov. (zdroj: Adobe Stock)

Hoci sa volá Tullimonstrum, nepôsobí tak, že by sa s ním chcel človek túliť. Tento vyhynutý živočích bol taký bizarný, že odporuje všetkému, čo si zvyčajne ľudia myslia o zvieratách.

Z podlhovastého slimačieho tela mu vyrastalo čosi ako chobot, ktorý bol zakončený ozubeným klepetom. Jeho oči vytŕčali do strán na tenkých stopkách.

Pre jeho zjav sa vedci nevedia zhodnúť, či išlo o stavovca, mäkkýša alebo nebodaj červa.

Kultúrne tipy: Vrah ukáže, kde kľačal a kde ležala. Do kín prichádza film o vražde Jána a Martiny

Z filmu Kuciak: Vražda novinára. (zdroj: Final Cut for Real)

Správa o vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá sa udiala 21. februára 2018, otriasla (nielen) celým Slovenskom.

Slovensko si uctí pamiatku Jána a Martiny päť rokov po ich vražde sériou podujatí. Uskutočnia sa diskusie, koncerty a do kín vstúpi dokumentárny film filmu Kuciak: Vražda novinára.

Zložité a v mnohých ohľadoch šokujúce pozadie skutočného príbehu odkrýva americký režisér Matt Sarnecki. Aj Slováci, ktorí si myslia, že o vražde Jána a Martiny už všetko čítali a počuli, v ňom uvidia nevídané zábery s nečakaným emocionálnym nábojom.

Víkendový recept

Trojfarebný tvarohový koláč. (zdroj: Naničmama.sk | melisa)

V hlavnej úlohe účinkuje tvaroh. Vyskúšajte recepty na tradičné tvarohové koláče.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.