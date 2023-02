Víkendový výber: Šľahla ma remeňom cez tvár. Šesť ľudí hovorí o traumách z detstva

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Mohli by sme ich nazvať aj generáciami T - traumatizovaných a trestaných. Sú generáciami, ktoré v sebe nesú zranenia od svojich rodičov a na Slovensku tvoria polovicu spoločnosti. Šiesti, dnes už dospelí ľudia, porozprávali reportérke Michaele Žurekovej svoje traumatické zážitky z detstva. S ich následkami sa vyrovnávajú dodnes. Psychiater Daniel Ralaus v rozhovore hovorí aj o tom, ako sa z týchto emocionálnych zranení možno vyliečiť a či je cestou preťať svoje vzťahy s ubližujúcimi rodičmi.

Prinášame vám aj recenziu na novú inscenáciu Činohry Slovenského národného divadla Kocúrkovo, ktorá uplynulé dni vyvolala rozruch. Či to bude inscenácia sezóny alebo hanba sezóny, aj na to odpovedá reportérka Soňa Jánošová. Daniel Bernát zas odhaľuje, prečo sa z novej slovenskej komédie Invalid môže stať divácky hit. A Peter Getting odhaľuje zabudnutý happening v Bratislave, na ktorom chceli tínedžeri odhaliť bustu Johnovi Lennonovi. Namiesto toho schytali obuškami od policajtov.

Rodičia ich bili, ponižovali a odopierali im lásku

Ilustrácia. (zdroj: Katarína Knežníková)

"Ako prvé mi napadne slovo strach," odpovedá Tomáš na otázku, na čo si spomenie, keď sa hovorí o jeho detstve. Bitky sa mu vraj diali, odkedy si pamätá, prvé spomienky na ne sa mu viažu do obdobia šiestich rokov.

"Matka bila mňa aj moju staršiu sestru takmer každý deň. Nachádzala si vždy nejakú zámienku – buď neboli správne hrebeňom učesané strapce na koberci, alebo sa niečo rozbilo, nejedli sme dosť rýchlo, nebol správne utretý prach či povysávané. Bila nás aj za zlé známky a keď sme neprišli presne na minútu domov z vonku," spomína.

Pred okolím si museli vymýšľať výhovorky, najmä keď matke "ušla ruka".

"Raz sa stalo, že ma netrafila po chrbte alebo po zadku, ale šľahla ma remeňom cez tvár. Vtedy som mal veľké modriny a musel som sa vyhovárať, že som niekde spadol. Učitelia v škole sa však na to ani nepýtali. Naša triedna mala názor, že deti si zaslúžia bitku ako výchovnú metódu," hovorí Tomáš.

Zažili fyzické tresty, ponižovanie, urážky a aj nedostatok emocionálnej blízkosti a bezpečia, prevahu kontroly, kritiky či neustáleho stresu a strachu. Dnes sú to dospelí, ktorí síce nehladovali a mali si čo obliecť, no od svojich rodičov nezažili objatie a nepočuli slová "ľúbim ťa". Namiesto nich to boli vety ako "nikdy som ťa nemala mať" alebo "z teba nikdy nič nebude".

Ako výskumy, tak aj príbehy jednotlivcov pritom ukazujú, že takéto traumy vôbec nie sú ojedinelé a skúsenosť s podobnými udalosťami v detstve sa dokonca opisuje ako skrytá epidémia. Tá vplýva na celú spoločnosť skrz jednotlivcov.

Mamu nezaujímal, otec bol ako generál s príkazmi. Radšej odišiel žiť do detského domova

Ľubomír Schramm. (zdroj: archív Ľ. Sch.)

Mama Ľubomíra Schramma jeho výchovu vraj nezvládala. "Ona mala problém s alkoholom, žila si vo svojom svete a ja vo svojom. Nemala o mňa veľmi záujem, vychovával som sa sám. Občas mi vynadala alebo dala zopár tzv. 'výchovných'. Nehovorím, že to bolo časté, ale v človeku to zanechá stopy,“ rozpráva 24-ročný muž.

Z jedného extrému, ktorým bol nezáujem matky, sa zrazu dostal do područia otca a babky, ktorí ho podľa jeho slov dali úplne "na vôdzku" a nastavili mu prehnane prísne pravidlá.

Ľubomír Schramm je jedným z viacerých ľudí, ktorí denníku SME opísali, aký dosah na nich mala nevhodná výchova a aké traumy v nich matky a otcovia zanechali. Teraz je sám otcom a hoci má v sebe, ako to on pomenúva, vnútorné jazvy, je rád, že sa dokázal v živote posunúť a neprenášať tieto zranenia na svojho syna.

Psychiater: Príde pacientka, že nezvláda nápor v práci, a my zistíme, že je za tým jej detstvo

Psychiater a psychoterapeut Daniel Ralaus. (zdroj: SME/Marko Erd)

"Väčšinou ľudia prídu s úzkosťami, panickými atakmi, nezvládnu nápor v práci alebo majú konflikty v partnerstve," vraví psychiater a psychoterapeut Daniel Ralaus.

„Pri podrobnom zisťovaní, z čoho pramenia tieto ťažkosti, veľmi často prichádzame k primárnej rodine a zisťujeme, že tí ľudia zažili nevhodný spôsob zaobchádzania v detstve,“ dodáva. V rozhovore hovorí aj o tom, čo to vlastne zlé zaobchádzanie je, ako mení v detstve mozog človeka aj prečo toľko ľudí zľahčuje svoje zranenia z detstva.

„Problém môže byť aj v tom, že všetci máme určitú lojalitu k rodičom, čo je naša prirodzená danosť. Niekedy nám bráni v tom, aby sme primerane posúdili, že niektoré veci, ktoré sme zažili, neboli dobré, dokonca že rodičia nám mohli, väčšinou neúmyselne, v určitom smere ublížiť,“ znie jedno z vysvetlení.

Hana Lasicová: Slúžky síce boli súčasťou rodiny, ale mali postavenie ako zvieratá

Hana Lasicová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď pripravovala knihu Slúžka, študovala dobové príručky o upratovaní, čítala noviny, v ktorých sa písalo o samovraždách slúžok, a napokon našla unikátne rozhovory s bývalými slúžkami. Dozvedela sa teda, ako táto veľká a prehliadaná skupina žien žila.

„V období pred prvou svetovou vojnou to bola doslova otrocká práca. Dievčatá boli oficiálne súčasťou rodiny a pani domu mala za ne zodpovednosť. Tá zodpovednosť však spočívala najmä v tom, aby sa dievča nespustilo a pracovalo. Pracovali teda dvadsať hodín denne a pani mohla kedykoľvek povedať, že von nejde ani vtedy, keď mala slúžka pár hodín počas nedele voľno.

Spávali v malých kuticiach, často na zemi. Boli teda súčasťou rodiny, no mali skôr postavenie zvieraťa než človeka. Zároveň tam bola veľmi veľká miera sexuálneho zneužívania,“ hovorí v rozhovore Hana Lasicová, podľa ktorej knihy vznikol scenár k novému slovenskému filmu Slúžka, ktorý je aktuálne v kinách.

Je to hanba alebo inscenácia sezóny? Názorov na Kocúrkovo v SND si vypočujete veľa

Gregor Hološka, Róbert Roth, Jakub Rybárik. (zdroj: Braňo Konečný)

Už prvé predstavenia Kocúrkova v Slovenskom národnom divadle ukázali, že tento kus bude tvrdý oriešok. Počas predpremiéry sa časť publika dala na odchod ešte pred koncom a diváci v sále na nich pokrikovali, že inscenácia, z ktorej znechutene odchádzajú, je práve o nich.

Je to provokácia, neúcta voči platiacim divákom alebo inovátorská práca so slovenskou literatúrou? Zostane alebo nezostane SND v hanbe?

Ballekova inscenácia Kocúrkova je výrazným a odvážnym dielom, ktoré na javisko našej prvej scény bez najmenších pochýb patrí. Výhrada, že v Slovenskom národnom divadle by sa mali cítiť vítaní aj diváci bez doktorátu zo staršej slovenskej literatúry, je však namieste.

Či to tak bude, preveria reprízy a mnoho bude závisieť od ochoty divákov vopred sa na tento kus pripraviť a prijať divadlo ako aktívne intelektuálne dobrodružstvo. A tým inscenácia nešetrí.

Zo slovenského Invalida môže byť divácky hit

Z novej slovenskej komédie Invalid sa môže stať divácky hit. (zdroj: CinemArt SK)

Režisér Jonáš Karásek sa svojím predchádzajúcim filmom Amnestie vrátil do Československa na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia a sledoval udalosti, ktoré viedli k vzbure väzňov v Leopoldove, ako aj vzburu samotnú.

Vo svojej novinke Invalid, ktorá je aktuálne v kinách, sa tiež vracia do 90. rokov, do divokého obdobia mečiarizmu, a ukazuje aj to, ako sa mafiánska hrubá sila prepájala s politikou. Tentoraz to však urobil vo forme bláznivej čiernej komédie. A môže sa stať diváckym hitom.

Základom úspechu je herecké obsadenie. Gregor Hološka je ako ufrflaný tatko v tielku suverénny, mieša sa v ňom hrubosť, hrdosť i bezbrannosť, má dobre napísané repliky a aj nadávky zo seba súka akoby mimochodom, celkom prirodzene.

No a skvelého partnera našiel v Zdeňkovi Godlovi. Jeho Gabo je šarmantne prihlúply maco, ktorý policajtom s nevinnou úprimnosťou siahodlho vysvetľuje všetko možné, a najmä to, čo ich vôbec nezaujíma. Godla nemusí zo seba súkať ani "hlášky" (hoci ich, samozrejme, má), už jeho prítomnosť, namaskovanie, pohľad, spôsob reči a držania tela pôsobia zábavne.

Chceli odhaliť bustu Johna Lennona v Bratislave, pozatýkali ich esenbáci

Fotografia Ondreja Borguľu zaberá tínedžerov krátko pred odhalením. Ešte netušia, že o chvíľu ich obkľúčia desiatky policajtov. (zdroj: Ondrej Borguľa )

Stovka tínedžerov kráčala k lesíku nad sídliskom, kde sa už na poľnej lúke nachádzal peň a na ňom zahalená busta. Bolo to druhé výročie tragickej smrti muža, ktorý bol ikonou generácie, svetoznámeho hudobníka, mierového aktivistu a bojovníka proti establishmentu.

Všetci prišli na odhalenie busty Johna Lennona, ktorú vytvoril jeden stredoškolák. Smiali sa, mali dobrú náladu, spievali piesne Beatles.

K odhaleniu busty 11. decembra 1982 však nikdy neprišlo. Kým čakali na začiatok akcie, začali z lesa vystupovať postavy v zelených uniformách. V rukách mali obušky, policajné psy skákali a štekali.

Komunistickí policajti, v dobovom žargóne esenbáci, postupovali v rojnici. Mládež ustupovala na druhú stranu lúky, no aj tam sa spomedzi stromov vynorili ďalší esenbáci. Zovreli všetkých ako do klieští, vzduchom zneli výkriky: „Ste obkľúčení! Vzdajte sa! V mene zákona!“

Nevinnú akciu policajti rozohnali, psovodi hnali mládež preč v kolóne, kopali do ležiacich, časť odvážali na výsluchy, padli aj údery. Na happening násilne potlačený komunistickou mocou sa na desaťročia zabudlo.

