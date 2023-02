Víkendový výber: Čo vie umelá inteligencia o Matovičovi a Ficovi?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Zdráhala sa nazvať Mariana Kotlebu fašistom a podľa nej je ťažké povedať, či je Vladimír Mečiar otec národa, aj kto bol úplne najhorším premiérom na Slovenku. Reportér Roman Cuprik urobil s umelou inteligenciou rozhovor o Slovensku. Čo o Slovensku a Slovákoch prezrádza divácky úspešný seriál Iveta, zas v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou hovorí jeho hlavná predstaviteľka Alžbeta Ferencová.

Aký je nový film Slúžka, ktorý už stihol dostať aj prívlastok prvý slovenský lesbický film, aj o tom píše v recenzii Daniel Bernát. A či možno alebo skôr treba prepisovať dielo slávneho českého spisovateľa Milana Kunderu, nad tým sa zamýšľa reportérka Soňa Jánošová. Prinášame vám aj reportáž z novej výstavy o živote a kariére Mekyho Žbirku či kultúrne tipy na nasledujúci týždeň.

Afganské ženy nesmú bicyklovať či chodiť do parku. Fotograf nafotil sériu afganských športovkýň

Taliban zakázal ženám aj bicyklovať. (zdroj: TASR/AP)

Taliban zakázal ženám a dievčatám všetky športy a aktívne zastrašuje aj bývalé športovkyne, ktoré trénujú v súkromí.

Núr bola vždy odhodlaná športovať, a to aj napriek odporu zo strany rodiny. Ani bitky od mamy či posmešky a šikanovanie od susedov ju neodradili od športu, ktorý milovala.

Dvadsaťročná afganská športovkyňa však nedokázala vzdorovať vláde Talibanu. Núr to zlomilo. „Už nie som rovnaká osoba,“ povedala. „Odkedy prišiel Taliban, cítim sa ako mŕtva.“

Fotografovi Ibrahimovi Norúzímu ženy zapózovali s príslušenstvom na športy, ktoré milovali. Svoju identitu však museli ukryť pod burkami.

Kočnera nazval „feši vybavovač“. Písali sme si s umelou inteligenciou o Slovensku

Ilustračná fotografia. (zdroj: SME/Marko Erd)

Denník SME sa pokúsil urobiť rozhovor o slovenskej politike s ChatGPT, čo je názov umelej inteligencie americkej spoločnosti Open AI. Tá od decembra zaujala médiá po celom svete svojou schopnosťou viesť dialóg, ktorý chvíľami navodzuje pocit, že používateľ diskutuje so živým človekom.

„Slovensko je krajina s bohatou históriou a kultúrou, ktorá sa po svojom vytvorení ako samostatná republika stala súčasťou Európskej únie a NATO. V priebehu posledných 30 rokov sa krajina značne posunula v ekonomickej oblasti a došlo k významnému rozvoju infraštruktúry. Slováci sa môžu pochváliť vysokou úrovňou vzdelania a vysokou kvalitou života,“ odpovedal softvér a otázku, čo by povedal o Slovensku, ktoré ako samostatná republika funguje už 30 rokov.

Redakcia sa s ním najprv rozprávala o všeobecných politických otázkach. Keď sa však ukázalo, že softvér sa správa ako alibista bez vlastného názoru, prešli sme na voľnejšie otázky o niektorých politikoch.

Ferencová: Chcem, aby si ľudia pozreli Ivetu do konca a až potom si urobili nejaký obraz

Alžbeta Ferencová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Chce, aby si diváci pozreli seriál Iveta do konca. „Aby si každý sám uvedomil, či nie je náhodou ako Mauréryová v kostole, alebo tá, čo kritizuje Ondríka. Nehovorím, že musia začať verejne činiť dobro, ale keď začne každý od seba, tak by to bol dobrý začiatok,“ hovorí herečka Alžbeta Ferencová.

Je rada, že konečne sa v slovenskom seriáli mohla objaviť Rómka ako hlavná postava a nie ako vedľajšia postava upratovačky či zlodejky.

„Keď mi prišiel scenár a začala som si ho čítať, hovorila som si, že to bude zase ďalší scenár, kde je stereotyp, kde je Rómka, ktorá je špinavá a kradne. Chvalabohu, nebolo to tak. Honza Hřebejk je vzdelaný človek. Stretáva sa s rôznymi kultúrami. Nechcel, aby sme zase opakovali stereotypy,“ hovorí v rozhovore pre SME.

„Určitá skupina ľudí by aj chcela byť nerasistická, nepokrytecká, ale podľa mňa to máme v sebe zakódované tak hlboko, že to ani niekedy netušíme a sme takí nevedomky. Myslíme si, že len niektorá skupina ľudí si zaslúži, aby sme sa k nej správali dobre. Je to odraz nášho ja, vnímame sa ako poctiví ľudia, ale voči skupine, ktorú nemáme radi, sa tak nesprávame.“

V rozhovore hovorí o zobrazení Rómov v seriáli aj o svojej prastarej mame, prvej rómskej spisovateľke Elene Lackovej.

Meky Žbirka bol "hromadič". Jeho bundu aj tenisky vystavujú vo vákuových vreciach

Z výstavy Miro Žbirka: Roky a dni. (zdroj: SME/Marko Erd)

Miro Žbirka bol vraj zberateľ vecí. „Hromadič“, ako ho nazvala jeho manželka Kateřina. Aj vďaka tomu mohla vzniknúť výstava Roky a dni o jeho živote a kariére.

Má za sebou svoju pražskú časť v Národnom múzeu, kde si ju pozrelo 170-tisíc návštevníkov. A dostáva sa na Bratislavský hrad, kde bude od 4. februára.

„Bol som konfrontovaný s ohromnou osobnosťou a s nesmrteľnosťou Mekyho Žbirku a jeho životného odkazu,“ prezradil architekt výstavy Josef Tomšej v rozhovore pre SME.

Žbirková si musela pri príprave výstavy prejsť množstvom materiálov a najviac bolo fotografií. Meky ich mal iba pohádzané v škatuliach. Svoje platne a veci súvisiace s hudbou mal utriedené vzornejšie.

Na výstave sú prevažne veci z ich domáceho archívu. Výnimku tvoria len dva panely, kde sú vystavené veci od fanúšikov, ktorých Žbirková vyzvala cez sociálne siete. Prišlo jej množstvo výstrižkov, ale aj kronika jeho fanklubu alebo fanúšikovské magazíny Roky a dni.

Najlepšie by jej bolo so ženou a dieťaťom. Je Slúžka prvý slovenský lesbický film?

Herečky Dana Droppová a Radka Caldová v hlavných úlohách ako Anna a Resi. (zdroj: Igor Stančík)

Mladá Anna by možno bola spokojná aj v horách pri Banskej Štiavnici, keby sa jej matka nevydala. Lenže chlap akosi patrí do rodiny a matka sa tomu nebráni. Svojej dcére hovorí, aby spala. Inými slovami – aby pred tým, čo ju trápi, radšej zatvorila oči.

Anna však sníva o živote, do ktorého by zbytočne nezasahovala mužská hrubosť a majetníckosť. Nová snímka režisérky Mariany Čengel Solčanskej Slúžka už stihla dostať aj prívlastok prvý slovenský lesbický film.

Je hneď dôležité povedať, že tento príbeh sa odohráva krátko pred prvou svetovou vojnou a počas nej. V čase, keď ženy nemalo byť počuť. Keď sa narodenie dieťaťa očakávalo o to radostnejšie, ak to mal byť chlapec. A keď si mal muž urobiť poriadky so svojou ženou – hoci aj násilím, pokiaľ sa starala do "mužských záležitostí" a príliš presadzovala svoje názory.

Môže niekto prepisovať Milana Kunderu? Nemôže, ale mal by

Marián Miezga, Juraj Kemka a Robo Jakab. (zdroj: Ctibor Bachratý)

Bol to práve slávny česko-francúzsky spisovateľ Milan Kundera, kto v roku 1971 siahol po románe Denisa Diderota Jakub fatalista a vytvoril jeho dramatizáciu. Niet pochýb, že vtedy vznikol skvelý dialóg dvoch storočí.

O päťdesiat rokov neskôr hru Jakub a jeho pán inscenuje režisér Ondrej Spišák v Divadle Astorka Korzo ’90. Pán ani Jakub sa však nemusia obávať, k žiadnemu prepisu už nedošlo. Režisér ich ponecháva tak, ako ich Kunderov text zanechal. V dobrom aj v zlom, no najmä v minulom storočí.

V roku 2023 by však mali tvorcovia uvažovať nad tým, či sú vtipy o znásilnení naozaj vtipné a či nie je možné posunúť ženské postavy aj do iných polôh než len do objektov túžby.

Holanďania zlákali Houellebecqa na porno. Musia mať kvalitný matroš, komentujú Francúzi

Michel Houellebecq bude znovu vo filme. Tentoraz vraj v porno filme. (zdroj: KIRAC)

Slávny francúzsky spisovateľ Michel Houellebecq dostal šancu splniť si svoj sen. Tým snom bol húf prostitútok k jeho službám.

Pôvodne mu ho chcela dopriať jeho manželka (už tretia v poradí) Qianymum Lysis Li na svadobnej ceste v Maroku. Celý mesiac jej zabralo, kým zohnala potrebné kontakty a pre svojho muža dohodla sériu sexuálnych stretnutí. No nakoniec bolo jej úsilie zbytočné.

Cesta do Afriky sa nekonala, Houellebecq sa zľakol toho, že by sa mohol stať obeťou prípadného teroristického útoku.

Vtedy mu prišiel na pomoc priateľ, holandský režisér Stefan Ruitenbeek, s ktorým bol práve v e-mailovom kontakte. Príď sem do Amsterdamu, navrhol mu. Všetko ti zariadim, hotel i mladé ženy.

Prídu aj zadarmo, urobia to už len so zvedavosti. Mám len jednu podmienku.

