Víkendový výber: Dokážeme ho ľúbiť tak, ako potrebuje? V čom je adopcia náročná

27. január je Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, kolega Peter Getting prináša článok o málo známej kapitole holokaustu na Slovensku. A reportér Daniel Bernát zhodnotil, aké šance na Oscary majú nominované filmy aj prečo výpravný film Babylon s Bradom Pittom v hlavnej úlohe nie je komerčným trhákom.

Dokážeme ho ľúbiť tak, ako potrebuje? Adoptovať si dieťa znamená čakanie aj ťažké otázky

Veronika a Martin Šulíkovci so synom. (zdroj: SME/Marko Erd)

Veronika Šulík je už vyše roka mamou adoptovaného chlapca. Ju aj manžela Martina (42) čakala dlhá cesta, ktorá je pre niektoré páry jediným spôsobom, ako sa stať rodičmi. Netreba si ju však idealizovať a aj preto sa rozhodla s manželom porozprávať pre SME o tom, ako táto cesta vyzerá.

Svojho syna videli prvýkrát ako osemmesačného v novembri 2021. "Bola to láska na prvý pohľad. Keď ho priniesli vo vajíčku, svietili mu v ňom iba krásne veľké oči. Hneď v ten deň sme sa s manželom rozhodli, že do toho určite ideme," vraví.

Plnohodnotný pocit, že je mamou, však u nej prišiel neskôr.

"Ľudia sa ma pýtali, aké to je. Na začiatku bolo to oslovenie divné, lebo prišlo zo dňa na deň. Keď žena deväť mesiacov dieťa nosí, predstavuje si ho, rozpráva sa s ním, pocit materstva v nej postupne rastie. Ja som sa asi aj preto necítila ako matka hneď, aj keď som k malému od začiatku pociťovala lásku. Prišlo to asi až v momente, keď sme si ho vo februári 2022 priniesli domov na ďalší hosťovský pobyt, ale vedeli sme, že už s nami zotrvá až do momentu, keď súd všetko oficiálne schváli. Bola som si istejšia, že už nikam nepôjde." Martin sa vžil do roly otca podľa vlastných slov okamžite.

Hochholczerová: Nechcela som tráviť dni v súdnej sieni, chcela som ich tráviť písaním

Nicol Hochholczerová. (zdroj: Archív Nicol Hochholczerovej)

„Nechcela som tráviť svoje dni v súdnej sieni, chcela som ich tráviť písaním. Mojím cieľom bolo debutovať kvalitným textom, a čírou nešťastnou náhodou som mala skúsenosť, ktorá sa mi zdala literárne zaujímavá, tak som ju zužitkovala,“ hovorí v rozhovore pre SME Nicol Hochholczerová, ktorá debutovala novelou Táto izba sa nedá zjesť.

Otvorene v nej opisuje vlastné skúsenosti so sexuálnym zneužívaním v detstve. Jej kniha bola nominovaná na literárnu cenu Anasoft litera a nedávno ju na divadelné dosky prinieslo Mestské divadlo Žilina.

„Myslím si, že veľa ľudí dráždi aj to, že si predstavujú obeť zneužívania ako zlomenú a smutnú osobu, a nie ako preživšiu, ktorá si môže sama vybrať spôsob, ako sa s udalosťou vyrovná, ktorá sa môže chcieť pomstiť, ktorá môže cítiť namiesto smútku nenávisť, ktorá si môže povedať: toto, čo sa mi stalo, mi ublížilo, ale už sa to neodstane, tak z toho skúsim vyťažiť čo najviac.

Ľudia síce vo všeobecnosti odcudzujú akúsi abstraktnú myšlienku sexuálneho zneužívania, no akonáhle sa to týka konkrétnych ľudí a konkrétnych prípadov, keď konkrétne detaily nezapadajú do ich predstavy muža, ktorý vyskočí spoza kríkov, a bezbrannej obete, ktorej to zničí celý život, vyrušuje ich to,“ myslí si autorka.

Príde marec, príde apríl, a transporty budú pokračovať. Zo Slovenska chceli vyviezť všetkých Židov

Deportácie v Stropkove v máji 1942, gardisti sa počas nich zabávajú a týrajú Žida Leiba Bauma. (zdroj: Yad Vashem)

27. januára 1945 bol oslobodený koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Pri tejto príležitosti sa pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

Málo známa kapitola slovenského holokaustu dokladá, že slovenskí radikáli chceli vyviezť do koncentračných táborov všetkých Židov, hoci vedeli, že ich zavraždia.

Pred osemdesiatimi rokmi pripadla na 7. februára 1943 nedeľa. V Ružomberku bolo v ten deň rušno. Mesto bolo plné pohlavárov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a gardistov, úradníkov a vojakov.

Minister vnútra a hlavný veliteľ Hlinkovej gardy Alexander Mach tu predniesol prejav: "Vieme si predstaviť, čo bude pre nás znamenať Žid, ak tu zostane. A preto je Hlinkova garda rozhodnutá, Hlinkova strana je rozhodnutá, nemecká strana je rozhodnutá, všetci, celý náš národ, celá naša pospolitosť je rozhodnutá: keď príde marec, keď príde apríl, pokračovať v tých transportoch, ktoré sme..." Prejav prerušil frenetický potlesk. "... ktoré sme museli na časť zimy zastaviť – pokračovať v nich, aby sme túto otázku vyriešili dôkladne, tak ako ju chcel mať vyriešenú Andrej Hlinka, ako ju chcel mať vyriešenú Martin Rázus, a pred nimi Štúr a všetci statoční slovenskí dejatelia! Nuž vyriešime ju."

V čase, keď Mach v Ružomberku avizoval dokončenie genocídy, vyviezol režim do nacistických lágrov už takmer 58-tisíc slovenských Židov. Deportácie sa začali 25. marca 1942 a posledný transport odišiel 20. októbra rovnakého roku. Oveľa menej známym faktom je, že radikáli sa snažili obnoviť deportácie aj v roku 1943 a vyviezť aj zvyšok. Dovedna to bolo asi 22-tisíc zostávajúcich Židov, ktorých osud visel na vlásku.

Oscar rozdal karty. Bude najlepší film od Spielberga?

Fabelmanovci - najnovší film od Stevena Spielberga. (zdroj: Forum Film Slovakia)

Americkú filmovú akadémiu očarila akčná komédia z multiverza Všetko, všade, naraz. Prekvapivo až natoľko, že jej prisúdili jedenásť nominácií na Oscara. Najviac.

V desiatke titulov, ktoré sú nominované za najlepší film, sú okrem toho aj obrovské komerčné hity ako pokračovania Avataru či Top Gunu, popri ktorých sa krčia nenápadnejšie snímky. No a v zostave nechýba ani Spielbergova novinka Fabelmanovci. Mohla by byť veľkým favoritom.

Nominácie vyhlásili v utorok a my vám prinášame analýzu, ktoré filmy majú šancu na zisk Oscarov.

Brad Pitt bude nesmrteľný. Trápi ho však, že vychádza z módy

Brad Pitt. (zdroj: SITA/AP)

Brad Pitt je filmová hviezda v skutočnosti aj vo filme Babylon. A podobne, ako v posledných rokoch výrazne zasahovala do jeho reálneho života žena (a údajne aj alkohol), tak je to i vo výpravnej dráme režiséra Damiena Chazella.

Tvorca snímok Whiplash, La La Land a Prvý človek sa tentoraz ponoril do histórie Hollywoodu. Aby ukázal jeho lesk aj odvrátenú tvár.

"Hviezdou sa človek nestáva. Buď ňou je, alebo nie." To sú slová mladej krásky Nellie LaRoy (Margot Robbie), ktorá drzo prihrmí na bujarý večierok filmovej smotánky bez toho, aby do nej patrila.

V jednom z rozhovorov Chazelle priznal, čo chcel vlastne s Babylonom dosiahnuť. Aby mal divák po skončení filmu pocit, že bol na nezastaviteľnom kolotoči a potom bol takmer prekvapený, aké to bolo dlhé. Áno, je to naozaj viac ako trojhodinový prúd obrazov, hudby, dynamiky a atrakcií. Len sa v ňom trochu rozmazáva to osobné a emocionálne prenikavé. No hoci mal tento film aj na viac, ako sa mu podarilo dosiahnuť, nepatrí do prehliadnuteľnej sivej zóny.

Coppola nakrúca odvážny Megalopolis. Opakuje sa chaos z Apokalypsy?

Francis Ford Coppola na odovzdávaní Oscarov v roku 2022. (zdroj: Profimedia)

Režisér Francis Ford Coppola má päť Oscarov, je tvorcom slávnej trilógie Krstný otec aj filmu Apokalypsa. V posledných rokoch už veľa nenakrúcal, aj preto vyvolal veľkú pozornosť jeho nový projekt Megalopolis.

Dnes 83-ročný režisér o ňom sníval už dávno. A keď sa konečne dostal k jeho realizácii, hovorí sa o tom, že je to jeden veľký chaos.

Megalopolis je ambiciózne sci-fi, ktoré sa pred štyridsiatimi rokmi, keď vznikol scenár, nepodarilo financovať. Coppola mal smolu aj v roku 2001, keď sa malo spustiť nakrúcanie. Prišli teroristické útoky na newyorské dvojičky a projekt sa zastavil. Príbeh filmu sa totiž odohráva v New Yorku po tom, ako ho zničila katastrofa.

Megalopolis teda začal ožívať až teraz. A zdá sa, že jeho vznik je poriadne ťažký. Začína ho obkolesovať mýtus, že môže ísť o druhú Apokalypsu. Slávny Coppolov film, ktorého nakrúcanie bolo jedno veľké šialenstvo.

