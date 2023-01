Víkendový výber: Jednu zneužíval učiteľ, druhú teta. Ich príbehy šokujú v divadle a v kine

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Reportérka Soňa Jánošová sa vybrala do divadla v Žiline, aby priniesla pohľad na to, ako debutovú novelu Nicol Hochholczerovej o jej skúsenostiach so sexuálnym zneužívaním preniesli na divadelné dosky. Kolegyňa Kristína Kúdelová zas píše o novom filme o Whitney Houston, ktorej skutočný život bol horší ako uvidíte v kine.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Diváckym hitom sa už po prvom odvysielanom dieli stal nový seriál Iveta. Čo je dôvodom, že si ho pozrelo až milión divákov, aj o tom píše Daniel Bernát. Prinášame Vám aj rozhovory hercom Ľubošom Kostelným, s novou šéfkou správ RTVS Annou Sámelovou aj českým dizajnérom Josefom Tomšejom.

Nová šéfka správ RTVS: Politici nemôžu mať pocit, že im patrí vysielací priestor

Anna Sámelová. (zdroj: SME/Marko Erd)

RTVS vstúpila do roku 2023 s novou riaditeľkou sekcie spravodajstva a publicistiky. Stala sa ňou žurnalistka Anna Sámelová.

Jej predchodkyňa Mária Hlucháňová prišla o funkciu po tom, čo RTVS na výročie Nežnej revolúcie odvysielala v priamom prenose hodinový prejav Roberta Fica zo snemu Smeru bez toho, aby to spojila s nejakou diskusiou v štúdiu či s komentárom.

„Pre mňa je nepredstaviteľné dať hodinu vysielacieho času akejkoľvek tretej osobe a je jedno, či politickej strane, alebo lobistickej, obchodnej skupine, podniku či hoci aj marketingovému partnerovi RTVS. Verejnoprávna televízia a rozhlas nemajú byť politickými prisluhovačmi, nie sme predĺženou rukou štátnej správy, ale jej kontrolórmi,“ hovorí.

Sámelová už v minulosti pôsobila vo verejnoprávnom médiu, zažila aj politické tlaky. Aké budú jej priority, aj o tom hovorí v rozhovore.

Ľuboš Kostelný: Zmyslom môjho života nemôže byť, že riešim trestné činy politikov

Herec Ľuboš Kostelný. (zdroj: SME/Marko Erd)

„O politiku sa zaujímam a aj ma vyčerpáva,“ hovorí herec Ľuboš Kostelný v rozhovore. „Som unavený z toho, čo sa deje a obávam sa, že ju čoskoro začnem vytesňovať. Politika by mala mať miesto len v pozadí našich životov. Nemôže byť taká egoistická, že si uzurpuje zásadnú časť našej mentálnej pozornosti. To predsa nie je zmysel môjho života, aby som stále riešil nejaké kauzy a nejaké trestné činy. Ešte aj trestné činy tých, od ktorých sme čakali, že to zmenia,“ dodáva.

O úspechu aj o neúspechu hovorí, že je fluidný. Za všetko, čo mu nevyjde, viní len seba, a všetko, čo môže zlepšiť, si nedá vziať.

„Pri každej role mám pocit, že hrám v divadle prvýkrát. Ako keby nič predtým nebolo, ako keby som nikdy nič neodohral, nemal žiadnu skúsenosť. Je potom ohromne ťažké znovu na pódium vystúpiť. Na druhej strane, myslím si, že je to najlepší prístup, aký k hraniu môžem mať. Len tak môžem pri práci niečo nové zažiť a objaviť.“

Príď, urobím ti to zozadu, hovoril jej učiteľ. Hochholczerovej kniha šokuje aj na javisku

Iveta Pagáčová v monodráme Táto izba sa nedá zjesť (zdroj: Robert Tappert)

Autorský debut Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť vstupuje na divadelné javisko rovnako úderne ako do prostredia literatúry. Tak ako literárna predloha aj monodráma, ktorú uvádza Mestské divadlo Žilina, je plná nepríjemných sexuálnych opisov.

„Po škole ti prvýkrát vsuniem ruku do nohavíc. Pripomínaš mi kus tlačenky, ani tvrdej, ani mäkkej, s hladkým povrchom, z ktorého ešte sála teplo,“ vraví postava Terezky. Je to jeden z mnohých obrazov, v ktorých sa dieťa a neskôr mladá žena stáva objektom dospelého muža. Ten jej vraví: „Príď, urobím ti to zozadu.“

Hochholczerová pri písaní vychádzala z vlastnej skúsenosti a mapuje obdobie od trinástich do osemnástich rokov, keď zneužívanie trvalo. Inscenácia však ukazuje, že nerovné, manipulatívne či násilné vzťahy sú bežnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, a ich dôsledky si ľudia nesú ešte dlhé roky po ich ukončení.

Otec ju zneužil finančne, teta sexuálne. Život Whitney bol horší, ako uvidíte v kine

Z filmu Whitney. (zdroj: FDC)

Alkohol, drogy, choré vzťahy. Čo z toho je tým diablom, čo vám najviac ničí život? pýtala sa jej raz televízna moderátorka pred miliónmi divákov. Bola to krutá a bezcitná otázka. No Whitney Houston vedela, že aj ona sama sa ňou musí zaoberať. Dokonca už na ňu poznala aj odpoveď.

Tvorcovia hraného filmu I Wanna Dance with Somebody mali dve možnosti, ako k jej životu pristúpia. Povedať pravdu, alebo nakrútiť príbeh veľkej speváčky.

Vybrali si tú druhú možnosť. Samozrejme, je pravda, že Whitney Houston bola veľká speváčka. Bola jednou z najlepších.

Od ranej mladosti mala dobrodružnú a nezávislú povahu. To sa prejavilo aj na nálade tohto filmu. Vďaka tomu nie je zaťažený pátosom, čo však nijako nebránilo tomu, aby v ňom občas, takmer zo sekundy na sekundu, nastala emotívna chvíľa, naplnená krásou - alebo naopak, úplnou mizériou.

Mám ťa rada, mama, ale žiť sa s tebou nedá, hovorí Iveta, ktorá je diváckym magnetom

Alžbeta Ferencová a Milan Ondrík v seriáli Iveta. (zdroj: Stana Topoľská)

Iveta pochádza z Trebišova. Z mesta, v ktorom sa neoplatí ani zastavovať, lebo tam človeka nič nečaká. A ak áno, tak nič dobré. Takto o ňom hovoria postavy seriálu.

Cez vypočítavého bratislavského frajera sa ukazuje svojráz východoslovenského (malo)mesta. Ak tam nedostanete po papuli, vylámete si zuby na niečo inom.

Televízia Joj s diváckym úspechom predstavila seriál Iveta. O tínedžerke, ktorá chce ujsť z „konca sveta“. Nakrútil ho český režisér, napísal český scenárista. A je o Slovensku.

Čo sa humoru týka, v kontexte slovenských seriálov Iveta vedie. Je však jasné, že nie každá pohotová odpoveď postáv je naozaj vtipná a niekedy humor vyústi až do "šaškovania".

Dizajnér Tomšej: Sklenené poháre si budeme kupovať za nepochopiteľné peniaze

Český dizajnér Josef Tomšej navrhol výstavu Mekyho Žbirku. (zdroj: MAREK MUSIL, Headliner.cz)

Dá sa český dizajn na prvý pohľad rozoznať ako napríklad škandinávsky? Je preň niečo také typické, ako je pre nemecký neznesiteľná nuda? Josef Tomšej z úspešného a populárneho štúdia Qubus si myslí, že áno.

"Tým typickým prvkom je irónia a dovolím si tvrdiť, že viem, odkiaľ pochádza. Z limitov nášho prostredia. Ak niečo nedokážeme niečo urobiť perfektne, nezostáva nám nič iné, len sa nad tým zasmiať," hovorí.

O českom skle tvrdí, že neexistuje, kolobežky v Prahe považuje za slepú cestu dizajnu, ale zato vie, ako vyrobiť dizajnérsky hit, aj keď naň Česi nie vždy majú peniaze a nemajú ani vôľu byť obklopení krásou.

Boja sa hladu a rozpadu rodiny. Komisár Mikloško zisťoval, čo trápi deti, odpovede neprekvapili

Komisár pre deti, Jozef Mikloško. (zdroj: SME/Marko Erd)

Deti na Slovensku majú strach, že ich odlúčia od rodičov, že nebudú mať kde bývať a boja sa aj smrti. Myslia si tiež, že ich najviac ohrozuje hlad, násilie, šikanovanie a psychické problémy, ale aj zlé vzťahy v rodine.

Vyplýva to z vyše 1200 odpovedí 12- a 13-ročných žiakov a žiačok, ktoré sa zúčastnili na reprezentatívnom výskume komisára pre deti.

Komisár Jozef Mikloško jeho realizáciu avizoval už minulý rok v lete, chcel, aby sa stali podkladom na stanovenie priorít jeho ďalšej práce a aktivít.

Výskum sa zameriaval na niekoľko kľúčových oblastí – vzťahy v rodine aj mimo nej, strachy a prežívanie emócií, trávenie času v online priestore a tiež túžby niečo zmeniť.

Jeho výsledky sa však v mnohých oblastiach nevymykajú tomu, čo je pre deti v danom veku typické - podľa detských psychológov je napríklad strach z rozvodu rodičov celkom normálny, rovnako ako obavy, že ich neprijmú v kolektíve.

Ako si na Jeffa Becka spomínajú slovenskí muzikanti? Prekvapuje, že nebol nesmrteľný

Jeff Beck bol najlepší z najlepších. (zdroj: SME/Tomáš Benedikovič)

Jeffa Becka volali gitarista gitaristov a na jeho úmrtie, ktoré v stredu oznámila jeho rodina, okamžite reagovali najväčšie mená hudobného sveta.

Beck však zanechal stopu aj na Slovensku. A nielen svojím koncertom, ktorý odohral v roku 2011 v Bratislave. Beck celkom prirodzene ovplyvňoval aj tunajších muzikantov.

Za absolútnu špičku považuje Becka aj gitarista, skladateľ a spevák Andrej Šeban, ktorého slávny Brit inšpiroval. Nie však v tom zmysle, že by sa ho pokúšal napodobňovať. Kopírovať ho by nedávalo zmysel a ani by to nešlo.

„Bol absolútne výnimočný, jeho spôsob hry nemá obdobu. Mal obrovský zmysel pre farbu, rytmus, vedenie melódie... To ho radí k najvplyvnejším gitaristom sveta,“ hovorí Šeban.

Kultúrne tipy

Slovenská národná galéria chystá komentované prehliadky zrekonštruovaného areálu. (zdroj: SNG)

Bratislava má nové mestské divadlo, kde odohrá aj režijný debut Zuzany Fialovej a Národná galéria sa opäť pootvára pre verejnosť. Kam za kultúrou v nasledujúce dni?

SME oslavuje 30 rokov

Denník SME oslavuje 30. rokov existencie. V rámci našich narodenín máme pre vás ako každý rok špeciálnu akciu na ročné predplatné len za 30 €. Ak chcete podporiť našu prácu, predplatiť si ho môžete cez tento link.

Víkendový recept

Tiramisu po slovensky. (zdroj: Tortyodmamy.sk/Kamila)

Desať receptov na dezerty s vôňou a chuťou kávy.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.