Víkendový výber: Za každého režimu sa postavil proti zlu

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Nepatril medzi intelektuálov z hlavného mesta, bol robotník v malom meste. Dejiny o takýchto ľuďoch nepíšu, ale reportér SME Peter Getting prináša príbeh chartistu Tibora Novotku, ktorý za každého režimu zdvihol hlas proti neprávosti.

Vyťažená herečka Natália Germáni v rozhovore prezrádza, ako sa chce presadiť v Amerike aj, čo sa naučila vďaka dcére. Aké skúsenosti majú ženy s podporou dojčenia od laktačných poradkýň a prečo im odporúčajú konzumovať vysoké dávky byliniek, prináša reportáž Michaely Žurekovej so zisteniami od viacerých respondentiek.

Prinášame vám aj prehľad najzaujímavejších filmov, ktoré sa v tomto roku chystajú do kín či príbeh ženskej autorky, ktorá sa vo svete sci-fi literatúry presadila pod mužským pseudonymom.

Podpísal Chartu 77, zatkli ho aj za podporu Hedvigy Malinovej

Tibor Novotka. (zdroj: Marko Erd)

„Neľahostajný rebel, ktorý si konfrontáciu s režimom lži a nenávisti doslovne vychutnával,“ hovorí historik Patrik Dubovský o Tiborovi Novotkovi.

„Nepatril medzi proskribovaných intelektuálov, ale ako robotník mohol jasne ukázať nesúhlas s neslobodným režimom, takpovediac ,v montérkach‘ ho rozdrobovať a poukazovať na jeho perfídnosť a násilnosť. Dejiny o nich zatiaľ nepíšu, pritom v stovkách v zapadnutých regiónoch nastavovali režimu stovky zrkadiel. Mnohokrát ich po údere, železnej päste režimu – ŠtB, črepiny týchto zrkadiel zraňovali. Ich prenasledovanie v zapadnutom mestečku mohlo zostať anonymné a nepotrestané, a o to bolo nebezpečnejšie práve tam zdvihnúť hlavu a hlas.“

Tibor Novotku začali eštebáci perzekvovať už ako stredoškoláka. Pre list, ktorý adresoval na zastupiteľský úrad Veľkej Británie v Prahe a pýtal sa v ňom na zaslanie prospektov o športe, hudbe, Londýne. V januári 1989 sa v Prahe zúčastnil na sérii demonštrácií k 20. výročiu upálenia Jána Palacha, ktoré sa dnes označujú za predohru Nežnej revolúcie. Vtedy aj podpísal Chartu 77.

Aj po zmene režimu sa staval proti zlovôli. Zastal sa Hedvigy Malinovej, protestoval proti Vladimírovi Putinovi, keď navštívil Bratislavu. „Naozaj ľudia nerozumejú, že zlo si nevyberá? Ak sa prihodí komukoľvek, môže sa prihodiť aj tebe. Preto nemôžeš mlčať pri zlovôli,“ hovorí Novotka, ktorého pri tohtoročnom výročí Medzinárodného dňa ľudských práv Novotku pozvala na návštevu s ďalšími chartistami prezidentka Zuzana Čaputová.

Herečka Natália Germáni sa chce presadiť v USA: V mojom veku by som to ešte mala skúsiť

Natália Germáni v úlohe Šarloty a Eva Mores ako Mira. (zdroj: Forum Film)

V kinách ju diváci môžu vidieť ako princeznú Ellenu vo fantasy rozprávke Princezná zakliata v čase 2. Nedávno stvárnila hlavnú úlohu vo filme Terezy Nvotovej Svetlonoc, ktorý uspel na prestížnom festivale v Locarne.

Herečka NATÁLIA GERMÁNI je mimoriadne vyťažená a pomýšľa aj na hereckú kariéru v Spojených štátoch amerických.

"V Amerike máme bývanie aj rodinné zázemie – študuje tam manželova dcéra. Prirodzene som teda premýšľala nad tým, že v mojom veku by som to ešte mala skúsiť. Človek si chce sám seba overiť vo väčšom svete - ako sa osvedčí a čo dokáže,“ hovorí Germáni a zároveň dodáva, že nechce páliť mosty so Slovenskom a Českom.

„Ak sa zhovárame o tom, čo by som chcela robiť, tak určite film. Ak by sme však hovorili o ponuke, ani sekundu by som neváhala nad akoukoľvek zahraničnou ponukou. Myslím si totiž, že každá vás výrazne posunie. Aj v rámci konexií. Veď Amerika do značnej miery funguje na základe networkingu. A ak by som mala možnosť účinkovať v divadelnom predstavení hoci len v okrajovej úlohe, veľmi by som sa tešila. Vlastne by som sa tešila úplne každej možnosti sa ukázať,“ dodáva.

Užívajú takmer 20 tabliet denne, aby dojčili. Laktačné poradkyne u žien podceňujú riziká

Ilustračné foto. (zdroj: STOCK ADOBE)

"Už som za tie mesiace vyhodila stovky a stovky eur, lebo jedno balenie vydrží pri takýchto dávkach len pár dní. Navyše sa to človek aj napriek vedľajším účinkom bojí prestať brať, lebo má strach, či dojčenie neohrozí. Zatiaľ som z tabliet prešla na čaje, pretože už ma hnevalo, ako veľmi niektoré laktačné poradkyne tieto bylinky pretláčajú a zvyšujú dávkovanie oproti tomu, čo je napísané na obale výrobku," hovorí Eva Rihová. Mamou je už sedem mesiacov. Približne rovnako dlho užívala aj výživové doplnky v podobe byliniek na podporu laktácie. Ide o kombináciu senovky gréckej a benediktu lekárskeho – z každej po tri tablety trikrát denne, teda dokopy osemnásť dávok každý deň.

Denník SME má informácie od ďalšej viac ako dvadsiatky žien, ktoré zažili podobnú skúsenosť. Užívali bylinky vo vysokých množstvách a sprevádzali to aj nežiaduce účinky pri trávení. Nie každá mala informácie o tom, ako užívanie následne upraviť alebo tabletky vysadiť. Najmä bylinka senovka grécka môže pri vyšších dávkach spôsobiť tráviace ťažkosti či alergické reakcie. Výskumy zároveň ukazujú, že nie je dostatok solídnych dôkazov, podľa ktorých by tieto výživové doplnky naozaj zvyšovali množstvo mlieka.

Problémom je aj to, že laktačné poradkyne sa väčšiny žien, ktoré sa redakcii zverili, nepýtali vopred na to, či netrpia alergiami, alebo inými zdravotnými problémami, pre ktoré bylinky užívať nesmú.

Ide pritom o jav, ktorý sa týka množstva žien na Slovensku, ktoré chcú dojčiť.

Dlhé roky klamala literárny svet. Za mužským menom sa skrývala žena s vášňou pre sci-fi

Alice B. Sheldonová na obálke jej biografie od autorky Julie Phillipsovej z roku 2006. (zdroj: Julie Phillips / St. Martin's Press)

Alice Bradley Sheldonová sa počas svojho života stala jednou z mála žien, ktoré prenikli do sveta science-fiction s nevídaným úspechom. Na scéne sa jej to však podarilo pod mužským pseudonymom ako James Tiptree Jr. Objavila sa koncom 60. rokov minulého storočia a písala krátke, akčné diela o kozmických lodiach, mimozemskom sexe aj deštruktívnej sile kultúrneho kontaktu a neschopnosti ľudstva komunikovať.

Vedeckú fantastiku využívala na to, aby otvárala aj hlboké filozofické otázky o dôležitosti empatie a toho, čo znamená byť človekom. Fascinovalo aj desilo ju to zároveň.

Autorku považovali (v roli muža) za originálny a brilantný talent, ktorý prináša vo svojich textoch naliehavé posolstvá. V 20. storočí bol pritom vedecko-fantastický žáner najmä doménou bielych spisovateľov, pričom menšiny to mali v presadzovaní sa v takejto literatúre oveľa ťažšie. A nielen menšiny, ale aj ženy.

Najmä tie, ktoré sa vo svojich príbehoch zaoberali okrem iného aj feministickými otázkami. V priebehu rokov udržiavala Sheldonová ako Tiptree korešpondenciu s inými spisovateľmi, redaktormi, ale aj fanúšikmi sci-fi. Ani v nej sa však nikdy neprezradila.

Kino premiéry v roku 2023: Vražda novinára Kuciaka aj koniec Indianu Jonesa

Hoci má Harrison Ford už 80 rokov, stále je aktívny na filmovom pľaci. (zdroj: TASR)

"Filmy o Indianovi Jonesovi sú o záhadách a dobrodružstve, ale aj o srdci. Som naozaj šťastný, že vyrozprávame skutočne ľudský príbeh a zároveň je to film, ktorý vám nakope zadok," vyjadril sa k novinke Harrison Ford. Odkedy sa prvý raz objavil v úlohe Indianu Jonesa, uplynulo už viac ako štyridsať rokov.

Pôvodne síce nepovažoval za nutné nakrútiť aj piaty film série, ale na druhej strane si hovoril, že by bolo pekné vidieť príbeh, kde je Indiana na konci svojej cesty.

Aké filmy, okrem nového Indianu Jonesa, prídu do kín v roku 2023?

Desaťročia žijú so xanaxom. Stres z toho, že ho stratia, je ešte väčší ako bez neho

take your pills: Xanax. Američan John si radšej dávku upravuje sám. (zdroj: NETFLIX)

Že farmaceutický priemysel ponúka rýchle riešenie, uverili Američania vďaka všadeprítomnej reklame v televízii a jednoduchým sloganom na mestských bilbordoch: Dáš si jednu tabletku a na druhý deň začneš odznovu.

Popritom sa objavil aj nový fenomén: glorifikácia liekov, ktoré sa v pri psychických ťažkostiach nasadzovali. Nielen antidepresív s postupným nástupom účinku, ale aj takzvaných benzodiazepínov, ktoré mali pri úzkostiach účinkovať okamžite.

Jedným z najpopulárnejších sa stal xanax.

„Keby som vedel, k čomu jeho užívaniu povedie, nikdy by som si nevzal prvú tabletku,“ hovorí John, otec dvoch malých detí v dokumentárnom filme Daj si svoj liek: xanax.

Kultúrne tipy: Dano Heriban prichádza s novým albumom, Whitney Houston v novom filme

Dano Heriban. (zdroj: FOTO SME - GABRIEL KUCHTA)

Kam za kultúrou od 6. do 13. januára?

Víkendový recept

Nepečená Snickers torta (zdroj: Tortyodmamy.sk | Antoniaaa)

Pečené aj nepečené? Doprajte si arašidové koláče a zákusky