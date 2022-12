Historik Jan Rychlík: Ukázali sme svetu, že aj rozdelenie štátu možno urobiť v pokoji a bezbolestne

S 1. januárom 1993 zmizol z mapy Európy štát, ktorý na nej bol sedem desaťročí a bol domovom niekoľkých generácií.

Československo pred tridsiatimi rokmi zaniklo a vznikli nové dva štátne útvary, Slovenská a Česká republika.

"Som presvedčený, že každý národ speje vlastnou dynamikou k vzniku vlastného štátu. Každý mnohonárodnostný štát je zo svojej podstaty nestabilný. Z tohto hľadiska nie je rozdelenie Československa ničím mimoriadnym, mimoriadne by skôr bolo, ak by sa nerozdelilo," hovorí historik Jan Rychlík z Karlovej univerzity, autor monografie Rozpad Československa.

"Slováci získali vlastný štát. Či získali niečo Česi, na to sa jednoznačne nedá odpovedať. Za pozitívum považujem, že sme ukázali svetu, že aj taká komplikovaná záležitosť, ako je rozdelenie štátu, sa dá urobiť v pokoji a do veľkej miery bezbolestne, aj keď sú občania, a nie je ich málo, ktorí na to doplatili," dodáva.

Blíži sa výročie vzniku Slovenskej a Českej republiky. Je to dôvod na oslavu?

Ako pre koho. Na Slovensku to je dôvod na oslavu, pretože Slovensko získalo samostatnosť. My Česi neoslavujeme vznik Českej republiky, mnohí ani nevedia, že je to aj u nás štátny sviatok, myslia si, že je to len Nový rok. Pre nás je Česká republika pokračovaním Československej republiky a preto oslavujeme 28. október.

Dá sa stanoviť moment, ktorý rozhodol o zániku Československa a vzniku dvoch nových štátnych útvarov?