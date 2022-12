Víkendový výber: Polárna medvedica mu zverila mláďatá

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Tridsaťtri dní žil slovenský fotograf Martin Greguš s ľadovými medveďmi v divočine. Čo zažil, opisuje v rozhovore. Zhovárali sme sa aj s výtvarníčkou Ivanou Šátekovou, ktorej kresba ženy s dúhovou vlajkou od krvi sa stala symbolom Teplárne. Pozreli sme sa aj na vianočný hit rockera Stephana Eichera, ktorý napísal v čase vojny v Perzskom zálive, ale aktuálny je aj teraz. Prinášame vám aj vianočné kultúrne tipy od reportérov denníka SME.

Slovenský fotograf žil 33 dní s ľadovými medveďmi: Medvedica ma nechala strážiť jej mláďatá

Ľadová medvedica dojčí svoje mláďa. (zdroj: Martin Greguš)

"Veľakrát išli medvede k nám a veľakrát sme išli zase my k nim. Rozprával som sa s nimi, pokojne som im hovoril, kam idem a čo chcem urobiť, aby sa nevystrašili. Chcel som, aby sa cítili bezpečne," rozpráva slovensko-kanadský fotograf Martin Greguš.

33 dní žil s polárnymi medveďmi v oblasti Hudsonovho zálivu a jeho snímky vyhrali prestížnu súťaž.

"Keď som videl matku s mladými, ktorá sa nebila s ostatnými, nedobýjala sa nám do kempu, nechávala nám priestor, rešpektovala nás, vedel som, že to je medveď, s ktorým môžem pracovať."

Vždy túžil po tom, aby sa jeho fotografie objavili v časopise National Geographic. Radili mu však, že on za nimi nemá chodiť, oni prídu za ním. Len musí pracovať, fotografovať, snažiť sa. Stalo sa a Gregušovi sa splnil aj tento sen.

Ivana Šáteková: Povedala som si, že tvorba bude územie, kam deti nebudú vstupovať

Ivana Šáteková. (zdroj: SME/Marko Erd)

"Mám jednu výšivku, v ktorej som sa snažila zobraziť čakanie dieťaťa, choroby, strachu. Mám ju zloženú doma, lebo sa mi teda vonkoncom nepáči. Myslím, že toto mi jednoducho ani nejde," vraví výtvarníčka Ivana Šáteková, ako sa pokúšala zhmotniť obavy o syna, ktorý sa narodil so závažnou srdcovou chybou a hneď po narodení absolvoval náročnú operáciu.

Ako výtvarníčka sa však rozhodla netlmočiť rodinné témy a orientuje sa najmä aktuálne spoločenské a politické dianie. Jej tvorba je nemilosrdne presná, ironická a pochopiteľná aj pre široké publikum. Jej kresba ženy s dúhovou vlajkou od krvi sa stala symbolom Teplárne.

„To, čo mi ďalej naháňa strach, je silnejúca vlna konzervatívnych radikálov. Uberáme sa cestou Poľska a mám pocit, že to ešte uniká pozornosti širšej verejnosti. Radikáli sa dostávajú do médií, ovplyvňujú zákony. Sama som veriaci človek, ale nemienim svoju vieru vnucovať iným ľuďom,“ hovorí.

Urobíš mi dieťa na Vianoce? Démonický rocker netušil, že spieva o splodení spasiteľa

Rockovú pieseň o spasiteľovi naspieval Švajčiar Stephan Eicher. (zdroj: FB)

Vianočné piesne majú svoje typické znaky. Opakujú sa v nich rovnaké slová a znejú v nich nástroje, ktoré evokujú špeciálnu atmosféru.

Keď však švajčiarsky rocker s démonickým výzorom Stephan Eicher nahrával pieseň s názvom Naobedovať sa v pokoji (Déjeuner en paix), nič z toho nepotreboval. Ani nechcel.

Práve vtedy bola vojna v Perzskom zálive a jeho zaujímalo viac to, aby zachytil konflikt, ktorý na Vianoce prežívame. Vonkajšie okolnosti väčšinou vôbec neprajú tomu, aby sme vypli hlavu, oslobodili sa od starostí a oslavovali.

A predsa sa o to rok čo rok neúnavne pokúšame. Eicher preto modeluje situáciu z partnerského života, kde sa to jednej strane darí viac, druhej zase menej. A on je ten, ktorému sa to darí menej.

Ty spávaš so ženou v prechode? pýtali sa jej mladého milenca. Po rokoch hanby pomstila svoj rod

Annie Ernaux pri preberaní Nobelovej ceny z literatúru. (zdroj: SITA/AP)

Rok čo rok sa medzi favoritmi na Nobelovu cenu za literatúru spomína francúzsky spisovateľ Michel Houellebecq. Kto naň stavil aj tento rok, zmýlil sa. Cenu dostala jeho kolegyňa Annie Ernaux.

Dostala ju len pár mesiacov po tom, čo vyšla jej najnovšia kniha s názvom Mladý muž, v ktorej píše o svojom netradičnom ľúbostnom dobrodružstve zo začiatku 90. rokov.

Nie je to román o vášni, nie je to ani román o zaľúbení. A jej milenec by v nej darmo hľadal láskyplné slová, ktorými by ho mohla opísať.

Annie Ernaux ho napísala s odstupom, oslobodená od akýchkoľvek citov. Sústredí sa na to, čo dobrodružstvo s mladým milencom pre ňu znamenalo a ako ho prežívala vo vzťahu s okolím.

Keby nebola tučná, nezomrel by. Šikanovanie za Titanic hraničilo s týraním, vraví Kate Winsletová

Kate Winslet ako Rose v Titanicu. (zdroj: OUTNOW)

Nikdy sa nevzdávaj, Rose, sľúb mi to. Sľubujem. Nikdy sa nevzdám, Jack. Nikdy.

Pamätníci pravdepodobne vedia, tento krátky dialóg zaznel medzi Leonardom DiCapriom a Kate Winsletovou na konci Titanicu. Obrovská loď už bola na dne a oboch zovrel mráz. On bol takmer celý v ľadovej vode, ona sa z posledných síl držala na doske z dverí a skrehnutou rukou ešte zvierala tú jeho.

No scenár si vyžadoval, aby Rose urobila opak. Zamrznutého Jacka pustila.

Napriek tomu, že Titanic sa stal obrovským hitom a získal jedenásť Oscarov, našli sa neprajníci, ktorí sa na tejto scéne smiali a kritizovali ju s tým, že je to logický nezmysel. Prečo sa na dverách nemohol zachrániť aj Jack?

Keďže vŕtanie do filmu neprestalo ani dvadsať päť rokov od premiéry, režisér James Cameron sa rozhodol pre rázne, hoci pomerne nákladné riešenie.

Na Slovensku prvýkrát prekladajú básne z hieroglyfov. Sú plné erotiky a inšpirovali aj biblickú Pieseň piesní

Poéziu zrejme prednášali v sprievode hudby – výjav zobrazuje ženské hudobníčky, z 18. dynastie za vlády Thutmose IV. (zdroj: Metropolitné múzeum v New Yorku)

Udivujú svojou nežnosťou a úprimnosťou, ale aj otvorenosťou a sexualitou, erotické obrazy zasahujú aj čitateľa 21. storočia.

Ľúbostné staroegyptské básne na Slovensku doteraz nevyšli v priamom preklade z originálu. Ich prvý preklad aktuálne pripravuje tím spojený zo špecialistov. A je to v čase, keď si svet pripomína dvojsté výročie rozlúštenia hieroglyfov.

"Nevzdám sa opojenia z teba, kým ma bitkou nevyženú... Hlas husi narieka, keď sa lapila na návnadu - tak ma tvoja láska chytila, a ja sa neviem vymaniť..."

Verše zo zažltnutých, potrhaných papyrusových zvitkov dokazujú, že starí Egypťania sa nevenovali len stavbe monumentov, vzývaniu nespočetných bohov a klaňaniu svojim faraónom. K ich životu patrili tanec, hudba a zábava. A, samozrejme, láska.

