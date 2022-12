Víkendový výber: Vynovená Národná galéria sa otvára, chce byť ihriskom pre všetkých

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Po 21 rokoch sa otvára vynovená Slovenská národná galéria. Podľa jej riaditeľky Alexandry Kusej ide o historickú chvíľu.

Reportér SME Daniel Bernát a fotoreportér Jozef Jakubčo navštívili zrekonštruované priestory galérie ešte pred jej otvorením a prinášajú reportáž aj o tom, ako vyzerá, čo sa v nej chystá a že Bratislavu s ňou už možno prirovnávať k Prahe i Viedni. Podľa jej šéfky má slúžiť všetkým a byť atraktívnym ihriskom.

Tento týždeň prišla slovenská kultúrna scéna o herečku Máriu Kráľovičovú, mala 95 rokov. Na prvej divadelnej scéne odohrala vyše stovky postáv, v televízii a v rozhlase ďalších niekoľko stovák.

Oscarový režisér Sebastián Lelio, ktorého nový film Zázrak smeruje na Netflix, v rozhovore s reportérkou SME Kristínou Kúdelovou hovorí, že pre kino platí to isté čo pre kostol. A ani v jednom z nich sa nemáme nechať oklamať.

Reportér Peter Getting sa zas pozrel na to, kto stojí za za proruskými knihami, ktoré vychádzajú na Slovensku. Na vianočný trh totiž mieri Mein Kampf na ruský spôsob.

Po 21 rokoch sa otvára vynovená Národná galéria. Už sa môžeme porovnávať s Prahou či Viedňou, hovoria odborníci

Pohľad na zrekonštruovanú SNG z nábrežia. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

„Už!“ Takýmto zvolaním Slovenská národná galéria oznamuje, že konečne (po)otvorí svoje brány po rekonštrukcii. Trvalo to roky a stálo 79 miliónov eur. Ide o najväčšiu investíciu do verejnej budovy v histórii Slovenska. Už v nedeľu 11. decembra bude môcť verejnosť zhodnotiť, či to stojí za to.

Rekonštrukciou prešlo takmer 28-tisíc štvorcových metrov galérie. Nový areál SNG vďaka tomu bude môcť ponúknuť viac ako päťtisíc štvorcových metrov výstavnej plochy, kinosálu, multifunkčnú halu, modernú knižnicu, archív výtvarného umenia, depozitár, reštaurátorské ateliéry, nádvorie ako verejný park, kaviareň aj galerijné kníhkupectvo.

Architekt Oliver Kleinert, ktorý už absolvoval komentovanú prehliadku nových priestorov galérie s jej riaditeľkou, na výsledku oceňuje najmä to, že sa do väčšej miery ráta s areálom SNG ako s verejným priestorom a s jeho prepojením s okolím.

„Galérie by mali byť integrovanou súčasťou mesta a spájať ľudí. Mali by byť urobené tak, aby upútali náhodného okoloidúceho a možno mu aj zmenili náhľad na kultúru a umenie. V prípade SNG tu táto ambícia je. Jej štartovacia pozícia je teraz iná ako pred rekonštrukciou.“

Vynovená SNG sa tak podľa architektov môže porovnávať s reprezentatívnymi výstavnými priestormi v Prahe, vo Viedni či v Budapešti.

Riaditeľka SNG Kusá: Verím, že nenávidené Dedečkove premostenie galérie si po rekonštrukcii ľudia obľúbia

Rozhovory ZKH: Alexandra Kusá. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

"Asi by som to nemala prezrádzať, ale ľahla som si v knižnici na zem, lebo je tam koberec. A je tam veľmi pekný výhľad. To som si skúsila. To je moje srdcové miesto. Keď som študovala, tak som veľmi veľa času trávila v galerijnej knižnici, a nebola veľmi hostinná.

Takže mala takú zvláštnu protekciu pri rekonštrukcii a veľmi mi záležalo, aby bola pekná," hovorí riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá o rekonštrukcii budovy, ktorá sa v nedeľu otvára po siedmich rokoch stavby pre verejnosť.

Keď pásla husi, túžila sa stať veľkou dámou. Mnohým hercom hrala milenku, manželku aj matku

Mária Kráľovičová ako Bertha v inscenácii Leni z roku 2013. (zdroj: SND)

Jej teta bola uvádzačkou v Slovenskom národnom divadle a na starosti mala prezidentskú lóžu. "Sem-tam ma prepašovala do divadla. Nikdy som teda nevidela začiatky a konce predstavení," spomínala Mária Kráľovičová na svoje prvé kontakty s divadlom v dokumentárnom medailóne, ktorý RTVS vyrobila v roku 1997 pri príležitosti jej 70. narodenín. V tom čase mala pred sebou ešte veľa hereckých úloh.

Účinkovanie na prvej scéne ukončila po rekordných 74 rokoch nepretržitého pôsobenia 1. januára tohto roku. Stala sa prvou emeritnou členkou SND.

Zdalo sa, že jej energia je nekonečná. Mária Královičová zomrela v noci 5. decembra vo veku 95 rokov.

Režisér filmu Zázrak: Pre kino platí to isté čo pre kostol. Sme zodpovední za to, čomu veríme

Režisér Sebastián Lelio. (zdroj: SSIFF)

Po dlhých rokoch hladomoru sa v malej írskej usadlosti stal v roku 1862 zázrak. Jedenásťročná Anna už štyri mesiace nejedla, a predsa žila. Mocní muži cirkvi povolali komisiu, aby záhadu ozrejmila, a za dievčaťom začali prichádzať zvedaví pútnici aj novinári.

Skutočný príbeh, ktorý sa stal námetom pre knihu a teraz aj pre film s názvom The Wonder, má v sebe takú mágiu a silu, až si diváci želajú, aby sa nedal vysvetliť nijako inak, iba zásahom nadprirodzených síl.

Je to však pasca, do ktorej ich šikovne dostal režisér Sebastián Lelio, ktorý pozná všetky technologické a rozprávačské triky, ako človeka oklamať. Veľkú školu dostal už ako dieťa v kostole, kam chodil, keď vyrastal v Pinochetovej diktatúre.

Otázka, či existuje boh, ho netrápi. Nebrojí proti viere, ale obáva sa, že ľudia nie sú dosť ostražití, keď nad nimi preberá priveľkú moc, povedal, keď sa s denníkom SME stretol na festivale v San Sebastiáne.

Mein Kampf na ruský spôsob. Na slovenský vianočný knižný trh mieri propaganda ruskej agresie

Putinov motorkár Alexander Zaldastanov, bývalý vyhadzovač a milovník Stalina, priamo financovaný Kremľom, má živé kontakty na Slovensku. (zdroj: СТОП РАШИЗМ Monitoring)

Dielo, ktoré sa dá označiť za ruský Mein Kampf, vychádza prvý raz v slovenskom preklade. A to priamo v čase vojny, ktorú vedie Rusko na Ukrajine. Stoja za ním ľudia napojení na moskovské agentúry a Putinových bitkárov.

"Prirovnanie Danilevského diela Rusko a Európa k Mein Kampfu od Adolfa Hitlera alebo k Protokolom sionských mudrcov, čo je známy antisemitský podvrh, zostavený ruskou tajnou službou, je trochu ironickým zveličením. Ale naozaj len trochu," konštatuje pre SME popredný český literárny historik, prednášajúci na Karlovej univerzite, Martin C. Putna, ktorý sa venuje ruským kultúrnym dejinám.

"Mein Kampf je bibliou nemeckého nacizmu, Rusko a Európa je zasa bibliou ruského imperializmu. Jedno aj druhé dielo vyjadruje presvedčenie o rasovej nadradenosti toho-ktorého národa. V 19. storočí používal pojem rasa kdekto, ale po hrôzach 20. storočia je to morálne nemožné," hovorí. "Danilevskij splieta pseudovedecké teórie a z nich vedie cesta jednak k predstave o predurčenosti Ruska k vláde nad inými národmi, jednak k propagandistickej téze o ´skazenom Západe´."

Kto stojí za proruskými knihami, ktoré vychádzajú na Slovensku?

Najväčší hoax v umení? Basquiat bol slávny skôr, ako sa v ňom kritici stihli zorientovať

Basquiat v Albertine. (zdroj: Albertina)

Obraz Jeana-Michela Basquiata Untitled z roku 1982 vydražil za 110, 5 milióna.

Bol rok 2017 a v aukčnej sieni Sotheby´s vtedy zaznamenali niekoľko rekordov naraz. Bolo to dovtedy najdrahšie vydražené dielo amerického umelca a najdrahšie vydražené dielo, ktoré vzniklo po roku 1980.

Takto si to Basquiat predstavoval, keď ešte nocoval vonku na kartónoch a kamaráta sa pýtal, koľko môže človeku trvať, kým sa stane slávny?

O tom, čo dosiahol, sa nikdy nedozvedel. Keď v roku 1988 zomrel, mal len dvadsaťsedem rokov a jeho dielo, ktoré dnes vystavuje viedenská galéria Albertina, vznikalo sotva osem rokov.

Koniec sexuálneho predátora Weinsteina sa zdal ďaleko. Chcelo to silné novinárky

Carey Mulligan a Zoe Kazan stvárňujú hlavné úlohy vo filme Keď prehovorila. (zdroj: CinemArt)

„Bol buď vzrušený alebo zúrivý,“ hovorí o jedna z postáv filmu Keď prehovorila. Jedna z obetí Harveyho Weinsteina, ktorý patril roky k najvplyvnejším hollywoodskym producentom. Stál za množstvom úspešných filmov. No dlho sa šepkalo aj o tom, že zneužíva svoju moc. Nikto sa však neodvážil verejne ho usvedčiť.

Weinstein už bol odsúdený na 23 rokov väzenia. A hrozí mu oveľa dlhší trest pre ďalšie obvinenia zo sexuálnych deliktov.

Režisérka Maria Schrader sa zamerala na tých, ktorí odštartovali začiatok jeho konca. Na dve investigatívne novinárky z New York Times, ktoré sa do prípadu zahryzli, hoci vedeli, že aj Weinstein má ostré zuby a že potrebujú silné dôkazy na to, aby podali vierohodné svedectvo.

