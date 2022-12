Víkendový výber: Smútok, financie a predsudky. Ako sa žije mladým a ovdoveným

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Deň po tragickej nehode na Zochovej ulici v Bratislave napísala 30-ročná Dominika Kováčiková na facebook status o tom, ako ovdovela po ôsmich mesiacoch manželstva. Opitý vodič zabil jej manžela. Ich dcéra mala vtedy tri mesiace.

Keď sa s ňou reportérka Soňa Jánošová zhovárala, otvorila sa pred ňou verejnosti málo známa téma o tom, s akými ťažkosťami sa stretávajú mladé vdovy a vdovci po strate blízkeho človeka. Okrem smútku musia riešiť aj finančné problémy či predsudky v spoločnosti, keď si nachádzajú nový vzťah. Prinášame vám ich príbehy.

Manžel zomrel pri nehode, ktorú zavinil opitý vodič: Ešte som mu neodpustila, ale dokážem to

Keď opitý vodič zabil jej manžela, mala Dominika Kováčiková 30 rokov a jej dcéra tri mesiace. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Od smrti jej manžela neuplynul ešte ani rok a Dominika Kováčiková sa len vyrovnáva so stratou. Je aktívna na sociálnych sieťach a svoje prežitky zo straty manžela uverejňuje formou príspevkov, na začiatku ktorých vždy uvádza, koľký deň od manželovej smrti uplynul.

"Stále počítam deň za dňom a neviem si ani predstaviť, kedy sa to skončí. Mám pocit, že každý deň musím začínať nanovo."

Po strate manžela zostala so štyrmi deťmi: Aj v novom a šťastnom vzťahu mi občas muž chýba

Keď manžel zomrel,mali jej dvojčatá rok, stredná dcéra štyri a najstarší syn sedem. Barbora Pavlíková mala 34 rokov. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

„Rok po manželovej smrti som sa cítila oveľa horšie ako krátko po nej,“ priznáva Barbora Pavlíková. Manžel jej v tom čase nesmierne chýbal, často za ním plakala. To všetko sa dialo medzi tým, ako sa začal rodiť jej nový partnerský vzťah.

Medzi najviac tabuizované aspekty vdov a vdovcov patrí strata partnerskej intimity v sexuálnej aj emocionálnej rovine. Pre mnohých ľudí je o tejto téme ťažké hovoriť, pretože sa boja odsudzovania okolia alebo je pre nich náročné priznať si, že tieto potreby cítia aj po smrti partnera.

Jeho žena zomrela krátko po pôrode: Prvý rok dcérinho života mám zahmlený

Manželka Pavla Hardoša zomrela devätnásť dní po narodení dcéry. Hardoš mal v tom čase 33 rokov. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

„Dcéra má v očiach niečo podobné, ako mala moja žena. Má niektoré jej pohyby alebo drobné gestá, ktoré nemohla odkukať. Je príjemné to znova vídať,“ vraví Pavol Hardoš. Jeho dnes šesťročná dcéra svoju mamu pozná iba sprostredkovane z rozprávania a fotografií.

Krátko po cisárskom reze, ktorým v roku 2016 prišla na svet, sa jeho manželka začala sťažovať na bolesti chrbta. Riešila ich so svojím internistom, pretože to mohlo znamenať problémy so srdcom. Ten situáciu nevyhodnotil ako závažnú. Mladej žene však na druhý deň skoro ráno zlyhalo srdce.

O muža prišla ako osemnásťročná: Veľa som myslela na vlastnú smrť

Keď Alžbeta Tomaníková prišla o partnera, mala len osemnásť rokov a ich syn dva mesiace. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

"Na celý náš život som sa tešila. Obaja sme do nás vkladali veľké nádeje, chceli sme svetu ukázať, že aj mladá rodina si môže vybudovať pekný život a niečo dokázať," vraví Alžbeta Tomaníková.

Keď otehotnela, bola študentkou tretieho ročníka strednej školy. Jej priateľ bol v tom čase maturant.

Rodiny oboch mladých ľudí sa k neplánovanému tehotenstvu postavili podporne, motivovali ich a priateľova matka dvojici ponúkla, že môžu po pôrode dieťaťa bývať v jej dome. Partner bol pri pôrode syna, zapájal sa do starostlivosti oň.

Kým si mladá matka individuálne dokončovala školu, on začal hneď po maturite pracovať s víziou, že sa im podarí našetriť si na podnájom a postupne aj na stavbu domu na rodinnom pozemku. Jeden deň však odišiel do práce a už sa nevrátil.

Pomáha vdovám a vdovcom: Smútiacim neservírujte žiadne múdra ani klišé

Jana Pitková. (zdroj: Petra Bošanská)

"Prvý rok je pre každého človeka po strate najhorší a je bežné, že sa u neho prejavujú aj silné emócie, aj potreba neustále hovoriť o zosnulom partnerovi. Ak však dokáže deň po dni, minútu po minúte prechádzať životom bez toho, aby si napríklad vypomáhal alkoholom alebo liekmi, je to aj pri všetkom žiali prirodzený proces," vraví Jana Pitková.

Už viac ako desať rokov poskytuje pomoc ľuďom, ktorí prišli o blízkeho človeka, vrátane mladých vdov a vdovcov. Smrť životného partnera, najmä v mladom veku, je podľa nej udalosťou, ktorá ľudí zasahuje na všetkých úrovniach.

Navrhla obal pre Coldplay aj Žbirkov pomník: Vnímala som ho ako človeka napojeného na vesmír

Česká umelkyňa Mila Fürstová žije v Londýne. (zdroj: QUINTIN LAKE)

Pobláznila dospievajúce anglické princezné, keď ich zaúčala do tajomných procesov svojej obľúbenej techniky. Jej grafiku si vybrala kráľovná Alžbeta a jej dielo chcela mať na obale svojho albumu skupina Coldplay.

To všetko sa stalo napriek tomu, že česká výtvarníčka Mila Fürstová sa ani po rokoch života v Londýne nenaučila celkom jazyk diplomacie, ktorý Briti tak neodolateľne, ale nenapodobiteľne ovládajú.

Spolieha sa totiž na iný jazyk, a ten ju nikdy nesklamal. Je to jazyk intuície, citov a spoločného ľudského údelu, vďaka ktorému si dvaja ľudia rozumejú skôr, ako sa vôbec stretnú.

Vďaka nemu manažér skupiny Coldplay vedel, že ju musí zoznámiť s Chrisom Martinom. A vďaka nemu vznikol aj náhrobný kameň, ktorý Mekymu Žbirkovi odhalili na Olšanskom cintoríne v Prahe len pred niekoľkými dňami, ale ona mu ho ukázala už oveľa skôr.

Sedel po tme v kuchyni, fajčil a pil. Bruce Springsteen pochopil ľudí, ako bol jeho otec

Bruce Springsteen vydáva album Only The Strong Survive. (zdroj: COLUMBIA RECORDS)

Videl, ako sa z otca stala klasická obeť politiky, ktorá síce v 50. a 60. rokoch minulého storočia priniesla časy prosperity, no zanechala za sebou aj outsiderov, ktorí prepadli cez jej sito a nemali dosť peňazí na to, aby viedli dôstojný život. A urobil všetko preto, aby sa vymanil spod vplyvu chudoby, limitov malého mesta a výchovy v katolíckej škole, kde nebolo dovolené rebelovať ani proti autoritám, ani proti osudu.

To všetko sa Bruceovi Springsteenovi podarilo. No album Only The Strong Survive, ktorý práve vydal, je len jedným z mnohých dôkazov, že všetky cesty nakoniec vedú späť.

Je na ňom pätnásť prerábok starých soulových hitov. Nikdy by sa k nim nedostal, keby sa po čase nezmieril aj s otcom, aj s cirkvou.

Fidlikať zbohatlíkom či hrať Ódu na radosť na ulici? Režisér Lehotský hľadá, čo prináša šťastie

Bartosz Bielenia ako Matúš a Vojtěch Zdražil ako jeho nevlastný brat Dávid vo filme Plastic Symphony. (zdroj: Bontonfilm)

Dávid si spokojne žije svojím skromným životom, zatiaľ čo Matúš hrá za dobré peniaze na večierkoch rakúskych zbohatlíkov a dostáva lukratívne ponuky. Cesty nevlastných súrodencov sa rozchádzajú. Matúš netuší, ako to môže bolieť. Uvedomí si to, až keď je neskoro.

Nový film Juraja Lehotského Plastic Symphony hľadá odpoveď na otázku, či šťastie človeka súvisí s veľkosťou jeho úspechu.

Český "Happy Potter" aj so slovenskou herečkou Natáliou Germáni prichádza do kín. (zdroj: Magic Box)

Príbeh mladej alchymistky v českom Harry Potterovi, koncert legendy 80. rokov Simply Red v Bratislave aj Gypsy Jazz Festival či najlepšia nórska inscenácia na doskách Slovenského národného divadla. Kam za kultúrou v nasledujúce dni?

Mak a ovocie k sebe v koláčoch pasujú. (zdroj: Adobe Stock)

Vyskúšajte recepty na chutné makové zákusky s ovocím aj bez neho.

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

