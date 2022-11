Víkendový výber: Prečo sa nezrelí rodičia skôr vydesia, než pocítia empatiu?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Začal sa Mesiac fotografie, môžete si na ňom pozrieť portréty hviezd ako David Bowie, Johnny Depp, Liv Tyler, ale aj Mariána Vargu či Juraja Jakubiska. A tiež snímky z vojnovej Ukrajiny, klimatickej krízy v Afrike, ale aj o dospievaní v Bulharsku či Fínsku. A prinášame aj rozhovor so svetoznámym českým fotografom Antonínom Kratochvílom, ktorý hovorí aj o tom, prečo žil istý čas ako bezdomovec a prečo ho vždy priťahovali obete vojnových konfliktov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Začína sa aj filmový festival Jeden svet, a z programu vyše 50 snímok ponúkame desiatku tipov. Dnes je 100 rokov, odkedy Howard Carter prvý raz uzrel schody do hrobky faraóna Tutanchamona. Tento egyptológ bol desaťročia považovaný za vzor, aj on však z pokladov kradol. A Egypt teraz žiada, aby sa artefakty vrátili do ich domoviny.

Mnohí sa chcú s nezrelými rodičmi zblížiť. Skôr ich vydesia, než prebudia empatiu

Psychologička Lindsay C. Gibson. (zdroj: Archív Lindsay C. Gibson.)

Americká psychoterapeutka Lindsay C. Gibson sa špecializuje na prácu s klientmi, ktorí majú emocionálne nezrelých rodičov. Hovorí, že keď sa raz oboznámia s konceptom emocionálnej nezrelosti, dokáže ich to silno zasiahnuť, a množstvo vecí z ich dospievania im zrazu dáva zmysel.

„Len čo raz začnete nad svojimi blízkymi rozmýšľať ako nad štvorročnými, všetko to do seba zapadne. Uvidíte nedokončený emocionálny vývoj, bod, v ktorom ostali zaseknutí, a obmedzenia, ktoré majú pri rozmýšľaní o veciach na emocionálnej úrovni. Keď zrazu máte teóriu, ktorá mnoho týchto drobných vecí vysvetlí, môžete uvidieť aj spôsob, ako od toho odstúpiť a začať to vnímať racionálne, čo je úžasne oslobodzujúce,“ hovorí v rozhovore pre SME.

Gibsonovej nedávno vyšla o tejto téme kniha aj v slovenčine s názvom Keď detstvo bolí.

„Treba povedať, že emocionálne nezrelí ľudia sa zvyknú vzájomne priťahovať. Existujú rôzne typy emocionálnej nezrelosti. Bežný scenár je, že máte jedného rodiča, ktorý je emocionálne nezrelý a úplne to bije do očí – je impulzívny, agresívny, prehnaný, nemáte žiaden problém vidieť, že je uňho niečo v neporiadku. A v manželstve je s niekým milým a vrúcnym.

Pomyslíte si – ako títo dvaja skončili spolu? V skutočnosti, keď sa pozriete na všetky charakteristiky emocionálnej nezrelosti, a to sme sa rozprávali iba o niektorých, zistíte, že rodič, ktorý nebol tak okato emocionálne nezrelý, ich má tiež,“ vysvetľuje.

Fotograf Antonín Kratochvíl: Istý čas som bol bezdomovec. Bieda ma naučila byť spokojným

Antonín Kratochvíl. (zdroj: SME/Marko Erd)

Má životný príbeh, ktorý by bol hodný sfilmovania. Ušiel z komunistického Československa, aby putoval po Európe ako tulák, ktorý často nemal ani čo jesť. "Istý čas som bol proste bezdomovec. Bieda ma naučila byť spokojným s málom." Napokon sa z neho stal uznávaný svetový fotograf, ktorý zbieral prestížne ceny.

Antonín Kratochvíl si prežil ťažké obdobia a ako fotograf sa často vyberal k ľuďom, ktorí to mali takisto ťažké. Zachytil okrem iného genocídu v Rwande a Zaire, vojnový Irak, utečencov v Afganistane a Bosne, obete AIDS v Zimbabwe.

Na druhej strane sú jeho portréty slávnych osobností. Patrí k nim aj David Bowie, ktorý je na hlavnom plagáte aktuálneho 32. ročníka Mesiaca fotografie.

„Miloval som jeho muziku, takže z mojej strany tam určitá sympatia bola. A myslím, že on mal rád moje fotenie,“ hovorí v rozhovore Kratochvíl.

„Fotil som takmer výhradne ľudí, ktorí ma zaujímali. Portrétovať niekoho je psychologický proces. Zistíš si o tom človeku niečo, naladíš sa na jeho vlnu a on to buď vezme, alebo nie. Väčšinou to však dopadlo dobre.“

Čo si pozrieť na Mesiaci fotografie: Prinášame vám aj prehľad top výstav Mesiaca fotografie aj ukážky fotografií.

Poďme sa skladať na vence a stuhy. Richard Müller sa vracia

Richard Müller sa vracia s novým albumom. (zdroj: Mayo Hirc)

„Svet sa už len kníše, o chvíľu je tuhý, tak sa poďme skladať na vence a stuhy... O slovo sa hlási, ďalší majster svetla, ako slepý po tme triafa presne vedľa.“

Znepokojivými tónmi sa začína prvá pesnička albumu Čierna labuť, biela vrana s názvom Majster svetla. Je to začiatok celkom úderný a ponúka hneď niekoľko indícií.

Že v prejave Richarda Müllera cítiť znovu chuť spievať, že hudobná produkcia bude slušná a že bude čo počúvať aj v textovej rovine pesničiek. Po zvyšok albumu sa to viackrát potvrdí.

Stále to mohol byť len album, ktorý vznikol najmä preto, aby bolo od neho v predaji niečo nové. Ale nie je.

Bol aj objaviteľ Tutanchamona lovec pokladov? Dávali ho za príklad, aj on však z hrobky kradol

Tutanchamon na výjave zobrazenom na jeho zlatom tróne nájdenom v hrobke. (zdroj: Wikipedia)

Bolo to 4. novembra 1922, keď sa v Údolí kráľov zjavili pod motykami kopáčov prvé schody. Viedli do hrobky, ktorú britský egyptológ Howard Carter roky hľadal. Bola to jeho posledná šanca, lord Carnarvon, ktorý vykopávky financoval, už stratil trpezlivosť, no zvíťazila Carterova buldodžia povaha.

Nasledovali výjavy ako z Indianu Jonesa. Za zapečateným vchodom ležali v tme predmety spred vyše troch tisícročí. Len zlato tvorilo niekoľko ton, v hrobke bol aj nepoškodený sarkofág s múmiou. Našli hrobku faraóna Tutanchamona.

Cartera dávali desaťročia za príklad, oceňovali ho zvlášť v porovnaní s predchodcami, ktorí nakradnuté nálezy vyvážali z Egypta.

Aj Carter pritom disponoval artefaktmi z Tutanchamonovej hrobky, ktoré oficiálne nemal mať. Ukradnuté nálezy žiada teraz egyptská strana vrátiť späť.

"Nežiadame, aby sa vrátil každý egyptský artefakt, ale iba tie, ktoré sú jedinečné a ikonické a sú kľúčovými súčasťami nášho historického dedičstva alebo ktoré opustili krajinu nelegálne," povedal pre SME najznámejší egyptský archeológ, bývalý generálny tajomník Najvyššej rady pre pamiatky Egypta a prvý minister pre pamiatky Zahi Hawass.

Desať filmových tipov na Jeden svet: Láska lesieb v koncentráku aj život slovenských Rómov v Amerike

Oscarová nominantka Jessica Kingdonová, autorka filmu Vzostup, v ktorom skúma takzvaný čínsky sen, osobne zavíta aj na festival. (zdroj: Jeden svet)

Akým domovom je dnes Ukrajina? A akým Slovensko? Práve domov je hlavnou témou filmového festivalu Jeden svet. Jeho 23. ročník sa koná od 5. do 11. novembra. A prinesie filmy s pálčivými témami súčasného sveta.

Tie však nebudú len súčasťou samotných filmov, ale na festivale sa o nich bude aj diskutovať. Čo z festivalu sa oplatí neprehliadnuť?

Kultúrne tipy

Terra Apathy je dokumentárna inscenácia o ekologickej katastrofe v obci Horné Opatovce. (zdroj: Divadlo Pôtoň)

Vstúpiť do sveta autistov aj do vymazanej obce pozývajú slovenské divadlá, na koncert zas Midi Lidi, k čítaniu novej knižky pre deti a rodičov Michal Hvorecký. Kam za kultúrou na nasledujúci týždeň?

Víkendový recept

Nepečený krémeš z BB keksov (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

Jednoduché a nepečené. Vybrali sme pre vás recepty na zákusky z BeBe sušienok.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.