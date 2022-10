Víkendový výber: O čom snívajú ukrajinské deti na Slovensku?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! O čom snívajú ukrajinské deti, ktoré so svojimi mamami utiekli pred vojnou na Slovensku? Deti nakreslili, čo chcú ukázať svetu a ich mamy hovoria, čo chcú odkázať Putinovi. V novom výklade slova láska sa už môže nájsť každý, hovoria jazykovedkyne s tým, že zmena nebola podmienená len tým, čo sa stalo na Zámockej ulici.

Uplynulý týždeň sa odovzdávali dve prestížne ceny – ocenenie Anasoft Litera 2022 za najlepšie slovenské literárne dielo získal Stanislav Rakús. Reportér denníka SME Lukáš Onderčanin si zas pripísal cenu čitateľov a čitateliek a v rozhovore opisuje aj svoje vlastné zážitky z pátrania a ciest v Kirgizsku. A spoznali sme aj trojicu najlepších mladých maliarov tohto roka v súťaži Maľba 2022.

Utiekli pred Putinovou vojnou a žijú na Slovensku. Deti nakreslili, čo chcú ukázať svetu

Ukrajinské deti nakreslili, čo chcú ukázať svetu. (zdroj: Dorota Holubová/SME)

Červená kalina je jedným zo symbolov Ukrajiny. Podľa legiend má v sebe tento strom silu, ktorá prináša nesmrteľnosť a dokáže spájať generácie v boji proti zlu.

„To je náš národný strom,“ hovorí plynulou slovenčinou 11-ročná Alisa z Kyjeva, popritom tom, ako ho kreslí. Na Slovensku sa najskôr rozprávali s mamou po anglicky, potom začala rozprávať po slovensky. „V škole a v skautskom oddiele som počúvala slovenčinu, tak som si veľa vecí zapamätala,“ pokračuje.

Alisa a jej mama Natalia odišli z Ukrajiny začiatkom marca. „Bohužiaľ, Alisa bola pripravená, že niečo ako vojna príde. Hovorilo sa o tom medzi dospelými, niečo sme tušili,“ vysvetľuje Natalia. Keď sa všetko začalo, mali pripravené dokumenty, peniaze a natankované auto. Báli sa, že Kyjev sa stane prvým mestom, kam prídu Rusi.

Keď prišli na Slovensko, mali na sebe len lyžiarsku súpravu, no Slováci im pomohli. Prichýlila ich slovenská rodina s dvoma synmi v Alisinom veku, u ktorej päť mesiacov žili.

Prvý polrok žili zo dňa na deň, pretože stále dúfali, že sa čoskoro vrátia domov. „V lete sme pochopili, že sa to tak skoro nestane," poznamenáva Natalia. Začali teda s budovaním života na Slovensku.

Ako sa žije piatim ukrajinských deťom na Slovensku? Nakreslili, ako si predstavujú Ukrajinu a ich matky povedali, čo by chceli odkázať Putinovi.

V novom výklade slova láska sa môže nájsť každý

Ilustračný obrázok. (zdroj: SME/Dominika Colombova)

Nový výklad slova láska v Slovníku súčasného slovenského jazyka už nespomína opačné pohlavia. Odráža tak realitu, ako ľudia slovo používajú.

Výklad "náklonnosť jedného pohlavia k druhému, ľúbostný cit, ľúbosť" navrhol Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV zmeniť na "silná náklonnosť k určitej osobe na základe telesnej, duševnej a citovej príťažlivosti, ľúbostný cit, milovanie".

O tom, prečo k zmene došlo v týždni po teroristickej vražde na Zámockej ulici a o tom, aký môže mať nový výklad dosah na spoločnosť, hovoria lexikografka Bronislava Chocholová a sociolingvistka Lucia Molnár Satinská z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

„Ani teraz náš krok zmeniť výklad slova láska nebol podmienený len tým, čo sa stalo na Zámockej ulici. O nepresnom výklade sme vedeli a chceli sme ho upraviť,“ hovorí Chocholová.

Lukáš Onderčanin: Moskve sa muselo páčiť, keď prišli Slováci a ponúkli sa jej vybudovať raj

Reportér denníka SME Lukáš Onderčanin získal čitateľskú cenu Anasoft Litera 2022. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Lukáš Onderčanin prežíva klasický údel novinára. To znamená, že aj keď je na dovolenke a mohol by oddychovať, nad všetkým čo vidí, uvažuje ako nad potenciálnym článkom. To sa mu stalo aj v Kirgizsku, s tým rozdielom, že mal rovno námet na knihu.

Vo vydavateľstve Absynt vyšla pod názvom Utópia v Leninovej záhrade a v literárnej súťaži Anasoft Litera získala cenu čitateľov. Písal v nej o Slovákoch, ktorí sa v roku 1925 pod vplyvom veľkých ekonomických problémov vybrali do Kirgizska budovať socialistický raj. Zanechali tu všetko a verili, že tam ďaleko medzi ťavami sa ho raz dožijú.

Mnohí boli oklamaní. Mnohých miesto krásnych domov a dobrej práce čakali choroby a smrť. Mnohí sa stali obeťou udávania a brutálnych politických čistiek. Reportér denníka SME si však myslí, že pri tomto projekte, o ktorom dnes už málokto tuší, sa prejavilo aj niekoľko pozitívnych a pekných vecí.

"Ťažko sa dá navrhnúť spoločnosť bez toho, že by v nej niekto rozhodoval. Vždy musia mať niektorí vyššie postavenie ako ostatní. Nehovorím, že Interhelpo bola diktatúra, no prax ukázala, že nie je možné rozdeľovať majetok medzi ľudí spravodlivo, ak niekto robí viac a niekto menej,“ hovorí.

Obrazy zo života obyčajných ľudí. Cenu Anasoft litera získal Rakús

Stanislav Rakús sa stal laureátom Anasoft Litery už po druhý raz. (zdroj: Peter Stanley Procházka)

Debutovú knihu, novelu Žobráci, vydal takmer pred polstoročím. Odvtedy stále píše. A za svoju ôsmu knihu, zbierku piatich poviedok Ľútostivosť, získal Stanislav Rakús literárnu cenu Anasoft litera 2022. Jej laureátom je už po druhý raz.

Prináša v nej príbehy, v ktorých aj prostredníctvom motívov choroby, osamelosti, smrti, ale i konfrontáciou staroby s mladosťou vznikajú obrazy zo života obyčajných ľudí.

„To všetko sa deje s typicky rakúsovskou štylistickou vynaliezavosťou, vďaka ktorej sa čítanie jeho textov stáva výnimočným zážitkom. Cenné u Stanislava Rakúsa je aj to, že v zrelom prozaickom veku sa oproti predošlým textom dokázal vo svojej poetike posunúť na novú úroveň,“ odôvodnila odborná porota svoje rozhodnutie.

Najlepší mladí maliari tohto roka sú známi, pozrite si ich diela

Najlepší mladí maliari tohto roka - víťazi súťaže Maľba - zľava bronzová Martina Červenková, absolútny víťaz Ján Bátorek a strieborný Samuel Kollárik. (zdroj: Maľba)

Ján Bátorek, Samuel Kollárik a Martina Červenková sú najlepší mladí maliari tohto roka. Zvíťazili v súťaži Maľba – Cena Nadácie VÚB. Aktuálny víťaz sa už medzi finalistov dostal aj v uplynulých dvoch ročníkoch.

Výnimočne tento raz udelili aj štvrté miesto - Sare Zahorjanovej, ktorá získava špeciálne uznanie porotcov.

Spomedzi 109 zapojených mladých maliarov a maliarok, ktorí sa tento rok do súťaže prihlásili, sa v nej objavilo až 40 nových mien. Do finálovej dvadsiatky sa na základe výberu poroty dostalo nováčikov osem. Medzi nich patria až traja z aktuálnych víťazov.

