Víkendový výber: 73 vecí, ktoré ľudia robili odjakživa

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Vedeli ste, že existuje 73 vecí, ktoré ľudia robili odjakživa? O aké ide, a prečo je hoci v jednej kultúre normálne trúchliť tak, že si ženy odseknú prsty, rozpráva v rozhovore český etnológ Martin Rychlík, ktorého kniha Dejiny ľudí sa stala bestsellerom. Prinášame vám aj desať rád, ako o LGBTI+ ľuďoch hovoriť citlivo a správne.

Ako dopadli umelci počas pandémie, aj o tom prináša výpoveď inscenácia Na dne, ktorá je jednou z najsilnejších a najštýlovejších generačných výpovedí. Prečo nikto na svete nie je ako Leonard Cohen? A ako je možné potom prespievať jeho pesničky? Aj o tom píšeme v recenzii na nový album na jeho počesť.

Etnológ Rychlík: Odseknúť si prsty, keď je vám smutno? Nie je to drsné, je to úplne normálne

Historik Martin Rychlík napísal knihu Dejiny ľudí, ktorá musí čakať na dotlač. (zdroj: ARCHÍV M.R.)

Niekde si ženy po smrti manžela odsekávajú prsty, niekde ženy koja aj osemročné deti. Pre niektoré kultúry je normálne potetovať a odrezať hlavu a v niektorých kultúrach najprv ženám spočítajú zuby, kým sa pozrú na to, ako vyzerajú. Niektoré civilizácie nepotrebujú mať veľa, iné zase veľa pracovať.

Je presne spočítané, ktoré činnosti robíme všade na svete: dávame si mená, uzatvárame zväzky, zdobíme sa, trúchlime za blízkymi, veštíme si, vykladáme sny. Ale všetci to robíme trochu inak.

"A nemožno pritom povedať, že to niekto robí správne a ten druhý nie. Najmä je omyl myslieť si, že my sme pupkom sveta," hovorí etnológ a vedecký novinár Martin Rychlík, ktorý sa venuje kultúrnej antropológii.

Čím nahradiť pojem homosexuál? Desať rád, ako o LGBTI+ ľuďoch hovoriť citlivo a správne

Ak hovoríme o homosexuáloch, problematika sa nesprávne redukuje len na sexuálnu rovinu. (zdroj: PIXABAY)

Vražda na Zámockej ulici v Bratislave, ktorá si vyžiadala životy Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha z LGBTI+ menšiny, priniesla do slovenskej spoločnosti aj potrebu citlivejšie a korektnejšie o tejto menšine hovoriť. Jazyk sa za uplynulé desaťročia menil a viaceré pojmy, ktoré boli kedysi normou, sa dnes už považujú za zastarané.

Niektoré sa tiež používajú nesprávne, nevhodne či zraňujúco. „Citlivý a korektný jazyk je dôležité používať preto, že aj LGBTI+ ľudia sú ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia pomenovanie, s ktorým sú stotožnené a ktoré im vyhovuje," vysvetľuje Andrej Kuruc, ktorý pôsobí ako psychológ v Iniciatíve Inakosť a dlhodobo sa venuje problematike ľudských práv LGBTI+ ľudí.

Nie všetci ľudia z dúhovej menšiny sú gejovia, preto je dôležité držať sa faktov, keď o nich hovoríme. Ani hetero osoba by nebola rada, ak by sa o nej začalo hovoriť ako o niekom, kým nie je.

Napríklad zavraždené obete z baru Tepláreň sa identifikovali ako bisexuálny (Matúš Horváth) a nebinárny človek (Juraj Vankulič). V médiách či na sociálnych sieťach sa pritom o nich často nesprávne hovorí ako o „dvoch gejoch“ alebo „dvoch mužoch“.

Buďme teda presní nielen v ich prípade, ale aj v prípade našich blízkych a známych, ktorí do tejto menšiny patria.

Z tanečnice sa stáva striptérka, maliar opravuje nábytok. Ako dopadli umelci počas pandémie?

Annamaria Janeková v inscenácii Touch Bottom (zdroj: Mária Šimová)

Prácu už nemá nikto z nich. Takmer všetci už vzdali aj snahu hľadať si ju a tí, čo majú ešte trochu nádeje, len lezú druhým na nervy. V špinavom byte, či skôr v squate, sa vedľa seba tlačia nešťastníci a skrachovanci. Umelci, ktorí po pandémii prežívajú už len zo dňa na deň.

Svoje zúfalstvo z času na čas prehlušia žúrom, kradnú, prostituujú a čoraz viac sa sa dotýkajú dna.

Je to jedna z najponurejších a zároveň najštýlovejších generačných výpovedí, aká sa dá v divadle vidieť. Inscenáciu Mariána Amslera Touch Bottom podľa hry Maxima Gorkého najnovšie uvádza Divadlo Petra Mankoveckého. Do svojho repertoára ju prevzalo priamo z pôdy Vysokej školy múzických umení.

Nikto nie je ako Leonard, nikto na celom svete. Iggy Pop aj Norah Jones naspievali Cohena

Leonard Cohen na bratislavskom koncerte v roku 2010. (zdroj: Archív SME/Vladimír Šimíček)

„Jeho jedinečný hlas namaľoval nezabudnuteľné obrazy.“ Tieto slová napísal Peter Gabriel v roku 2016 po tom, čo sa dozvedel o smrti legendárneho kanadského pesničkára.

Peter Gabriel je medzi spevákmi, ktorí spievajú Cohenove skladby na novom albume Here It Is: A Tribute to Leonard Cohen. Okrem Gabriela na ňom vystupujú aj Iggy Pop, Norah Jones či James Taylor. V ich podaní a v decentných džezových aranžmánoch získavajú známe skladby novú tvár.

Novinku produkoval Cohenov dlhoročný priateľ Larry Klein, štvornásobný držiteľ ceny Grammy. Bola to pre neho osobná záležitosť.

„Bol to zrejme ten najmúdrejší a najzábavnejší priateľ, akého som mal, veľmi som si ho v každom smere užíval. Po jeho odchode som často robil na jeho pesničkách s ďalšími umelcami, s ktorými som spolupracoval. Jeden dôvod bol ten, že tie pesničky sú, samozrejme, dobré. Ale ďalším dôvodom bolo to, že mi to pomáhalo udržať si ho pri mne,“ uviedol Klein.

Deti by mali plávať už v ranom veku. Budú v dospelosti šťastnejšie, naznačuje výskum

Ilustračné foto. (zdroj: UNSPLASH/CC)

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sa tak dobre cítite, keď sa pozeráte na morské vlny, zurčiaci potok či pokojnú hladinu jazera? Nemôže za to iba fakt, že ste na dovolenke, alebo že ste sa konečne vydali na prechádzku do prírody.

Na vašu psychiku blahodarne vplývajú samotné modré priestory, ako sa vodné plochy prezývajú v odbornej literatúre. Pobyt pri mori či jazere môže znížiť stres aj upokojiť myseľ. Pozitívny vplyv na váš život sa môže prejaviť aj po rokoch.

