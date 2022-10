Víkendový výber: Operné hrdinky musia trpieť, dve tretiny Sloveniek zažili sexuálne obťažovanie

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Prečo sa slovenská režisérka Sláva Daubnerová vyjadruje v klasických operách aj k témam sexuálneho zneužívania? A ako rúca stereotypné postavenie a zobrazenie žien v umení? Aj o tom hovorí v rozhovore. Najnovší slovenský výskum o sexuálnom obťažovaní ukazuje, že až dve tretiny žien na Slovensku ho zažili. Až polovica ľudí však takéto správanie nikde nenahlásila.

Nobelovu cenu za literatúru získala francúzska spisovateľka Annie Ernaux, ktorá je odvážnou, emancipovanou a až neúprosne úprimnou autorkou. Sekta, ezoterika alebo účinná pomoc, pýtame sa v článku o Anonymných alkoholikoch, o ktorých nedávno vznikol nový dokumentárny film. A prinášame vám aj rozhovor s Ľubošom Machajom, ktorý hodnotí svoje prvé dva mesiace na riaditeľskej stoličke v RTVS.

Režisérka Daubnerová: Zneužívania detí vysokými hodnostármi som našla vo všetkých náboženstvách

Režisérka Sláva Daubnerová. (zdroj: Jakub Gulyás)

„V istom momente ma začalo zaujímať ako sa na veľké klasické opusy pozrieť z iného uhla pohľadu a ako možno narušiť mužskú perspektívu, na ktorú sme za tie stáročia zvyknutí. Väčšina ženských operných hrdiniek musí trpieť, na konci zomrieť alebo spáchať samovraždu. To vám už po čase ako žene začne liezť poriadne na nervy,“ vraví režisérka Sláva Daubnerová.

Jej operné inscenácie provokujú a aj v klasických kusoch prináša aktuálne témy ako sexuálne škandály mocných mužov, zneužívanie detí či zneužívanie v širšom zmysle.

„V Lolite alebo Tosce sú tieto motívy prítomné samozrejme už v samotnom librete. Ide však o to, ako to interpretovať. Či je napríklad Lolita zvodkyňa alebo obeť. V Salome šlo o môj vlastný výklad. Napríklad Tosca v mojej interpretácii hrá akúsi trojitú perspektívu. Je zároveň operná speváčka, takže je umelkyňou. Ale je aj milenkou a múzou, čiže privátnou postavou. Mňa tam ešte zaujímalo pracovať s rovinou, ako na túto rolu nazerá samotná speváčka z perspektívy 21.storočia. Predovšetkým som chcela narúšať stereotypy, postavenie ženy v umení. V mojej interpretácii na konci nepácha samovraždu, ale necháva umrieť svoju rolu a s ňou aj očakávania publika,“ hovorí.

Opernú ani inú réžiu neštudovala, napriek tomu je najúspešnejšou slovenskou režisérkou v zahraničí. „Je pre mňa veľmi dôležité, že v Nemecku si môžem tieto experimenty dovoliť aj za cenu, že ma niektorí diváci vybučia. Neriešim, či sa niekomu zapáčim, alebo nie. Naozaj som sa naučila stáť si za svojím, obhájiť si svoj názor a povedať, prečo chcem, aby boli veci tak, ako sú,“ vysvetľuje.

Emancipovaná, slobodná a až neúprosne úprimná. Kto je nobelistka Annie Ernaux

Annie Ernaux. (zdroj: TASR/AP)

Francúzska spisovateľka Annie Ernaux vo štvrtok získala Nobelovu cenu za literatúru. „Za odvahu a klinickú prenikavosť pri odkrývaní koreňov, odlúčenosti a kolektívnych obmedzení osobnej pamäti“.

Cena pre ňu nie je prekvapením, jej meno sa už nejaký čas vyskytovalo v odhadoch, aj kurzy stávkových kanceláriách to potvrdzovali.

Jej tvorbu ovplyvnili aj úvahy o nerovnosti pohlaví. A samozrejme, intímne vzťahy, aj ich fyzická podoba.

Tento rok jej doma vyšla kniha Le jeune homme. Mladý muž. Začala ju písať už v roku 1990. Dokončila ju až teraz, možno najprv váhala, či ju publikovať. Rozhodla sa v nej priznať k vzťahu, ktorý mala ako učiteľka s mužom o tridsať rokov mladším.

O odvahe spisovateľky svedčí aj to, že v knihe Udalosť sa vracia do 60. rokov minulého storočia, keď podstúpila umelé prerušenie tehotenstva, ktoré bolo vtedy nezákonné. Udalosť bola v roku 2021 aj sfilmovaná a vzhľadom na súčasné tendencie sprísňovať prístup k interrupciám je jej téma opäť aktuálna.

Annie Ernaux je emancipovaná žena, pochádzajúca zo skromného prostredia robotníckej triedy, z ktorého sa vlastným úsilím dokázala vymaniť a vypracovať na uznávanú osobnosť. Sama vraj o sebe hovorí ako o sociálnom prebehlíkovi.

Dve tretiny Sloveniek zažili sexuálne obťažovanie. Je ich viac ako pred desiatimi rokmi

Ilustračné foto. (zdroj: STOCK ADOBE)

Nové dáta Inštitútu pre výskum práce a rodiny ukazujú, že so sexuálnym obťažovaním sa stretla dokopy viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny všetkých žien.

V porovnaní s dávnejšími meraniami došlo k nárastu žien, ktoré hlásili skúsenosť so sexuálnym obťažovaním, v priemere až o desať percent. Práve ony sú týmto neželaným správaním ohrozené najviac, a to konkrétne v mladom veku do 34 rokov.

Všetky typy sexuálneho obťažovania – od neverbálneho až po sexuálny nátlak – podľa prieskumu zažilo až šesť percent ľudí.

„Ľudia sa na políciu, prípadne iné inštitúcie, neobrátia z dôvodu postihu. Napríklad zo strany zamestnávateľa, školy alebo ich okolia, hoci takýto postih je zakázaný,“ vysvetľuje pre SME analytik a výskumník IVPR Andrej Kuruc.

Riešenie podľa neho zároveň trvá príliš dlho aj na súdoch a u mnohých ľudí hrá veľkú rolu aj hanba a stigma. V prieskume až 46 percent ľudí uviedlo, že sexuálne obťažovanie nikde nenahlásili preto, lebo by sa „na veci nič nezmenilo alebo by sa nič neurobilo“.

Sekta, ezoterika alebo účinná pomoc? O Anonymných alkoholikoch je stále veľa nejasností

V dokumentárnom filme AA vystupujú anonymní alkoholici, filmárky ich anonymitu zachovávajú. (zdroj: Vidno)

Otvorene hovoria o tom, ako im doma chýbala láska, ako sa cítili bezvýznamní a nikde nezapadali. Až kým nezačali piť. Anonymne, ale otvorene rozprávajú, ako ich alkohol začal premáhať, ako padali do čoraz väčšej priepasti, ubližovali svojim najbližším, ničili život svojim deťom. Najviac však hovoria o tom, ako sa im podarilo zachrániť sa.

Za mnohé vďačia spoločenstvu Anonymných alkoholikov. Ide o spoločenstvo žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti a vzájomne sa podporujú, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu.

Na Slovensku existuje približne 45 aktívnych skupín. „Je to spoločenstvo, v ktorom sa uzdravujem, v ktorom som našla návod na nový spôsob života. Ten starý mi totiž vôbec nefungoval,“ vraví v dokumente RTVS s názvom AA jedna z členiek klubu Anonymných alkoholikov.

Film Leny Kušnierikovej a Jany Bučky Kovalčíkovej odhaľuje práve to, čo je podľa mnohých abstinujúcich alkoholikov a alkoholičiek najťažšie: znova sa naučiť žiť.

Machaj: Predchádzajúce vedenie ma ubezpečovalo o ekonomickej stabilite RTVS, ale opak je pravdou

Ľuboš Machaj. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V pozícii generálneho riaditeľa RTVS je Ľuboš Machaj dva mesiace. Rozpočet RTVS na budúci rok bude podľa neho krízový. V novembri sa skončí vysielanie Trojky, problémy sa spájajú aj s programom Šport.

„Niektoré veci ma prekvapili a musím sa priznať, že niektoré aj šokovali. Musím zdôrazňovať, že predchádzajúcim manažmentom som bol ubezpečovaný, že ekonomická situácia RTVS je stabilizovaná. Ale opak je pravdou,“ hovorí.

„Je horšia, než som predpokladal. Predchádzajúci manažment zazmluvnil veci, ktoré podľa mňa nemusel a teraz máme problém s financovaním hlavne vo vzťahu k budúcemu roku. Problémom je aj rozvysielanie nových programových služieb bez adekvátneho finančného krytia,“ vysvetľuje.

Kultúrne tipy

Najlepší slovenský komunikačný dizajn predstavuje výstava v Slovenskom centre dizajnu. (zdroj: Slovenské centrum dizajnu)

Na platniach opäť vychádza muzika Mariána Vargu a na výstavách možno vidieť najlepší slovenský dizajn aj život s medveďmi. Do kina pozýva nová slovenská gangsterská komédia. Prinášame vám tipy, kam sa vybrať za kultúrou nasledujúci týždeň.

Víkendový recept

Fantastický nepečený jablkový krémeš. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

S makom, orechmi či ovsenými vločkami. Ponúkame vám desať receptov na rýchly a jednoduchý jablkový koláč.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.