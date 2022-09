Víkendový výber: Som rada, že moja mama zomrela

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Fotoreportér denníka SME Marko Erd získal tento týždeň prvenstvo v súťaži Slovak Press Photo. Víťazstvo mu priniesli fotografie zo slovensko-ukrajinských hraníc prvý deň po vypuknutí vojny u našich východných susedov. Som rada, že mama zomrela, píše americká herečka Jennette McCurdy vo svojej knihe, ktorá sa stala bestsellerom. Otvorene opisuje, ako žila sen svojej matky, a ako sa po jej smrti zviechala z rán, ktoré jej uštedril život pod jej nadvládou. Aj česká herečka Andrea Daňková mohla hviezdiť pred reflektormi, svoju životnú misiu však našla v zdravotníctve a jeho zlepšovaní. Učí medikov, ako oznámiť pacientom aj ich príbuzných zlé správy a chce sa stať riaditeľkou nemocnice.

Článok pokračuje pod video reklamou

Učí medikov, ako pacientom oznámiť zlú správu: Pre mladých lekárov je najhoršia osamotenosť

Andrea Daňková. (zdroj: Archív A.D.)

Mohla byť hereckou hviezdou, no Andrea Daňková radšej učí študentov Lekárskej fakulty Karlovej univerzity, ako ľuďom oznámiť, že ich blízky človek má nevyliečiteľnú chorobu a pomôcť im s emóciami a reakciami, ktoré ich vtedy prepadnú.

Bola to jej vlastná iniciatíva. Na dvere rešpektovaného odborníka a pedagóga zaklopala aj preto, že sama veľmi zle znášala situáciu, keď sa na chodbách nemocnice dozvedela o diagnóze a životnej perspektíve jej otca.

„Dozvedieť sa, že váš rodič zomiera, to sú predsa šoky, ktoré z vás už nikto nezmaže. Nie sú to jediné situácie, keď to vami zatrasie. Také šoky sa stávajú aj pri nastavovaní liečby alebo aj pri pôrodoch. Ženy majú niekedy pocit, že sú po komunikačnej stránke zanedbávané, necítia dosť empatie a majú z toho frustrujúci zážitok,“ vysvetľuje.

„Riešenie vidím len v cielenom vzdelávaní lekárov a v práci na komunikácii - ale na oboch stranách. Nechcem sa stavať len na stranu lekárov a nechcem sa stavať ani na stranu pacientov.“

„Mne šlo o to, aby sa výučba komunikácie s pacientom posunula do interaktívnej formy. Zaklopala som na dvere doktora Marxa a ten mi povedal, že kedysi dávno to už s hercami skúšal, ale že sa mu to príliš neosvedčilo. Pretože herci neboli úplne zodpovední, niekedy zabudli alebo zaspali, prosto, neprišli. Napriek tomu, myšlienka interaktivity sa mu stále páčila, pretože veril, že vďaka nej si medici lepšie osvoja svoje vedomosti v praxi,“ hovorí. V neustálom rozvoji výučby komunikácie sú im popritom vzorom aj kolegovia z USA. Tam sú komunikačné zručnosti neraz aj súčasťou absolventských skúšok medikov a komunikácia s pacientom je povinný blok počas štúdia.

Študenti si s Daňkovou skúšajú modelové situácie, keď musia oznámiť zlú správu a ona vystupuje v role rodinného príslušníka, kto tú zlú správu prijíma a emotívne pritom reaguje.

„Veľmi ma pritom baví sledovať reakcie študentov. Vidím, že najviac to mení toho, kto je práve na rade, kto to so mnou práve "hrá" a ťažkú informáciu pozostalému oznamuje. Ale aj tí ostatní sú vtedy v strehu. Cítim, ako zrazu celá miestnosť na pätnásť minút prestane dýchať. Úplne ich to pohltí, prepadnú atmosfére,“ zdôrazňuje.

Služba v zdravotníctve ju napĺňa tak, že popri učení sa stala tajomníčkou riaditeľa Ústavu hematológie a transfúzie krvi a v blízkej budúcnosti chce byť riaditeľkou štátnej nemocnice.

Nechcela byť sexuálnym objektom, mama jej však vysnívala kariéru. Som rada, že zomrela, píše americká herečka

Americká herečka Jennette McCurdy v knihe opisuje, ako ju jej mama ovládala. (zdroj: SITA)

Americká herečka Jennette McCurdy si získala popularitu najmä vďaka televíznym seriálom.

Teraz má tridsať rokov a o odvrátených stranách svojho úspechu napísala spomienkovú knihu, ktorá sa stala okamžite bestsellerom. Nečudo, veď sa volá Som rada, že mama zomrela (I'm Glad My Mom Died).

Vyrozprávala svoj vlastný príbeh, ktorý je príbehom strateného detstva a života, ktorý jej naprojektoval niekto iný.

Už v skorom detstve pociťovala, že láska jej mamy nie je bezpodmienečná. Čoskoro sa ukáže, že mama si pre ňu vybrala životnú úlohu, ktorú s naliehavosťou presadzuje. Má sen, že jej dcéra sa stane herečkou. A nie je to len neškodný sen, ale urputná túžba, ktorú treba naplniť.

Jennette je len dieťa a mama je jej najbližší človek – podvolí sa. Niežeby mala hranie rada, ale teší ju, keď môže urobiť mamu šťastnou. Na castingy ju mama ťahá bez ohľadu na to, či má horúčku, alebo nie. Volá ju podľa mien postáv, ktoré aktuálne stvárňuje. Je posadnutá jej vzhľadom a nastaví jej prísny stravovací režim, čo prerastie až do anorexie.

A mamina naliehavosť ju čoraz viac znepokojuje, vníma jej tlak a dostáva sa do stresu. Prvým znakom toho, že je toho na ňu priveľa a usiluje sa s tým vyrovnávať po svojom, je, že sa začne vo svojej hlave rozprávať s Duchom Svätým. Radí jej, čo má robiť, aby uspela na castingu. Musí byť dokonalá.

Nedokázal som si predstaviť, že by musela moja rodina utekať pred vojnou, vraví víťaz Slovak Press Photo

Fotoreportér denníka SME Marko Erd zvíťazil v súťaži Slovak Press Photo. Grand Prix získal za sériu fotografií ukrajinských utečencov, ktorí deň po začiatku invázie ruských vojsk prichádzajú na Slovensko cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké pred konfliktom denne vybavili v priemere do tisícky prichádzajúcich osôb. Deň po začiatku ruskej invázie na Ukrajine to bolo takmer päťkrát viac osôb.

„Bola tam veľmi zvláštna atmosféra. Nachádzalo sa tam množstvo ľudí, ale napriek tomu tam medzi ukrajinskými ženami panovalo veľké ticho, len občas sa ozval detský plač,“ spomína fotoreportér denníka SME Marko Erd.

Deň po začiatku vojny na Ukrajinu letel s vládnym špeciálom na slovensko-ukrajinské hranice. Zachytil prvé okamihy príchodu ukrajinských žien, detí i seniorov, utekajúcich pred vojnou na Slovensko. Marko Erd sa so sériou fotografií z hraničného prechodu Vyšné Nemecké stal víťazom 11. ročníka súťaže Slovak Press Photo.

„Videl som beznádej tých žien, ktoré nevedeli, kam idú a čo ich čaká. Niektoré deti len poslušne sedeli, niektoré plakali. Aj mne sa tlačili slzy do očí, nedokázal som si predstaviť, že by musela moja manželka s naším dvojročným synom takto utekať. Bolo to veľmi silné. A bol to len druhý deň vojny. Ani tie ženy, ani my sme ešte netušili, čo všetko hrozné sa na Ukrajine udeje,“ hovorí.

Ľudské barbarstvo nemá hraníc, no vojna je produktom modernej doby

Antropológ Juraj Buzalka vysvetľoval deťom, prečo existujú vojny. (zdroj: Peter Chvostek)

„Či sa ľudia rodia prirodzene násilní alebo sa rodia ako prirodzene mierumilovní? To je doteraz nevyriešený problém,“ priznáva sociálny antropológ Juraj Buzalka. Ako vysvetliť deťom zmysel niečoho takého nezmyselného, ako je vojna? Odkedy sú vôbec vojny na svete a prečo?

O zodpovedanie týchto otázok sa pokúsil na prednáške Detskej Univerzity Komenského.

„Dôležitá je aj otázka, odkedy pri vývoji človeka môžeme hovoriť o vojne ako organizovanom násilí skupín, ktoré si nevyberá konkrétne obete. Či teda možno hovoriť o vojne už pri zberačsko-loveckých skupinách či raných agrárnych komunitách. Alebo či o vojne môžeme hovoriť až pri technologicky komplexnejšom spoločenstve štátov, v ktorých sa drvivá väčšina ľudí vôbec nepozná, ale aj tak zabíja v mene národa,“ zamýšľa sa.

Osobne sa prikláňa k interpretácii, že vojna, ako ju chápeme v dnešnom zmysle, je produktom modernej doby. „My v modernej dobe ideme zabíjať a ani nevieme koho, následky sú dramatické. Tá masovosť spočíva v tom, že sme mobilizovaní na zabíjanie organizovaným spôsobom.“

Je podľa neho naozaj nedosiahnuteľný svet bez vojny? „Minimálne ako ideál je nevyhnutný. Tá dávna malá komunita lovcov a zberačov bola nastavená násilne, mala strach pred každým cudzincom a ostražitosť pred inakosťou, máme to dané evolučne. No bolo by to zbavenie sa zodpovednosti, ak by sme popierali civilizáciu spolupráce a mieru. Potrebujeme ten ideál. Žiť v mieri. Nenásilie musí byť pre demokraciu prirodzený stav.“

Sviatok ústavy či pamätný deň mečiarizmu?

Prijatiu ústavy predchádzalo schválenie deklarácie o zvrchovanosti. Oba dokumenty obsahujú nacionalistické mýty a nesú podpisy ľudí, ktorí sa sami dopustili aj porušovania ústavy a zákona. (zdroj: TASR)

Paradoxov je okolo základného dokumentu nášho štátu viac. Ústava obsahuje aj falšovanie histórie či nacionalistické mýty. Od jej prijatia ubehlo tridsať rokov.

Prijatie ústavy 1. septembra 1992 je štátnym sviatkom. Podľa historika Dušana Kováča je to však nezmysel.

„V tom čase existovala Slovenská republika ako jeden z dvoch federálnych štátov česko-slovenskej federácie. Aká to teda bolo ústava? Ústava čoho, čiastkového štátu federácie? Ak to bolo tak, potom niet čo oslavovať, pretože takýto štát už neexistuje. My sa dnes tvárime, že bola prijatá ústava samostatného slovenského štátu. Ale taký štát 1. septembra 1992 ešte neexistoval a ešte o ňom nebolo rozhodnuté.“

Kováč pripomína aj ďalší problém. „O ústave samostatného štátu môže rozhodnúť a ústavu schváliť iba občanmi zvolený kompetentný orgán samostatného štátu. SNR bola iba čiastkovým parlamentom jedného z federálnych štátov a nemala kompetenciu prijímať ústavu neexistujúceho samostatného štátu. A takúto ústavu ani nikto nedodržiaval. Uvádza sa v nej, že vstup a výstup z nejakého politického celku má schváliť referendum. Toto sa nedodržalo, teda ústava v praxi neplatila. Čo sa teda oslavuje ako štátny sviatok? Zamýšľa sa nad tým niekto vôbec?“ pýta sa historik.

„Ja by som navrhoval pripomínať si tento deň ako Pamätný deň s názvom pamätný deň mečiarizmu. Pretože naozaj nešlo o nič, iba o jeden z Mečiarových politických podvodov. Ale asistovali mu pri tom aj ďalší politici, neschopní sebareflexie, a tak všetkých občanov nútia oslavovať aj svoje zlyhanie.“

Kultúrne tipy: Vyberte sa po stopách zázračného rabína aj na koncert Pussy Riot

Ruské muzikantky Pussy Riot sa už viac ráz postavili proti Putinovi. (zdroj: Nová Cvernovka)

Koncert svetoznámeho tenoristu Josého Cura, prechádzka po stopách zázračného rabína či vystúpenie ruských Pussy Riot, ktoré sa otvorene stavajú proti Putinovmu režimu. Kam zájsť na kultúru nasledujúci týždeň?

Víkendový recept

Jablková roláda. (zdroj: Naničmama.sk / Kamila)

Jablká sú chutné, zdravé a dostupné celoročne. Vybrali sme pre vás dvadsať overených receptov na jablkové koláče.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.