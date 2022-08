Víkendový výber: Rozprávky aj bandura. Aj cez ne možno spoznať kultúru Ukrajiny

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Na Slovensku vychádza unikátna kniha ukrajinských ľudových rozprávok. A do Bratislavy príde zahrať jeden z najlepších ukrajinských banduristov. Kým nevypukla vojna na Ukrajine, vedeli sme toho o kultúre a umení nášho východného suseda len málo. Je príležitosť to zmeniť.

Člen kapely Lucie, producent a skladateľ Michal Dvořák zas v rozhovore hovorí, že Česi niekde robia chybu, ak si nevedia vážiť svojich velikánov. Čo sa s tým rozhodol urobiť, prezrádza tiež.

A dočítať sa môžete aj o tom, či kiná prežijú po dvoch náročných rokoch s pandémiou aj o novej knihe, ktorá otvára tabuizované témy o liečení sa na psychiatrii.

Michal Dvořák: Keď v šoubiznise zistíte, že vás okrádajú, už sa s tým nedá nič robiť

Michal Dvořák, člen skupiny Lucie, manažér a producent projektov Vivaldiano a Alfons Mucha eMotion. (zdroj: WIKIPEDIA)

On, pôvodne športovec a absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity, mal vždy veľké plány.

Boli časy, keď mal jednu malú miestnosť a jednu pevnú linku, a predsa zorganizoval turné po celom Česku a Slovensku. Zo všetkých členov skupiny Lucie sa Michal Dvořák ukázal ako najšikovnejší manažér.

Po veľkej šou Vivaldianno sa pustil aj do hudobno-obrazového projektu Alfons Mucha eMotion. Keďže vraj Čechom chýba sebavedomie a nevedia sa starať o svojich velikánov, úlohu vzal na seba a je pripravený znášať za to aj kritiku.

„Niežeby som si dopredu vyhľadával trápenia a úskalia a potreboval ich zdolávať ako Nanga Parbat v Himalájach. Potrebujem ísť len vlastnou cestou a to so sebou risk prináša. Prekonávať prekážky v akejkoľvek forme však, myslím si, musí byť súčasťou tvorby,“ hovorí Dvořák. „Vložil som do toho všetok svoj majetok,“ dodáva o novom projekte o Muchovi.

„Aj s malým tímom sa dajú dosiahnuť veľké veci. Veril som, že keď neustúpime, dotiahneme to do fázy, že budeme konkurencie schopní aj v zahraničí. Pri Vivaldianne aj pri Muchovi so spoluprácou súhlasil aj Pierce Brosnan, ktorý je, mimochodom, tiež jeden z tých pokorných a pritom nesmierne talentovaných."

"Naša šou je pre zahraničné publikum. V Česku ľudia, samozrejme, Muchu poznajú, ale vonku si myslia, že bol Francúz. Veľa o ňom nevedia a my sa im teda snažíme vysvetliť, kým bol. A keďže sme to chceli vysvetliť aj tým, čo do galérie nechodia často a obrazy ich nelákajú, jeho príbeh rozprávame formou komiksu.“

Zbraňou vo vojne proti Rusku je aj hudobný nástroj. Ukrajinská bandura

Hudobník Volodymyr Voyt má 15 bandúr, v Bratislave bude hrať na dvoch z nich. (zdroj: Volodymyr Shuvayev)

„Bandura nie je len hudobný nástroj, to je hlas Ukrajiny, duša ukrajinského národa. Dnes patrí k symbolom vzdoru ukrajinského ducha,“ vysvetľuje prozaik a prekladateľ ukrajinskej literatúry Ivan Jackanin.

Ukrajinská bandura bola terčom ruskej nenávisti takmer dve storočia. Za cára ju zakázali, boľševici banduristov dokonca strieľali.

„Banduristi spievali o oslobodzovacom úsilí Ukrajincov, o národných hrdinoch a ich činoch. Svojimi piesňami chránili národnú poetickú a hudobnú svojbytnosť a celý čas pripomínali Ukrajincom, kto sú a kam patria,“ zhŕňa Jackanin.

„Už od detstva som sa túžil stať banduristom. Aj môj otec hral na bandure, takže ma to už ako mladého chlapca priťahovalo ako magnet. Nástroje sme mali doma vždy, okrem toho k nám chodili rôzni slávni hráči, nielen z Ukrajiny, ale aj z ukrajinskej diaspóry z celého sveta,“ začína svoj rozprávanie hudobník Volodymyr Voyt.

Dvadsiate storočie bolo pre banduru synonymom prenasledovania, zákazov a vraždenia, zdôrazňuje. Dnes predstavuje symbol vzdoru proti Putinovej agresii. Ukrajinský hudobník sa predstaví aj slovenským divákom, na koncerte v Bratislave počas World Music Festivalu.

Japonci nebudú vrahov rušiť v práci. Bullet Train je film, ktorý si môže dovoliť byť hlúpy

Bullet Train má na palube niekoľkých nájomných vrahov. (zdroj: IMDB)

S humorom je to spočiatku horšie, zamýšľané vtipy v dialógoch nepôsobia práve prirodzene, ale aj to sa časom rozbehne.

Takže hoci je veľmi rýchlo jasné, že kufrík je len nepodstatný a zápletka nedáva žiadny hlbší zmysel, postupne možno akceptovať, že Bullet Train je veľmi dobrá zábava.

A že je hodná aj takej hviezdy, akou je Brad Pitt. Celé herecké obsadenie je výborné, on v ňom však vyniká - aj vďaka tomu, akú úlohu má. V podstate je to dušou dieťa kvetov a ako jediný zo zločincov nemá so sebou zbraň. V poslednom čase chodí na terapiu a učí sa zvládať svoju agresivitu a hnev.

Ak by si mohol slobodne vybrať, násiliu by povedal nie. Je síce nesmierne fyzicky zdatný a vie sa biť, najväčší úspech má s vetičkami vytrhnutými z akejsi filozofie mieru, ktorými vie bezpečne zmiasť každého, kto nie je zrovna naučený myslieť.

Nie je to ajurvédsky pobyt, ale pomôže viac, vraví autorka románu o pobyte na psychiatrii

Autorka románu Krásni ľudia Zuzana Šimeková. (zdroj: Štefánia Kažimírová)

"Všetko sa mi darilo, veci mi vychádzali podľa plánu, no bola som neustále fyzicky aj psychicky vyčerpaná. V tom čase som sa o seba začala báť. Moje telo zlyhávalo, cítila som sa unavená a nešťastná. Mala som naozaj veľmi zlé stavy a musela som vyhľadať pomoc," opisuje Zuzana Šimeková začiatok cesty, ktorá ju napokon viedla k životnej zmene aj k napísaniu románu.

Hlavná hrdinka Vanda je úspešná žena, ktorej kariéra v medzinárodnej korporácii ide stále nahor. Napriek tomu ju prepadávajú stavy zúfalstva a prázdnoty, ktoré rieši alkoholom.

Šimeková vyštudovala právo, pôsobila ako advokátka v Londýne aj v Paríži a patrila medzi top 100 žien česko-slovenského právneho biznisu. Už niekoľko rokov sa však sústreďuje najmä na témy duševného zdravia. A prednedávnom vyšiel jej knižný debut Krásni ľudia.

Sleduje Vandu počas dobrovoľnej hospitalizácie na psychiatrii, búra viaceré mýty a predstavy o liečbe a ľuďoch, ktorí ju absolvujú. V našom kontexte ide o potrebnú knihu. Veľmi prístupným spôsobom totiž rozpráva o normalizácii témy duševných porúch a najmä ochoty ľudí riešiť ich.

Kiná sa spamätávajú. Prišlo ale o milión divákov menej ako pred pandémiou

Šťastný nový rok 2: Dobro došli je s vyše 180-tisícmi divákov najnavštevovanejší film v prvom polroku 2022. (zdroj: Cinemax)

S optimizmom sa možno pozerať aj na výsledky nedávneho prieskumu Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, ktorý sa zameriaval na správanie návštevníkov jednosálových kín v postpandemickom období.

Vyplýva z neho, že ľudia majú v pláne chodiť do kina rovnako alebo dokonca ešte častejšie ako pred pandémiou. Odpovedalo tak až 88 percent opýtaných.

A to aj napriek tomu, že viac než polovica z nich už využíva aspoň jednu platenú streamovaciu službu a viac než tretina sleduje filmy aj z nelegálnych zdrojov.

"Znamená to, že streamovacie služby zatiaľ nemajú zásadný dopad na záujem divákov o tradičný spôsob uvádzania filmov," tvrdia autori prieskumu.

Ako sa však tento rok diváci reálne správajú? V prvom polroku 2022 ich prišlo do kín viac ako za celý rok 2021. Podľa údajov Únie filmových distribútorov SR ich bolo takmer dva milióny a sto tisíc. Lenže vlani boli kiná zavreté takmer polovicu z roka, presne 173 dní.

Preto sa aj návštevnosť kín prehupla ledva cez dva milióny – čo je najhorší výsledok v ére samostatnej republiky.

A hoci návštevnosť kín vyzerá dnes v porovnaní s uplynulým rokom nádejne, v porovnaní s prvým polrokom 2019, keď ešte nezúrila pandémia, to ešte stále nie je ono. Vtedy totiž do kín prišlo za rok roka niečo vyše troch miliónov, teda skoro o milión divákov viac než za prvých šesť mesiacov v tomto roku.

