Víkendový výber: Objavil zabudnuté zábery Štefánika aj Dubčeka

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! V čom sú zaujímavé nemé amatérske filmy, hoci spred sto rokov? A prečo dokumentarista Marek Šulík „snorí“ aj po pivniciach a hľadá časom zabudnuté archívy? Aj to sa dozviete v našom rozhovore.

Ako je možné milovať sopky viac ako svoj život, o tom hovorí nový filmový hit Erupcia lásky, o ktorom tiež píšeme. Z filmových noviniek upriamujeme pozornosť aj na snímku, ktorá síce s humorom, ale za to dôveryhodne spracováva tému podvodov na sociálnych sieťach.

Výber dopĺňa aj príbeh o novej výstave, na ktorej si možno pozrieť fotografie z Mariupoľa, ktoré ich autor pašoval z mesta von zabalené v obale od sladkostí a riskoval pre ne vlastný život.

Článok pokračuje pod video reklamou

Objavil unikátne zábery Dubčeka na pohrebe aj Labudu ako študenta. Dokumentarista Šulík zbiera staré amatérske filmy

Dokumentarista Marek Šulík archivuje stovky amatérskych filmov. (zdroj: Marko Erd)

„Niekedy ma z toho premkýna pocit márnosti: pozerám sa na materiály ľudí, ktorí sú dávno mŕtvi, na situácie, ktoré sa dávno minuli, stojím sám obklopený škatuľami s filmami. Amatérske filmy však často spontánne ponúkajú pohľad do intimity, do medziľudskej blízkosti, majú originálnu estetiku,“ hovorí dokumentarista Marek Šulík.

Zbiera staré amatérske filmy, doteraz má už stovky hodín záznamov. Obsah starých kotúčov digitalizuje, katalogizuje a archivuje. Kým budú ľudia vyhrabávať staré filmy a objavovať ich po predošlých generáciách, bude aj jeho projekt otvorený.

Nemé filmy nakrútené ručnou kamerou zaznamenali hoci aj pred sto rokmi, čo unikalo profesionálom, intímne chvíle, bizarnosti obdobia aj vzácne historické udalosti.

„V celom archíve je množstvo záberov, ktoré nakrútili v podstate neznámi amatéri. Ale okrem nich sa objavujú aj známi ľudia. Je to napríklad svadba Zdeny Grúberovej, takisto krásne rodinné zábery skladateľa Ilju Zeljenku. V záberoch nakrútených budúcim dramaturgom, vtedy ešte študentom Martinom Porubjakom sú zachytení mladí herci Marián Labuda a Stano Dančiak,“ vymenúva.

„Raz mi priniesli prepísať filmy zo skrine fotografa Viliama Malíka, priekopníka dokumentárnej fotografie na Slovensku. On okrem fotografovania aj nakrúcal, ale nikto po jeho smrti nevedel, čo je na nich. Založil som ich do premietačky a užasnutý som pozeral na unikátny filmový záznam zo stavby Štefánikovej sochy na bratislavskom nábreží. Dovtedy to nikto nevidel, nebolo známe, že to niekto nafilmoval. Zachytáva celý postup stavby od kopania jamy cez osádzanie leva, hlavy Štefánika až po kontrolnú návštevu sochára Kafku,“ dodáva.

Ona, on a sopky. Tento milostný trojuholník sa oplatí vidieť

Film Erupcia lásky sa vymyká predstavám o prírodopisných dokumentoch. (zdroj: Filmtopia)

Vedia, že každý z nich je iný, a vedia, že patria k sebe. Často si zo seba uťahujú, no je to len dôkaz pevnosti ich puta. Ale čo na tom, keď sú spolu a venujú sa tomu, čo ich fascinuje.

O dvojici francúzskych vulkanológov Krafftovcov rozpráva režisérka Sara Dosa v dokumente Erupcia lásky, ktorý odkrýva čaro prírodných živlov aj jedného partnerského vzťahu.

Dôležité je, že si spolu môžu v komických skafandroch zatancovať na okraji krátera, z ktorého tryská žeravá láva. A vo filme to nepôsobí gýčovo a strojene. Naopak, poeticky a presne to vyjadruje vzťah ústredných protagonistov.

Že je to aj nebezpečné? Iste, vo filme vidieť viacero záberov, ktoré vyzerajú ako z trikového veľkofilmu, hoci sú to autentické záznamy vedcov. Strach je však v tomto prípade vedľajší.

Krafftovcov také situácie napĺňajú – prežívajú vzájomnosť v prostredí, ktoré ich fascinuje. Samotná Katia hovorí, že by nedokázala byť s niekým, kto na sopke necíti to, čo cíti ona.

Značkárka Škutová: Ego majiteľov lesov je obrovské. Chodníky sú bez ochrany

Eva Škutová. (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

"Na turistov už chceli aj strieľať, mne sa tiež vyhrážali, keď som obnovovala značenie na dekády starej turistickej cestičke," hovorí Eva Škutová, ktorá až do júna šestnásť rokov viedla sekciu značkovania Slovenského klubu turistov.

Proti vyrasteným plotom, ohradám, zákazovým tabuliam či strážnej službe, ktorá zakáže prechod po turistickom chodníku, klub turistov nič nezmôže, hoci popri Slovenskom cykloklube, ktorý však značkuje horské cyklotrasy, má ako jediný licenciu na značkovanie peších trás.

Zákon nič také ako turistický chodník či značku nepozná. Turisti pritom často blúdia, následkom môže byť aj ohrozenie života.

„Predstavte si rodinu s tromi deťmi na výlete a zastihnú ich dážď a tma. Taká prekládka trasy môže spôsobiť podchladenia aj smrteľný úraz,“ hovorí.

Deti hrajúce sa pred zbombardovaným domom. Fotografie Mariupoľa prepašoval v obale od sladkostí

Výstava Pozeraj sa! Mariupoľ! predstavuje na Bratislavskom hrade štyri desiatky fotografií z jednej z najväčších humanitárnych katastrof 21. storočia. (zdroj: TASR)

Kartu, na ktorej mal uložené fotografie, skryl do obalu zo sladkostí. Bol si vedomý nebezpečenstva, ktoré by mu hrozilo v prípade, ak by ho odhalili. Vďaka odvahe teraz jeho svedectvo môže vidieť aj slovenská verejnosť.

Dvadsaťtri dní v ohrození vlastného života fotografoval Viačeslav Tverdochlib katastrofy počas bombardovania Mariupoľa. Takmer mesiac po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, 22. marca, sa mu podarilo z obliehaného mesta vyjsť.

Výstava Pozeraj sa! Mariupoľ! predstavuje na Bratislavskom hrade štyri desiatky fotografií z jednej z najväčších humanitárnych katastrof 21. storočia. Počas trojmesačného ruského obliehania mesta zomrelo podľa oficiálnych odhadov 22-tisíc civilistov.

Bola som kúsok od výbuchu, vravela. Dokonalá obeť chcela len zaujať na instagrame

Zoey Deutch vo filme Not Okay. (zdroj: Disney+)

Americký film Not Okay (v slovenskej verzii Hashtag Podvodníčka) nie je zďaleka prvým filmom o podvodoch na sociálnych sieťach. Len minulý rok sa k divákom dostali poľsko-švédska drámu Sweat o temných stránkach života novodobých internetových celebrít, americký dokument Fake Famous, ktorý ukazuje, aké jednoduché je vyrobiť influencerov, a obísť sa nedá ani český dokument o sexuálnych predátoroch V síti.

Not Okay je však v mnohom odlišný. Autorka a režisérka Quinn Shephardová má iba 27 rokov a patrí ku generácii, pre ktorú sú sociálne siete prirodzeným prostredím. Vie, že značná časť života sa odohráva práve tam a že sociálne siete menia motivácie, myslenie aj etiku. Aj vďaka tomu dokázala vytvoriť nový typ hrdinky, ktorý pôsobí v dnešnom svete hodnoverne.

Danni Sandersová v istých obrysoch pripomína súčasnú Bridget Jonesovú. Žena, ktorá uviazla v kariére, končí každý večer sama doma, nezdravé jedlo dopĺňa fľašou vína. Obe zúfalo túžia po úspechu a pozornosti. No kým Bridget chcela, aby si ju všimol jeden človek, Danni si pod pozornosťou predstavuje desiatky tisíc followerov. Aby ich získala, snaží sa svoj život urobiť zaujímavejším.

Vďaka jednoduchým trikom dokáže zo svojho zanedbaného bytu predstierať, že je na pobyte vo Francúzsku. Lajky sa jej len tak sypú. Práve vtedy však Parížom otrasie teroristický útok.

Víkendový recept

Slivkový džem. (zdroj: Adobe Stock)

Vyskúšajte pripraviť túto sladkú pochúťku inak. Spravte si džem z pečených sliviek.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.