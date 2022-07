Víkendový výber: O šikane na umeleckých školách aj o vražde Jána a Martiny

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Učiteľ tanca rozdelil dievčatá na prasatá a neprasatá, prezrádza v rozhovore speváčka Nora Ibsenová. Otvorene hovorí o šikane na konzervatóriu aj o tom, že mnohí spolužiaci odchádzali zo školy so psychickými aj fyzickými problémami.

Ako sa americký režisér dostal k informáciám, ktoré chýbajú v zložke slovenskej polície v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aj aký bol najdojemnejší moment nakrúcania filmu o nich, hovorí v rozhovore pre SME Matt Sarnecki.

Prinášame vám aj recenzie – na historicky najdrahší film Netflixu s Ryanom Goslingom v hlavnej úlohe aj na dva nové albumy jedného z najlepších gitaristov sveta Jacka Whitea.

Nora Ibsenová o šikane na konzervatóriu: Na prvej hodine nás učiteľ rozdelil na prasatá a neprasatá

Speváčka Nora Ibsenová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Zamýšľa sa aj nad tým, či by dnes ako tridsiatnička uniesla tlak na výkon a vôbec pomery, aké zažívala počas štúdia na konzervatóriu. „Musím povedať, že si tým nie som istá. Výsledkom toho bolo, že mnoho mojich spolužiakov odchádzalo zo školy s psychickými aj fyzickými problémami,“ hovorí o šikane na strednej umeleckej škole speváčka Nora Ibsenová.

„Na škole sme mali najrôznejšie poruchy príjmu potravy, jedna spolužiačka mala do osemnástich, zrejme aj v dôsledku anorexie, dva malé infarkty a tak ďalej… Odmietanie potravy boli kľúčom k tomu, ako tam fungovať. Ja som v najhoršom období napríklad jedávala asi každý druhý deň, sem-tam som jedlo vyvracala, a stále som nebola dosť chudá. Vlastne áno, raz áno! Mala som zápal pankreasu, ktorý som týždne schválne ignorovala, pretože ma konečne všetci chválili, ako som vychudla. Ale to, že som hazardovala so zdravím, cítila sa príšerne a vyvracala takmer každé jedlo, to akosi nebolo témou,“ priznáva v rozhovore.

„Neviem, ako je to na umeleckých školách teraz, ale v tom čase to bolo systémové. Samozrejme, bolo tam mnoho ľudí, ktorí boli dobrí pedagógovia, ľudia aj umelci, no nemám pocit, že by si niekto dal prácu s tým, aby zisťoval, čo sa deje na uzavretých hodinách. Ako to tam vyzerá a čo pedagógovia môžu alebo nemôžu robiť deťom.

Nikto neriešil, že na prvej hodine rozdelil učiteľ tanca dievčatá na prasatá a neprasatá. Alebo akým slovníkom sa so žiakmi hovorilo. Urážanie a posmešky, ponižovane študentov na všetky možné témy boli integrálnou súčasťou hodín viacerých pedagógov,“ prezrádza speváčka, hlasová pedagogička, divadelná kritička a príležitostná herečka. Pôsobí predovšetkým v kapele Fallgrapp, s ktorou získala viacero hudobných ocenení.

Ryan Gosling hrá v najdrahšom filme Netflixu. Ale nemá sa čím chváliť

Ryan Gosling ako akčný hrdina vo filme The Grey Man. (zdroj: Netflix)

Dvesto miliónov dolárov stála výroba historicky najdrahšieho filmu Netflixu - The Gray Man, po ktorom diváci hneď skočili. O jeho postavách sa toho síce nedá veľa povedať, ale odohráva sa na príťažlivých miestach sveta a je to celkom zručne nakrútená akčná jazda.

Určite robí svoje aj Ryan Gosling ako predstaviteľ hlavnej úlohy nezničiteľného, ale predsa zraniteľného chlapíka. Veľa toho nenahovorí a neprejaví žiadne emócie, postačiť musí jeho sprisahanecké žmurknutie.

Gosling sa na podobné úlohy, ako je Six, hodí. Nepôsobí totiž vyslovene dojmom mechanického zabijaka, takže divák je ochotný myslieť si, že je v ňom aj čosi viac. Hoci nič viac tu vlastne nemá šancu prejaviť (a keby ju dostal, je otázne, či by to herecky zvládol). A tak je tu Gosling, ktorý má proste dobre vyzerať, suverénne zvládať akciu a popritom vyžarovať svoju prirodzenú „bezúhonnosť“, aby mu publikum držalo palce.

The Gray Man je síce najdrahší film Netflixu, ale aj tak sa nevymanil zo zóny sivého priemeru.

Matt Sarnecki nakrúcal o Kuciakovi: Mal som aj informácie, ktoré by som čakal v policajnej zložke

Americký režisér Matt Sarnecki nakrútil o Jánovi Kuciakovi film Killing of a Journalist. (zdroj: KVIFF)

Použil aj zábery, ktoré v slovenských médiách nikdy neboli zverejnené. Je Američan, ale pozná každý detail z prípadu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Dokonca sa dostal aj k informáciám, ktoré by mali byť v policajnej zložke, ale neboli.

„Najviac ma vzal rozhovor s Janovými rodičmi. Ten bol bezkonkurenčne najťažší. Sú to najmilší ľudia na svete. Aj najpokornejší, vždy sa držia za ruky. Myslím si, že celý štáb plakal, keď sme s nimi boli,“ hovorí režisér Matt Sarnecki, ktorý nakrútil film Zabitie novinára.

„Niekedy rozmýšľam, čo by sa stalo, keby to najatí vrahovia vykonali pôvodné zadanie správne. Čo by sa stalo, keby Jána Kuciaka chytili, zabili, zakopali v lese. Možno by sa vo vašej krajine nikdy nič nestalo. Možno by na jeho zmiznutie verejnosť nijako nezareagovala, neboli by protesty, nediali by sa zmeny. Ľudia by si len pomysleli: asi sa zľakol toho, ako sa mu Kočner vyhrážal. Chcel sa oženiť a radšej viesť rodinný život, tak prosto odišiel. To by bolo múdre, odstrániť ho bez stopy. Ísť do jeho dediny, zaklopať mu na dvere a ešte zabiť aj Martinu, to múdre nebolo. Na to potom musela zareagovať aj verejnosť,“ myslí si.

Chcel byť kňaz, no nikdy nebol na seba taký hrdý ako teraz. Jack White hrá akoby šoféroval horiace auto

Jack White počas vystúpenia na festivale Glastonbury. (zdroj: SITA/AP)

Hovorí, že má troch otcov – biologického, Boha a Boba Dylana. Dylan však bol len jednou z mnohých jeho hudobných inšpirácií.

V mladosti počúval klasiku, blues, country, rock aj punk. Absorboval veľa podnetov a hoci je dnes známy predovšetkým ako jeden z najlepších gitaristov sveta, ovláda hneď niekoľko nástrojov.

Každý album Jacka Whitea zvyčajne obsahuje skladby rozličných nálad a hudobných výrazov. Platí to aj o dvojici jeho tohtoročných noviniek, ale v niečom je to iné.

Kým aprílový album Fear of the Dawn je kompletne tvrdšieho razenia, surovejší, znepokojujúcejší a experimentátorskejší, ten júlový Entering Heaven Alive je pokojnejší, introspektívnejší, melodickejší a poslucháčsky ústretovejší.

Nechýbalo pritom veľa a niekdajší líder slávnej kapely White Stripes sa mohol stať kňazom. On sám však tvrdí, že nikdy nebol taký hrdý na svoju hru na gitare ako v prípade nového albumu. Dokázal vraj konečne to, čo sa mu nikdy počas tridsiatich rokov experimentovania nepodarilo.

Astronóm Juraj Tóth: Boh rozhodne neposúva prstom každý atóm

Astronóm Juraj Tóth. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V sále plnej detí prednášal o jednej z najnáročnejších tém: ako a prečo vznikol vesmír, hviezdy, planéty a život. Poslucháči Detskej univerzity Komenského sa ho pýtali otázky, ktorými sa zaoberá ľudstvo už tisícročia. Aj či vo vesmíre zostalo miesto pre existenciu mimozemšťanov či Boha.

Väčšina odpovedí nám chýba, priznáva astronóm Juraj Tóth. "Stále sa vraciame k základným otázkam o podstate a poznávaní vesmíru. Astrofyzika však vie dať mantinely, v ktorých sa vieme hýbať pri odpovediach," vysvetľuje.

„Otázky, kto je za tým a aký má svet pôvod a zmysel, priamo nekonkurujú kozmológii. Veda ponúka logický pohľad na svet, na mnohé otázky však neodpovedajú takzvané tvrdé, prírodné vedy, ale filozofia, antropológia, sociológia. Je na každom človeku, ako si skĺbi tieto pohľady dohromady,“ hovorí.

Podľa neho veda nevylučuje vieru vo vyššie veci. „Ale veda vie minimálne vylúčiť naivné predstavy, napríklad o bradatom dedkovi nad obláčikmi – vieme, že tam nikto taký nie je. Boh môže byť transcendentálne prítomný v celom vesmíre, všetko svojím spôsobom prevyšovať a zároveň byť vo všetkom veľmi prítomný. Rozhodne však neposúva prstom každý atóm, skôr môže dávať existenciu aj autonómiu všetkému, čo existuje,“ dodáva.

Víkendový recept

Ríbezľovo-tvarohový koláč. (zdroj: Tortyodmamy.sk / Kamila)

Sú ako stvorené na chvíle pohody. Ponúkame vám jedenásť inšpirácií na smotanové dezerty.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.