Víkendový výber: Budú správy RTVS nezávislé a prečo sa SND chce súdiť?

Držiteľ Oscara Geoffrey Rush: V Paríži som videl hrať Bolka Polívku a to zmenilo môj život

Geoffrey Rush v Karlových Varoch. Dostal Krištáľový glóbus za celoživotný prínos kinematografii. (zdroj: KVIFF)

Myslel si, že jeho osudom bude navždy divadlo. Geoffrey Rush až do štyridsiatky totiž žiadnu veľkú rolu dovtedy nedostal a ani už v takú nedúfal.

Až do momentu, keď mu ponúkli úlohu geniálneho klaviristu Davida Helfgotta, ktorému výchova despotického otca spôsobila hlbokú traumu a psychickú chorobu, no vďaka hudbe dokázal byť šťastný.

Dostal za ňu Oscara a prišli ďalšie veľké roly, medzi nimi v Pirátoch z Karibiku a vo filme Kráľova reč.

„Cítil som, že mi môže prospieť dlhá prax so shakespearovskými postavami. Nesmierne zaujímavé bolo, keď som hral klaunov, opilcov, hlupákov - a bláznov. Jedného takého som hral v Kráľovi Learovi. Spomenul som si naňho, keď som objavil Davida Helfgotta, mimoriadne vzácnu osobnosť. Bol obdarený talentom a zároveň nezvyčajnou psychikou. Bola ako krajina, v ktorej sa len málokto vedel orientovať,“ povedal oscarový herec v rozhovore pre SME.

Prvý taký moment, keď ucítil, že sa zrazu stal slávny, bol, keď stál vonku pred talianskou reštauráciou na Manhattane. „Som v New Yoku a v kine sa hrá môj film, vravel som si. A okolo šiel práve jeden chlapík, hipster, autentický „dude“. Povedal: „Hej, pane, úžasný film!“ Vtedy som naplno precítil, čo sa deje. Bol to strmý vzostup hore. Zrazu som sa dostal do úplne inej dimenzie, na cestu, na ktorej som sa so všetkou pokorou začal učiť a naučil som sa veľmi veľa,“ prezradil.

Hviezdy sa zvyknú správať inak. Nijako mi to v živote neuľahčila, vraví o Jane Brejchovej dcéra

Nezabudnuteľná diva. Femme fatale Jana Brejchová stvárnila množstvo skvelých postáv, osudových a nádherných žien. (zdroj: archív)

Zo života Jany Brejchovej, o ktorej kedysi Jan Werich povedal, že je jedinou filmovou hviezdou Československa, nevedela verejnosť v posledných rokoch skoro nič. V novinách už o nej neboli takmer žiadne správy, jej posledné fotografie vznikli dávno a v televízii nevystupovala. A v kinách chýbala tiež.

Až teraz, keď o nej dcéra Tereza Brodská napísala knihu a emotívne v nej opísala jej prácu, vzťahy a rozhodnutia, ktorým nie vždy rozumela, možno o jej živote vytušiť o čosi viac.

Keď sa k jej neurologickému nálezu pridal aj zápal kolena po páde v kúpeľni, Jana Brejchová prestala sama chodiť a z umeleckého života sa vytratila tak, ako to bolo príznačné pre celú jej hereckú kariéru.

„Stala som sa populárnou, pretože som sa narodila v určitej dobe. Alebo som chytila módny vietor. Boli práve v móde štíhle dievčatá s veľkými očami a ja som práve v tej dobe začala hrať.“

Rozhovor, ktorý vtedy v časopise Tvorba na začiatku 60. rokov minulého storočia vyšiel, mal názov Dávka úprimnosti. Jana Brejchová v ňom vystupuje ako premýšľavá, vnímavá herečka.

Aj keby sa narodila v Spojených štátoch amerických a bola obklopená obrovskou konkurenciou, vďaka tomu všetkému by sa presadila. Len je otázne, či bola ochotná prijať hru, ktorú hviezdy svetového filmu väčšinou hrajú. Pravdepodobne nie.

Matej Krén vytvoril do SND veľkolepé dielo z tisícok kníh, spor o jeho odstránení sa končí súdmi

Dielo Mateja Kréna Impluvium v Slovenskom národnom divadle. (zdroj: SND)

Na začiatku bol dobrý úmysel oživiť vnútorné priestory Slovenského národného divadla niečím príťažlivým. Výtvarník Matej Krén dokáže svojimi dielami vyvolať dojem veľkoleposti.

„Nebol som iniciátorom tejto myšlienky, divadlo ma vyzvalo, aby som preň vytvoril nejaké dielo. Rozhodol som sa pre prepojenie prvku antickej architektúry – impluvia, teda nádrže, do ktorej steká dažďová voda v antickom dome, s priestorom divadla ako kultúrnym rezervoárom plniacim sa tým, čo je v nás. Dažďovú vodu som metaforicky premenil na stekanie ľudského prežívania sveta do textov kníh v Impluviu. Išlo o projekt vytvorený špeciálne pre SND,“ povedal pre SME Krén.

Impluvium je v SND od roku 2015, keď bol generálnym riaditeľom Marián Chudovský. Podľa zmluvy medzi SND a nadáciou ARS NOVA, ktorá realizáciu diela financovala, tam malo byť tri roky.

Zmluva sa potom ešte niekoľkokrát predlžovala. Po tom, čo sa skončila jej platnosť 31. júla 2021, ju však aktuálny generálny riaditeľ SND Matej Drlička už nepredĺžil. Ako dôvod uviedlo SND iné predstavy o vzhľade a využití priestoru.

Dielo Impluvium, zložené z tisícok kníh, zaberá plochu zhruba 26 štvorcových metrov. Vo foyer divadla ho už vedenie SND nechce. Nadácia ARS NOVA, ktorá dielo SND prepožičala, ho ale neodstránila, aj keď jej to nariadil súd.

Bojovali s boľševikom o svojho Štefánika. A vyhrali

Štefánik v Predmieri vydržal napriek snahe komunistov, ktorí ho chceli odstrániť. (zdroj: Marcel Huljak)

„Keď sa rozchýrilo, že v dedine im chcú sochu vziať, striedali sa pri nej v nepretržitých hliadkach vo dne v noci. V hliadke bol napríklad aj miestny učiteľ a divadelník Martin Dubravka, nočné strážne hliadky mali dohovorený signál, sirénu, a ak sa by niečo dialo, ostatní z dediny by prišli na pomoc. Svoju sochu si ustrážili,“ rozpráva príbeh z Predmieru kronikárka a učiteľka na dôchodku Jolana Letríková.

„Štefánikova socha stojí v Predmieri už od čias prvej Československej republiky. Rovno v strede obce. Po komunistickom prevrate chcela štátna moc sochu niekoľkokrát odstrániť, po roku 1948 a potom aj po roku 1968. Ale nepodarilo sa jej to. Je to zásluha samotných obyvateľov a ich bdelosti, že tu dodnes stojí.“

Malá dedina na hornom Považí pri Bytči má len niečo vyše 1300 obyvateľov. V strede obce, v parku vedľa kostola, sa vypína socha jedného zo zakladateľov Československa. Má na sebe patinu desaťročí, vykročený Milan Rastislav Štefánik v typickej generálskej uniforme tu stojí od roku 1930.

Hoci Štefánik nie je rodákom, a ani v obci nikdy nebol, Predmierčania, či, ako sa sami nazývajú, Predmierci, sú na „svojho“ Štefánika dodnes hrdí.

V minulosti bola aj na kandidátke KDH. Spravodajstvu RTVS bude šéfovať Hlucháňová

Mária Hlucháňová pracovala aj na prezidentskej kampani Pavla Hrušovského. (zdroj: TASR)

Nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj potvrdil, že za riaditeľku spravodajstva vymenuje novinárku Máriu Hlucháňovú, ktorá v minulosti pracovala aj pre politikov.

Hlucháňová, ktorá v poslednom čase pôsobila ako redaktorka denníka Pravda, v minulosti pôsobila aj ako riaditeľka komunikačného odboru KDH, šéfka prezidentskej kampane Pavla Hrušovského a jeho odborná poradkyňa. Objavila sa aj na volebnej kandidátke KDH.

Dosluhujúci generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník si pritom vyslúžil kritiku aj za to, že sa počas jeho šéfovania do vedenia spravodajstva dostávali bývalí hovorcovia, čo vzbudzovalo obavy, nakoľko budú títo novinári, kedysi previazaní s politikmi, nezávislí.

