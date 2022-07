Víkendový výber: Prečo sa ozvať už pri oplzlých vtipoch a obchytkávaní

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Tvrdia, že každá žena už zažila sexualizované násilie. Práve to sa snažia zo spoločnosti odstrániť. Známy feministický pár Jasmína a Pavel Houdekovci preto učí modernú sebaobranu a nastavovanie si hraníc. Obaja majú pritom silné životné príbehy, ktoré ich k tomuto poslaniu doviedli. Ako sa naučiť ctiť si vlastné telo a aj telesné pôžitky, o tom zas hovorí nový film v hlavnej úlohe s excelentnou Emmou Thompson, ktorý je práve v slovenských kinách. Prečo oscarový herec Benicio del Toro cítil na festivale v Karlových Varoch blízkosť vojny, aj koho si novozvolený šéf RTVS Ľuboš Machaj volá do svojho tímu, sa dočítate v ďalších článkoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Učia modernú sebaobranu: Chceme, aby sa ľudia ozvali pri oplzlých vtipoch aj obchytkávaní

Manželia Houdekovci, Pavel a Jasmína, sa venujú Modernej sebaobrane. (zdroj: SME/Marko Erd)

"Žiadna žena v rámci sebaobrany nepotrebuje počuť, že nemá v noci chodiť do parku, nosiť podpätky či krátke sukne. Potrebuje skôr počuť, že sa má ohradiť, nastaviť si hranice a zvýšiť tak šancu, že agresora odradí," hovoria manželia Jasmína a Pavel Houdekovci.

V Česku sú známi ako feministická dvojica, ktorá bojuje proti sexuálnemu obťažovaniu a násiliu, búra mýty a prednáša o tom, ako sa brániť.

Učia najmä to, ako prežiť v každodenných situáciách. Len málokto z nás totiž zažije znásilnenie v parku, ale takmer určite sa väčšina stretne so sexuálnymi narážkami, obchytkávaním alebo ponižovaním.

Obaja majú pritom silné životné príbehy, ktoré ich priviedli k tomu, že sa spoločne zamerali na boj za odstránenie násilia v spoločnosti.

Keď mala Jasmína štrnásť rokov, znásilnili ju. Túto traumu neskôr riešila aj užívaním drog, žila na ulici. On bol terčom šikanovania a často si ho vyberali agresori ako svoju obeť. Každý z nich sa s týmito skúsenosťami popasoval po svojom. Jej pomohla terapia, jemu tréningy a štúdium.

S fenoménom sexualizovaného násilia má podľa nich pritom skúsenosť každá žena. „Schválne hovoríme každá, lebo každá z nás sa už stretla buď s oplzlým komentovaním, alebo obchytkávaním, komentovaním tela, keďže v spoločnosti je sexizmus. Drvivá väčšina žien si vybaví skúsenosti s tým, ako ich niekto obťažoval, a môže ísť aj o dvadsať rokov staré spomienky.

Takých skúseností sme počuli stovky. Od žien, ktoré mali v autoškole oplzlého lektora a dodnes preto nešoférujú, hoci vodičský majú, až po také, ktoré nenosia výstrihy, lebo okolie komentovalo ich väčšie prsia. Nie sú samy sebou a to vnímam ako radikálne ochudobnenie o vlastnú slobodu,“ hovorí Jasmína.

Opäť možno vkročiť do vôbec prvej vily architekta Weinwurma

Vila je vôbec prvým dielom architekta Fridricha Weinwurma, na ktorom ukázal budúce princípy svojej tvorby, funkcionalizmu.

Je po druhej svetovej vojne a spisovateľ Janko Jesenský, národný umelec, je už pár rokov po smrti. Z bytu, v ktorom zomrel, sa stalo múzeum, vôbec prvé literárne múzeum na Slovensku.

Byt je súčasťou modernej vily na bratislavských Palisádach, ktorú za prvej republiky postavil popredný architekt Fridrich Weinwurm. Je vôbec prvým jeho dielom, na ktorom ukázal budúce princípy svojej tvorby, funkcionalizmu. Kým predtým návštevníci sledovali iba zariadenie bytu, dnes je to aj samotná stavba, v ktorej sa nachádza.

Múzeum bolo roky zatvorené, teraz sa konečne opäť otvára.

„Je veľmi pravdepodobné, že Janko Jesenský sa s Fridrichom Weinwurmom osobne stretával v meste, pretože obaja boli známi intelektuáli a milovníci bratislavských kaviarní,“ hovorí kurátor Daniel Hupko z Múzea mesta Bratislavy (MMB) a súčasne autor inštalácie Jesenský / Weinwurm: obsahy a formy.

„To špecifické prepojenie oboch intelektuálov sme chceli zdôrazniť práve novou inštaláciou, ktorá má predstaviť tradičnú expozíciu z nového uhla pohľadu. Návštevník sa tu stretne s artefaktmi po známom spisovateľovi, s pôvodným zariadením pracovne aj s knižnicou Janka Jesenského a navyše uvidí prvú funkcionalistickú vilu, ktorú postavil Fridrich Weinwurm. Dostane takpovediac dva v jednom.“

„Záujem návštevníkov na otvorení bol veľmi nečakaný, čakali sme tak polovicu z toho, koľko ľudí prišlo,“ priznáva riaditeľka MMB Zuzana Palicová.

Chce rozkoš, ale hanbí sa to povedať. Vidieť sa nahá bola najťažšia úloha Emmy Thompsonovej

Emma Thompson a Daryl McCormack vo filme Veľa šťastia, pán Veľký. (zdroj: FORUM FILM)

Až keď po tridsiatich rokoch spolužitia ovdovela, rozhodla sa všetko zmeniť. Zrazu sedela v hotelovej izbe a nervózne čakala na sexuálneho pracovníka Lea, ktorý jej má pomôcť zažiť, čo ešte nezažila.

Posteľové scény si síce Emma Thompson nikdy nevyskúšala, ale ukázať, akou veľkou herečkou je, už mohla veľakrát. A aj to využila. Napriek tomu je film Veľa šťastia, pán Veľký práve ten, kde dochádza k nevídanej explózii jej majstrovstva.

Od Thompson nikdy počas jej filmovej kariéry nechceli, aby mala na plátne sex, aby predviedla svoju zmyselnosť. Bola pre producentov a režisérov jasne zaškatuľkovaná: to je tá, čo sa hodí na postavy milých žien a poslušných manželiek.

Nikto pred ňou neskrýval, prečo to tak je. Otvorene komentovali jej výzor a len málokedy s ňou boli spokojní. Široké boky, hrubé nohy, priveľké ústa. Nebola prosto dosť pekná.

Výsledkom bolo, že sa naučila s dešpektom pozerať na svoje telo a nebolo pre ňu vôbec ľahké postaviť sa nahá pred zrkadlo, ako si to vyžadovala scéna v jej novom filme Veľa šťastia, pán Veľký.

Machaj volá do RTVS aj bývalú šéfku Zemkovú

Miloslava Zemková. (zdroj: FOTO ARCHÍV SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Kedysi tvorili riadiaci tandem v Slovenskom rozhlase a krátko aj v novovzniknutej RTVS. Ľuboš Machaj sa v auguste stane novým generálnym riaditeľom telerozhlasu a do svojho tímu chce prizvať Miloslavu Zemkovú. Spolupracovali v rokoch 2006 až 2012.

"Miloslave Zemkovej dôverujem, nemusíme si mnohé veci okolo verejnoprávnych médií vyjasňovať a nezakrýva, že spolu diskutujeme," povedal Machaj pre SME.

Bývala šéfka Slovenského rozhlasu aj prvá riaditeľka RTVS konzultovala už jeho kandidátsky projekt a potvrdila, že ponuku na ďalšiu spoluprácu dostala. Všetko je však podľa nej zatiaľ otvorené.

„Ak ma do svojho tímu prizve, pôjdem rada, ale nie na riadiacu pozíciu. Nechcem ísť do manažérskej pozície, skôr si viem predstaviť nejakú projektovú, konzultačnú alebo organizačnú spoluprácu,“ vyjadrila sa pre SME Zemková a dodala, „diskusiu sme zatiaľ neuzavreli a naše predstavy sa musia stretnúť. Ešte je potrebné si k tomu sadnúť".

Benicio del Toro cítil v Česku blízkosť vojny: Neviem, ako som sa sem dostal

Benicio del Toro dostal v Karlových Varoch Cenu prezidenta festivalu. (zdroj: KVIFF)

Záver festivalu v Karlových Varoch okrem iného patril aj hercovi Beniciovi del Torovi, držiteľovi Oscara za strhujúci film Traffic – Nadvláda gangov.

„Neviem, ako som sa sem dostal,“ začal svoj prejav. „Možno je to vďaka šťastiu, možno vďaka talentu, možno vďaka vytrvalosti. V každom prípade, môj úspech je len vedľajším produktom práce ľudí, ktorí mi verili.“

Potom poďakoval divákom, ktorí vdychujú nový život jeho filmom, a nakoniec poďakoval festivalu, že reaguje na to, čo sa deje na Ukrajine. Pretože v jeho programe je nová sekcia Work in Progress, kam zaradili filmy, ktoré by sa normálne premietali na festivale v Odese.

„Stojím veľmi blízko krajine, kde je už niekoľko mesiacov nevyvolaná vojna,“ povedal. „Som nesmierne hrdý a vďačný, že som dostal cenu práve na festivale, kde sa komunita ľudí rozhodla vdýchnuť nový život kultúre, ktorá je svedkom toho najlepšieho aj toho najhoršieho, čoho je ľudstvo schopné.“

Víkendový recept

Krehký koláč s čučoriedkami a mandľovou mrveničkou. (zdroj: Isifa)

Mrveničkový koláč nemusí byť iba slivkový. Čo tak čučoriedky s mandľami?

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.