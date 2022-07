Víkendový výber: O vyhorení, Gottovi aj monogamii. Čo čítať počas leta?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Začína sa dovolenkové obdobie a redaktori a redaktorky denníka SME pre vás napísali o knihách, ktoré ich v poslednom čase najväčšmi zaujali. Veríme, že vás inšpirujú aj na letné čítanie. Už o niekoľko dní sa začne najväčší letný festival na Slovensku, Pohoda, ktorá oslávi 25 rokov svojej existencie. Aký bude aktuálny ročník, aj aký bol najťažší ročník v histórii, prezrádza v rozhovore Michal Kaščák. Do kín v tomto týždni prišiel nový film Prezidentka, v ktorom sa Česi inšpirovali Zuzanou Čaputovou. Prečo je však ich snímka mimo reality?

Kundera, Brežná aj Solčanská. Knižné tipy na dovolenky z redakcie denníka SME

Knižné tipy od redaktorov a redaktoriek denníka SME. (zdroj: SME/Marko Erd)

Dovolenky sa blížia a mnohí z nás hľadajú dobré knihy, pri ktorých si oddýchneme alebo načerpáme nové vedomosti. V redakcii denníka SME sme preto pripravili výber toho najlepšieho, čo sme za posledné obdobie čítali. Inšpirujte sa knižnými tipmi od redaktorov a redaktoriek denníka SME.

Kaščák: S tými, ktorí na nás zanevrú preto, že podporujeme Ukrajinu, si neporozumieme

Michal Kaščák. (zdroj: SME/Marko Erd)

Pohoda si za dvadsaťpäť rokov svojej existencie vybudovala povesť nielen jedného z najkvalitnejších hudobných festivalov v Európe, ale aj miesta, ktoré zásadným spôsobom buduje verejnú mienku a stará sa o hodnoty demokracie.

Pohoda je oslava slobody a vždy ňou bola, hovorí jej zakladateľ Michal Kaščák.

„A keď má byť niečo oslavou slobody, tak je zrejmé, že reagujeme na zásadné porušovanie práva na slobodu, aké zažívajú Ukrajinci práve teraz,“ zdôrazňuje. „Ak na nás časť ľudí zanevrie preto, že podporujeme susedov, ktorí sú napadnutí, znamená to, že si s týmito ľuďmi zásadne nerozumieme.“

Kaščák sa nebojí ani stretnutia ukrajinských, ruských a bieloruských hudobníkov, ktorí na Pohode vystúpia. „Snažím sa vždy myslieť na to, čo sa nám dialo v 80. rokoch, keď sme boli súčasťou komunistického bloku. Mnohí ľudia na Západe vtedy podporovali takzvané ostrovy pozitívnej deviácie na Slovensku a myslím si, že toto je teraz naša úloha voči Rusku a Bielorusku.

Úplne rozumiem postoju Ukrajiny, ale v našom záujme, a vôbec v záujme celého sveta, by mala byť podpora demokratických prúdov v týchto dvoch krajinách,“ dodáva.

Prezidentka zaľúbená do obyčajného muža. Aj Česi by to chceli, ale nevedia si to predstaviť

Aňa Geislerová ako česká hlava štátu vo filme Prezidentka. (zdroj: ČT)

Česi obdiv k slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej nijako neskrývajú a v dobrom nám ju závidia. Priťahuje ich na nej všetko, pravdepodobne aj jej ľúbostný život.

Politička s vysokou etikou, s idealistickými ambíciami a bez komplexov, že je rozvedená a sama vychováva dospievajúcu dcéru, presne taká je žena, ktorá je do najvyššej funkcie zvolená v novom českom filme Prezidentka.

Vyzerá to však tak, že Česi nemajú skúsenosť so ženou na takomto poste a čo je horšie, nevedia si to ani predstaviť. Život prezidentky síce príťažlivo romantizujú, zostávajú však mimo reality.

Pravdepodobne si myslia, že partnerský život je nezlučiteľný s reprezentovaním štátu, že funkcia prezidentky posúva človeka medzi kráľov, ktorí sa musia podriaďovať tradíciám dynastie a že Pražský hrad je samostatná republika, kam treba víza.

30-kilové dievčatá? Poruchy príjmu potravy nie sú len o podváhe, no život týchto ľudí je strašný

Kristína Miřetinská pracuje ako koučka pre ľudí s poruchami príjmu potravy. (zdroj: SME/Marko Erd)

Sama prekonala anorexiu a dnes funguje ako sprievodkyňa životnými situáciami, ktoré ľuďom s podobnými problémami vysvetlí najlepšie práve niekto, kto si tým sám prešiel. Kristína Miřetinská je na Slovensku zatiaľ jediná, ktorá takto pracuje aj so zahraničným certifikátom.

„Pre obyčajného človeka je nepochopiteľné, ako môže niekto nechcieť jesť alebo sa toho bojí. Ale to sa nedá úplne pochopiť a možno to ani netreba,“ myslí si.

Najviac porúch príjmu potravy podľa nej vzniká v puberte. „Myslím si, že vždy musia veľa urobiť rodičia. Nanešťastie mnohí to riziko nevedia zachytiť. Veľa rodičov je tiež vychovaných v diétnej kultúre. Mamy alebo otcovia doma pred zrkadlom komentujú svoje telo, majú zákazy v stravovaní, povedia si, že si niečo nedajú, lebo priberú.

Nevnímajú, že deti to počúvajú a keďže rodič je pre ne najväčšia autorita, zapisujú si to v hlave a môže sa to zle prehupnúť. Dôležité je rozprávať sa, budovať vzájomnú dôveru. Ak dieťa môže rodičom povedať hocičo a nie je za to odsúdené, tak je to polovica vyhratého boja,“ hovorí.

Ak bude mať zlý pocit zo svojho tela, bude chcieť niečo na sebe zmeniť, s rodičom sa môže rozprávať a on mu môže povedať – Čo je zlé na tom, že si teraz pribrala? Čo to o tebe hovorí ako o človeku?

„Nevieme ovplyvniť celú spoločnosť, no ovplyvnime aspoň domáce prostredie,“ zdôrazňuje.

Ženská nahota už nestačí. Toto je éra penisov na obrazovke

Benedict Cumberbatch vo filme The Power of The Dog. (zdroj: IMDB)

„Áno, toto je éra penisov na obrazovke,“ píše magazín New York Post a Wall Street Journal sa pridáva s konštatovaním o „zlatom veku nahých mužov“.

Začať by sa dalo napríklad pri seriáli Euphoria, v ktorom zobrazili vyše 70 nahých mužských genitálií. Pokračovať možno rozprávajúcim penisom Sebastiana Stena v sérii Pam and Tommy o Pamele Andersonovej a jej ex manželovi Tommym Leem, alebo Benedictom Cumberbatchom, ktorý sa v plnej nahote ukázal v tohtoročnom oceňovanom filme Sila psa.

Ženská nahota vo filmoch či seriáloch sa normalizovala až do bodu, v ktorom bol nepomer holej kože medzi pohlaviami neodignorovateľný. Seriál Game of Thrones napríklad počas všetkých svojich sérií ukázal ženské prsia viac ako 130 ráz, no iba sedemkrát ukázal mužský penis. Prečo je to teraz inak?

Víkendový recept

Cake pops – koláče na paličke. (zdroj: Adobe Stock)

Cake pops – koláče na paličke. Keď vám zvýši piškóta z koláča, využite ju na tento dezert.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.