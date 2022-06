Víkendový výber: Čo by mal nový riaditeľ priniesť do RTVS?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Už v pondelok predstavia ôsmi kandidáti na generálneho riaditeľa RTVS, ako si predstavujú budúcnosť tohto média. Uskutoční sa ich verejné vypočutie pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá. Kto je favoritom a kto čiernym koňom? Dočítate sa v sérií článkov, analýz a rozhovorov s kandidátmi. Prinášame Vám aj jeden z najčítanejších článkov týždňa o Valovi Kilmerovi, ktorý dlho popieral rakovinu a jeho návrat v Top Gun teraz dojíma svet.

Koalícia by chcela jedno meno, ale každý to svoje. Z Rezníka sa stáva čierny kôň volieb

Šéf RTVS Jaroslav Rezník. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Jaroslav Rezník odmietol opakovane odpovedať na otázku, od ktorej z parlamentných strán očakáva podporu vo voľbách nového šéfa RTVS.

"Od samého seba," povedal, keď vychádzal z rokovania mediálneho výboru, dal sa na odchod. "Kvalita projektov rozhoduje," dodal. Na ďalšie otázky už neodpovedal.

Generálny riaditeľ RTVS síce nie je medzi ôsmimi kandidátmi favoritom, pre neschopnosť vládnej koalície dohodnúť sa na jednom mene sa však z Rezníka stáva čierny kôň volieb. Parlament bude šéfa verejnoprávneho média voliť 22. júna.

"Situácia v koalícii je taká neprehľadná, že vôbec neviem predpokladať, či nejaká dohoda vôbec vznikne," tvrdí šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Kandidáti na šéfa RTVS odkryjú svoje plány. Otázka je, či ich budú môcť zaplatiť

Ilustračná fotografia. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)



Už v pondelok predstavia ôsmi kandidáti na generálneho riaditeľa RTVS, ako si predstavujú budúcnosť tohto média. Uskutoční sa ich verejné vypočutie pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá. Viacerí hovoria o problémoch s financovaním RTVS.

„Uvedomujem si, že už to vyzerá ako floskula, ale nemôžeme sa o plnení úloh verejnoprávnych médií baviť bez vyriešenia ich financovania,“ vysvetľuje aj filmová producentka Zuzana Mistríková.

Pri problematickom financovaní RTVS môžu vznikať aj obavy z „obchodovania“ medzi predstaviteľmi politickej moci, ktorí majú v rukách štátny rozpočet, a verejnoprávnym médiom, ktoré potrebuje dodatočné financie.

Politické zásahy sa na chode verejnoprávneho média a vyznení jeho spravodajstva v minulosti ukázali viackrát. Najvypuklejšie to bolo v ére mečiarizmu.

Po roku 1989 sa podľa politológa Samuela Abraháma takmer nikdy nepodarilo dosiahnuť, aby malo verejnoprávne médium výnimočné postavenie v demokratickej spoločnosti. Abrahám tvrdí, že najmä preto, že politici aj kandidáti na riaditeľa vnímali funkciu riaditeľa ako politickú nomináciu.

Kandidát na šéfa RTVS Búza: Financovanie je nutné riešiť, aby RTVS vôbec mohla ďalej fungovať

Tibor Búza je jedným z favoritov na nového šéfa RTVS. (zdroj: SME/Marko Erd)

Upriamuje sa na neho pozornosť ako na jedného z favoritov v súboji o riaditeľské kreslo RTVS.

Tibor Búza počas svojho pôsobenia programového šéfa RTVS v ére Václava Miku vniesol do verejnoprávneho telerozhlasu aj viac pôvodnej tvorby. Teraz hovorí, že za posledné roky jej objem klesol.

Jednou z jeho hlavných priorít bude aj spravodajstvo, ktorému kedysi v Slovenskej televízii aj šéfoval. Ráta v ňom aj s personálnymi zmenami.

"Oslovíte ľudí, ktorí sú na trhu a sú dobrí, a vychovávate si zároveň svojich redaktorov. Je to presne ten istý proces, ako keď prišiel do RTVS náš manažment v roku 2012 a našiel spravodajstvo v katastrofálnom stave," vysvetľuje.

Súčasne dodáva, že počíta aj s prenastavením súčasných televíznych okruhov.

Kandidát na šéfa RTVS Golian: Vzťah média a zákazníka sa otočil na hlavu

Ivan Golian kandiduje na riaditeľa RTVS. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Do súboja o pozíciu generálneho riaditeľa RTVS sa nezapája ako kandidát znútra telerozhlasu. Ivan Golian dlhé roky pôsobil predovšetkým ako topmanažér v spoločnosti Orange Slovensko.

Hovorí, že v RTVS treba čím skôr začať s revolučnými zmenami, aby verejnoprávne médium neprichádzalo o divákov a poslucháčov.

„Myslím si, že to môže byť práve výhoda. Môžem sa na tú inštitúciu pozrieť holisticky, nie som viazaný žiadnymi osobnými vzťahmi, či už v samotnej inštitúcii, alebo v ekosystéme jej dodávateľov.

V dobe, ktorá si vyžaduje nie evolučnú, ale revolučnú zmenu tej organizácie, je to výhoda.

Môžem robiť rozhodnutia, ktoré sú dobré pre inštitúciu, bez osobných nánosov. A mám pocit, že v súčasnosti viac ako hocikedy predtým potrebuje RTVS vrcholového manažéra.“

Pavel Berky: Ľuďom nevadí, že ste gej. Ale nechcú sa pozerať na prejavy lásky

Pavel Berky (zdroj: Archív P.B.)

Počas živého vysielania kuchárskej šou sa s partnerom Matějom Pardausom neoficiálne zosobášili. A hoci má pocit, že spoločnosť sa uberá k väčšej tolerancii, homosexuálna svadba v televízii českými divákmi trochu zamávala.

„Zistil som, že ľuďom nevadí, keď poviete, že ste gej, ale nechcú sa na to pozerať. Nechcú vidieť dotyky, prejavy lásky. Prekáža im interakcia. Smutné, ale pochopiteľné bolo, že 90 percent nenávistných komentárov pochádzalo z rómskej komunity.“

S nenávisťou sa však už dávno naučil bojovať. Módny návrhár a televízny kuchár Pavel Berky je totiž ako stvorený pre českých hejterov. Môže za to vraj jeho "trojkombinácia" - je Róm, je homosexuál a ešte aj Slovák žijúci v Prahe.

„Moji rodičia sú skvelí. Majú dlhoročných kamarátov, párik homosexuálov. Chodili s nimi na dovolenky a nikdy s tým nemali problém. Mám pocit, že v širšej rodine to bolo trochu náročnejšie. Ale všetci to prijali a tí, ktorí nie, aspoň neprotestovali. Keď som o svojej orientácii povedal doma, boli prekvapení, že s tým prichádzam až teraz.“

Dýcha aj je vďaka kanyle. Val Kilmer dlho popieral rakovinu, jeho návrat v Top Gun dojíma svet

Val Kilmer sa vrátil ako Iceman do filmu Top Gun: Maverick. (zdroj: IMDB)

Najprv si objavil v krku hrču. Potom sa čoraz častejšie budil tak, že pod hlavou mal na plachte kaluž krvi. V roku 2014 bolo jasné, že Val Kilmer má vážne zdravotné problémy.

Či mám rakovinu? Nie. Je len taká možnosť, že to bude rakovina, odpovedal, keď sa ho znepokojené okolie pýtalo, čo ho trápi.

Chorobu nepopieral iba pred nimi, ale aj sám pred sebou. Všetky jej prejavy považoval za odpoveď tela na to, že jeho myseľ ovládol strach.

Naordinoval si terapiu modlitbou: modlil sa za to, aby ten strach zo seba vyhnal.

"Je čas nechať to tak," hovorí Val Kilmer kolegovi Tomovi Cruisovi v pokračovaní Top Gun. Momentálne nie je v kinách väčšieho hitu, nadšene naň reagujú diváci aj kritici. No pre mnohých fanúšikov nie je ani tak dôležitý film samotný, ako skôr tento jeden moment.

Stretnutie ich dvoch po tridsiatich šiestich rokoch je jeho emočným vrcholom.

