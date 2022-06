Víkendový výber: Pomôže Matovičov balíček v hladových dolinách?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Reportérka SME Radoslava Baňovič Morongová sa vydala do Utekáča, aby z hladovej doliny priniesla príbehy troch rodín, matky – samoživiteľky s piatimi deťmi, rodiny s troma dcérami a dôchodcovského páru. Ako a či vôbec im pomôže Matovičov balíček, sa dozviete v reportáži. Ostro sledovaný súdny proces Depp vs. Heard už pozná rozsudok. Čo však znamená pre hnutie MeToo? Aj o tomto napísala Kristína Kúdelová. Reportér Peter Getting zas zamieril do dediny Pobedim, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako akákoľvek slovenská dedina. Skrýva však smutnú históriu masakru na rómskych obyvateľov spred takmer 100 rokov. A do pozornosti dávame aj rozhovor s novým ombudsmanom pre deti Jozefom Mikloškom, ktorý tvrdí, že jedna po zadku dieťaťu neuškodí či rozhovor s izraelským režisérom Arim Folmanom, ktorého animovaný film o Anne Frankovej je práve v kinách.

V hladových dolinách bude Matovičov balíček len slabou záplatou na zdražovanie

Iveta Oľhová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Iveta Oľhová žije s piatimi deťmi v malom jednoizbovom sociálnom byte v Utekáči. V spacej miestnosti sú pri jednej stene dvojposchodové postele, pri druhej rozkladacie váľandy. Vedľa dverí je zopár skriniek a televízor. V malej kuchynke má stôl, stoličky, sporák a malú posteľ, kde spáva ona.

Oľhovej bývalý muž sa párkrát do mesiaca vráti do bytu, no nemajú dobrý vzťah. Celú domácnosť musí utiahnuť sama. Z dávky v hmotnej núdzi, z príspevkov na deti a z nepravidelného výživného.

Mesačne dostane dokopy 409,05 eura (129,40 eura tvoria rodinné prídavky a 279,65 dávka v hmotnej núdzi), po zaplatení nájmu, energií, stravy v školskej jedálni a poplatku za komunálny odpad jej ostane na živobytie 262 eur. Z týchto peňazí musí každý mesiac nakŕmiť seba aj päť detí, nakúpiť im pomôcky do školy a zaplatiť lekára.

Deti majú alergiu na roztoče, ktoré sa nachádzajú najmä v prachu. „Potrebujú lieky aj krémy, pretože z alergie sa im robia nepríjemné vyrážky. Aj tento mesiac budem musieť ísť na alergológiu. Krém stojí šesť eur, k tomu ešte dvakrát tabletky, to je plus jedenásť eur a, samozrejme, cesta k lekárovi do Lučenca. Všetko teraz zdraželo,“ vypočítava matka.

V malých utekáčskych potravinách je všetko drahšie než vo veľkých supermarketoch. Najlacnejší chlieb stojí 1,96 eura. Veľký peceň, ktorý Oľhová pre rodinu potrebuje, môže kúpiť za dve eurá a viac. Obyčajný rožok stojí dvanásť centov.

„Rožky? Kdeže rožky pri piatich deťoch. Kupujem chlieb a aj ten je už drahý. Urobím v obchode dvadsaťeurový nákup a mám tam len základné veci,“ sťažuje si.

Jednorazový príspevok sto eur pre ňu a pre každé jej dieťa a zvýšenie prídavkov z balíčka ministra financií Igora Matoviča jej môžu pomôcť, ale možno len dočasne.

Kritici prízvukujú, že štát rozdáva, ale z druhého vrecka ľuďom peniaze budú musieť vytiahnuť dediny a mestá.

Bola to katastrofa. Nič obetiam násilia neuškodí viac, vraví o súde s Deppom a Heard hnutie MeToo

Amber Heard. (zdroj: SITA/AP)

"V tejto sieni sedí násilník. Ale nie je to Johnny Depp. To, čo sme počuli hovoriť Amber Heard, je príbehom mnohých obetí. Nie je to však jej príbeh," povedala v záverečnej reči súdneho procesu Deppova právnička Camille Vasquez.

V súdnej sieni zaznelo počas šiestich týždňov procesu niekoľko veľavravných nahrávok, z ktorých sa dalo usúdiť, aké divoké to v manželstve mali. Heard priznala, že Deppa bila, Depp priznal, že mal nevhodný slovník a pod vplyvom alkoholu a drog bol agresívny.

Obaja toho druhého vystavili násiliu, zhodnotila situáciu psychologička Laurel Anderson, ktorá bola v minulosti ich párovou terapeutkou.

Organizácie, ktoré vznikli s cieľom podporiť a ochrániť obete domáceho násilia, boli po celý čas znepokojené. Od procesu sa chceli dištancovať.

"Vďaka hnutiu MeToo boli vypočuté mnohé obete sexuálne násilia. Odkedy sa stal jeho hashtag virálny, urobil sa veľký krok k citlivosti voči tomu, aké rôzne a dlhodobé následky sexuálne násilie má. No to, ako sa ním narábalo počas procesu Depp vs. Heard, je čistá katastrofa. Nič mu doteraz tak neuškodilo," napísali na sociálnych sieťach predstavitelia organizácie Me Too Movement.

Krvavú hlavu Rómky zahaľovalo perie. Útočníci sa správali ako zmyslov zbavení

Spisovateľ Marek Vadas, v pozadí ulica v Pobedime, kde bývajú Rómovia. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Pobedim je dedina ako každá iná. Navonok sa ničím nelíši. O žiadnej výnimočnej udalosti sa tu návštevník nič nedozvie.

Počas hodov v roku 1928 sa tu však odohral pogrom. Miestni podgurážení chlapi vyrazili v dvoch šíkoch nocou na rómsku kolóniu skraja dediny, bolo ich hádam štyridsať. Agresia útoku neskôr vyrážala dych aj vyšetrujúcim žandárom. Vybíjali okná, rozrúbali dvere, rozbíjali zariadenie, hádzali kamene, strieľali. Útočili na každého, koho objavili. Ženy naháňali až do polí a keď sa krvavé telá pohli, vrátili sa a dorazili ich. Inej obeti zas vyrazili tyčou s hákom zuby a za čeľusť ju vytiahli cez okno.

Nočný pogrom si vyžiadal štrnásť ťažko ranených a šesť mŕtvych. Hoci prešlo takmer sto rokov, v dedine medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom sa o udalosti dodnes mlčí. A Rómovia dodnes bývajú aj v tých domoch, ktoré pogrom zasiahol. Podľa romistov nastal čas na pripomienku.

Nový komisár pre deti Mikloško: Jedna po zadku dieťaťu neublíži, nastavuje hranice

Nový komisár pre deti Jozef Mikloško. (zdroj: SME/Marko Erd)

Symbolicky na Medzinárodný deň detí si prevzal Jozef Mikloško funkciu nového komisára pre deti, v ktorej už polroka nadsluhovala bývalá detská ombudsmanka Viera Tomanová.

Myslí si, že na Slovensku sú deti zákonom dostatočne chránené pred ťažkými fyzickými trestmi. Že dieťa dostane jednu po zadku, lebo napríklad niekam nemá ísť, nie je pre dieťa podľa neho problém.

„Keď je dobrý vzťah s dieťaťom, tak nie. Iné je to v detskom domove alebo zariadení, kde sa pracuje s dieťaťom, s ktorým nie vždy musíme mať vzťah. Ak máme s dieťaťom dobrý vzťah, berie to inak. Ak nemáme, tam je problém. Dieťa to už berie tak, že aj jedna po zadku je ponižujúca, najmä ak ide o patologickú rodinu,“ hovorí.

"Niekedy treba rozlišovať, čo je fyzický trest a čo je určovanie hraníc dieťaťu. Hranice sú totiž extrémne dôležité," tvrdí. "Dôležité je povedať, že nastavenie hranice, ktorá súvisí s fyzickým dotykom alebo jedna po zadku určite dieťaťu neublíži. Ale keď ho niekto bije, ubližuje mu, to je samozrejme zlé."

V rozhovore pre SME odpovedal aj na otázky o tom, ako bude pristupovať k deťom z LGBTI menšiny, aj ako chce u detí viac zviditeľniť svoj úrad. Jeho prioritou je duševné zdravie detí.

Ari Folman: Mame sa nacisti zdali krásni. Šokovalo ju, ako vyzerali v Norimbergu

Izraelský režisér Ari Folman. (zdroj: Profimedia)

V detstve musel počúvať jej zážitky z koncentračného tábora a v dospelosti sa s ňou hádal o tom, či tomu hororu musia byť vystavené aj jeho deti.

Keď mu ponúkli spracovať príbeh Anny Frankovej a posunúť ho do súčasnosti, nemal žiadny záujem. No predstava, že by tým predĺžil život mame, ho lákala. Mala deväťdesiat osem rokov, keď ho uvidela.

Odložím svoju smrť, ak nakrútiš tento film. Zomriem až po jeho premiére, povedala izraelskému režisérovi Arimu Folmanovi mama.

Tento týždeň prišiel film Kde je Anna Franková aj do slovenských kín.

„Anna sa stala takou ikonou, až ľudia zabudli, že to bola živá bytosť. Nebola sväticou, bola to normálna tínedžerka. Niekedy bola prešibaná, niekedy žiarlila na sestru, posmievala sa jej a hádala sa s mamou, tak ako sa s mamou hádajú všetci tínedžeri,“ rozpráva Folman.

„Prekonať jej ikonickosť je zásadné. V Amsterdame som navštívil dom, kde ako dieťa bývala, ale zostal som sklamaný. Vošiel som dnu a našiel holé miestnosti. Nebol v nich žiadny nábytok, len samé modely a makety. Prosto, nebolo tam nič. Prečo to všetko odstránili? Gauč, postele, skrine? Samozrejme, takto sa tam zmestí trikrát viac turistov - ktorí sú na konci prehliadky šikovne nasmerovaní do obchodu so suvenírmi. Myslel som, že je to vtip,“ dodáva.

Víkendový recept

Pestrý šalát s mangom a kuracím mäsom. (zdroj: Isifa)

Chcete si ozvláštniť, ale aj osladiť prípravu v kuchyni? Vyskúšajte tieto mangové recepty.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.