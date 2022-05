Víkendový výber: Otec sa vzoprel ľudákom, syn sa stal slovenským supermanom

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Presne pred 80 rokmi pomohol zbaviť Slovák Jozef Gabčík svet jedného z najväčších vojnových zločincov 20. storočia. Prečo však z Gabčíka robíme supermana? A aký bol v skutočnosti? Aj o tom vypovedá rozsiahla reportáž Petra Gettinga. Osobné hrdinstvo možno nájsť aj v príbehu Magdalény Zahoranovej, ktorá už piatym rokom ako dobrovoľníčka sprevádza životom Vandu, ktorá vyrastala bez vlastnej rodiny. Píše o ňom Soňa Jánošová. Ako si Rusi po tichu robia biznis na jednom z najprestížnejších filmových festivalov sveta, píše priamo z jeho dejiska reportérka Kristína Kúdelová. A prinášame vám aj rozhovor s módnym návrhárom Borisom Hanečkom a autorom slovenského animovaného filmu Tvojazem Petrom Budinským.

Článok pokračuje pod video reklamou

Návrhár Boris Hanečka: Keď cítim fanatizmus, štartuje sa vo mne bojovnosť

Boris Hanečka. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V čase rozhovoru módny návrhár Boris Hanečka dokončoval prácu na kostýmoch pre baletnú inscenáciu v Slovenskom národnom divadle - Fashion Ballet ´22. Choreografia aj hudba vznikali počas tvorby odevu.

"Mali sme autorskú slobodu, priestor aj čas. Navyše to bol aj experiment," hovorí.

Je jedným z najúspešnejších módnych dizajnérov na Slovensku, jeho modely nosí aj prezidentka Zuzana Čaputová. Pre klasický balet však tvoril po prvý raz. „Tento projekt volám „prehliadka o dvoch modeloch“. Cítim sa však, ako keby som urobil štyridsať modelov,“ povedal pre SME. „Niečo iné je, ak sa mení scéna a na javisku prúdi tok vizuálnych informácií, ale úplne iné je, keď je na pódiu stále len jeden model. Musí sa nejakým spôsobom vyvíjať, musí prinášať príbeh. Modely musia byť zaujímavé z rôznych strán a aj v pohybe. Skĺbiť to je náročné. Nezáleží teda na kvantite,“ vysvetlil.

Navrhuje modely, operné a teraz už aj baletné kostýmy, aj šaty pre klientky. Čo je mu však najbližšie?

„Niekedy máte chuť na grécky šalát, niekedy na prívarok. Tie chute vás zrazu prepadnú. Keď je okolo mňa veľa teatrálnosti, tak mám chuť vytvoriť niečo minimalistické. A potom sú tu ešte aj klientky, ktoré túžia po kráse. Nepotrebujú ohúriť spektakulárnym a do očí bijúcim nápadom, chcú byť jemné, krásne a zaujímavé na druhý, tretí moment. To sa napríklad v divadle robí ťažko. Na prehliadke velím celej myšlienke ja. Nastavím si gradáciu aj dynamiku. Môže to nakoniec byť teatrálne, ale zároveň aj nositeľné. Mám šťastie, že môžem robiť jedno, druhé aj tretie,“ uzatvára.

Otec vynadal Hlinkovi, syn pomohol zbaviť svet nacistického netvora

Jozef Gabčík, vpravo, a Jan Kubiš boli priatelia a spoločne sa podieľali na Operácii Anthropoid. (zdroj: Vojenský historický ústav)

Slovák Jozef Gabčík spolu s Čechom Janom Kubišom zbavili svet jedného z najväčších zločincov 20. storočia. Na luxusný mercedes Reinharda Heydricha s esesáckym číslom SS-3 zaútočili pred 80 rokmi, 27. mája 1942.

Odstránenie SS-obergruppenführera a generála polície, šéfa bezpečnostnej polície a ríšskeho protektora protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha sa už mnohokrát detailne opísalo, útok inšpiroval veľa kníh a filmov.

Napriek tomu okolo tohto vojaka zostávajú viaceré otázniky. Takmer nič sa však nevie o jeho postojoch a pocitoch, o tom, čo ho formovalo.

Sám Gabčík už nemôže prehovoriť: nepísal si denník, nezachoval sa jeho zápisník ani jeho listy. Aj z kusých správ, úradných záznamov a útržkovitých svedectiev sa však dá poskladať obraz mladého muža, ktorého meno dnes pozná celý svet.

Mal iba 164 centimetrov, sivé oči a často sa usmieval. Narodil sa v roku 1912, čiže okrem 80. výročia od zabitia Heydricha je to 110 rokov odvtedy, ako sa narodil.

„Treba za každú cenu robiť z neho supermana bez toho, aby sa poukazovalo aj na jeho nedostatky? Veď aj on bol obyčajný človek, žiadny fanatik,“ pýtal sa Stanislav Bursa v časopise Vojnová kronika. Spomínal aj jeho frajerky či to, ako v noci s kamarátmi preskakovali plot vojenskej základne, aby načierno zbehli na pivo – čakanie na nasadenie do akcie bolo nekonečné a vyhliadky na prežitie boli mizivé.

Bursa dopĺňa svedectvo Jana Zemka, ktorý ako jeden z mála výsadkárov prežil vojnu a v roku 1992 mu povedal: „Gabčík bol výborný, dynamický kamarát. Kubiš bol na rozdiel od neho uvážlivý, mal takú hanácku povahu. Obaja sa mali radi a navzájom si tolerovali svoje nedostatky, lebo si obaja dobre uvedomovali, že je to nevyhnutné.“

Vybrať šaty na stužkovú aj sporiaci účet. Kto poradí mladým, ktorí nevyrastajú v rodine?

Magdaléna Zahoranová pôsobí ako BUDDY už vyše päť rokov. Vande pomohla s výberom strednej školy, teraz spolu plánujú jej štart do dospelého života. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Od ich prvého stretnutia ubehlo už viac ako päť rokov. Vanda, ktorá je v Magdaléninej obývačke aj v živote ako doma, sa pripravuje na maturitu, plánuje prípravu na vysokú školu a spolu s Magdalénou riešia mnohé veci, ktoré život mladej ženy zahŕňa. Napríklad aj výber šiat na stužkovú.

Ich špeciálny vzťah vznikol vďaka programu BUDDY, ktorý spája dobrovoľníkov a deti vyrastajúce v centrách pre deti a rodinu, známejších pod starším názvom detské domovy. Na Slovensku je vyše sto centier pre deti a rodinu.

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny približne päťtisíc detí nevyrastá vo vlastnej rodine, ale v ústavnej starostlivosti. Napriek snahám o zmenšovanie kolektívov a dôrazu na rodinný typ centier je pre deti náročné, aby si v nich vytvárali blízke, nezištné a najmä dlhoročné vzťahy.

"Keď som bola v domove, nestretávala som sa v podstate s nikým z mojej rodiny a okrem vychovávateliek som sa nemala s kým rozprávať o dôležitých veciach. V Magde som teda našla niečo ako náhradnú tetu," vraví Vanda.

V programe je momentálne asi sto detí a s dobrovoľníkmi ich spájajú v spolupráci s centrami pre deti a rodinu podľa prísnych kritérií. Zapájaniu predchádza niekoľkomesačný výberový proces dobrovoľníkov, nevyhnutné je prípravné vzdelávanie aj sprevádzanie koordinátora.

Sú niektorí Rusi lepši ako iní? V Cannes si napriek zákazu potichu robia svoj biznis

Cannes je miesto, kde sa stretáva umenie a biznis. (zdroj: SITA/AP)

Ešte donedávna sa zdalo, že masívne sankcie zavedené proti Rusku sa budú týkať aj filmového priemyslu. Zahraničné spoločnosti rýchlo stiahli po vypuknutí vojny avizované premiéry z ruského teritória a ruské kiná museli svoj program tvoriť nanovo.

Zostala im len produkcia domácich režisérov a aj to len tých, čo tvoria v súlade s ruskou propagandou. Také niečo je pre ich tržby likvidačné. Jedine žeby túto katastrofu odvrátil nejaký zázrak - alebo festival v Cannes.

Časopis Variety zistil, že na miestnom filmovom trhu, najväčšom na svete, ruskí distribútori potichu uzatvárajú zmluvy s medzinárodnými agentmi a obchodníkmi.

A to napriek jednoznačnému vyhláseniu Francúzov, že na festival nepustia žiadnu oficiálnu ruskú delegáciu, žiadneho novinára ani iného Rusa, ktorý by verejne neodsúdil vojnu na Ukrajine.

V dedinskom rozhlase recitujú Whitmana, tvoriť u nich chcú umelci z celého sveta

Dokumentárny cyklus o nezávislých kultúrnych centrách na Slovensku Ostrovy štartuje 30. mája na RTVS. (zdroj: Furia Film)

Na prelome tisícročí by si len sotva niekto trúfol hovoriť o budúcnosti tejto ospanlivej dediny. Napriek tomu sú dnes Bátovce výkričníkom na kultúrnej mape Slovenska, pravidelne sa tam vracajú domáci aj zahraniční umelci.

Ide o miesto, kde sa konalo ako viac ako dvetisíc divadelných predstavení, koncertov či výstav a ktoré spolupracovalo na množstve medzinárodných projektov. Deje sa to vďaka umeleckej aj partnerskej dvojici Michalovi Dittemu a Ivete Ditteovej Jurčovej, ktorí spoločne tvoria už dvadsať rokov. A práve v Bátovciach v roku 2008 udomácnili divadlo Pôtoň.

„Sme tu ako na ostrove, lebo široko-ďaleko od nás nič nie je,“ vraví v úvode nového dokumentárneho cyklu Ostrovy Michal Ditte. Prvú z ôsmich častí odvysiela RTVS v pondelok 30. mája.

"Projekt vznikol ako rekcia na súčasnú krízovú situáciu v kultúre a má vyzdvihnúť jej nevyhnutnosť pre spoločnosť," hovoria tvorcovia.

"Zámerom je akcentovať, že práca, ktorú vykonávajú, je nedocenená a mnohokrát je oveľa náročnejšia na organizáciu bežného dňa, rodinné vzťahy a spoločenský život. Ľudia, ktorí budujú tieto centrá svojou vierou, odhodlaním a často osobnými obetami vytvárajú ostrovy pozitívnej deviácie. Napriek tomu stále narážajú na nepochopenie a musia neustále dokazovať oprávnenosť svojej existencie."

Nie je to pixarovka ani disneyovka. Slovenská 3D rozprávka otvára aj rodinné problémy detí

Film Tvojazem je od 26. mája v kinách. (zdroj: plutoon)

Dej jeho filmu je trochu iný ako pri klasických pixarovských či disneyovských rozprávkach. Otvára aj témy, ktoré nie sú úplne príjemné – ako napríklad rozvod rodičov. A pracuje aj so strachom. Ale ani o dobrodružstvo nie je núdza v novom slovenskom animovanom 3D filme Tvojazem.

Aj jeho tvorca je sám dobrodruh. Zaumienil si totiž nakrútiť celovečerný animovaný film pre deti. Na Slovensku to rozhodne nie je bežná vec.

„Nikto tu také filmy nevyrábal, takže sme sa často popálili a učili sa na vlastných chybách. Pred jedenástimi rokmi, keď som začal nad týmto projektom premýšľať, by som azda ani nepovedal, že sa to podarí,“ hovorí Peter Budinský.

„Považujem sa za umelca a nekalkuloval som spôsobom, že to musíme urobiť tak a tak, lebo tak to robia všetci a prinesie nám to tržby. Aj dej nášho filmu je trochu iný ako pri klasických pixarovských či disneyovských rozprávkach. Viac pracujem so strachom, otváram témy, ktoré nie sú úplne príjemné. Ale na druhej strane sa snažím, aby to bolo pre čo najširšie publikum. Hľadám medzi tým rovnováhu,“ hovorí.

„Vezmite si napríklad Star Wars, na tom deti celkom fičia. Tam sa často menia prostredia a ja som tiež chcel, aby sa náš film neodohrával na jednom mieste, ale aby sme prechádzali krajinami, rôznymi prostrediami, aby sa menil dej a stále prichádzalo niečo nové. A aby divák zároveň už od 15. minúty nevedel, ako to celé dopadne,“ dodáva.

Víkendový recept

Babkina bábovka. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Buchty, bábovka či strúhaný koláč. Vybrali sme pre vás recepty na tradičné koláče ako od starej mamy.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.