Víkendový výber: Prečo nemala dostať vyznamenanie Biela légia?

Príjemný víkend! Kto boli Púčik, Tunega a Tesár, ktorých im memoriam ocenila prezidentka? Jeden z trojice bol „hláskou“ a pracoval aj na odhaľovaní povstalcov, píše v rozsiahlej reportáži Peter Getting. Ako prebieha psychické násilie v partnerskom vzťahu, prináša reportáž Michaely Žurekovej. Ako v Cannes privítali Toma Cruisa a jeho nový film Top Gun: Maverick, ktorý nadväzuje na jeho veľký hit z roku 1986? To sa dočítate v článku Kristíny Kúdelovej.

Prezidentka sa ospravedlnila za vyznamenania. Ľudácki aktivisti pracovali aj na odhaľovaní povstalcov

Trojica Púčik, Tunega a Tesár dostala ocenenie 8. mája, v Deň víťazstva nad fašizmom. (zdroj: FB Nadácia Antona Tunegu, Púčika a Tesára)

Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára ocenila prezidentka v nedeľu 8. mája "za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj a tiež za rozvoj ľudských práv a slobôd". Trojicu odsúdili za špionáž súdy v komunistickom Československu v roku 1951, o treste smrti rozhodlo najvyššie vedenie Komunistickej strany.

Ešte predtým však boli Púčik, Tunega a Tesár podporovateľmi režimu vojnového slovenského štátu, ktorý kolaboroval s nacistickým Nemeckom, a všetci traja navštevovali Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej mládeže. Púčik s Tunegom potom počas Slovenského národného povstania pracovali na odhaľovaní povstalcov a zrádzali ich nacistom a gestapu.

Kým v pondelok ešte prezidentka Zuzana Čaputová obhajovala vyznamenanie Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, v stredu sa už za udelenie Radu Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam tejto trojici ospravedlnila.

"Stala sa chyba v procese posudzovania. Štátne vyznamenania by mali dostávať ľudia, ktorých životný príbeh nemôže vyvolať spor o to, či slúžili demokracii," tlmočila kancelária prezidentky s tým, že prezidentka urobí všetko pre to, aby sa v budúcnosti podobné kontroverzie neopakovali.

Prečo nemala dostať vyznamenanie Biela légia?

Prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

Štátne vyznamenanie nemá byť príspevkom do diskusie o tom, či boj proti komunizmu automaticky rehabilituje napríklad kontroverzné politické názory spojené so satelitom nacistického Nemecka.

Navyše, pôsobenie členov Bielej légie z čias, keď boli ľudácki aktivisti, je historicky zmapované. Rovnako aj to, že sa od svojich skorších aktivít nedištancovali.

Medzičasom prezidentka Zuzana Čaputová priznala chybu v procese rozhodovania o tom, či Tunega, Púčik a Tesár mali dostať Rad Ľudovíta Štúra.

V čase, keď napríklad v Maďarsku sa rutinne využívajú štátne vyznamenania na oceňovanie kontroverzných ľudí, ktorí podporujú Orbánovu politiku špeciálnej maďarskej identity, je dôležité, ako sa s touto chybou vyrovná prezidentská kancelária.

Nestojíš za nič, skap. Štyri príbehy ľudí, ktorí zažili psychické týranie vo vzťahu

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

„Jeho kritickosť voči mne sa stupňovala. Všetko, čo som urobila, bolo zle, napomínal ma, ako stojím, sedím či rozprávam, to nemôžeš takto, to musíš inak. Na druhých bol príjemný, napríklad aj na mojich rodičov. Veľakrát sme boli u nás, on vyzeral ako ten pokojný, aj keď ma napríklad potichu napomínal, ako jem. Toľko do mňa hustil, až som vybuchla a vyzerala ako tá hysterická a on na to len – čo kričíš, nič sa nestalo," opisuje Zuzana Žiaková, ako sa psychické násilie postupne stávalo súčasťou jej každodennosti.

A zintenzívňovalo sa presne tak, ako býva zobrazené v učebnicových príkladoch.

Na začiatku sa psychické násilie začína nenápadne, až vyvrcholí v úplný teror či dokonca dôjde až k fyzickým útokom. Medzi plne rozvinutými znakmi psychického násilia a jeho prvotnými náznakmi sú podľa kriminálneho psychológa Ondreja Kubíka rozdiely.

„Partner najprv len občas povie ironickú poznámku, preberá iniciatívu a má zvýšenú potrebu kontroly. Ešte nemusí svoju obeť znevažovať, stačí, že povie – neboj sa, ja to vybavím, zvládnem to lepšie. No postupne svojej obeti vymaže individualitu. Najprv nevie to, potom tamto, až zrazu zistí, že nevie ísť do obchodu kúpiť ani len rožky. Počúva zvnútornený hlas partnera, ktorý jej stále niečo vyčíta,“ objasňuje Kubík.

Aj rivala si treba vážiť. Tom Cruise mal slzy v očiach, keď si ho uctili piloti stíhačiek

Tom Cruise vo filme Top Gun: Maverick. (zdroj: FDC)

Najprv meškala výroba trikov, potom prišla pandémia. Že posúvaná premiéra filmu Top Gun: Maverick, ktorý nadväzuje na jeho veľký hit z roku 1986, nakoniec padla na obdobie, keď celý svet prežíva vojnu na Ukrajine, sa možno nezdá byť najlepšie načasovanie.

Tom Cruise si však lepšie asi nemohol predstaviť. Nielenže sa dočkal stíhačkovej parády. Festival v Cannes mu pred premietaním nečakane odovzdal aj čestnú Zlatú palmu, čo mu vyvolalo slzy v očiach.

Cruise má za sebou naozaj mimoriadnu kariéru. Polovica jeho filmov tvorí esenciu americkej kinematografie a máločo tak charakterizuje pop kultúru v 80. rokoch minulého storočia ako práve Top Gun.

Popritom je vzácne aj čosi iné: hoci bude mať 60 rokov, stále je vo výbornej fyzickej forme, čo mu umožňuje presvedčivo zahrať akéhokoľvek akčného hrdinu.

Dôverné osoby, postihy páchateľov. Univerzita Komenského začína boj proti obťažovaniu

Andrea Fábiková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

"Osoba, ktorá zažíva sexuálne obťažovanie, sa môže prísť poradiť a dôverná osoba jej pomôže prísť na to, či to, čo zažíva, spadá pod pojem sexuálneho obťažovania, ukáže jej možnosti, ako ho ďalej riešiť, skonzultuje, či by potrebovala právne alebo psychologické poradenstvo," hovorí Andrea Fábiková. Je jednou z členiek pracovnej skupiny na Univerzite Komenského, ktorá vytvára Plán rodovej rovnosti.

Na slovenských vysokých školách je totiž prítomné sexuálne obťažovanie, no samotné univerzity proti nemu dosiaľ nemali účinné mechanizmy. Denník SME na problém poukázal v súvislosti s lekárskymi fakultami, kde medičky zažívajú diskrimináciu aj obťažovanie.

Jednou z vysokých škôl, ktorá sa situáciu snaží zmeniť, je Univerzita Komenského v Bratislave. Vytvorila plán, ktorým chce podporiť rovnosť medzi mužmi a ženami vo svojej inštitúcii a tiež vytvoriť bezpečné a nediskriminujúce prostredie bez sexuálneho obťažovania. Na UK študuje vo všetkých stupňoch štúdia vyše 22-tisíc ľudí.

