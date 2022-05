Víkendový výber: Je možné výchovou dieťaťa ovplyvniť jeho sexuálnu orientáciu?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Bojí sa jedna z najkrajších žien sveta starnutia? Laetitia Casta v rozhovore pre SME hovorí, že vekom sa nezaoberá. Za to ju trápi klimatická kríza, o ktorej so svojim manželom a deťmi nakrútila nový film. Ako vykoľajila vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej slovenskú spoločnosť, ukáže aj pamätník, ktorý vznikne na mieste tragédie, víťazný návrh je už známy. Bude to naklonená záhrada. Či možno výchovou dieťaťa ovplyvniť jeho sexuálnu orientáciu, alebo sa s ňou už rodíme, prezrádza v rozhovore výskumníčka Klára Bártová. Ako inovatívne učiť cudzie jazyky, zas vysvetľuje čerstvá nositeľka titulu Učiteľka roka Alexandra Hučeková. Prečítajte si aj o dvoch výnimočných nových filmoch – jeden ukazuje, ako možno dôstojne zomierať, druhý sa snaží odhaliť záhadnú smrť Marilyn Monroe.

Laetitia Casta pre SME: Keby som sa zaoberala starnutím, bola by som nešťastná

Laetitia Casta. (zdroj: TASR/AP)

Ikona filmu, ktorej busta je na francúzskych radniciach, Laetitia Casta, sa vydala za herca a režiséra Louisa Garrela, ktorý pochádza z váženej filmovej a intelektuálskej rodiny.

V komédiách, ktoré spolu nakrúcajú, bez komplexov odhaľujú svoj rodinný život. V kinách majú práve Krížovú výpravu, v ktorej sa bezmocne prizerajú na to, ako im dieťa tajne rozpredáva najluxusnejšie veci, pretože chce zachrániť klímu.

Musia sa ich deti zapájať do spoločnej práce? A čo sa stalo s jej šatami od Diora?

Počas covidu sa nakrúcanie muselo na istý čas zastaviť. Rozpočet mali minimálny, preto nemohli čakať do nekonečna. „Obzerali sme sa okolo seba, ako by sme veci vedeli vyriešiť. Od susedky sme si požičali psa, na pľac sme pobrali vlastné kusy nábytku a ani do detských postáv sme neobsadzovali hercov podľa toho, koľko majú skúseností. Len sme prosto deťom doma povedali, aby zavolali aj kamarátov zo štvrte. Trochu sme ich zneužili,“ rozpráva v rozhovore pre SME Casta.

„Keď si niečo zaumienim, idem do toho bez ohľadu na to, čo si o tom myslí okolie. Myslím si, že túto možnosť by sme mali ponechať aj deťom, pretože deti sú rovnako ako my bytosti s vlastnou hlavou a je dobré ich počúvať. Vidím, že klimatickú krízu vnímajú oveľa vážnejšie ako mnohí z nás, pritom však v ich akcii cítiť niečo optimistické. To mi je blízke,“ vysvetľuje.

Dnešné deti a tínedžeri podľa nej svet vnímajú intenzívnejšie, ako ho v takom veku vnímala jej generácia. „Oveľa skôr si kladú vážne a existenciálne otázky, rozmýšľajú o nich hlbšie. Aký bude zajtrajšok? Budem mať deti? Chcem mať v takomto svete deti? To som sa ja nepýtala. A aj keby sa to samy od seba nepýtali, vedie ich k tomu škola,“ dodáva slávna herečka a kedysi aj modelka.

„Ani to, že mám štyri deti, neznamená, že som úspešná,“ hovorí. „Som ako vy, niekedy sa mi darí, niekedy nie. Niekedy sklamem samu seba, nedostanem zo seba to, čo v sebe mám. Robím chyby, mýlim sa. Snažím sa nepodliehať nastaveniu spoločnosti, ani očakávaniam, mojím cieľom je vlastne iba to, aby som bola k sebe úprimná. Aby moje činy a práca boli v harmónii s tým, čo cítim. V tom to máme všetci rovnako ťažké, aj muži, aj ženy.“

Dom Jána a Martiny zbúrajú. Vznikne tam naklonená záhrada ako pamätník

Víťazný návrh Pamätníka Slobody slova. (zdroj: TTSK)

Pred štyrmi rokmi všetci spoznali dom v obci Veľká Mača. Prišli tam o život novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Zavraždili ich.

Ich najbližší si priali, aby všetky objekty na pozemku zbúrali. Stane sa tak v najbližších týždňoch. A na tomto miesta vznikne záhrada.

Bude pripomínať tragickú udalosť, ale zároveň bude miestom pokoja a života. A naznačí aj to, ako udalosť vykoľajila slovenskú spoločnosť. Bude to totiž naklonená záhrada.

Takú podobu má mať Pamätník slobody slova. Vzišla z výtvarno-architektonickej súťaže a autormi víťazného návrhu sú Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Martin Piaček.

Model víťazného návrhu neukazuje záhradu plnú sviežej zelenej farby. Pôjde však o živú záhradu, so skutočnými stromami a kríkmi, ktoré sa budú meniť podľa ročných období.

Podstatné však podľa autorov bolo navrhnúť priestor, ktorý by návštevníka vtiahol do intimity, opantal ho vôňami, stíšenosťou, pokojom, aby mohol premýšľať a preciťovať. A keď sa z poklesnutej časti celého priestoru zahľadí smerom nahor, k horizontu, uvidí, že za hranou záhrady pokračuje nebo ako niečo povznášajúce.

Skúma ľudskú sexualitu: Homosexualita ako zranenie? Vedecky to neobstojí

Ilustračné foto. (zdroj: ADOBE STOCK)

"Vedecké dôkazy, ktoré máme o vývoji a vzniku sexuálnej orientácie, napovedajú, že nejde o emocionálne zranenie alebo o niečo, čo by si človek mohol zvoliť v priebehu života,“ hovorí antropologička a výskumníčka Klára Bártová.

Venuje sa výskumu ľudskej sexuality a v rozhovore vysvetľuje aj to, či je homosexualita vpísaná do génov.

„Je dôležité si uvedomiť, že rozlišujeme tri hlavné zložky ľudskej sexuality – a často si ich laická verejnosť pletie. Ide o sexuálnu orientáciu, sexuálne správanie a sexuálnu identifikáciu. Tieto zložky môžu a nemusia ísť ruka v ruke,“ hovorí Bártová. Sexuálne správanie je teda flexibilné, kultúrne a spoločensky podmienené a dá sa meniť i podľa toho, čo sa človeku javí ako správne alebo nesprávne. U niektorých ľudí je pomerne rozšírené, že sa napríklad identifikujú ako heterosexuáli, ale v istom období majú situačné alebo náhradné homosexuálne správanie a naopak.

„Ale ako nemôžeme zmeniť heterosexualitu, teda z heterosexuála neurobíme homosexuála, tak ani naopak. Ak by sme s týmto cieľom ovplyvňovali správanie dieťaťa a napríklad mu zakazovali hračky, ktoré by chcelo, alebo niektoré aktivity, nespôsobilo by to, že z neho nevyrastie homosexuál. Skôr si myslím, že takýto striktný prístup nebude mať dobrý vplyv v zmysle vzťahu rodič – dieťa. Dnes mnohým môže pripadať, že sú zrazu všetci homosexuálni, trans alebo všemožne iní, ale nie je to tým, že by to odpozerali od okolia. Skôr to súvisí s tým, že ak je spoločnosť viac otvorená a nemá s tým problém, pre tých ľudí je jednoduchšie vyjsť so svojou orientáciou, sexualitou a identitou von,“ vysvetľuje výskumníčka.

Pravdivý záznam z paliatívneho oddelenia: Všetci naši pacienti zomrú a mali by zomrieť včas

Lekárka Kateřina Rusinová vo filme Jednotka intenzívneho života. (zdroj: Česká televize)

V úvodných titulkoch filmov sa niekedy uvádza, že akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami je čisto náhodná. V prípade dokumentárneho film Jednotka intenzívneho života, ktorý vznikol na paliatívnom oddelení pražskej nemocnice na Karlovom námestí, je to presne naopak.

Pacienti sú skutoční a zachytení v tej najpravdivejšej situácii, aká môže byť. Pred kamerou vystupujú v posledných dňoch a hodinách svojho života, zomierajú.

Režisérka Adéla Komrzý mohla do titulkov pokojne napísať: Ani jeden z tých, koho v tomto filme uvidíte, už nežije.

Na oddelení paliatívnej starostlivosti sa vo vzduchu vznáša zvláštny mier. Priestory sú malé, nemocničný prevádzkový ruch je eliminovaný na minimum. O minimalizmus sa vo filme Jednotka intenzívneho života snaží aj režisérka. Sústredí sa len na pacientov a dvoch lekárov, zvyšný personál obchádza. V tesnej blízkosti sníma tváre a zaznamenáva jemnučké vibrácie v tvárových svaloch a svetlo v očiach. Človek sa rúti, len fyzická stránka ešte nejako stojí.

Do kontrastu sa dostávajú príbuzní pacientov, ktorí chcú počuť povzbudivé správy, a lekári, ktorí odmietajú dávať falošné nádeje a modernými prístrojmi predlžovať život viac, ako je zmysluplné. Lebo zomrieť včas je tiež dôležité.

Pre Kennedyovcov bola Monroe len kus mäsa. Úvaha, že uhládzali stopy po jej smrti, je stále živá

Marilyn Monroe. (zdroj: Bert Stern/ Freeman´s Auction)

Tajomstvo sa týkalo najmä vzťahu Marilyn Monroeovej s prezidentom Johnom F. Kennedym a jeho bratom Robertom. Obaja boli jej milencami, dokonca súčasne, a s jedným z nich aj otehotnela.

Pár týždňov pred smrťou vytušila, že pre nich znamená oveľa menej, ako znamenajú oni pre ňu. Vnímajú ma len ako kus mäsa, skonštatovala. Napriek tomu jej v intímnych chvíľach prezrádzali štátne tajomstvá.

Čo potom oľutovali.

Vznikol dokumentárny film Tajomstvo Marilyn Monroe: Stratené nahrávky. Diváci však musia byť trpezliví, ak sa v ňom chcú dočkať nejakého tajomstva.

Učiteľka Slovenska: Memorovanie nepomáha, pexeso či kvarteto áno

ALexandra Hučeková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Je známa najmä svojimi kreatívnymi nápadmi. Pre študentov v maturitnom ročníku zorganizovala výlet do Drážďan, kde ich niekoľko hodín nechala pohybovať sa po meste a plniť najrôznejšie úlohy. Občas sa museli pýtať okoloidúcich, inokedy zas od majiteľa reštaurácie získať rodinný recept na zákusok.

Učiteľkou roka sa stala Alexandra Hučeková. Nemčinárka učí v súkromnom vzdelávacom centre Babylon Education v Žiline.

V rozhovore prezradila, ktorá metóda funguje, ak sa študent hanbí rozprávať. Ale aj prečo sa s aplikáciami, ako je Duolingo, nikdy jazyk plnohodnotne nenaučíme.

„Moja hodina začína tým, že sa snažím vzbudiť záujem a zvedavosť. Začnem obrázkom, vtipom alebo provokačným výrokom. Chcem dosiahnuť, aby študenti, ktorí prišli z práce, alebo mali pred chvíľou fyziku, boli duchom prítomní. Aby začali tvoriť a participovať,“ hovorí v rozhovore pre SME Hučeková.

„Raz som bola s maturantmi v Drážďanoch. Na pol dňa som ich nechala pracovať a chodiť po meste samých. Rozdelila som ich do štyroch skupín a každá skupina objavovala inú štvrť mesta,“ začína rozprávanie o jednej zo svojich inovatívnych výukových metód.

„Vypracovala som pre nich úlohy tak, aby na jednotlivých stanovištiach museli získať isté informácie. Či už si niečo niekde prečítať, alebo sa niečo opýtať. Skupiny tak chodili po historickej časti, po kníhkupectvách, obchodíkoch a reštauráciách. Mali rôzne témy. Jednu skupinu som nevediac poslala do reštaurácie, ktorá mala svoj špeciálny zákusok, typický pre tú oblasť. Mali za úlohu zistiť recept. Majiteľ im ho však nechcel prezradiť, pretože išlo o tajný recept jeho rodiny. V každom prípade, aj takáto konfrontácia bola skvelá skúsenosť pre študentov.“

Takto by podľa nej malo vyzerať učenie.

