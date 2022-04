Víkendový výber: Sú ľudia sadistické monštrá alebo dobrí anjeli?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Či sú ľudia sadistické monštrá, alebo sú evolučne nastavení na priateľské správanie, vysvetľuje v rozhovore pre SME autor bestselleru Ľudskosť, jeden z najvýznamnejších mladých európskych mysliteľov Rutger Bregman.

Ako je možné, že onkologické pacientky, ktoré túžia po deťoch, ale chemoterapia im túto možnosť môže vziať, musia na Slovensku platiť vysoko nad tisíc eur za nádej stať sa raz rodičkami, objasňuje Soňa Jánošová vo svojej reportáži. A tiež sa venuje tomu, prečo podľa zákona nepreplácajú poisťovne umelé oplodnenie ženám nad 40 rokov.

V rozhovore s popôrodnou dulou Andreou Borkovou sa dozviete aj to, prečo je pre novopečené matky dôležité nastaviť si hranice a ako v materstve netrpieť.

A prečo hollywoodsky herec Johnny Depp vypovedal, že mu jeho exmanželka ubližovala podobne ako jeho matka, prináša článok o ostro sledovanom súdnom procese.

Autor bestselleru Ľudskosť pre SME: Ľudia ako Hitler a Putin robia stále rovnaké chyby

Holandský historik a spisovateľ Rutger Bregman. (zdroj: Maartje ter Horst)

„Ako vysvetlíte vojny, genocídy, holokaust? Že ľudia sú zlí? A bodka? Mne sa to zdá ako veľmi zjednodušený pohľad,“ hovorí jeden z najvýznamnejších mladých európskych mysliteľov Rutger Bregman. Viac ako dva roky presviedča celý svet svojím bestsellerom Ľudskosť, že ľudia sú dobrí, evolučne nastavení na spoluprácu a priateľské správanie, pričom zlo je akási odchýlka od našej skutočnej podstaty.

S holandským historikom sme sa exkluzívne rozprávali o tom, čo si myslí o vojne na Ukrajine, prečo nám empatia a aj rozprávanie príbehov niekedy môžu škodiť, či ako budovať slušnú spoločnosť, keď v nej kolujú dezinformácie.

„Keď Adolf Hitler začal bombardovať Londýn a ďalšie mestá, tiež predpokladal, že dokáže ľahko zlomiť vôľu ľudí, no nestalo sa tak. To isté predpokladal aj Vladimir Putin, keď začal vojnu na Ukrajine – že ľudia pravdepodobne nebudú ochotní bojovať alebo zomierať za svoju krajinu a ľahko zlomí ich morálku. No stal sa presný opak. V skutočnosti ich vojna utužila. Ľudia ako Hitler a Putin robia stále rovnaké chyby – podceňujú vôľu ľudí a ich schopnosť spojiť sa v čase krízy,“ myslí si Bregman.

„Hoci len prednedávnom, v 90. rokoch 20. storočia, bola vojna na Balkáne, tá na Ukrajine je pre mnohých Európanov veľmi šokujúca. Bojoval som s tým aj počas písania – ako možno argumentovať, že ľudia sú nastavení na priateľskosť a väčšina z nich je celkom slušná, keď sú zároveň mnohí schopní takýchto krutostí?“ pýta sa a zároveň dodáva, že na to neexistuje jednoduchá odpoveď.

Dôvod, preč Ľudskosť napísal, je, ako sám hovorí, ten, že vo vede nastal zvrat. Množstvo vedcov a vedkýň z rôznych disciplín sa posunulo k nádejnejšiemu pohľadu na ľudskú podstatu. „Táto radikálna myšlienka a hlboká pravda o nej sa už vlastne šírila. To, o čom píšem v knihe, je len špička ľadovca. Keď zmeníte pohľad na ľudskú podstatu, zmení sa v zásade všetko. A je to pritom len návrat k starej pravde, ktorú všetci denne zažívame,“ zdôrazňuje.

Vidí, že väčšina ľudí nie sú úplní anjelikovia, ale podľa neho sú celkom slušní. „Existujú aj ľudia, ktorí sú sadistickými monštrami, no sú veľmi zriedkaví. Väčšina ľudí chce niečo robiť so svojím životom, prispievať, spájať sa. Sú to najzákladnejšie ľudské potreby, len na ne ľahko zabúdame,“ dodáva.

„Sme druh, ktorý si príbehy rád rozpráva a ak chcete zmeniť svet, treba začať rozprávaním si iných príbehov. Ako ľudia sa vlastne stávame príbehmi, ktoré si rozprávame. Sú to sebanapĺňajúce proroctvá. Tento pohľad, že ľudia sú prirodzene zlí či sebeckí, je len príbehom, ktorý sme si hovorili viac ako dvetisíc rokov, či už vo forme knihy Boh múch, alebo príbehu o dedičnom hriechu. V histórii je veľa takýchto príkladov a to malo veľmi škodlivé následky,“ uzatvára.

Rakovina prišla skôr ako deti: Štát mladé pacientky diskriminuje

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe stock)

V lete 2021 diagnostikovali Dominike Silnej karcinóm prsníka. Mala 28 rokov a s partnerom práve plánovali založenie rodiny. Onkologička ju však pred začiatkom liečby informovala, že chemoterapia môže tieto vyhliadky ohroziť.

"Upozornila ma, že u mňa môže nastať predčasná menopauza, po ktorej už nebudem môcť mať deti. Ja som rodinu vždy veľmi chcela."

Lekárka jej preto odporučila, aby sa išla informovať do niektorej z kliník reprodukčnej medicíny. Ako onkologická pacientka získala prednostný termín. Po prvom stretnutí už vedela, že chce využiť možnosť zamraziť svoje pohlavné bunky a embryá, aby mala v budúcnosti šancu porodiť vlastné dieťa.

Dnes Silná ukončuje liečbu a spolu s partnerom majú zmrazené spoločné embryá, vďaka ktorým je jej šanca na materstvo oveľa väčšia. Ide o takzvaný medical freezing, teda mrazenie pohlavných buniek zo zdravotných dôvodov a týka sa rovnako mužov aj žien.

Mnohé pacientky sa o tejto možnosti ani nedozvedia a ak áno, zaplatia za ňu vysoko nad tisíc eur. Muži za porovnateľný úkon zaplatia necelých sto eur. V indikáciách, pri ktorých je umelé oplodnenie hradené z verejného zdravotného poistenia, totiž nie sú osobitne uvedené onkologické diagnózy.

"V prípade onkologického pacienta muža stačí pred liečbou zamraziť spermie, čo ho vyjde so zľavou asi 75 eur aj s uchovaním na jeden rok. Pri onkologickej pacientke, ktorá podstupuje odber oocytov a následne ich mrazenie, je cena u nás 1300 eur," vraví Michaela Grossová, hlavná medicínska pracovníčka kliniky ISCARE Slovensko.

Životy žien sa menia, zákony zostávajú. Umelé oplodnenie štyridsiatničkám nepreplatia

Ilustračné foto. (zdroj: Pexels.com)

Daniela Košťalová sa s partnerom pokúša o dieťa a spolu navštevujú centrum asistovanej reprodukcie. Testy, ktoré doteraz podstúpili, naznačujú, že pár bude potrebovať umelé oplodnenie.Napriek tomu už teraz vedia, že si nebudú môcť nárokovať na preplatenie liečby zo zdravotnej poisťovne a celú finančne nákladnú liečbu uhradia ako samoplatcovia. Vyjde ich to na vyše 2000 eur.

Dôvodom je Košťalovej vek. Prednedávnom totiž mala štyridsať rokov a podľa zákona tak stráca nárok na doplatok.

Umelé oplodnenie je určené pre páry a na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie do tridsiateho deviateho roku veku života ženy.

Hoci podľa výskumov majú muži aj ženy najväčšiu pravdepodobnosť na splodenia dieťaťa zhruba do dvadsiateho piateho roku života, najmä v dôsledku spoločenských zmien však vek, v ktorom sa ženy stávajú matkami, neustále stúpa. Rozšírenie vekovej hranice pre preplácanie asistovanej reprodukcie pre ženy je však aj napriek tomu málo pravdepodobné.

Ubližovala mi ako moja mama, vraví Johnny Depp o exmanželke

Johnny Depp na súde vo Virginii. (zdroj: SITA/AP)

Ešte v prvej časti výsluchu povedal, že v manželstve s Amber Heardovou sa dostal do podobného stavu, aký v detstve a dospievaní prežíval s mamou, ktorá mu psychicky aj fyzicky ubližovala, udierala ho opätkami topánok alebo telefónom.

"Potrebovala konflikt, potrebovala násilie. Vybuchla z ničoho nič. Robil som teda to, čo som sa naučil ako dieťa - ustúpil som. Nikdy som nemohol mať pravdu," povedal Johnny Depp.

"Pomaly som si uvedomil, že znovu žijem so svojou mamou. Znie to zvrátene a nezmyselne, no v istom zmysle to je pravda."

Viackrát zopakoval, že Amber Heard bola zbytočne násilná. "Aký zmysel má zbiť niekoho, aby s vami súhlasil? To predsa nemôže fungovať."

O tom, akú podobu malo ich spolužitie, vypovedal Johnny Depp na súde štyri dni. Vyvrcholením bola expertíza psychologičky Shannon Curryovej.

Amber Heard má hraničnú poruchu osobnosti a histriónsku poruchu osobnosti, zhodnotila po tom, ako herečku dvakrát vyšetrila. Povedala, že ju nevidí ako obeť násilia, naopak, opísala ju ako človeka, ktorý reaguje "neprimerane dramaticky", "používa slová ako úžasný a čarovný, keď opisuje udalosti" a často prechádza "z polohy princeznej do polohy obete".

Popôrodná dula: Ženy si v materstve často nenastavia hranice a potom trpia

Popôrodná dula Andrea Borková. (zdroj: Kristína Dutková)

Hoci sa budúci rodičia dnes už často pripravujú na pôrod, už menej sa však zameriavajú na to, čo príde po ňom, ak nerátame nákup výbavičky pre dieťa. Potom neraz nastáva nepríjemná konfrontácia s realitou, tvrdí Andrea Borková, ktorá sa ako popôrodná dula venuje ženám v šestonedelí.

„Keď sa žena cíti nevypočutá, nevie spracovať svoj pôrodný príbeh, tak má k dispozícii dulu ako osobu, ktorej dôveruje. Popôrodné duly nie sú terapeutky, neriešia traumy z pôrodov, avšak ovládajú určité ľahké techniky na to, ako prechádzať nepríjemnými zážitkami, ktoré ešte nie sú traumou,“ vysvetľuje jednu zo svojich úloh. „Keď chodím na popôrodné návštevy, vidím prvotné znaky, kde by mohlo ísť o problém. Vhodné je napríklad upozorniť partnera, aby na ženu dával viac pozor, všímal si, či zle spí, alebo vôbec nechce jesť, a nezanedbalo sa to. A potom viem aj odporučiť konkrétneho odborníka, ak je potrebný.“

Veľa z nových matiek rieši stret s realitou. „To, že nemôžu mať veci pod kontrolou. Do pôrodu bol ich život o nich, ich plánoch, všetko mali plne v rukách. A keď príde bábätko, zrazu má svoje potreby. Prvé týždne si na to musia zvyknúť a mnohým sa zdá, že už to mali vedieť, veď sa všade hovorí, že ako matky to musia vycítiť. Áno, ale chvíľu trvá, kým sa to naučia, kým spoznajú svoje bábätko,“ zdôrazňuje.

Podľa Borkovej ženy po pôrode potrebujú pomôcť aj s transformáciou, ktorou prechádzajú. Niekedy napríklad len potrebujú byť vedľa niekoho, kto povie – neboj sa, bude to aj lepšie, poďme riešiť, čo ti pomôže, kde nájdeš pozitíva.

„Spoločnosť to vníma tak, že ak žena prejavuje nespokojnosť s novou situáciou, alebo sa sťažuje, tak je automaticky nevďačná alebo nemiluje svoje dieťa. Lenže to s tým predsa vôbec nesúvisí,“ hovorí.

Víkendový recept

Jahodovo-smotanový zákusok. (zdroj: nanicmama.sme.sk/kamila)

Inšpirujte sa koláčmi, v ktorých majú hlavnú úlohu piškóty.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.