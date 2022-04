Víkendový výber: Upratovačka vs. primár. Ako v slovenčine diskriminujeme

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Ako sa z nesmelého dievčaťa, snívajúceho svoj detský sen, stala speváčka, ktorej tvár sa prednedávnom objavila na bilboarde na newyorskom Times Square, prezrádza v rozhovore Ela Tolstova, líderka kapely Tolstoys.

Jazykovedkyňa Lujza Urbancová zas v rozhovore vysvetľuje, prečo je dôležité používať slovenský jazyk citlivo a férovo rovnako vo vzťahu k ženám i k mužom a prečo už dva rody slovenčine nestačia.

Prečo sa režisérka Mariana Čengel Solčanská rozhodla uviesť svoju novú rozprávku do kín aj s ukrajinským dabingom a kto prepožičal hlasy hercom, prináša ďalší článok. A prečo Janka Kráľa zneužili fašisti aj komunisti, a kto bol tento rebel a búrlivák, objasňuje rozsiahla reportáž k dvestému výročiu jeho narodenia.

Speváčka Ela Tolstova: Niekedy je pekné byť príliš a nevnímať to ako príliš

Ela Tolstova. (zdroj: SME/Marko Erd)

Má dvadsaťštyri rokov. S prvým albumom Botanika zažila Ela Tolstova a jej kapela raketový vzostup, druhý Mirror Me tvorila počas lockdownov a venovala ho hľadaniu vlastnej identity.

Počas jeho písania vraj objavila svoje sebavedomie a ženskosť. Prednedávnom sa objavila na bilboarde na newyorskom Times Square. Zakladateľka skupiny Tolstoys sa stala jednou z ambasádoriek globálneho playlistu EQUAL streamovacej služby Spotify, ktorý oslavuje ženskú hudobnú tvorbu.

„Odmalička som vedela, že chcem byť speváčkou, otec je operný spevák. Ale vždy, keď som o svojom sne niekomu povedala, stretla som sa skôr s pousmiatím. Veľa ľudí to vnímalo ako dievčenský detský sen, akoby som povedala, že chcem byť princeznou,“ hovorí.

„Pochybovala som o sebe. Hovorila som si, ako môže také malé dievča niečo napísať, veď neovládam teóriu, neviem ani na tom klavíri poriadne hrať. V tom období som si vôbec neverila. Zakrátko som však nabrala odvahu a napísala prvú pieseň Right Choice, ktorú som aj nahrala v štúdiu a odprezentovala. Potom nás hneď zavolali hrať na TEDx, Dobrý trh, Urban market. Right Choice sa dostala do rádia a spustila sa reťazová reakcia zážitkov,“ opisuje začiatky. „Zrazu sme hrali na Pohode, na Grape a aj na mnohých zahraničných festivaloch, napríklad na Eurosonicu.“

Momentálne v Berlíne študuje populárnu hudbu. „Berlín mi však dal aj sebadôveru. Mám pocit, že predtým bola kapela stále akési hobby, mala som vo zvyku tak hanblivo hovoriť: "Viete, ja mám takú kapelu, volá sa Tolstoys..." Dnes sa nebojím povedať, že som speváčka a skladateľka. Stotožnila som sa s tým,“ dodáva.

Zakliata jaskyňa bude prvým filmom s ukrajinským dabingom

Táňa Pauhofová a Karel Dobrý pri nakrúcaní rozprávky Zakliata jaskyňa. (zdroj: Garfield film)

"Dobro, krása a láska by mali vždy víťaziť nad zlom a nenávisťou. Aj táto rozprávka je o nádeji, že sa nakoniec všetko dobre skončí," hovorí Mariana Čengel Solčanská.

Začiatkom júna bude mať premiéru jej rozprávka Zakliata jaskyňa. Režisérka vychádza zo slovenských klasík Soľ nad zlato, Mahuliena Zlatá panna a Kráľ drozdia brada.

Do práce jej v posledných týždňoch výrazne zasiahla vojna. Nedokázala ju nereflektovať, a tak Zakliata jaskyňa bude prvým filmom, ktorý sa do našich kín dostane aj v ukrajinskou dabingu.

Dve postavy nahovorili dve mladučké Ukrajinky. Len nedávno si na Slovensku našli svoj domov, no na sociálnych sieťach už zachytili výzvu, že ich bude treba. Spomedzi profesionálov sa tejto práce ujali napríklad Jevgenij Libezňuk a Michal Hudák. V článku nájdete aj trailer.

Jazykovedkyňa: Upratovačka verzus primár. Nevyváženou slovenčinou diskriminujeme

Lujza Urbancová.

„Podvedome priraďujeme mužom lepšie ohodnotené pozície s vyšším spoločenským statusom. Generálny riaditeľ, primár, manažér, ale kuchárka, chyžná a upratovačka. O niektorých sférach, napríklad o školstve navyše hovoríme, že sú prefeminizované. Označujeme potom bankovníctvo za premaskulinizované?“ pýta sa jazykovedkyňa Lujza Urbancová.

Vysvetľuje, že hlavným cieľom rodovo citlivého jazyka nie je, aby sme jeho pravidlá nutne dodržiavali v súkromnej komunikácii. Ale je dôležité, aby ich zohľadnili verejní činitelia a inštitúcie. Prispejú tak k odstráneniu škodlivých stereotypov. V rozhovore objasňuje, ako na to.

„Podstatné mená mužského a ženského rodu dokážeme nahradiť úplne inými výrazmi. Učiteľov a učiteľky môžeme osloviť ako učiteľský kolektív, namiesto spojenia „obrátiť sa na odborníka“ použijeme „požiadať o odbornú radu“. Avšak ja osobne preferujem kolektíva,“ uvádza ako príklad jazykovedkyňa.

Mnoho používateľov jazyka má podľa nej veľmi konzervatívny prístup. „Jeden prúd hovorí, že slovenčina je v katastrofálnom stave a treba ju chrániť, máme dokonca zákon na ochranu jazyka. Podľa nich ho mladí ľudia kazia. Lenže oni ho skôr obohacujú,“ myslí si Urbancová.

Bol autentický ako rebel aj ako básnik, počas revolúcie sa preháňal s pirátskou vlajkou

Jeho podobizeň ani hrob nikto nepozná. Janko Kráľ. (zdroj: TASR)

Lapili ho, uväznili, potom vyvliekli k zvonici a v slučke vytiahli na trám. Kým sa však udusil, zvesili ho, potom znova vytiahli a znova zvesili. Na výstrahu, ako dopadne každý rebel.

Tým rebelom bol Janko Kráľ. Autentický bol ako rebel aj ako básnik. Najtalentovanejší spomedzi štúrovcov písal rozorvané verše, ktoré prežili svoju dobu a oslovujú aj v 21. storočí.

Rozruch budil Divný Janko už počas života, záhady zostávajú aj dlho po jeho smrti. Spoločnosť si ho začala vážiť prineskoro, zneužívali ho totalitné režimy, nemáme jeho fotografiu ani jeho hrob. Zostali len otázniky a básne. Búrlivák Janko Kráľ sa narodil pred dvesto rokmi.

Tak ako básnika zneužívali vo fašistickom režime, zneužívali ho aj v komunistickom. To už z neho pre zmenu vyrábala propaganda komunistu a ideologického triedneho bojovníka.

"Janko Kráľ videl skôr ako jeho súčasníci prehnitosť kapitalizmu i obludné príznaky buržoáznych vzťahov," dozvedali sa napríklad čitatelia knihy Poézia štúrovcov v roku 1955. Hajlujúcich gardistov vystriedali nastúpení pionieri, ktorí povinne recitovali jeho básne.

Chcel byť mníchom v najhoršom čase. Keď sa u nás diali veci, ktorým rozumeli len zvery

Mikuláš Bukovjan vo filme Kryštof. (zdroj: Bonton )

Šumavský región na hranici s Nemeckom sa v roku 1950 takmer ani nemohol považovať za miesto hodné života, aj nad tými veselšími a krajšími udalosťami sa vznášal tieň smrti.

V bývalom Československu by sme ťažko hľadali ešte ďalšie také miesto, ktoré by bolo opradené toľkými tragickými udalosťami naraz.

Po odsune Nemcov pripomínali dediny a mestečká krajinu duchov. Stovky ľudí hynuli pri nelegálnom prechode hraníc a tí, čo chceli zostať, prichádzali o svoje majetky v nariadenej kolektivizácii. Ešte aj kláštory, ktoré mali byť chránené modlitbou alebo vyššou mocou, podľahli zániku a skaze.

Presne z tohto prostredia je Kryštof, nový český film nakrútený v slovenskej koprodukcii. Je to zvláštny prípad v našej kinematografii. Spomedzi inými filmami vyniká tým, ako netradične si hľadá cestu k divákom.

Vlasy im padávajú v chumáčoch, majú nezvyčajné nádory. Na vine je kozmetika

Škaredá tvár krásy. (zdroj: HBO Max)

Zlou správou je, že azbest a mastenec sa v prírode veľmi často nachádzajú spolu a nie je možné oddeliť ich. Ešte horšou správou je, že práve mastenec je častou zložkou najrôznejších kozmetických prípravkou vrátane tieňov na oči, rúžov na pery, make-upov.

Je to len jedna z informácií, ktoré prináša dokument Škaredá tvár krásy. Štvordielnu dokumentárnu sériu uvádza HBO Max a ide o ďalší nelichotivý obraz kozmetického priemyslu.

Kozmetický priemysel nielenže zneužíva zraniteľné skupiny, ale čoraz častejšia je manipulácia na sociálnych sieťach. Obeťami nie sú len bežné ženy, ale aj influenceri a influencerky, ukazuje dokument v časti venovanej vlasovej kozmetike.

Výrobky Deva Curl vo veľkom odporúčala aj Ayesha Malik, influencerka pakistanského pôvodu s výrazne kučeravými vlasmi. Dnes je Maliková jednou zo žien, ktorá na spoločnosť podáva hromadnú žalobu.

Medzičasom trpela ekzémom, vlasy jej vypadávali v chumáčoch, trpela stratou sluchu a celou škálou neurologických ťažkostí rovnako ako mnoho iných používateliek tejto vlasovej kozmetiky. Maliková sa navyše musela vyrovnávať s nenávisťou na internete aj s výčitkami svedomia, že škodlivé produkty odporúčala svojmu takmer 150-tisícovému publiku, čím zvyšovala počet obetí.

Víkendový recept

Mrkvová torta s citrónovou polevou (zdroj: Tortyodmamy.sk | Lorna)

Polievka, placky aj šalát. Pripravte si zdravé jedlá s mrkvou.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.