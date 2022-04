Víkendový výber: Bosorky sú medzi nami, ukazujú prstom na tých druhých

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Prečo režisér Marián Amsler hovorí aj o tom, že medzi nami žijú bosorky a bosoráci, a že zopár ľudí v parlamente môže vrátiť spoločnosť nie o desiatky, ale stovky rokov dozadu, sa dočítate v rozhovore. O tom, prečo po prvýkrát v histórii najprestížnejšej fotografickej súťaže sveta vyhrala snímka bez človeka, hovorí náš ďalší článok. A v nasledujúcich textoch sa dočítate aj o tom, aká budúcnosť čaká Willa Smitha po škandále na Oscaroch či ako ukrajinskí módni návrhári presedlali z tvorby exkluzívnych šiat na šitie nepriestrelných viest. Rozhovor s Janou Gorst otvára tému umierania a kladie aj otázku, aká je dobrá smrť. A či možno nájsť paralely medzi príbehom známeho spisovateľa Thomasa Manna, ktorý sa stal utečencom pred Hitlerom, a dnešnými utečencami z Ukrajiny, sa dozviete z reportáže.

Amsler: Nemôžeme hrať rozprávky. Bosorky sú medzi nami

Marián Amsler. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Žiadne podoby nie sú náhodné, hovorí režisér Marián Amsler o svojej najnovšej inscenácii Salemské bosorky v Slovenskom národnom divadle. Je jednou z najočakávanejších inscenácií aktuálnej sezóny.

Procesy s bosorkami v Saleme sa odohrávali na konci 17. storočia a Arthur Miller na základe tejto historickej skutočnosti opísal historickú atmosféru v Amerike päťdesiatych rokov 20. storočia. „My ale nemôžeme hrať len tieto veci,“ hovorí Amsler.

„V našom prostredí máme skúsenosť nielen s európskou inkvizíciou a honbou na čarodejnice, ale aj s druhou svetovou vojnou spojenou s prenasledovaním Židov a menšín, aj s politickými monsterprocesmi za komunizmu.

V súčasnosti zas vidíme snahu náboženskej sféry presadzovať v parlamente ideológiu, ktorá priamo zasahuje do ľudských práv. Vidno, že je veľmi jednoduché umelo vytvoriť nepriateľa a poštvať proti nemu väčšinovú spoločnosť. Počas pandémie sme zase v priamom procese sledovali nástup hoaxov a aj toho, že ľudia sa prestali riadiť rozumom,“ dodáva. V tomto teda podľa neho Salemské bosorky úplne korešpondujú so súčasnosťou.

Chceli ich prevychovať a zabili ich. World Press Photo má víťazov

Víťazná fotografia World Press Photo 2022. (zdroj: Amber Bracken)

V 67-ročnej histórii World Press Photo je to vôbec po prvý raz, čo sa na fotografii roka nenachádza žiadna ľudská postava. Napriek tomu je fotografia Amber Brackenovej s drevenými krížmi, na ktorých sú prevesené detské šaty, srdcervúcim zosobnením utrpenia detí pôvodných obyvateľov Kanady, ktoré boli násilne oddelené od svojich rodín a prevychovávané v internátnych školách.

Nespočetné množstvo ľudských tragédií a tisícky detských životov, ktoré záhadne vyhasli v kresťanských prevýchovných zariadeniach, aj ničivé spoločenské dôsledky výrubu amazonských pralesov a návod na to, ako si ľudstvo v minulosti vedelo poradiť so živlami. To sú príbehy, ktoré zaujali na prestížnej fotografickej súťaži The World Press Photo.

Najlepšie novinárske fotografie za minulý rok vyhlásili vo štvrtok. Porota vyberala z takmer 65-tisíc snímok od viac ako 400 fotografov zo 130 krajín.

Myslel si, že je Žid, skončil ako nacista. Svet sa nechce zbaviť vinníkov, ako je Will Smith

Oscary 2022: Chris Rock a Will Smith, ktorého nahneval jeho vtip. (zdroj: SITA/AP)

Bláznivá udalosť, ktorú sprevádzal šok, pobúrenie, ľútosť, plač, vyvrcholila tým, že Will Smith rezignoval na svoje miesto v americkej filmovej akadémii a americká akadémia jeho rezignáciu prijala.

A teraz sa už okolo neho postupne rozpína ticho. Na desiaty deň Smith mizne z prvých strán a hlavných titulkov. Prišlo konečne to, na čo čakal?

Pravdepodobne nie. Ani to, čo teraz nastane, lepšie nebude.

Smith je už nepoužiteľný herec. Nikomu teraz jeho schopnosti neprospejú, všetci sa budú báť, že film s ním nedokážu promovať. Dnes nie je v očiach verejnosti držiteľom Oscara, dnes je mužom, ktorému sa násilie zdá byť vhodným riešením konfliktu.

A Hollywood je pri morálnych zlyhaniach nekompromisný. Je pritom jedno, či mu ide o princípy úprimne, alebo či ho vedie strach, že stratí peniaze, ak ich verejne nebude ctiť.

Preto v ňom kariéry môžu skončiť zo dňa na deň, aj tie najväčšie. Exemplárne prípady máme v čerstvej pamäti.

Dula pre umierajúcich: Smrť môže byť znesiteľná, dokonca dobrá

Jana Gorst (zdroj: Alexandra Šimegová)

„Smrť nie je bubák, ktorý nám chce spôsobovať zlé veci. Strach zo smrti máme v rukách my,“ hovorí Jana Gorst. Niekoľko rokov žila v Anglicku, kde pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici, neskôr ju kroky zaviedli do hospicu a dnes pôsobí ako dula pre umierajúcich.

Sprevádza ľudí počas ich posledných týždňov života. Venuje sa aj ich príbuzným. Hovorí totiž, že smrť človeka sa nikdy netýka len jeho samotného. „Smrť môže byť znesiteľná, dokonca dobrá,“ tvrdí.

„Strach je silný nástroj na ovládanie ľudí, a to sa týka aj odchodu a smrti. No ak si dáme čas, či už počas života, alebo v čase pred smrťou, a ošetríme všetko, čo nás trápi, môžeme odchod vnímať úplne inak,“ vysvetľuje.

Dobrá smrť neznamená, že človek necíti žiadnu bolesť, že si neprechádza smútkom. „Dobrá smrť znamená, že je navigovaný touto krajinou,“ zdôrazňuje dula.

„Je rozdiel medzi bolesťou a utrpením. Utrpenie vzniká vtedy, keď sme v odpore. Rôznymi technikami môžeme pracovať s bolesťou a emóciami, a tým sa mení aj ich intenzita a nastáva transformácia. Zomierajúcemu sa uľaví, dochádza k zmiereniu, k pokoju.“

Plánovali kolekciu svadobných šiat, dnes šijú nepriestrelné vesty

Ilustračná snímka. (zdroj: SITA/AP)

Zo svadobných šiat, haute couture kolekcie a extravagantných farebných kreácií presedlal kyjevský ateliér na tvorbu nepriestrelných viest. Ivan Frolov nie je jediný ukrajinský módny návrhár, ktorý vymenil nablýskaný svet módneho priemyslu a luxusných kolekcií za nezištnú pomoc svojej krajine.

Obuvnícku značku Kachorovsky atelier založila stará mama Aliny Kachorovskej v roku 1957. Počas 65 rokov výroby topánok však nikdy nevyrobili ani jeden pár vojenských topánok. Na začiatku invázie vo februári ani len netušili, ako sa tento model vyrába. Naučili sa to v priebehu týždňa.

„Moja matka, ktorá vedie našu továreň, začala dostávať požiadavky na výrobu vojenských topánok, pretože desaťtisíce mužov išli do teritoriálnej obrany a, samozrejme, neboli vybavení,“ rozpráva Kachorovska pre Financial Times.

Aj dizajnér Anton Belinskij pozastavil svoju tvorbu v prospech pomoci Ukrajine. Dámske či pánske odevy a extravagantné doplnky dostali nateraz stopku. Vystriedala ich termálna spodná bielizeň a pletené kukly pre jednotky teritoriálnej obrany.

Keď Thomas Mann utekal pred Hitlerom, pomohlo Československo

Thomas Mann, dcéra Erika, manželka Katia a syn Klaus v roku 1929. (zdroj: Wikipedia)

Utečenci z nacistického Nemecka potrebovali nielen nocľah, jedlo a šatstvo, ale aj občianstvo. Nacisti ich totiž okradli nielen o domov, ale aj o príslušnosť k štátu.

Malé demokratické Českoslovsko udelilo občianstvo dvom z najznámejších nemeckých spisovateľov a snažilo sa touto formou vzdorovať niekoľkonásobne väčšiemu agresorovi.

Thomas Mann, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, dostal československé občianstvo v novembri 1936, na československom konzuláte v Zürichu.

Autor svetoznámych románov Buddenbrookovci, Jozef a jeho bratia či novely Smrť v Benátkach, bol pýchou nemeckej literatúry, patril však k hlasným kritikom Hitlera. V roku 1936 sa prihlásil k exilovej literatúre, ktorá „bojuje za lepšie Nemecko“ a Hitlera definoval ako „syntézu bezodného resentimentu, hnisavej pomstychtivosti, neschopného, nemožného, opakovane zlyhávajúceho, extrémne lenivého a práceneschopného obyvateľa útulkov a odmietnutého halierového umelca, ktorý nevie, ako sa vyrovnať s vlastnou porážkou.“

Keď po získaní občianstva písal o Československu, označoval ho ako „naša republika“, a keď vystúpil v Prahe a čítal zo svojich nových diel, tlač písala: „Thomas Mann čítal zo svojej najnovšej novely, úvodom však zdôraznil, že pred pražským publikom stojí po prvý raz ako krajan.“

Thomas Mann si ponechal československé občianstvo aj po odchode do USA v roku 1938. Došlo k paradoxnej situácii: za oceánom ho vítali ako Čechoslováka a ako hlavný rečník vystúpil aj na masovej demonštrácii na podporu Československa v Madison Square Garden pred 28-tisícmi ľudí.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.