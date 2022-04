Víkendový výber: Aj hollywoodske hviezdy bojujú s nevyliečiteľnými chorobami

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Hollywood zažil tento týždeň dva momenty, ktoré sa zapíšu do jeho histórie. Po vyše 40-ročnej kariére nezlomného hrdinu odchádza z hereckej scény Bruce Willis. Diagnostikovali mu chorobu, pre ktorú prichádza o reč. Aký priebeh ho asi čaká, sa dočítate v našom článku. Tohtoročné Oscary budú navždy pamätné aj pre zaucho, ktoré Will Smith uštedril moderátorovi Chrisovi Rockovi. Ten si dovolil zažartovať na úkor Smithovej manželky, ktorá trpí alopéciou. Aké náročné je vyrovnať sa s ňou nielen v Hollywoode, ale aj na Slovensku, prináša ďalší článok. Ponúkame vám aj reportáže o tom, s akými ťažkosťami sa stretávajú trans ľudia na úteku z Ukrajiny, ako vojna primäla ukrajinské popové hviezdy vziať zbraň do rúk či prečo sa oplatí sledovať satirický seriál Sluha národa v hlavnej úlohe so Zelenským.

Nie je afázia ako afázia. Diagnóza Brucea Willisa môže mať rýchly priebeh

V roku 2020 sa objavil Bruce Willis len v troch zlých filmoch. Jedným z nich bola Túžba po vražde (Hard Kill). (zdroj: Bontonfilm)

Bruce Willis oznámil po vyše 40 rokoch úspešnej hereckej kariéry jej koniec. Jeho rozhodnutie súvisí s afáziou, ktorú mu nedávno diagnostikovali. Afázia je porucha reči, ktorú zapríčiňuje poškodenie mozgovej kôry.

Môže sa tak stať pri cievnej mozgovej príhode, úraze hlavy, nádore v mozgu alebo v dôsledku Alzheimerovej choroby. Môže však ísť aj o typ primárnej progresívnej afázie. To, ako sa domnieva logopéd Zsolt Cséfalvay, môže byť Willisov prípad.

"Slovíčko 'progresívna' nám napovedá, že syndróm sa neustále zhoršuje. Na konci už väčšinou nemôžu žiť samostatne, trpia ťažkou demenciou a sú odkázaní na pomoc druhej osoby," hovorí Cséfalvay.

V Hollywoode je hneď niekoľko hercov a herečiek, ktoré trpia iným druhom afázie. Tento typ poruchy reči je spôsobený náhlym poškodením mozgu. Na rozdiel od progresívnej afázie si s ním pacienti dokážu poradiť prostredníctvom logopedických cvičení.

Afáziou až do svojej smrti trpel americký herec Kirk Douglas. V roku 1996 dostal mozgovú príhodu, rekonvalescencia trvala dlhých dvadsať rokov. V zozname hollywoodskych pacientov je aj Sharon Stone. V roku 2001 prežila masívne deväťdňové krvácanie do mozgu. Rovnako ako Douglas sa musela naučiť čítať aj písať, naďalej trpí afáziou aj občasným zajakávaním sa.

Doklady tvrdia, že je muž. Aby utiekla z Ukrajiny, preplávala Dunaj

Speváčka Zi Faámelu. (zdroj: Facebook/Zi Faámelu)

Zi Faámelu je známa ukrajinská speváčka a televízna osobnosť. Na konte má niekoľko singlov a zúčastnila sa aj speváckych súťaží ako napríklad The Voice Ukraine. Keď Rusko napadlo Ukrajinu, bola práve doma v Kyjeve. Po niekoľkých dňoch zostala v obytnom dome sama, všetci susedia už stihli utiecť.

Jej obavy však siahali hlbšie. Faámelu totiž na Ukrajine patrí k transrodovej menšine, pričom v jej dokladoch je stále vedená pod značkou M – teda muž. Pre nariadenie, že krajinu nesmú opustiť muži vo veku od 18 do 60 rokov, ona a ďalšie transrodové osoby zostali uviaznuté na Ukrajine.

Spojila sa so svojimi priateľmi, pričom jeden z nich súhlasil, že ju odvezie na rumunské hranice. Tam ich zastavili už na ukrajinskej strane. Hraničná polícia jej povedala, že sa má vrátiť naspäť. Pri ďalšom neúspešnom pokuse prekročiť hranice v inom meste, kde sa ju snažili donútiť, aby sa zahlásila na vojenskom úrade, sa jej priateľ spýtal: “Vieš plávať? Je to jediná možnosť – preplávať hranice cez Dunaj, ilegálne. Budeš utečenkyňa, no porušíš zákon.”

Transrodové ženy pritom nemusia mať “známu tvár”, aby ich nepustili cez hranice, alebo aby na úteku pred vojnou zažili rôzne komplikácie. Stačí, že nemajú zmenený rod v dokladoch, alebo majú atypický výzor.

Vojna na Ukrajine mobilizovala ukrajinské umelecké kruhy. Slávneho rockera už zranili

Spevák Andryj Chlyvňuk. (zdroj: Facebook/Андрій Хливнюк)

"Vezmem deti do bezpečia, k babke. A potom sa vrátim a budem sa riadiť pokynmi vlády. Ak to bude potrebné, vezmem si zbraň a pôjdem bojovať za svoju krajinu," vyhlásil po vypuknutí vojny Andrij Chlyvňuk, ktorý je jednou z najväčších rockových hviezd na Ukrajine.

Pridal sa k jednotke civilnej obrany, ktorá chráni ulice Kyjeva pred ruskými vojskami. A po týždňoch bojov si jeho rozhodnutie už aj vypýtalo svoju daň. Štyridsaťdvaročného rockera pred niekoľkými dňami pri ostreľovaní zasiahol šrapnel a zranil ho na tvári tesne pod okom.

Chlyvňuk pritom nie je jediný z ukrajinskej umeleckej scény, kto sa rozhodol zapojiť do obrany Ukrajiny. Z tamojších hudobníkov a hudobníčok sa stali vojaci a vojačky, ale aj fundraiseri, ktorí zbierajú peniaze na pomoc krajine, či sprostredkovatelia informácií, ktorí dokumentujú konflikt pre svoje publikum na sociálnych sieťach.

Skvelý prezident v seriáli, v živote je z neho hrdina. Ako sa díva na Sluhu národa?

Volodymyr Zelenskyj ako hlavný hrdina i tvorca satirického seriálu Sluha národa. (zdroj: TV Markíza)

"Čo tu robí Putin?" povie budúci prezident znechutene aj prekvapene súčasne. V roku 2015, keď mal seriál Sluha národa premiéru, pôsobila scéna ako vtip. Hoci Rusko už vtedy anektovalo Krym. O sedem rokov neskôr je všetko inak. Putin sa neuspokojil s Krymom a o hercovi, ktorý v seriáli hrá prezidenta Holoboroďka - Holobriadka, sa dnes hovorí ako o najvýraznejšom lídrovi Európy.

Seriál Sluha národa v hlavnej úlohe s Volodymyrom Zelenským v pondelok začala vysielať TV Markíza.

Satirický seriál je dnes ťažké sledovať bez toho, aby divákovi v pozadí nenaskakoval aktuálny kontext. Pri mnohých vtipoch mrazí. Napríklad, keď sa Hoľoboroďko zoznamuje s rozsiahlym zamestnaneckým aparátom prezidentskej kancelárie a nájde tam aj svojho dvojníka. "Bude namiesto vás otvárať pamätníky, piť s Lukašenkom a zomrie guľkou snajpera," znie suchá odpoveď.

Ukrajinský prezident Zelenskyj je na ruskom zozname už vyše mesiaca terčom číslo jeden a jeho smrť by mohla znamenať výrazný zvrat vo vojne rozpútanej ruským prezidentom Putinom. Napriek tomu zostáva aj s rodinou na Ukrajine a jeho hrdinstvo mnohí pripisujú k rovnakému odhodlaniu, aké ukázal kráľ Juraj VI., ktorý s rodinou zostal v Londýne napriek bombardovaniu nacistickým Nemeckom. Ani jemu to národ nezabudol.

Vyrovnať sa s alopéciou je psychicky náročné. V Hollywoode aj na Slovensku

Jada Pinkett Smith prichádza na odovzdávanie Oscarov. (zdroj: TASR/AP)

Tohtoročné Oscary budú navždy pamätné aj pre zaucho, ktoré Will Smith uštedril moderátorovi Chrisovi Rockovi. Ten si dovolil zažartovať na úkor Smithovej manželky Jady Pinkett Smith, ktorá trpí alopéciou. Nazval ju G.I. Jane, čím poukázal na jej vyholenú hlavu.

Jada Pinkett Smith sa k boju s alopéciou, nadmernému vypadávaniu vlasov, verejne priznala v roku 2018. Veľa ľudí sa jej vraj pýtalo, prečo stále nosí turbany.

„Poviem vám, keď sa to začalo, bolo to desivé. Bola som v sprche a zrazu mi v ruke ostal chumáč vlasov. Vystrašilo ma to, hovorím si, preboha, plešiviem?“ opisovala svoju prvú skúsenosť s alopéciou druhu areata herečka.

V júli 2021 zverejnila fotografiu so svojou dcérou Willow Smithovou. Na fotografii majú obe vyholené hlavy. Bol to prvý moment, keď sa herečka odhodlala oslobodiť od prikrývok hlavy a parochní.

Klinický priebeh ochorenia je podľa odborníčky rôzny. Kým u niektorých pacientov môže ochorenie prerásť do úplnej straty vlasov, a to nielen na hlave, ale aj na tele, u iných dochádza ku spontánnemu spomaleniu. Netreba zabúdať, že dramatické zmeny vzhľadu, ku ktorým dochádza pri tomto ochorení, majú veľký dosah na psychiku pacienta. Môžu spôsobiť stratu sebavedomia a bývajú problémom v jeho vzťahoch s okolím.

Víkendový recept

Veľkonočný veniec. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Vybrali sme pre vás niekoľko tradičných receptov na kysnuté koláče, ktoré patria k veľkonočným sviatkom.

