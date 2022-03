Víkendový výber: Do transportov išli ako kuriatka, vrátilo sa ich len zopár

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Príjemný víkend! Uplynulo presne 80 rokov, odkedy slovenský štát vypravil prvý transport do vyhladzovacieho tábora Auschwitz. 25. marca 1942 naložili do dobytčákov v Poprade 999 židovských dievčat a žien a jedného sprevádzajúceho lekára. Deportácie realizoval režim vojnového slovenského štátu vo vlastnej réžii a vlastnými mocenskými prostriedkami. Za necelých sedem mesiacov deportoval zo Slovenska v 57 transportoch vyše 57-tisíc Židov. Prežilo ich len niekoľko stoviek. Prečítajte si príbeh poslednej žijúcej ženy z prvého transportu aj sériu ďalších reportáži o holokauste na Slovensku. Prinášame vám tiež príbehy odvahy a osobného hrdinstva ľudí, ktorí pomáhajú ukrajinským utečencom, ale aj samotných Ukrajincov, ktorí sa aj z exilu snažia pomôcť svojmu domovu.

Ženy z prvého transportu sú hrdinkami 20. storočia

Čo položka, to jeden život. (zdroj: SME/Peter Getting)

"Išli sme ako kuriatka. Naložili nás, rodičia zalamovali rukami, plakali, nič si nepomohli. A my, mladí ľudia, sme mysleli, že ideme na prácu," spomína Laura Špániková. Tento rok oslávi sté narodeniny. Je posledným žijúcim dievčaťom z prvého transportu, ktorý vyslal vojnový slovenský štát do vyhladzovacieho tábora Auschwitz.

Slovenský štát vypravil prvý transport židovských občanov presne pred 80 rokmi, 25. marca 1942, z Popradu. Išlo o 999 židovských žien a dievčat. Peklo Auschwitzu ich prežilo len zopár.

"Prišiel gardista a zobral nám všetko, čo sme mali na sebe, náušnice, retiazky, hodinky, prstene a povedal: Vy to už nebudete potrebovať. Mysleli sme, že je to žart. Potom nás naložili do vagónu, boli sme natisnutí ako haringy, išli sme deň a noc," spomína na cestu do Auschwitzu Špániková. "Ostrihali nás dohola. Dali nám prúžkované šaty a dreváky. Tie dreváky veľmi ošúchali nohu. Kto nemohol mašírovať, toho zastrelili." Ale človek chcel žiť, ešte stále chcel žiť, dodáva.

"Ženy z prvého transportu sú hrdinkami 20. storočia. Takmer tisíc dní im hrozila smrť každý deň, každú hodinu a každú minútu. Ostatní zahynuli na kruté zaobchádzanie, týranie či nedôstojné podmienky, alebo boli zavraždení. Inými slovami, prežiť znamenalo zázrak," hovorí riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.

Už ich berú! Momentky z deportácií ukazujú zločiny slovenského štátu

Momentka z deportácií židovského obyvateľstva zo Spišského podhradia. (zdroj: Yad Vashem)

Žiadny autoritatívny režim nemá záujem zanechávať svedectvá svojich represií proti časti obyvateľstva. A fotografia, v čase druhej svetovej vojny, bola nespochybniteľnou pravdou o udalostiach, o situáciách, ktoré sa reálne stali.

Žiadne perzekúcie, represie alebo rôzne druhy prenasledovaní sa do oficiálneho obrazu slovenského štátu nedostali. V celom fonde Slovenskej tlačovej kancelárie sa nachádzajú len dve fotografie z Nitry, ktoré zachytávajú deportácie židovského obyvateľstva. Ale nikdy sa do tlače nedostali.

Hoci ich nie je mnoho, poznáme fotografie z deportácií, ktoré urobili náhodní okoloidúci, prípadne ide o momentku prechádzajúcich židovských obyvateľov mestom. Tak mohla vzniknúť aj fotografia zo Spišského Podhradia. V článku uverejňujeme aj ďalšie momentky, ktoré zobrazujú deportácie židovských obyvateľ zo Slovenska.

Slovenský štát deportoval do koncentrákov aj psychiatrických pacientov. Brali ich rovno z postelí

Deportácie realizoval vojnový režim vlastnými prostriedkami, zabezpečoval všetko od organizácie deportácií a lapania Židov až po vypravenie vlakov. (zdroj: Yad Vashem)

Od prvej deportácie z 25. marca 1942 poslal slovenský vojnový štát za sedem mesiacov do vyhladzovacích táborov desiatky tisícov Židov. Väčšinu tých, čo žili na slovenskom území. Je 12. októbra 1942. Teraz sa deportácie pomaly chýlia ku koncu. Pretože už takmer niet koho viac vyviezť do lágrov. Ale posledné vagóny treba i tak naplniť. A tak zbierajú aj najzraniteľnejších, mentálne chorých.

"Domnievam sa, že pri zostavovaní posledných transportov zápasil štátny aparát s nutnosťou naplniť dohodnutý kontingent osôb vhodných na deportáciu, a preto siahol aj na 'ľahko dosiahnuteľné' osoby nachádzajúce sa v liečení v psychiatrických ústavoch, klinikách a na oddeleniach," hovorí historik Tomáš Fedorovič z českého Památniku Terezín, ktorý sa venoval bádaniu o osudoch psychiatrických židovských pacientov v Česku aj na Slovensku.

"Akcia sústreďovania Židov nejde takým tempom, ako to potreba vyžaduje," písal 13. októbra 1942 vedúci proti židovského oddelenia Anton Vašek okresným žandárskym staniciam. Nariaďoval chytať všetkých utekajúcich a ukrývajúcich sa Židov a súčasne velil, že treba preveriť aj všetkých chorých: "Keď Žid je transportu schopný alebo ak chorobu len predstieral, ihneď ho odtransportujte."

"Zatiaľ čo prvé transporty zapĺňali mladými ľuďmi, realita záverečnej fázy deportácií mohla len ťažko korešpondovať s neustále omieľanou propagandistickou tézou o odchode Židov na práce. Posledné transporty odkryli beštiálnosť deportácií aj na lokálnej úrovni. Mohol niekto z prítomných skutočne veriť, že choromyseľný bude spolu s ostatnými, prevažne starými ľuďmi, slúžiť ako pracovná sila? Vzhľadom na zdravotný stav deportovaných v rámci posledných transportov bolo pravdepodobné, že mnohí zahynuli už počas cesty do koncentračného tábora," uvádza historička Michala Lônčíková.

Tlmočila na hraniciach: Ľudia si od únavy nespomenuli na narodenie svojich detí

Valéria Fürješová. (zdroj: Ján Stovka, Divadlo Jonáša Záborského Prešov)

Valéria Fürješová je herečka a už dvadsať rokov pôsobí v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Herectvo študovala na Kyjevskom štátnom inštitúte divadelného umenia I. K. Karpenka s divadelnou obcou v Ukrajine stále udržiava kontakt. Viacerí z jej niekdajších spolužiakov priamo spolupracovali s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym.

Ukrajinský jazyk teda ovláda slovom aj písmom a jej dobrovoľnícka pomoc bola na hraniciach mimoriadne prospešná. Ľudí, ktorí boli schopní plnohodnotne prekladať, bolo a stále je na hraniciach veľmi málo.

„Raz ma zavolali do zdravotníckeho stanu, aby som tlmočila rodičom, ktorí na Slovensko prišli aj so svojimi predčasne narodenými dvojčatami. Lekár ma prosil, aby som im preložila, že je potrebné previesť ich do nemocnice v Snine, a mala som sa ich spýtať, kedy presne sa deti narodili,“ opisuje.

Rodičia stáli, dívali sa na seba, čosi si šepkali a bolo vidieť, že sú zmätení. „Pre istotu som im otázku zopakovala aj po rusky, no oni stále nevedeli odpovedať. Napokon sa ukázalo, že nespali niekoľko dní a nocí a doslova si nevedeli spomenúť, kedy sa narodili ich deti,“ vraví.

Valéria Furješová momentálne pre pracovné povinnosti v divadle na hraniciach netlmočí. Mnoho energie však venuje starostlivosti o ukrajinskú utečenku Naďu, ktorú prichýlila vo svojom dome. Než sa jej podarilo odísť z Kyjeva strávila s jedenapolročným synom v pivnici základnej školy trinásť dní. Na Slovensko prišla absolútne vyčerpaná a na pokraji síl.

Kým jej muž bráni Kyjev, ona mu z Košíc nakupuje nepriestrelné vesty

Yulia Kishenko dnes dočasne žije v Košiciach. (zdroj: Archív Y.K)

Dnes je dobrý deň, hovorí Yulia Kishenko. Podarilo sa jej totiž vyzbierať peniaze na dron s termokamerou. Vďaka nemu bude môcť jednotka, v ktorej bojuje jej manžel Oleksii Bida, odhaliť nepriateľa aj v noci.

Yulia Kishenko sedí v košickom byte svojej svokry, ktorá ju s jej deväťmesačným synom, mamou a mačkou vďačne prichýlila, keď v prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu utiekli z Kyjeva.

Dron objednáva cez Estónsko, už ho musí len dopraviť k „jej chlapcom“, ako volá manželovu jednotku teritoriálnej obrany Kyjeva. Je to skupina vycvičených dobrovoľníkov, ktorí bránia strategické objekty hlavného mesta.

Keď im naposledy takto na diaľku nakúpila vysielačky, jeden z prepravcov ich vraj musel prikryť vlastným telom, aby ich neporušené bezpečne dostal až k jednotke.

„Celých osem rokov som pracovala s obeťami ruskej agresie na východnej Ukrajine. O vojne niečo viem,“ rozpráva.

Po tom, ako jej manžela Oleksiiho Bidu v roku 2014 väznili ruskí separatisti, pretože podporoval myšlienku európskej integrácie Ukrajiny, boli spolu s manželkou nútení opustiť rodné Luhansko. Vtedy utekali pred vojnou po prvý raz. A pred štyrmi týždňami utekala Yulia Kishenko z domova druhýkrát. Jej syn Šimon sa v deviatich mesiacoch stal utečencom. Trvalo im dva dni, kým prešli slovenského hranice.

Kým ju mučil a jazvil, svet ju mal za štetku. Manson zmenil herečke Woodovej aj osobnosť

Evan Rachel Wood. (zdroj: HBO)

Som mučená žena. Bola som bitá, znásilnená, zmrzačená, zjazvená, vyhladovaná, manipulovaná, násilne nadrogovaná, prenasledovaná, ponižovaná, trápená nedostatkom spánku, izolovaná. Mám nálepku psychicky poznačenej osoby a veľa chronických chorôb, hovorí americká herečka Evan Rachel Wood.

Štyri roky trpela vo vzťahu s hudobníkom Marilynom Mansonom a ďalšie roky sa s tým pokúšala vyrovnať. Je preto veľmi náročné pozerať nový dokumentárny film Ako Fénix z popola, ktorý všetok ten horor zhrnul do dvoch hodinových častí.

Marilyn Manson jej zo strachu urobil každodennosť. Najprv ju zahrnul dusivými vyznaniami lásky, potom ju izoloval a nakoniec sa jej pri každom menšom odpore vyhrážal smrťou. Mala len devätnásť rokov.

Víkendový recept

Citrónová torta. (zdroj: Tortyodmamy.sk | vikulda )

Sú obľúbené deťmi aj dospelými. Vybrali sme pre vás zákusky, koláče a torty so želé aj želatínou.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.