Víkendový výber: Ukrajinu bránia matky, vedkyne aj miss Ukrajina

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Svetoznáma herečka Léa Seydoux sa netají tým, že nikdy príliš netrpela. Je buržujka, hovorí. A nepozerá správy, lebo túži žiť v rozprávkovom svete.

Frontman kapely Lucie David Koller sa zas vybral na slovensko-ukrajinské hranice, aby tam pomáhal utečencom. Svoje prvé dojmy z Vyšného Nemeckého, kde medzi ľuďmi, čo úprimne chceli pomáhať, videl aj takých, ktorí túžili krízovú situáciu využiť, vyrozprával pre SME.

Čo sa deje v človeku, keď musí opustiť svoj domov a zažíva vojnu, či ako utečencom možno pomôcť zvládať ťažké chvíle, hovorí psychoterapeutka Jana Račková Vyskočil.

A že Ukrajinu nebránia vlastným telom a životom len vojaci, ale aj vojačky, sa dozviete v ďalšom článku. Sú medzi nimi učiteľky aj víťazka súťaže krásy.

Léa Seydoux: Som buržujka, no a čo. Nebudem sa tváriť, že mi je zle a som chudobná

Francúzska herečka Léa Seydoux. (zdroj: PROFIMEDIA)

Vidíme v nej ženu, ktorá sa narodila na to, aby bola hviezdou a na obálkach časopisov. Červený koberec a slávnostné róby považuje len za milú hru. Ešte na strednej škole bola samotárka a plachá. Dnes je jednou z najpopulárnejších herečiek na svete.

Léa Seydoux vraví, že nebude popierať to, že je buržujka, ani sa nebude tváriť, že sa nemá dobre, hoci vo svojom najnovšom filme hrá televíznu moderátorku France, ktorá sa zo slávy a falošného života celkom zosype. Je v programe prehliadky Crème de la crème.

„Byť každému na očiach nie je pre nikoho jednoduché. V istom zmysle je to násilie. Je síce príjemné, keď vás ľudia majú radi, no väčšinou má každý z nás aj pomerne veľkú skupinu ľudí, ktorí nás radi nemajú a vôbec k nám nie sú milí,“ hovorí v rozhovore pre SME francúzska herečka Léa Seydoux.

Od svojich postáv vraj nemá problém odpútať. „Ja totiž neverím na postavy, neverím tomu, že hrám nejakú vymyslenú postavu. Hovorím, že vždy hrám nejakú časť seba. Nemusím sa s nikým lúčiť, lebo so sebou sa ani rozlúčiť nemôžem. Aby ste mi nerozumeli zle, vnímam, že postavy majú svoj život, a za osemnásť rokov, čo hrám, bolo nemálo takých, ktoré som naozaj milovala.“

David Koller z Vyšného Nemeckého: Zneužívajú zmätok Ukrajiniek a pchajú ich do áut

David Koller, frontman kapely Lucie. (zdroj: SME/Marko Erd)

Frontman kapely Lucie David Koller sa s manželkou Annou vydali do Vyšného Nemeckého. Cestou tam viezol materiálnu pomoc, cestou naspäť utečencov. Za niekoľko hodín pochopil, čo si so sebou Ukrajinci berú, čo majú pred sebou a aké nástrahy na nich číhajú.

V organizačnom chaose sa nepohybovali len tí, čo chceli nezištne pomôcť. Boli tam aj tí, ktorí zraniteľných ľudí oklamali a potom od nich pýtali vysoké sumy

„Narazili sme na kopec áut a chaos. A, bohužiaľ, stretli sme sa aj s ľuďmi, ktorí chceli na transportovaní Ukrajincov zarobiť. Videli sme deti a mamy, starých ľudí, ktorí sa z Ukrajiny dostávajú zúfalo pomaly. Tisícky, desiatky tisíc ľudí visia stále za hranicami a v zime čakajú na to, až na nich príde rad,“ povedal po svojom návrate z hraníc pre SME Koller.

Ivan Hronec: Každý učiteľ z KGB by dal Putinovi päťku za tú školácku chybu, ktorú urobil

Ivan Hronec, filmový distribútor, producent a vysokoškolský pedagóg. (zdroj: FILM EUROPE)

Potomok Leninovho a Stalinovho kuchára, ktorý si predstavu o svete budoval v súlade so vzdelaním v KGB, urobil podľa neho školácku chybu, ktorá ho dostane do neriešiteľnej situácie. A nebude v nej môcť použiť ani svoju najväčšiu zbraň.

"Rusko, to je jedna veľká opera, tak to musíte chápať," hovorí filmový distribútor, producent a vysokoškolský pedagóg Ivan Hronec.

Vojna, ktorú rozpútalo, zároveň demaskovala tri typy politikov, ktorých sa Slovensko bude musieť zbaviť.

„Prezident Putin bude mať tento rok sedemdesiat rokov a chce svoj život uzavrieť finálnym gestom. To vám hovorím ako chlap, ktorý má o dvanásť rokov menej. A to gesto nechce byť v rozpore s tým, čo budoval a čo ho formovalo doteraz,“ hovorí Hronec.

„Slobodná Ukrajina je preňho najhorším príkladom. Ukazuje, že Rusom blízka krajina môže byť demokratická. Putin teda dnes podľa môjho názoru bojuje viac o moc v Moskve a svoju osobnú záchranu než o ukrajinské územie.“

Ženy bránia Ukrajinu, pripojili sa matky, vedkyne aj miss Ukrajina

Mladá Ukrajinka sa učí narábať so zbraňou. (zdroj: SITA/AP)

Julia chce žiť v mieri vo svojej krajine a hoci je vystrašená, odhodlanie ubrániť Ukrajinu je silnejšie. Nie je sama.

Odhaduje sa, že zhruba 15 až 17 percent ukrajinskej armády tvoria vojačky. Ide o viac ako 31-tisíc žien. Okrem nich sú to ďalšie desiatky až stovky dobrovoľníčok z radov civilistiek.

Mnohé sa začali mobilizovať už týždne pred ruskou inváziou, keď sa v blízkosti ukrajinských hraníc zhromaždilo vyše stotisíc ruských vojakov. Napríklad ženy z mesta Charkov začali absolvovať kurzy sebaobrany a narábania so zbraňou.

“Teraz musím chrániť moju vlasť, môj dom a moju rodinu,” cituje agentúra Reuters 44-ročnú Viktoriu Makarovovú, pôvodne manažérku stavebnej spoločnosti. “Neujdeme a neopustíme naše milované mesto Charkov, čo znamená, že sa naučíme, ako ho obrániť.”

Psychologička o utečencoch: To, čo prežívajú, sa nedá slovami ani vyjadriť

Utečenci z Ukrajiny na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. (zdroj: SME/Marko Erd)

Psychoterapeutka Jana Račková Vyskočil vysvetľuje, ako aktuálnu krízovú situáciu prežívajú ľudia utekajúci z Ukrajiny, či je ťažké pre človeka narýchlo sa adaptovať na nové prostredie, aj prečo je potrebná rýchla psychologická pomoc pre vojnových utečencov.

„Je to naozaj veľký šok, aj preto niektorým ľuďom, ktorí unikajú pred nebezpečenstvom, pocitovo možno ešte nedochádza, čo sa vlastne deje. Ak si nájdu miesto, kde budú môcť zostať na dlhšie obdobie, vtedy tieto pocity prídu a všetko sa im začne v hlave prehrávať. Vtedy môže nastať ešte náročnejšie obdobie.“

Vojna je jeden z najstresujúcejších zážitkov, ktoré človek môže zažiť. „Je to nepredstaviteľné. Všetko, čo dosiaľ jestvovalo, sa rozpadá, a človek musí začať fungovať nanovo, od nuly. Je to strašne veľký zásah pre telo, psychiku a celého človeka, ale aj pre rodinu a národ,“ hovorí Jana Račková Vyskočil.

Prepáč, utečenkyňou som prvýkrát. Slováci ubytovávajú ľudí z Ukrajiny

Utečenkyňa s deťmi prešli cez hranicu do Vyšného Nemeckého. (zdroj: SITA/AP)

V Bratislave poskytla svoj byt ukrajinskej rodine na úteku aj Dominika Horňáková. V pondelok k nej prišli matka s dcérou a so synom vo veku jeden a pol a tri roky. Dostali sa k nej sprostredkovane vďaka informáciám od ukrajinských známych žijúcich na Slovensku.

„S dvoma detičkami cestovala autom štyri dni. Bývali blízko Kyjeva. Keď prišli, bola zničená a unavená z cesty, pomohli sme im vybaliť sa, ukázala som jej základné veci. Nevedela po anglicky, ale tlmočili nám spomínaní ukrajinskí kamaráti,“ hovorí Horňáková.

Ona sama sa presťahovala k svojmu priateľovi, aby mala ukrajinská rodina v jej byte dostatok priestoru. „Na Ukrajine nechala manžela. Musel tam zostať, ale aj chcel bojovať. Pripadalo mi automatické, že niekomu v takej situácii pomôžem. Strecha nad hlavou je najdôležitejšia a keď sa človek spamätá zo šoku, potom sa môže rozhodnúť, čo urobí ďalej,“ hovorí Horňáková.

Situácia s tisíckami utečencov na Slovensku je pre väčšinu ľudí nová. Podľa Mareka Roháčka zo združenia Návrat, ktoré sa zaoberá vyhľadávaním náhradných rodín pre opustené deti, ale aj sociálnou prácou s rodinami v krízovej situácii, je veľmi dobré, že ľudia na Slovensku na situáciu citlivo reagujú.

Víkendový recept

Rizoto s hlivou ustricovou (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Podľa Talianov je rizoto len to, čo je pripravené podľa presne stanoveného postupu. My vám ponúkame 15 receptov na výborné rizoto.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.