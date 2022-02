Víkendový výber: Lekársky podcast ponižoval rodiace ženy

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Krásny víkend! Vtipy o menštruujúcich ženách aj reči o tom, že „mamičky niekedy veľmi vymýšľajú“ a chcú byť pri pôrode „hrdinkami“, zneli v známom podcaste. Prinášame vám aj rozhovor so šéfom súkromnej pôrodnice Vladimírom Cupaníkom, ktorý v podcaste vystupoval. Kníhkupec a vydavateľ Vladimír Michal zas rekapituluje 30 rokov fenoménu menom Artforum. A prinášame vám aj ďalšie zaujímavé čítanie, medzi iným aj o slovenských intelektuáloch, ktorí už pred storočím slúžili Moskve na propagandu.

Mamičky veľmi vymýšľajú. Známy podcast ponižoval rodiace ženy

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Že si mamičky pri pôrodoch veľmi vymýšľajú, že chcú rodiť bez tlmenia bolestí, lebo si myslia, že budú hrdinky, ale aj o tajnom dohadovaní podania liekov rodičke bez jej vedomia, sa zhovárali traja muži v známom lekárskom podcaste Doktor má Filipa. Nevynechali ani vtipkovanie o menštruácii či smiech pri zmienke o žene, ktorá hoci užívala antikoncepciu, používala pri pohlavnom styku aj kondóm.

Hosťom podcastu bol riaditeľ bratislavskej súkromnej pôrodnice Sanatórium Koch, lekár Vladimír Cupaník. Autormi a moderátormi podcastu sú lekár z urgentného príjmu v galantskej nemocnici Jozef Fatrsík a zdravotný brat z Polikliniky Karlova Ves v Bratislave Filip Machala, ktorí sa v ňom rozprávajú o rôznych zaujímavostiach zo zdravotníckej praxe, často neformálnym a odľahčeným spôsobom.

V kontexte posledných rokov, keď sa o porušovaní práv žien pri pôrodoch a pôrodníckom násilí hovorí aj na Slovensku čoraz intenzívnejšie, môže takto „humorne“ ladená diskusia troch zdravotníkov-mužov vyznievať pre ženy ponižujúco až neempaticky.

Na podcast kriticky reagovala organizácia Ženské kruhy, ktorá sa dlhoročne zaoberá právami žien pri pôrodoch. Podľa nej epizóda podcastu môže slúžiť ako prípadová štúdia toho, ako sa nerozprávať o svojich klientkach. Autori aj hosť sa bránia, že ide o nedorozumenie a zlé vyznenie.

Šéf pôrodnice Koch: Partner rodiacej ženy by nemal do pôrodu zasahovať

Riaditeľ sanatória Koch, lekár Vladimír Cupaník. (zdroj: TASR)

Riaditeľ bratislavskej súkromnej pôrodnice Sanatórium Koch Vladimír Cupaník v podcaste okrem iného hovorí aj o tom, že ženy si do ich nemocnice nosia pôrodné plány, no nemocnica sa riadi svojím vlastným. V rozhovore pre SME reaguje aj na ďalšie vyjadrenia z podcastu.

V rozhovore sa o ženách hovorí aj povýšenecky. Zaznie napríklad veta, že "mamičky niekedy veľmi vymýšľajú". Tiež sa spochybňuje ich rozhodnutie porodiť prirodzene, keď aj tak si nakoniec zvolia epidurál, ak bolesti nevydržia.

Či mu pripadajú v poriadku reči moderátora v podcaste o tom, ako dohadoval poza chrbát svojej partnerky počas pôrodu podanie liekov, sa vyjadril: „Samozrejme, že mi to nepripadá v poriadku, avšak podať epidurál na „tajňáša“ sa jednoducho nedá, s tým musela rodička súhlasiť, takže som túto tému nechcel ďalej rozvádzať.

V podcaste aj spomínal, že muži a partneri pri pôrode niekedy rozhodujú za ženy. Ja s tým nesúhlasím, lebo žena je autonómna na to, aby povedala, čo chce alebo nechce. Muž do toho pôrodu nemá veľmi čo zasahovať, on kontrakčné bolesti neprežíva. Nemal by mať rozhodujúci vplyv, on je tam najmä na to, aby ju podržal.“

Párová terapeutka: Rozbíjať dobrý vzťah pre motýliky v bruchu nie je logické

Párová terapeutka Jolana Kusá (zdroj: SME/Marko Erd)

Aby vo vzťahoch boli možné záväzky, je podľa dlhoročnej párovej terapeutky Jolany Kusej potreba učiniť vedomé rozhodnutie - pre niekoho a pre dlhodobý vzťah.

V dlhodobých vzťahoch ľudia po čase stoja pred rôznymi otázkami. Tí, ktorí majú strach zo záväzkov, sa môžu pýtať, či vôbec chcú byť v dlhodobom partnerstve, či je to ten pravý, alebo pravá, či sú vlastne na vzťah pripravení.

„Výber partnera je ťažká záležitosť, aj preto máme pomôcku – zamilovanie sa. Ľudia sa zamilujú, pritiahnu sa k sebe ako magnety a vtedy si takéto otázky nekladú. Keď sú zamilovaní, žiadna pochybnosť neexistuje. Tá príde časom, po mesiacoch až rokoch. Tak to máme emocionálne vybudované. Partnerské vzťahy idú cez zamilovanosť a až potom môže prísť trvalejšia láska, pri ktorej sú prítomné viaceré zložky, ako napríklad osobnostná kompatibilita, vzájomný rešpekt a úcta,“ hovorí v rozhovore Kusá, ktorá na Slovensku, resp. v bývalom Československu zakladala prvé rodinné a párové poradne.

Vladimír Michal rekapituluje 30 rokov Artfora

Vladimír Michal má šesťdesiat a tridsať rokov predáva knihy. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Za iných okolností by to vyznelo ako reklamný text. Ibaže Artforum nie je len kníhkupectvo, ktoré sa z nezávislej aktivity rozrástlo a expandovalo aj do ďalších slovenských miest. Je to fenomén, ktorý čoskoro oslávi 30 rokov existencie.

Vydavateľ a kníhkupec Vladimír Michal spomína, ako začínali na „zelenej lúke“.

„Hľadali sme nový priestor a rozhodili sme siete, priestor na Kozej ulici nám pridelilo mesto. Bolo to v septembri 1992, teda čoskoro to bude tridsať rokov. Predtým tam bolo mäsiarstvo, na oknách ešte viseli cedule Mäso - údeniny. Keď som tam prišiel prvý raz s kľúčmi, stále boli na stenách pulty a háky, chýbalo len mäso a zamestnanci. Vyhodili sme obrovskú chladničku, otĺkli steny a staré kachličky a začali sme.“

Boli to porevolučné časy, keď ešte stále platili zákony minulého režimu, na svojich miestach sedeli úradníci z čias komunistického režimu a tak fungovala aj byrokracia. „V úplných začiatkoch sme fungovali bez účtovníctva, boli skrátka dve päťlitrové fľaše a do jednej sa hádzali účtenky, do druhej peniaze. Dosť rýchlo sme sa zhodli, že takto nemožno fungovať,“ hovorí s úsmevom.

Najťažšie časy zažili v polovici 90. rokov. „Nevychádzalo nám to finančne, nemali sme dosť peňazí, aby sme načas platili faktúry. Dá sa povedať, že Vladimír Michal vtedy ešte celkom nerozumel tomu, čo robí. Dovtedy som si myslel, že robím kultúrno-osvetovú prácu a chvíľu mi trvalo, kým som pochopil, že podnikám a to má svoje pravidlá,“ rozpráva. Bolo to tak trochu ako začať na zelenej lúke a zároveň to bolo práve preto aj najlepšie obdobie, dodáva.

Pohľad do dejín: Užitoční idioti chodili do Moskvy po rozumy už pred sto rokmi

Na Prvom zjazde Zväzu sovietskych spisovateľov v roku 1934 sa chválil Stalin, diktatúra proletariátu, cenzúra a tendenčné diela, zúčastnili sa ho aj Ladislav Novomeský a Peter Jilemnický. (zdroj: Univezitná knižnica v Bratislave)

Výraz užitoční idioti sa pripisuje Leninovi, po druhej svetovej vojne sa používal pre nadšencov, ktorí z Moskvy vozili propagandu. V skutočnosti ich mala Moskva už pred sto rokmi. Patrili medzi nich aj slovenskí intelektuáli, ktorí v čase prvej demokratickej Československej republiky navštívili "vysnívaný raj" na východe.

"Všetci do jedného mali spoločného menovateľa – nekritický obdiv k sovietskej spoločnosti, súhlas s politikou boľševickej strany, ospravedlňovanie jej zločinov proti vlastnému ľudu a podiel na šírení dezinformácií o živote v Sovietskom zväze," konštatuje Jozef Jambrich v štúdii.

Intelektuáli v Moskve podľa neho "získavali deformovaný pohľad na realitu, nechceli vidieť, za akú cenu dosahoval boľševický režim svoje klamlivé úspechy, vracali sa vyzbrojení dostatočným propagandistickým materiálom na ďalšie šírenie sympatií a tým preukazovali najväčšiu službu komunistickej manipulácii a rastúcim sovietskym mocenským záujmom."

Najväčším paradoxom je, že si vôbec neuvedomovali, že sú figúrkami v rukách Kremľa a šíria naservírovanú propagandu, dnešným slovníkom hoaxy a dezinformácie.

