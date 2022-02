Víkendový výber: Výnimočný chartistický pár nikdy neoľutoval

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Krásny víkend! Ponúkame vám rozhovor s výtvarníkom Kalmusom, ktorý vie vyvolať v spoločnosti obdiv aj odpor, spomienky Ukrajiny, ktorá musela utiecť z Luhanska a teraz varí v Košiciach boršč, fascinujúci príbeh výnimočného chartistického páru, ktorý podpísanie Charty 77 nikdy neoľutoval a mnoho ďalšieho zaujímavého čítania.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako jediný manželský pár podpísali Chartu 77. Nikdy to neoľutovali

Ľudovít a Mária s deťmi. (zdroj: Archív M. D.)

Manželia Didiovci čelili perzekúciám úplne sami. Odrezaní od sveta v malomeste, pod dohľadom eštebákov, a to až do pádu komunizmu. Ľudovít Didi bol prvý rómsky učiteľ a vôbec jediný rómsky chartista, a spolu s manželkou Máriou sú výnimočným chartistickým párom.

Je rok 1980. Ľudovít Didi je prepustený učiteľ, pre odpor proti príchodu okupantských sovietskych vojsk v roku 1968, ho vyhodili. Doma počúvajú Slobodnú Európu. Obráti sa k manželke Márii a opýta sa jej, či by to nešli podpísať. A čoby nie, odpovie mu ona.

Keď pred 45 rokmi vznikla Charta 77, podpísali ju najmä pražskí signatári. Slovenských chartistov nebolo veľa, ironicky sa vraví, že toľko, ako prstov na rukách.

Didiovci to vzali spriama. Nasadnú na vlak a z malomesta cestujú cez pol republiky do Prahy. Idú naslepo, takže na pražskom nástupišti zastanú: kam teraz? Nemajú kontakty, nie sú z veľkého sveta odstavených filozofov, politikov a umelcov, ktorý sa navzájom pozná. Ale spomenú si, že mama zakázanej speváčky Marty Kubišovej vraj pracuje ako predavačka v gramopredajni.

Udivenej pani hovoria, prečo prišli. Uverí im, že nie sú nasadení a na získanej adrese podpíšu u akéhosi čudesného chlapíka jedinú vetu: "Súhlasím s vyhlásením Charty 77 z 1. 1. 1977." Po návrate domov počujú, ako na Slobodnej Európe čítajú medzi novými signatármi ich mená.

"Nič neľutujem," hovorí dnes pevne Mária Didiová. "A nezmenila by som nič, ani jedno slovo, ani čiarku."

Kalmus: Keď idú po ulici nevybúrení blbci, čo nemali dlho rande, mám po chlebe

Peter Kalmus. (zdroj: SME/Marko Erd)

Po tom, ako sa v miestnom zastupiteľstve vo Varíne na konci roka nepodarilo presadiť premenovanie Ulice Dr. Jozefa Tisa, o čo sa dlhodobo snaží, prišiel tabuľku ručne odmontovať. Peter Kalmus tak opäť vyvolal nenávistnú reakciu.

Tí, ktorých dráždi, ho volajú košický idiot alebo zradca národa. Už dostal facku i bitku a prvú pomoc mu odmietli podať aj lekári, ktorí stáli na blízku, napríklad poslanec Raši.

Peter Kalmus je jediným výtvarníkom na Slovensku, ktorý vyvoláva také vášne. Je umelcom gesta, občanom, ktorý siaha ľuďom na modly a demaskuje ich nešikovne skrývanú náklonnosť k zločinným režimom.

„Kotleba stál na tribúne a vyzval dav: obzrite sa dozadu, tam stojí zradca, protislovenský živel. Vyzýval ich, aby sa ma spýtali, kto ma platí. Nepovedal priamo, choďte ho zlynčovať. Povedal: zapamätajte si ho dobre, je to ten vzadu, sivovlasý pán.

Na druhý deň podvečer idem s rúškom z Auparku a nejaký blbeček mi ukazuje neslušné gestá. Toho sa bojím. Alebo keď večer idú oproti mne traja chlapci, ktorí kopú do kvetináčov alebo vyvracajú dopravné značky. Nemali dva týždne rande, potrebujú sa vybúriť - a v tom uvidia mňa. Á, Kalmus. To už viem, že mám po chlebe. Oni sú traja, ja som sám, skopú ma a hotovo. Preto aj dnes, keď som šiel do Trnavy, mal som svojím spôsobom ozbrojenú ochranku,“ hovorí v rozhovore s Kristínou Kúdelovou Peter Kalmus.

Za umelcom – provokatérom sa pritom skrýva citlivý človek. Keď sme mu volali, už mal za sebou iný zážitok. Bol sa pozrieť na dom, ktorý zostal po Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej.

Keď na susedný dom spadla bomba, ušla z Luhanska. V Košiciach teraz varí boršč

Oleksandra Taranova s veľkonočným pečivom paska. (zdroj: Archív Oleksandry Taranovej)

Sedí vo veľkom čiernom kresle v byte na košickom sídlisku Furča. Žije v ňom piaty rok so svojím manželom a veľkou mačkou Soňou. Oleksandra Taranová na Slovensku získala azyl z humanitárnych dôvodov. Jej príbeh ukazuje, ako konflikt na Ukrajine zasiahol do životov ľudí a ako rozdelil rodinu.

Jej syna, Oleksiia Bidu v roku 2014 uniesli ruskí separatisti. Mučili ho, psychicky týrali, ponižovali, bili. Keď ho pustili, dostal 24-hodinové ultimátum, aby so svojou rodinou opustil Luhansko. Mama aj s jeho nevlastným otcom zostali. Mestom sa už vtedy šíril zvuk streľby a výbuchov.

Oleksii Bida svoju mamu po troch mesiacoch nakoniec presvedčil, aby za ním odišli do Kyjeva. Mama v tom čase trpela rakovinou prsníka a potrebovala lekársku starostlivosť. Odišli, ale nevzali si nič. V Luhansku ostalo auto, dom s nábytkom, plná pivnica zaváranín. Verili, že nepotrvá dlho a vrátia sa späť.

„Môj syn hovoril, že to bude päť alebo sedem rokov, ja som mu neverila. A teraz? Osem rokov,“ zamyslí sa Oleksandra Taranová a premieša si kávu s mliekom.

Dnes je mi už dobre, hovorí sedemdesiatročná Ukrajinka a poklope na drevený stôl. V Košiciach absolvovala dve operácie, prišla o prsník, ale rakovina je, zdá sa, preč. Sem-tam idú pozrieť syna do Kyjeva, sem-tam príde on za nimi. Ale Luhansk… Stratený.

Vláda ich nazvala starčekmi. Oni študujú, pracujú a behajú maratóny

Seniorka Katka Ábelová po pretekoch Spartan. (zdroj: Archív Katky Ábelovel)

Staroba je paušalizujúci pojem. A navrstvujú sa na ňu predsudky. Ako napríklad, že ľudia nad šesťdesiat a sedemdesiat rokov sú už nepotrební, neschopní či neprispôsobiví. Spoločnosť ich potom vníma skôr ako príťaž.

Vláda počas pandémie hodila do jedného vreca „ako najzraniteľnejších“ všetkých ľudí nad 60 rokov. S nálepkou „starčekovia“.

„Toto urážlivé značkovanie sa dotklo dôstojnosti vari všetkých ľudí nad 60 rokov,“ hovorí sociologička Zora Bútorová. A dodáva, že aj tento výrok je jasným dôkazom toho, že ageistické predsudky sú rozšírené aj v politickom prostredí.

Ako protipól k obrazu „starčekov“ stoja napríklad manželia Katarína a Miroslav Ábelovci. Obaja majú po šesťdesiatke, stále vedú svoju rodinnú firmu a pred niekoľkými rokmi dokonca dokázali zmeniť svoj život tak, ako by si možno netrúfli ani mladí.

Katarína Ábelová sa pravidelne zúčastňuje na náročných sparťanských pretekoch, jej manžel Miroslav ako 60-ročný vyhral súťaž vo formovaní tela.

Všetci majú city, ani drinou sa nevytratia, vraví autorka knihy o Veronike Velez Zuzulovej

Knihu Veronika z paneláku ide dobyť svet napísala Jana H. Hoffstädter s Jankom Púčekom. (zdroj: Archív JHH)

Zo spomienok na prvé nesmelé lásky na snehu, tajnú poštu s najlepšou kamarátkou, prvé cesty do zahraničia a prvé veľké víťazstvá získané ešte v nedokonalej kombinéze, za ktorú sa tak trochu hanbila, vznikol príbeh s názvom Veronika z paneláku ide dobyť svet.

Jeho autorka a vydavateľka Jana H. Hoffstädter vraví, že minuloročnú lockdownovú zimu prežila aj vďaka tomu, že pozerala Svetový pohár. Práve vtedy sa jej v hlave črtala kniha o Veronike Velez Zuzulovej. Ako skúsená fanúšička už mnohé informácie z jej života poznala, ale ešte stále ich zostávalo veľa, na ktoré bola zvedavá.

A hviezdna slovenská zjazdárka súhlasila s tým, že jej a jej spoluautorovi Jánovi Púčekovi na ne odpovie.

Dočasne sa nemohol dať zaočkovať: Nechcel som prísť o prácu a zblázniť sa

Spisovateľ Tomáš Straka. (zdroj: Archív Záhrada CNK, Archív T.S.)

„Pracovne som sa dostal do situácie, keď som v hlave riešil otázku, či umriem od hladu – lebo štát mi počas jesene a zimy úplne zakáže vykonávať moju prácu, alebo zomriem na očkovanie, lebo mi ho lekári neodporúčajú,“ hovorí Tomáš Straka, spisovateľ, ktorý pracuje ako umelecký manažér pre Slam poetry SK a ako dramaturg v košickom centre umeleckej kreativity Tabačka.

V roku 2021 totiž pandémia a opatrenia rozdelili Slovensko na očkovaných a neočkovaných. Na pomedzí týchto dvoch skupín sa však nachádzajú ešte ďalšie. Tvoria ich ľudia, ktorí sa pre vážny zdravotný stav nemôžu dať zaočkovať.

„Nemyslím si, že som bol unikátny prípad. Aj medzi slamermi bolo dosť takýchto ľudí. Neznamená to, že sa človek nemôže dať nikdy zaočkovať. Len určitý čas pre nejakú chorobu a vážny zdravotný stav nie je možné, aby sa dal zaočkovať. Niekedy to trvá jeden mesiac, inokedy to môže trvať aj roky. Závisí to od ochorenia a zdravotného stavu,“ hovorí Tomáš Straka v rozhovore.

Tým, že jeho ochorenie srdca je veľmi špecifické, bolo mu jasné, že relevantná štúdia, ktorá by sa zaoberala práve touto kontraindikáciou, tak skoro nebude dostupná. Napokon sa rozhodol dať zaočkovať.

Víkendový recept

Orechový koláč s pomarančovou omáčkou. (zdroj: Naty Žúreková Štefková)

Táto bezlepková sladká odmena poteší každého. Vyskúšajte orechový koláč s pomarančovou omáčkou.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.