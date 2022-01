Víkendový výber: Koščová prehovorila o šikanovaní bulvárom, Blaščák o boji s alkoholizmom

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Krásny víkend! Speváčka Katarína Koščová sa zverila, ako ju šikanovanie zo strany bulváru priviedlo k úzkostiam a ohrozeniu jej duševného zdravia. Prinášame vám aj článok o tom, ako sa bodyshaming nevyhol ani prezidentke a zažila ho väčšina žien, tiež úprimné spovede ľudí, ktorí sa rozhodli skoncovať so závislosťou od alkoholu a spomienku na 50 rokov od Krvavej nedele, ktorá sa stala symbolom dlhodobej nenávisti a nezmyselného násilia v Severnom Írsku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Koščová: Na hudbu sa nikto nepýtal, pre bulvár som bola len tá tučná ohava bez vkusu

Katarína Koščová. (zdroj: Vlastimil Slávik)

Dlhé roky ju bulvár šikanoval pre jej vzhľad a váhu. "Naozaj mi to veľmi ničilo sebavedomie. Postupne som o sebe začala uvažovať tak, že som hnusná a že nech urobím čokoľvek, nikdy to nebude dosť,“ vraví speváčka Katarína Koščová.

Otvorený rozhovor o úzkostiach, o panických atakoch, duševnom zdraví aj o živote hudobníka počas koronakrízy poskytla redaktorke Soni Jánošovej.

Kočšová je v hľadáčiku slovenského bulváru od roku 2004, keď sa stala víťazkou prvej série Slovensko hľadá SuperStar. Články sa v drvivej väčšine týkali jej vzhľadu, najmä toho, že v priebehu rokov a počas materstva pribrala.

Keď po čase viditeľne schudla, začali ju tie isté bulvárne médiá kontaktovať opäť, ale so žiadosťou o rozhovory a tipy ako na to. Speváčka tento druh pozornosti odmietla.

„Vravela som si, že by som mala byť schopná zvládnuť svoj vzhľad tak elegantne ako napríklad Petra Polnišová alebo Evelyn, ktoré všetko vedia nosiť s noblesou, sú vtipné a vedia si zo seba aj robiť žarty. Medzi nami je však rozdiel, ktorý bulvár stanovil dávno. Kým napríklad Evelyn, ktorá je objektívne krásna a príťažlivá žena, bola aj pre bulvárnych novinárov vždy tá so sexi krivkami, ja som bola od začiatku zapísaná len ako tá tučná. Písali teda o mne len ako o ohave. Mne to nesmierne ubližovalo, ale tvárila som sa, že mi to neprekáža,“ hovorí speváčka.

V rozhovore opisuje aj to, ako jej vyriešenie duševného zdravia dalo energiu na riešenie telesného.

Otec kreslil rúžom na zrkadlo prasa. Šikane pre postavu čelia političky, herečky aj malé deti

Speváčka Adele v roku 2013 počas odovzdávania Oscarov. (zdroj: SITA)

Bodyshaming je druh šikany, ktorej ľudia čelia pre vzhľad. A zďaleka sa nedotýka len známych ľudí. Najčastejšie ide o kritiku, poznámky, výsmech alebo pripisovanie stereotypných, najmä negatívnych vlastností. Veľmi často sú mu vystavení ľudia, najmä ženy, s nadváhou či s obezitou.

V tejto súvislosti sa hovorí o takzvanom fatshamingu, teda zahanbovaniu „tučnoty“. Zosmiešňovanie sa však týka aj ľudí veľmi štíhlych, vysokých, nízkych alebo kohokoľvek, koho telo a vzhľad vymykajú z priemeru.

Bodyshamingu čelili mnohé svetové hviezdy vrátane speváčky Adele, komičky Rebel Wilsonovej, ale aj mnohé iné ženy, ktorých tváre sa pravidelne objavujú v rebríčkoch najkrajších žien sveta ako Selena Gomez či Scarlett Johansson.

„Jedna žena mi písala, ako jej otec kreslil rúžom na zrkadlo tekvicu alebo prasa. Nie je to celkom pochopiteľné, ale deje sa to,“ hovorí Ridina Ahmedová, česká speváčka a autorka podcastu Sádlo, ktorý sa venoval téme bodyshamingu.

Ona pila, až nechcela žiť, on pil pätnásť pív za deň. Ako sa žije po vysadení alkoholu

Petra Blaščák. (zdroj: SME/Marko Erd)

Niektorí z ľudí, ktorí majú problém s alkoholom, sa rozhodnú začať abstinovať počas takzvaného suchého januára. Ide o medzinárodne populárnu výzvu. Odborná obec však upozorňuje, že ak má človek s pitím problém, len mesačná očista od alkoholu nestačí.

"Alkohol je silný súper a je všade ľahko dostupný a lacný. Každý deň tomu čelím a mám aj krízy. Nerada však zlyhávam, je to pre mňa vždy sklamanie a aj toto by pre mňa bolo, ak by som to nedala," hovorí Petra Blaščák.

Alkohol nepije už osem mesiacov. Je na seba pyšná, ale vie, že má pred sebou ešte dlhú cestu. Hoci o sebe hovorí ako o súčasti generácie, ktorá miluje “žúry”, teraz vraj na žiadny ísť nemôže. Nechce riskovať.

Michal Brož z Prahy, s ktorým sa reportérka Michaela Žureková tiež rozprávala, má za sebou už vyše päť a pol roka abstinovania. Viedla k nim však dlhá cesta. Alkohol mu vytváral akúsi paralelnú realitu, v ktorej neexistovali každodenné problémy. Prišiel však preň o rodinu.

Aké sú príbehy ľudí, ktorí nad závislosťou vyhrávajú už dlhšie?

Bez výstrahy, do chrbta aj rany istoty. Za Krvavú nedeľu nepotrestali žiadneho britského vojaka

Britské poriadkové jednotky a demonštranti pri barikáde počas Krvavej nedele v severoírskom Derry. (zdroj: Fulvio Grimaldi - s povolením Museum of Free Derry)

„Toho chlapca zastrelili, keď utekal preč. Bol len kúsok za mnou, keď padol na zem. Počul som streľbu, ale on ozbrojený nebol. Bol to len chlapec, mohol mať okolo pätnásť rokov. Len utekal preč, rovnako ako ja,“ hovoril Edward Daly, biskup zo severoírskeho mesta Derry novinárom po Krvavej nedeli.

Tým chlapcom bol 17-ročný John Duddy, prezývaný Jackie. Mladý robotník a nádejný boxer. Duddy bol prvou zo štrnástich obetí masakru v meste Derry, ktorý sa stal prelomovým bodom konfliktu v Severnom Írsku.

Päťdesiate výročie Krvavej nedele z 30. januára 1972 uplynie práve túto nedeľu.

Nedeľa, krvavá nedeľa, spieval Bono a mával bielou zástavou

Bono s bielou zástavou v čase, keď vznikla Sunday Bloody Sunday. (zdroj: U2start, voľná licencia)

Je to len zopár akordov, vtieravý refrén a bicie v pochodovom tempe evokujúcom vojenskú kapelu. Pieseň Sunday Bloody Sunday (Nedeľa, krvavá nedeľa) sa stala ikonickou. Írski muzikanti z U2 sa ňou zásadne postavili proti násiliu v Severnom Írsku. Dodnes patrí k najvýznamnejších protestsongom.

„Nemôžem uveriť dnešným správam, nedokážem zavrieť oči a nevšímať si to... Rozbité fľaše pod detskými nohami, telá rozhádzané po slepej ulici... Ale nepridám sa k bojovému pokriku, strká ma to chrbtom k stene... Nedeľa, krvavá nedeľa…“

Naživo začali U2 hrať pieseň na konci roka 1982 a súčasťou vystúpení sa stal Bonov apel: „No more!“ (Nikdy viac), na ktorý odpovedajú diváci.

Takisto sa vtedy stal súčasťou vystúpenia záver piesne, pri ktorom Bono pochodoval po pódiu so vztýčenou bielou zástavou. Nápad, ktorý bol na rozdiel od drahej produkcie a svetelných parkov za babku.

Basgitarista Adam Clayton to označil za „militantný pacifizmus“ a Bono doplnil: „Agresívne za mier, to bola naša predstava... Agresívne nenásilie.“

Víkendový recept

Tvarohová bábovka. (zdroj: Tortyodmamy.sk | vikulda)

Bábovka sa mnohým z nás spája z pocitom domova. Prinášame vám recepty až na 15 rôznych variácií.

Víkendový kvíz

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.