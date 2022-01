Čo spája africkú púšť, ďalekú Indiu a stroskotaný koráb? Biznis s meďou zo Slovenska

Bagre v povrchovej diamantovej bani v Namíbii sa zarývajú do zeme a odhŕňajú nánosy piesku a štrku pri pobreží. Vtom nájdu niečo nečakané.

Pod povrchom ležia trosky vraku, ktorý tu stroskotal pred 500 rokmi. Portugalská loď mierila okolo juhoafrického pobrežia do ďalekej Indie, no do cieľa nikdy nedorazila.

Možno sa dostala do búrky a stroskotala na útesoch, možno sa jej nepodarilo oboplávať Mys Dobrej nádeje a vietor ju zahnal na plytčinu. Jej osud bol storočia neznámy.

Pod pieskom ležia pochované časti lode, astroláby a kotvy, osobné veci dávnych námorníkov z posádky, meče, muškety aj zlaté mince v hodnote miliónov dolárov.

Ešte zásadnejší je však objem nájdenej medi. Sú jej množstvá. Dovedna až 22 ton. Predtým, než ju nalodili v portugalskom Lisabone, precestovala celú Európu. Pochádzala totiž z bohatých nálezísk vo vtedajšom hornom Uhorsku, zo stredoslovenských baní.

Unikátny objav