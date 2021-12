O živom Betleheme (vianočná poviedka Daniela Heviera)

Boli Vianoce a v meste sa diali nevídané veci! Na námestí vyrástli jasličky so senom, oslík, dokonca aj ľudia, ktorí znázorňovali svätú rodinu, anjelov, pastierov, kráľov... Chodili sa na pozerať davy ľudí, dospelí i deti... Dokonca sa na to muselo čakať v rade. A volalo sa to živý betlehem. To vám bola atrakcia!

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako sa dalo čakať, po nejakom čase sa takéto kópie objavili aj na iných miestach. Pomaly ste na každom kroku mohli naraziť na jasličky s ježiškom, pannu Máriu so svätým Jozefom, na anjelov s prirobenými krídlami...