Víkendový výber: Sex nepredáva a antivaxeri boli vždy rovnakí

Príjemný víkend. Čo môžete chcieť viac, ako vidieť, že ste ľuďom urobili radosť?, pýta sa český herec Miroslav Donutil v rozhovore, ktorý s ním spravila kolegyňa Kristína Kúdelová. Prečo niektoré firmy stavajú pri propagácii na sex, keď výskumy ukazujú, že sex nepredáva? Takúto otázku si možno položiť pri každoročnom vyhlasovaní anticeny Sexistický kix. A môžu sny k ľuďom prehovárať aj mimo územia ezoteriky? Odpovede má psychológ Dušan Fábik.

Historická revue: Ak si počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Prečítate si o beznádejnej reforme Gorbačova a o komunizme ako ekologickej katastrofe. Priblížime vám etnické vojny na Kaukaze či augustový puč v roku 1991.

Miroslav Donutil: Otec sa na mňa nikdy neprišiel pozrieť, ale v robote o mne rozprával

Miroslav Donutil. (zdroj: Profimedia)

„Môj otec aj mama boli veselí ľudia, babičky aj deduškovia rozprávali veselé príbehy. Mňa to motivovalo, aby som to tiež robil,“ spomína Miroslav Donutil v rozsiahlom rozhovore, ktorý s ním spravila kolegyňa Kristína Kúdelová.

K otcovi však český herec zároveň poznamenáva, že sa na jeho vystúpenie nikdy neprišiel pozrieť. „Dokonca, keď sa dozvedel, že hrám v malom avantgardnom divadle Husa na provázku, bol na pokraji nervového zrútenia.“

Donutil hovorí, že jeho kolegovia z pražského Národného divadla sa stále sťažovali, že málo zarábajú a že v divadle robia stále to isté. „Ale skúsiť niečo iné, napríklad vystupovať v televízii, považovali za niečo, čo je pod ich úroveň,“ pokračuje s tým, že preňho boli takéto vystúpenia vždy niečím viac. On to pomenúva „nadúrovňovým“.

A pred uvedením svojho nového filmu Atlas vtákov do kín si myslí, že ľudia naň nebudú chodiť. „Proste netriafa do nálady. S covidom prišlo veľa problémov, všetko dražie. Ľudia nepôjdu do kina, aby sa pozerali na človeka, ktorý stroskotáva,“ uvažuje.

Sex síce nepredáva, ale firmy ho v reklamách používajú stále

Reklamy, ktoré získali anticenu Sexistický kix v minulosti. (zdroj: Sexistický kix)

Tohtoročnú anticenu Sexistický kix v kategórii hlasovanie verejnosti získala reklama portálu TokajTravel.sk. Na ochutnávky vín v Tokajskom regióne lákala nahou ženou vo vinohrade. Odborníčky a odborníci z oblasti marketingu a rodovej rovnosti sa zase zhodli na vizuále vinárstva Durgala & Budinský, ktorý pracuje s naratívom opíjania žien a podľa poroty môže viesť k sexuálnemu násiliu.

Anticenu, ktorá upozorňuje na problematickú a predovšetkým sexistickú reklamu na Slovensku, organizuje Aliancia žien – Cesta späť.

Za päť rokov jej existencie sa podľa jednej z organizátoriek Diany Gregorovej situácia na Slovensku zlepšila. „Máme aj informácie z reklamnej agentúry, že nás ich klienti evidujú a obávajú sa, aby sa medzi kixmi neocitli."

Niektorí z nositeľov anticeny z minulých ročníkov však od takejto komunikácie neupúšťajú. Výskumy pritom ukazujú, že sex v skutočnosti nepredáva a zákazníčky – ženy značkami, ktoré ju používajú, vyslovene pohŕdajú.

Príkladom sú záložne Breva, ktoré sa zväčša propagujú polonahými alebo nahými ženami, pričom jej produkty s nahotou nesúvisia. Zástupca firmy Radovan Juštik, s ktorým komunikoval denník SME, síce uviedol, že firma nechápe, prečo je nominovaná, keď takúto reklamu už niekoľko rokov nepoužíva. Na webovej stránke firmy však stále možno nájsť bannery so ženami v zvodných pózach.

Antivaxeri nie sú ničím novým, objavili sa ešte pred prvým očkovaním

Lekár Edward Jenner očkuje chlapca na olejomaľbe E. E. Hillemachera. (zdroj: Wellcome Collection)

Na území Slovenska sa povinne očkuje už 185 rokov. Prvýkrát sa zaviedlo povinné očkovanie proti pravým kiahňam v roku 1836. Antivaxeri však pôsobili dokonca predtým. Útočili na lekárov, ktorí ako prevenciu proti kiahňam skúšali variolizáciu, metódu známu z Osmanskej ríše a Číny.

„Varujem očkovateľov kiahní, aby nechodili do Uhorska, pretože by boli naším ľudom ukameňovaní, natoľko ten nenávidí čo i len zmienku o takom čine,“ písal napríklad praktický lekár z košickej rodiny Fridrich Jakub Fuker vo svojom diele O zdraví a chorobách Uhorska z roku 1777.

Keď sa v 19. storočí začali podávať modernejšie vakcíny s vírusom kravských kiahní, ktoré zabezpečujú ochranu pred pravými kiahňami, napádali to falošné správy na letákoch a karikatúrach podobné tým, aké sa dnes šíria na internete.

„Ľudia sa báli, že im narastú rohy, vemená, kopytá, príde nekontrolovateľné bučanie, že muži budú zrazu žiadostiví ako býky a podobne. Skeptické k očkovaniu bolo predovšetkým vidiecke obyvateľstvo. Mnohí verili, že choroba je Božím úmyslom a za príkorie na zemi bude nasledovať vykúpenie na druhom svete,“ hovorí Matej Gogola z oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Z detí sa stávajú dospelí, z otcov opustení stroskotanci

Hrdinky filmu Prosté ako voda. (zdroj: HBO)

Jasmin deťom umýva vlasy. „Poriadne, poriadne,“ napomína syna, ktorý protestuje, pretože ho šampón štípe v očiach. Penu mu opláchne štedrou dávkou čistej vody, vlasy osuší uterákom a najmladšieho syna odvedie k ostatným deťom.

Po kúpaní všetci zatelefonujú otcovi. Povedia si, ako sa cez deň mali, zaželajú si dobrú noc a na diaľku odovzdajú drobné prejavy lásky.

Scéna z nového dokumentárneho filmu americkej režisérky Megan Mylan ukazuje jednu z roztrhnutých rodín utečencov zo Sýrie. Jasmin s deťmi žije v stane v aténskom prístave, jej manžel a otec detí Safwan čaká v Nemecku na azyl.

Krutý a dojemný dokumentárny film Prosté ako voda je v ponuke služby HBO. Podľa kolegyne Sone Jánošovej, ktorá ho v SME hodnotila, ukazuje základnú túžbu rodín. Byť spolu.

Nočným morám sa dá spoľahlivo predísť, so spánkovou paralýzou je to zložitejšie

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik sa venuje psychologickému výkladu snov. (zdroj: Archív Dušana Fábika)

„Keď sa vám sníva, že lietate, dôležitý je pocit. Môžete lietať a byť pritom šťastný, ale môžete aj cítiť strach. A to už značí niečo iné,“ hovorí psychológ Dušan Fábik, ktorý vo svojej psychologickej praxi používa aj metódu výkladu snov.

Kľúčovou informáciou podľa neho je, že čokoľvek sa nám sníva, vždy sme to my sami. „Rôzne živé objekty v sne, to sme vo svojej podstate my sami. Napríklad, medveď v sne je medveď, ktorý je ukrytý v našom vnútri - je to naša dravosť, naša sila. Dieťa v sne je naše ‚vnútorné dieťa‘. Matka v sne je zase starostlivosť, ktorú venujeme sebe alebo iným,“ vysvetľuje.

„Platí tu jednoduchý vzťah. Emócie, ktoré sú nevyjadrené alebo potlačené v bdelosti, sa objavujú v sne,“ naznačuje, ako rozmýšľať o snoch bez použitia snárov.

K snárom má napokon pomerne jednoduchý komentár: „Sú veľmi mechanické a nezachytávajú jemné rozdiely v jednotlivých snoch. Chýba v nich emócia, o ktorej hovorím.“

Recept na víkend

Krehké kuracie rezne s kukuričnou múkou. (zdroj: Isifa)

Najobľúbenejšie víkendové jedlo v rôznych variáciách. Ponúkame vám sedem receptov na tradičné aj netradičné rezne.

Kvíz na víkend

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

