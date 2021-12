Víkendový výber: Stalkeri útočia, hejteri sa zabávajú a Bagala oslavuje

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Pekný víkend.

Lockdown opäť otáča pozornosť aj k tomu, ako sociálne siete tvoria stále väčšiu časť života a pôsobia na spoločnosť. K temným stránkam patrí aj to, že internet uľahčil obťažovanie. Dve z obetí prenasledovania na internete pre SME opísali, ako sa im stalkeri dostali až do hlavy.

Sociálne siete sú aj živnou pôdou pre nárast a šírenie nenávisti. Psychologička Jana Papcunová upozorňuje, že útoky na sociálnych sieťach spôsobujú obetiam podobnú traumu, akú zažívajú obete fyzických trestných činov. Ale internet tiež ponúka umenie ľuďom, keď za ním nemožno ísť naživo.

V offline svete si zase možno na umenie teraz najľahšie siahnuť v knihe. Čo o svojej ceste hovorí vydavateľ Koloman Kertész Bagala, ktorý začal knihy vydávať pred 30 rokmi?

Kvíz na víkend: Ako pozorne ste sledovali správy?

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME.sk)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Viem, kde bývaš! Sociálne siete uľahčujú stalkerom prenasledovanie ľudí

Ilustračné foto. (zdroj: Fotolia)

„Najabsurdnejšie bolo, keď sa ma snažila navštíviť v nemocnici v Trnave. Začala ma tam hľadať, ale našťastie sme sa minuli. Nechala mi na recepcii balíček,“ opisuje skúsenosť so stalkerkou moderátor Rádia FM Pavol Hubinák.

Žena, ktorá ho už roky prenasleduje, využíva možnosti sociálnych sietí a internetu. Z fotografií, ktoré tam Hubinák uverejnil, vytvára zložité pavúky údajných vzťahov. Každý Hubinákov krok či pesnička, ktorú pustí v rádiu, vedie podľa nej k tomu, aby sa spojil s nejakou ženou.

"Ja sám mám, a to nepreháňam, asi 350 megabajtov správ, ktoré som od nej dostal. To všetko posielala kadekomu a zrazu sa mi ozývali rôzni ľudia, že 'počúvaj, síce sa nepoznáme, ale píše mi dotyčná, že toto máš s touto'. Začalo sa to diať vo veľkom," hovorí Hubinák.

Polícia v takýchto prípadoch koná len pomaly. Hubinákov prípad posunula na okresný úrad, ktorý ho rieši ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Obete stalkingu však trpia. „Každý druhý deň prišla nejaká správa. Poviete si, že to nebudete čítať, ale nedá vám to. Snažíte sa nájsť nejakú informáciu, zistiť, čo ten človek asi má za lubom, či je to nebezpečné. Po čase máte pocit, akoby vám liezol do hlavy,“ uzatvára svoj príbeh ďalšia obeť, ktorá o prenasledovaní porozprávala pre SME.

Psychologička: Niektorí ľudia hejtujú na internete len pre zábavu

Psychologička Jana Papcunová. (zdroj: archív J.P.)

„Výskumy hovoria, že obete prežívajú podobnú traumu, aká sa ukazuje pri obetiach fyzických trestných činov. Účinky prejavov nenávisti sú podobné účinkom vlámania, domáceho násilia, útokov či lúpeže,“ opisuje psychologička Jana Papcunová ďalšiu z temných stránok internetu - nenávistné komentáre.

„Zatiaľ som sa nestretla s tým, že by existovala presná typológia človeka, ktorý sa na internete prejavuje nenávistne, napríklad že je to muž od 30 do 40 rokov a podobne. Ukazuje sa však, že všetci máme potenciál sa takto prejavovať a pandémia to pre nás všetkých ešte znásobuje,“ vysvetľuje, kto šíri nenávisť na internete.

Uvádza však, že hejteri majú často jednu z troch motivácií.

„Niektorí ľudia verne nasledujú svoje politické a ideologické vzory a podobne ako ony obhajujú svoje politicko-ideologické záujmy a útočia na „nepriateľov“. Ďalšia skupina ľudí sú tí, ktorí tak robia pre znevažovanie a ponižovanie druhých. Ich kľúčovými motívmi sú vzrušenie a zábava, baví ich vzrušenie z toho, ako budú ostatní reagovať a či budú vedieť dobre odvrátiť úder. Ďalšiu skupinu môžu tvoriť ľudia, ktorí používajú nenávistné prejavy s cieľom upozorniť na sociálne problémy. Motivuje ich sociálna nespravodlivosť.“

Metalistka z Iránu: Keď hovoríte, ako je na figu na Slovensku, ja hovorím - nie je. Inde je na figu

Rana žije na Slovensku šesť rokov. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

„Bola som ako 17-ročná na koncerte v západnom Teheráne. Do desiatich minút bola razia, prišla polícia. Oddelili mužov od žien, brali nás do dodávky, zatýkali a vypočúvali na polícii,“ opisuje Rana Hashemi moment, keď sa rozhodla utiecť z rodného Iránu.

„Najhoršie bolo, že žien nás tam bolo len zopár. Osem hodín som bola za mrežami v cele, mala som strach. Vzali nám mobilné telefóny, potom ma podrobili detailnej osobnej prehliadke, vraj hľadali známky satanistických symbolov. Bola som ešte dievča a bolo to veľmi ponižujúce. Musela som sa vyzliecť a policajtky ma prezerali úplne všade,“ pokračuje.

Rana Hashemi dnes žije na Slovensku a koncertuje s vlastnou grindcorovou skupinou Stypheryt. O iránskej kultúre hovorí s láskou, na útoky režimu proti menšinám a subkultúram však nedokáže zabudnúť.

„Dá sa povedať, že som aktivistka. Lebo hovorím mladým ľuďom, ako to je, keď nemôžu mať prefarbené vlasy, mejkap, piercing v nose, počúvať hudbu, ktorú chcú. A preto, keď sa u vás často hovorí, ako je na figu na Slovensku, tak ja hovorím - no nie je. Inde to je na figu. Tu môžeš žiť slobodne. Viem, o čom hovorím, lebo som to zažila na vlastnej koži.“

Knihy vydáva už 30 rokov: Viem, ktoré knižky by mi zarobili. No vždy sa vo mne pohádajú Koloman, Kertész a Bagala

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala s knihami z ExEdície, ktorou oslavuje 30 rokov na knižnom trhu. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Tridsať rokov na knižnom trhu chcel Koloman Kertész Bagala osláviť túto sobotu podujatím v bratislavskej Novej Cvernovke. Lockdown mu však plány zhatil.

Prípravu svojej prvej knihy opisuje humorne: „Bola to zbierka poviedok Tomáša Horvátha Akozmia. Začal som na nej robiť v lete 1991 a vyšla na začiatku roka 1992. Trvalo mi to zopár mesiacov, pretože na začiatku som o vydávaní knižiek nevedel nič. Prišiel som do tlačiarne Svornosť, ktorá dnes už neexistuje, s tým, že chcem vydať knihu, a opýtal som sa, čo mám teda robiť.“

Bagala odvtedy trikrát skrachoval. Naďalej však vydáva výhradne autorov pôvodnej literatúry, popri tom organizuje literárnu súťaž, besedy aj čítačky. Počas predošlého lockdownu roznášal o barlách knihy zákazníkom osobne.

„Splnil som si sen a otvoril firemné kníhkupectvo v centre Bratislavy. Spustil som kultúrne podujatia Čau o piatej, ktoré zahŕňali nielen besedy, ale aj dramatizované čítania diel. Chodievalo 30, 40 divákov, ale aj 400. Keď čítali Robo Roth alebo Milan Lasica, stálo sa aj vonku pred predajňou. Nevyberal som vstupné ani som nemal kaviareň, aby to financovala. Keď som sa po akcii plnej ľudí, kde sa všetci cítili dobre a potľapkávali ma po pleci, pozrel do kasy, bola tam nula,“ opisuje vydavateľ, čo viedlo k jeho tretiemu bankrotu.

Umenie v lockdowne: Sedem spôsobov, ako zažiť kultúru z pohodlia obývačky

Fotografia z inscenácie Ruské denníky. (zdroj: Collavino)

Lockdown zatvoril brány múzeí, galérií, divadiel a kín. SME preto vytvorilo veľký prehľad kultúrnych podujatí, virtuálnych výstav, ktoré možno zažiť aj z pohodlia obývačky.

Záujemca si môže pozrieť predstavenia slovenských divadiel, shakespearovské divadelné klasiky a najznámejšie svetové muzikály na legendárnom Broadwayi, ale aj archívne výstavy slovenských a svetových galérií.

„V druhej polovici decembra SND odohrá adaptáciu dvoch pôvodných filmov autora a režiséra Denysa Arcada Úpadok amerického impéria/ Invázie barbarov. V hlavnej úlohe s Emilom Horváthom mladším, Dianou Mórovou, Alexandrom Bártom a ďalšími,“ znie jeden tip.

Z výtvarného umenia sú to zas napríklad dve výstavy Miroslava Cipára, ktorý nedávno zomrel. Virtuálne prehliadky expozícií Moja krajina je moja fantázia a Hra pre naše ponúka z archívu Tatranská galéria v Poprade.

Pohľad do dejín: Vyrastú vám rohy a budete bučať

Obrázok karikaturistu Jamesa Gillraya zo začiatku 19. storočia, ktorá zobrazuje "efekt" novej inokulácie, ako sa v tom čase nazývala vakcinácia. (zdroj: commons.wikimedia)

Vírus pravých kiahní, variola vera, decimoval ľudstvo celé tisícročia. V závislosti od kmeňa sa vyznačoval pomerne vysokou úmrtnosťou a mnohí z tých, ktorí nákazu pravými kiahňami prežili, si niesli trvalé následky do konca života. Zmeniť to pomohla až variolizácia a z nej neskôr vyvinuté očkovanie.

Práve vďaka kiahňam dnes mnoho jazykov pozná slovo vakcinácia. Na jej podporu bola spustená i očkovacia kampaň a kto vakcináciu absolvoval, prípadne ochorenie šťastne prekonal, získal od lekára certifikát, oprávňujúci na vstup do kostola, školy či úradov.

Vďaka neskoršej masívnej vakcinácii spoločnosti sa podarilo v 70. rokoch minulého storočia ochorenie prakticky zlikvidovať.

O nebezpečenstve vírusu varioly vera, možnostiach zdravotnej starostlivosti a boji za imunitu ľudstva s paralelami na súčasnú pandemickú situáciu sme sa rozprávali s historikom Vavrincom Žeňuchom, pôsobiacim v inštitúte histórie Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý sa téme venoval vo svojej štúdii.

Recept na víkend

Žerbo rezy. (zdroj: Naničmama.sk | Vlamonka )

Cez sviatky by to chcelo na stole sladkú klasiku. Vyberte si z našich desiatich receptov na tradičné zákusky a koláče.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

