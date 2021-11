Víkendový výber: Chorvátsky vidiek z medveďov profituje, niektorí ľudia pre nich sadia ovocie

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Pekný víkend. Kým na Slovensku sú medvede často vykresľované ako nebezpečné šelmy a mnohí by ich najradšej len strieľali, v Chorvátsku je to trocha inak. Polyglotka Lýdia Machová vysvetľuje, ako sa najrýchlejšie naučiť cudzie jazyky, lektorka Michaela Danišová opisuje, ako na sedem hodín uviazla uprostred prestrelky v Konžskej demokratickej republike. A sexuálna pedagogička Zuzana Bendíková s vizuálnou umelkyňou Veronikou Trnkovou vytvorili komiks pre dospievajúce deti, v ktorom je Tik-Tok, selfíčka, vzťahy a sex.

SME Ženy: Ak si počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín SME Ženy. Prečítate si v ňom rozhovor s Petrou Vlhovou o Vianociach, uplynulom roku aj o živote mimo lyžovania. Nebudú chýbať ani tipy na darčeky, vianočnú výzdobu či koláče s tradíciou.

Článok pokračuje pod video reklamou

V týchto dňoch vyšla aj autobiografická kniha Petra. Moja cesta k veľkému glóbusu. Knihu si môžete zakúpiť na martinus.sk, pantarhei.sk, bux.sk a v ďalších kníhkupectvách.

Kvíz na víkend: Ako pozorne ste sledovali správy?

Spravodajský kvíz denníka SME. (zdroj: SME.sk)

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom kvíze.

Ľudia po čase zistili, že medvede menia ich život k lepšiemu

V chorvátskej obci Kuterovo žijú veľké šelmy v bezprostrednej blízkosti ľudí. (zdroj: Jaroslav Slašťan)

Chorvátsko je porovnateľne veľké a porovnateľne osídlené ako Slovensko. V krajine žije aj približne rovnaký počet medveďov ako na Slovensku. Chorváti však majú k týmto šelmám ústretovejší vzťah ako mnohí obyvatelia Slovenska.

„Nie všetko išlo úplne hladko. Kuterovo je malá, uzavretá dedina a ľudia mali spočiatku obavy. Po čase však zistili, že prítomnosť medveďov mení ich život iba k lepšiemu,“ hovorí Goran Bukovac, starosta obce Otočac, ku ktorej dedina Kuterovo patrí.

V Kutereve je záchranná stanica pre medvede a dedina si postupne šelmy osvojila natoľko, že ich obrazy možno nájsť aj na kľúčenkách a ich sochy pred obchodom.

„Kuterovo je v mnohom extrémny prípad a nadšenie z prítomnosti veľkých šeliem je pre miestnych do istej miery aj marketingom,“ hodnotí reportérka SME Soňa Jánošová, ktorá za medveďmi do Chorvátska cestovala. Stretla tam aj chatára, ktorému medveď z lesa chodí do záhrady na ovocie.

„Chodí mi sem ako do obývačky,“ ukazuje domáci. Ale na otázku, či mu neprekáža, že ho medveď oberá o úrodu, s pokojom odpovie: „Nie, zasadím si viac, aby bolo dosť pre všetkých.“

Polyglotka Lýdia Machová radí učiť sa jazyky cez podcasty a seriály, Priateľov neodporúča

Polyglotka Lýdia Machová. (zdroj: Archív Lýdie Machovej)

„Úplne prvá obrovská výhoda Slováka je vo výslovnosti. Slovenčina je veľmi bohatá na rozličné zvuky. Tým, že máme hlásky ako dž, š, ch, vieme lepšie napodobniť zvuky iných jazykov,“ odpovedá Lýdia Machová na otázku, či majú Slováci nejakú výhodu pri učení sa cudzích jazykov.

„Veľkú výhodu nám dáva aj naša gramatika. Vieme skôr pochopiť skloňovanie v iných jazykoch, lebo sami skloňujeme,“ pokračuje polyglotka, ktorá hovorí po anglicky, nemecky, španielsky, poľsky, francúzsky, rusky aj esperantom.

Ak by si osviežila slovenský posunkový jazyk a svahilčinu, nemá vraj problém ani s nimi. A všetky tieto reči sa naučila ako samouk.

„Myslím si, že pri mnohých ľuďoch, ktorí nevedia cudzí jazyk, zlyhali tradičné princípy školskej výučby. Idem na kurz, učím sa z knižky, učiteľka zadá cvičenie a ja si ho na hodine spravím... Takýto spôsob funguje len pre veľmi malé percento populácie. Ale keď to skúsime zábavne, strávime čas s jazykom, vtedy je to úplne o niečom inom,“ radí v rozhovore.

Učiť sa podľa nej dá dobre aj z podcastov a televíznych seriálov. Priateľov by však začiatočníkovi neodporúčala.

Michaela Danišová, ktorá prežila ozbrojený útok: Za najťažšiu prácu považujem učenie

Michaela Danišová. (zdroj: SME/Marko Erd)

„V jedno nedeľné ráno sme sa zobudili na zvuky výstrelov. Zistili sme, že prichádzajú z domu nášho suseda. Bol to vedúci miestneho protikorupčného oddelenia, v skutočnosti išlo o jedného z najskorumpovanejších politikov v oblasti,“ spomína lektorka Michaela Danišová na deň, keď v Konžskej demokratickej republike uviazla na sedem hodín v prestrelke.

„Nedostala som sa našťastie do bodu, že by som svojim blízkym napísala správu na rozlúčku. No mala som plán, kedy to spravím,“ pokračuje.

V Afrike bola ako zástupkyňa mimovládnej organizácie, ktorá pomáha budovať mier medzi znepriatelenými etnickými skupinami. Keď sa potom vrátila na Slovensko, išla v rámci programu Teach for Slovakia učiť deti do obce Bystré v Prešovskom kraji.

„V živote som pracovala aj ako čašníčka alebo predavačka, dva roky som bola v Afrike. Teraz vediem workshopy a veľa cestujem po Slovensku: Ale žiadna práca mi nedala tak zabrať ako učenie,“ hodnotí.

Tik-Tok, selfíčka, vzťahy a sex. Nový slovenský komiks je moderným sprievodcom pubertou

Ukážka z komiksu Dospej Matere! (zdroj: Veronika Trnková, Zuzana Bendíková)

Mladý futbalista Jakub žije v úplnej rodine s mamou, otcom a so sestrami. Rómsku dievčinu Terku vychováva iba babka, lebo jej rodičia pracujú v Anglicku. Tínedžerka Mária so sestrou, speváčky v cirkevnom zbore, zase žijú iba s otcom. A Juraj, predseda triedy a aktivista, má mamy dve.

Hrdinovia nového slovenského komiksu Dospej matere sú rôznorodí a zažívajú rôzne situácie vo vzťahoch, v puberte a v dospievaní.

Komiks vytvorili sexuálna pedagogička Zuzana Bendíková s vizuálnou umelkyňou Veronikou Trnkovou. Vyšiel zatiaľ v troch zošitoch, vždy vo formáte A5: jeden sa zaoberá pubertou, druhý súhlasom a tretí je o realitách na internete verzus v bežnom živote. Vhodný je pre deti od dvanásť a trinásť rokov.

„Každá kapitola je navrhnutá pre samostatného čitateľa alebo čitateľku, nie pre celú triedu. Preto je to ideálny darček do školskej knižnice, no celkovú vzťahovú a sexuálnu výchovu to nenahrádza,” hovorí Bendíková o komikse, keď sa otvorí téma chýbajúcej sexuálnej výchovy v školách.

Víkend v lockdowne: Tréner radí sedem cvikov, ktoré možno cvičiť aj doma

Tréner Marcel Virga. (zdroj: SME/Marko Erd)

Po druhej vlne pandémie koronavírusu na Slovensku trápili ľudí najviac bolesti chrbta. Teraz lockdown znova uväznil doma aj ľudí, ktorí boli zvyknutí na pravidelné cvičenie či pohyb.

"Existujú cviky, ktoré sú z technického hľadiska relatívne jednoduché. Zároveň sú však komplexné. Človek pri ich cvičení aktivuje veľké množstvo svalov, dajú sa jednoducho zľahčiť aj sťažiť. Snažil som sa cviky skombinovať tak, aby pri tréningu nepotrebovali žiadne špeciálne pomôcky," vysvetľuje tréner Marcel Virga.

Čitateľom SME predstavuje sedem cvikov, s ktorými by aj na Vianoce mali byť úplne fit.

Pohľad do dejín: Wampanoagovia dodnes pomoc pútnikom ľutujú

Matka Medvedica v tradičnom wetu (zdroj: The Washington Post/Josh Reynolds)

V amerických dejinách sa o národe Wampanoagov veľa nehovorí. Ale aj ich potomkovia spomínajú na 400. výročie prvého Vďakyvzdania, pri ktorom sa stretli pútnici a Indiáni.

Pre Wampanoagov a mnohé ďalšie kmene je štvrtý novembrový štvrtok, keď sa v Amerike oslavuje Vďakyvzdanie, dňom trúchlenia. Pretože aj keď Wampanoagovia pomáhali pútnikom prežiť, nasledovali roky pomalej genocídy ich ľudí a zaberania pôdy.

Recept na víkend

Citrónové rezy. (zdroj: Tortyodmamy.sk | melisa)

Citrónové rezy, linecké pečivo aj muffiny. Upečte si výborné zákusky a koláče s citrónovou polevou.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

Chcete pravidelne dostávať Víkendový výber e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.