Víkendový výber: Pandémia im zmenila útek za teplom na pobyt

Pravidelná dávka víkendového čítania.

Krásny víkend. Prinášame vám príbehy Sloveniek, ktorých zastihla pandémia vo Vietname či Indonézii. Fotograf Robert Vano hovorí o svojich hviezdnych aj najťažších chvíľach, ochranár Erik Baláž o reforme národných parkov, český filmový kritik v dokumente o svojej kríze maskulinity. A Andersen napísal o Bratislave niečo úplne iné, ako sa mu pripisuje.

Lišiak: Pomáha relaxovať, cibriť si vedomosti a udržiavať mozog v primeranej kondícii. Ak si počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený krížovkársky časopis Lišiak.

Kvíz na víkend: Ako pozorne ste sledovali správy

Ako pozorne ste sledovali udalosti posledného týždňa? Otestujte sa v našom novom kvíze.

Keď zásobuje armáda, v obchodoch je šialenstvo

Kristína Sedláková ostala počas pandémie žiť vo Vietname. (zdroj: Archív Kristíny Sedlákovej)

"Približne sedem- až osemtisíc ľudí bolo rozdelených do tímov. Chodili po budovách a testovali. Museli to stihnúť za 48 hodín, testovalo sa aj v noci. Chceli tak odhaliť všetkých nakazených.

Štátne karantény boli preťažené a tak museli nakazení ostať doma. Ak bol jeden v celej budove, tak jeho dvere oblepili žltou páskou a umiestnili pred ne veľké červené tabule. Ak bolo nakazených viac, tak v karanténe musela ostať celá budova. A keď ich bolo veľa v celej štvrti, tak jednoducho zavreli celú štvrť.

Na vietnamské pomery to bolo až podivuhodne dobre zorganizované," čuduje sa Kristína Sedláková, ktorú pandémia prinútila ostať s priateľom vo Vietname.

Pôvodne išli na krátkodobý výlet do tepla, no pandémia ich plány zmenila a tak sa museli rozhodnúť či využijú repatriačné lety, alebo zostanú dlhšie. Podobne ako ďalšie dve respondentky, ktoré vyspovedala naša nová reportérka Radka Baňovič Morongová, museli zrazu riešiť víza, vakcíny, zháňanie jedla či zmenu fungovania v práci.

Andrea Zahurancová v Indonézii zabudla na pandemickú úzkosť, no musela sa popasovať s ochorením na covid-19. Radku Vargovú na Bali zastihli pracovné problémy, vďaka nim začala podnikať.

Fotograf Robert Vano: Zviazali ma a zavreli do pivnice. Zachránilo mi to život

Slovenský fotograf Robert Vano sa po rokoch v USA presťahoval do Prahy. (zdroj: PALLADIUM)

„Otec mi doma hovorieval, že život je ťažký a že človek musí tvrdo pracovať, aby sa presadil. A v New Yorku mi pani šéfka z kaderníctva povedala: To je metóda z čias Márie Terézie, to dnes už nefunguje. V Amerike musíte začať na vrchole - a zostať tam,“ spomína na svoje začiatky v cudzom svete módny a reklamný fotograf Robert Vano, ktorý sa z Nových Zámkov vypracoval v New Yorku medzi absolútnu fotografickú špičku.

Stále si však uchoval zvedavosť a energiu chlapca, ktorý sa teší z takých vecí, ako sú pocit zamilovanosti alebo sladkosti. Spoľahlivo tým zakrýva dramatický osud, ktorým si po emigrácii prešiel vrátane drogovej skúsenosti.

Andersen bol v Bratislave. Všetko ostatné okolo sú rozprávky

Svetoznámy rozprávkar cestoval rád a veľa. (zdroj: Dánska kráľovská knižnica, Kodaň)

Rozprávkar Hans Christian Andresen naozaj v Prešporku bol. No nikdy nevyslovil slová o tom, ako ho mesto očarilo, alebo žeby tu našiel inšpiráciu pre Dievčatko so zápalkami, ako to šíria nielen rôzne internetové stránky ale aj TASR.

Strávil v Bratislave dve hodiny počas nakladania uhlia do parníka, ktorým cestoval z Komárna do Viedne. Stihol krátku prehliadku, niečo si o tom zapísal do svojich poznámok.

Mýty okolo návštevy rozprávkara v Bratislave nie sú jediné prípady príliš voľného nakladania s jeho životom a prácou. Reportér Peter Getting sa o tom rozprával s prekladateľom jeho textov Milanom Richterom a so škandinavistkou a prekladateľkou Helenou Březinovou.

Ochranár: Agresivita ľudí sa stupňuje, Kollárove vyjadrenia sú nebezpečné

Aktivista a ochranár Erik Baláž. (zdroj: Archív E.B.)

„Reforma národných parkov mala byť spätá s konkrétnymi projektmi v regiónoch, ktoré mali byť už v tomto čase nachystané. Postaviť sa mala v národnom parku napríklad škola v prírode, interaktívne informačné centrum a mali sa už školiť ľudia, ktorí by v národnom parku pracovali.

Ak by ľudia videli tieto projekty, skôr by uverili, že nejaká alternatíva k súčasnému stavu existuje,“ komentuje ochranár Erik Baláž odpor regiónov voči reforme, ktoré sa obávajú o pracovné miesta.

Zlyháva pri ženách, užíva steroidy. Filmový kritik ukázal, ako prežíva krízu maskulinity

Kamil Fila experimentuje s vlastným telom. (zdroj: ČSFD)

Populárny český filmový kritik Kamil Fila, ktorého názory radi čítajú aj slovenskí diváci, publikuje filmové recenzie na portáli Ještě větší kritik, než jsme doufali. V novom dokumente Síla však nepredstavuje svoj filmový rozhľad a erudíciu, ale svoj vlastný boj s neistotou a krízou mužnosti.

Film je podľa našej recenzentky Kristíny Kúdelovej esenciálnou ukážkou mužskej zraniteľnosti v súčasne dobe. Dokument nakrútil Martin Mareček, premiéru mal koncom októbra na festivale dokumentárnych filmov v Jihlave. V kinách sa objaví na budúci rok.

Trochu iný kultúrny tip: Otvorené dvere pre nádejných študentov VŠMU

Juraj Letenay. (zdroj: Vladimír Slaninka)

Od piatku 19. novembra do nedele 21. novembra pozýva VŠMU na dni otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na tejto umeleckej škole. V piatok bola otvorená filmová a televízna fakulta, to už nestihnete, ale v sobotu otvára svoje brány divadelná fakulta a v nedeľu hudobná a tanečná fakulta.

O tom, aké je to študovať na divadelnej fakulte hovoril v rozhovore pre špeciálnu prílohu SME, ktorá vzniká v spolupráci so SND, jej dekan Juraj Letenay.

Pohľad do dejín: Obludná súčasť dedičstva otcov

Anton Hruboň a Fašizmus náš slovenský. (zdroj: Archív SME)

V čase, keď kdekto nadáva názorovým oponentom do fašistov, je dobré vrátiť pojmu jeho význam a vážnosť. Práca o medzivojnových stopách slovenského fašizmu je, žiaľ, aj dnes výnimočne aktuálna.



Základom knihy je Hruboňova veľká kapitola venovaná otázke slovenského fašizmu. Jeho kolegovia z okruhu súčasnej mladej historiografie dopĺňajú obzory zaujímavými pohľadmi na prejavy fašizmu v prostredí menšín.

Záver je v kontexte témy pozitívny – Marek Syrný svoju kapitolu venuje antifašizmu. Ukazuje sa, že zásadný protifašistický postoj nikdy nebol, nie je a nebude automatický či pohodlný. Aj dnes si vyžaduje pozornosť, vytrvalosť a odvahu.

Recept na víkend

Kokosovo-orechové rezy na oblátke. (zdroj: Tortyodmamy.sk | melisa)

Grilážky, domino aj kornútky. Vybrali sme pre vás desať receptov s oblátkami.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.

