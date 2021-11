Rok, keď zomrel Mercury a do éteru vtrhla Nirvana

Rok 1991 priniesol v oblasti hudby viaceré zmeny. Vinylové platne nahrádzali kompaktné disky a výrazným fenoménom hudobnému priemyslu sa naplno stali videoklipy.

Rebríčky československých hitparád odrážali odlev viacerých dovtedajších domácich hviezd a etablovanie tých zahraničných. Z rádia bežne zneli rasistické piesne skupiny Orlík, ale aj pop od New Kids On The Block, Roxette či Pauly Abdulovej.

Zmena v rebríčkoch

Spoločenská zmena, pád železnej opony a otvorenie trhu sa premietali aj v populárnej hudbe. Potvrdila to historička Slovenskej akadémie vied Júlia Čížová, ktorá porovnávala hudobné rebríčky z čias krátko pred novembrom 1989 a z novembra 1991.

"V mesiacoch a týždňoch pred Nežnou revolúciou v hitparádach dominovali najmä slovenskí interpreti – Tublatanka, Elán, Team, Peter Nagy a Miro Žbirka," hovorí.