Víkendový výber: Hviezdoslav ako prvý použil slovo hip-hop. Stačí to však v 21. storočí?

Pravidelná dávka víkendového čítania.

5. nov 2021 o 23:50 Elena Akácsová

Krásny víkend! Dnes vám ponúkame odpovede na otázky, ako dostať najväčšieho slovenského básnika z jazykového sarkofágu, ako pomôcť obetiam domáceho násilia prácou s násilníkmi, čo si myslí Gorbačov o demokracii a aké boli zlaté šesťdesiate.

Čo Hviezdoslava zviedlo s ducha veličavou vbŕsť do bahna nezrozumiteľnosti?

Pavol Országh Hviezdoslav. (zdroj: Wikipedia)

Touto neobratnou parafrázou verša z Krvavých sonetov v nadpise som sa snažila priblížiť problém, aký majú dnešní súčasníci s najväčším slovenským básnikom, ktorý zomrel pred sto rokmi. Jeho básnický jazyk je tak špecifický a plný novotvarov, že často je súčasníkovi zrozumiteľnejší v anglickom preklade ako v origináli. Nestratí sa však najväčšia jeho devíza – jazyk – pri prebásnení do súčasného jazyka? Zisťovala Soňa Jánošová.



Hviezdoslav vedel napísať aj vtipné pasáže, často premýšľal o starnutí, zmysle svojej tvorby, ľudskej pominuteľnosti. Práve to sú podľa literárnej vedkyne Evy Palkovičovej časti jeho diela, ktoré by mohli očariť aj súčasníkov. V rozhovore hovorí o tom, ako vznikol Hviezdoslavov kult, ako sa na neho dnes pozerá literárna veda a či aj ona musela v detstve recitovať Krvavé sonety.

Sú násilní k partnerkám, preto aj oni potrebujú pomoc

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

"Keby neboli páchatelia, nebolo by násilie," hovorí psychológ Róbert Vavro, ktorý pracuje s násilníkmi. Dôležité je podľa neho postarať sa o tých, ktorí násilím trpia. Zároveň však upozorňuje, že ten, kto sa násilia dopúšťa, zostáva často nedotknutý.

„Nemá dôvod zmeniť svoju stratégiu, preto pokračuje v rovnakom správaní. Prípadne, ak ho potrestá štát a ide do väzenia, je otázka, či sa taký človek do spoločnosti vráti horší, alebo lepší. Aj preto sa mu treba venovať, aby v násilí nepokračoval,“ vysvetľuje.

Aj tí, ktorí si problém vo svojom správaní uvedomujú, však na Slovensku nachádzajú pomoc len veľmi ťažko. Situáciu na Slovensku i vo svete mapuje reportérka Michaela Žureková.



Zároveň ponúka manuál, ako rozoznať varovné príznaky, či máte problém s násilím a tiež rozhovor s nórskou odborníčkou Barborou Jakobsen. Hovorí o tom, či sa násilní ľudia dokážu zmeniť, či sa dá odosobniť, keď jej muži rozprávajú o závažnom násilí, ktoré spáchali, ale aj prečo neraz zvaľujú svoje správanie na obete.

TIP na prechádzku: Vydrica sa rozpadala, vo Véčku hral Varga. Zlaté šesťdesiate mali rôzne podoby

Bohumil Puskailer: Lasica a Satinský (1966). (zdroj: SDEF/Mesiac fotografie)

Začal sa mesiac fotografie a jedna z troch výstav, ktoré sa odohrávajú vonku, je umiestnená na tehlovom plote Umeleckej besedy. Volá sa Bratislava – Zlaté 60-te a ukazuje podobu mesta, keď všeobecné politické uvoľnenie prinieslo rozmach kultúrneho života, no súčasne ukazuje aj odvrátenú stranu tých čias a tohto mesta.



Pripravili sme pre vás prehľad toho najlepšieho, čo 31. ročník Mesiaca fotografie ponúka.

TIP filmový: Máme dosť vodky? pýta sa Gorbačov. Filmára rád pohostí, no nachytať sa nedá

Michail Gorbačov vo filme Gorbačov. Raj. (zdroj: FDF Jihlava)

Na svoje politické začiatky si pred kamerou spomína rád, otvorene hovorí aj o tom, akú dezilúziu a prekvapenie zažil, keď prvýkrát nazrel do dokumentov súvisiacich s chodom štátu a aplikovaním štátnej ideológie.

No inak ukrajinskému režisérovi Manskému na otázky o demokracii, zmysle perestrojky či jeho vplyve na zmeny v celom východnom bloku odpovedá v hádankách ako tajomný mudrc, až vo filme vzniká napätie, ktoré by pokojne mohlo viesť k veľkému konfliktu alebo ku kríze. Možnosť, že Gorbačov vyrazí dobiedzajúceho spoločníka z domu, sa celý čas vznáša vo vzduchu.

Ako to dopadne, si môžete teraz pozrieť v kine.

Ďakujeme, že ste časť svojho víkendu strávili so SME. Prajeme vám úspešný štart do budúceho týždňa a uvidíme sa opäť v sobotu.